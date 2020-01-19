 Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані

Данілов обіцяє, що Україна продовжить з'ясовувати всі обставини загибелі літака МАУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Глибокі співчуття рідним і вічна пам'ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії та покарання винних", - написав він у фейсбуці.
Глава СБУ Іван Баканов запевняє, що розслідування інциденту в Ірані є пріоритетом.
"Суспільство вимагає відповідей щодо справжніх причин цього горя і притягнення всіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування і встановлення причинно-наслідкового ланцюга подій цієї катастрофи є пріоритетом", - цитує його слова пресслужба відомства.
Баканов підкреслив, що українці мають почуватися в безпеці в будь-якому куточку світу незалежно від обставин.
"І всі країни мають працювати разом, щоб мінімізувати в майбутньому навіть теоретичний ризик повторення подібних жахливих трагедій", - підсумував він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Еврейская семья. На днях у мамы-Римы родился мальчик. Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Отец:
- Он будет футболистом! Видите, какой сильный!
Мама:
- Нет, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Ану ша, молодежь! Он точно будущий президент!
- С чего вдруг?
- Ну, гляньте: весь обделался, а как гордо держит головушку!
Ось все і стало на свої місця.
він не зможе розслідувати, навіть наявність у себе рогів
Баканов И. - руководитель Студии Квартал-95
Ото они нарасследуют
И обещает все расследовать...
На наши налоги...
А декларация у баканова, если не ошибаюсь, засекречена, в отличие от того же Найема, например.
І просто нагадаю: "В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский" - https://censor.net.ua/news/3170645
Якщо не вдасться відкрити - то матеріал, наприкгад, зберігся тут: https://gorsovet.com.ua/ru/news/7075-v-2011-godu-bakanov-byl-figurantom-rassledovaniya-o-razvorovyvanii-3888-mln-grn-v-2014-m-delo-zakryli-zhurnalist-rechinskiy
согласно мацкальских методичек
и ничего не обещали
Самое большое их достижение
запустить мацкальских клоунов-пропагандонов
в нарушение всех законов
ЧТО??
они могут
если они не самостоятельные
Со мной ещё Хрущёв за Карибский Кризис не расчитался... ...Брежнев за Афган... ...Горбачёв за Перестройку... ... -- далее по списку -- оч. серьёзные Люди с Украины -- и все мне что-то обещали и должны! По крайней мере, за все сбитые ими пассажирские самолёты.
Хто такие Данилов и Баканов? -- я им тоже могу пообещать, шо через год, не останется от них, ни запаху, ни выделений...*)
від своїх
Вот нечем больше в стране заняться как расследованием какого-то сраного самолета. Пускай коломойский и расследует, Украина тут при чем? Во время войны СБУшникам заняться больше нечем? Расследовать будут в Иране? Загранкомандировки.. суточные... И так уже и ясно и иранцы сознались что сбили. Что еще расследовать? Миллионы народных денег профукать?