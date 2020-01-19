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 Суспільство
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Все про:Данілов (47) Іран (449) СБУ (5034) РНБО (636) МАУ (126) Баканов Іван (110)

 Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані

Секретар РНБО Олексій Данілов і голова СБУ Іван Баканов заявляють, що з'ясування всіх обставин загибелі літака МАУ, збитого Іраном, є для них пріоритетом.

Данілов обіцяє, що Україна продовжить з'ясовувати всі обставини загибелі літака МАУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Глибокі співчуття рідним і вічна пам'ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з'ясування обставин трагедії та покарання винних", - написав він у фейсбуці.

Глава СБУ Іван Баканов запевняє, що розслідування інциденту в Ірані є пріоритетом.

"Суспільство вимагає відповідей щодо справжніх причин цього горя і притягнення всіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування і встановлення причинно-наслідкового ланцюга подій цієї катастрофи є пріоритетом", - цитує його слова пресслужба відомства.

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Баканов підкреслив, що українці мають почуватися в безпеці в будь-якому куточку світу незалежно від обставин.

"І всі країни мають працювати разом, щоб мінімізувати в майбутньому навіть теоретичний ризик повторення подібних жахливих трагедій", - підсумував він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170680
 
 
 Топ коментарі
 
чисто еврейский анекдот:
Еврейская семья. На днях у мамы-Римы родился мальчик. Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Отец:
- Он будет футболистом! Видите, какой сильный!
Мама:
- Нет, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Ану ша, молодежь! Он точно будущий президент!
- С чего вдруг?
- Ну, гляньте: весь обделался, а как гордо держит головушку! Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 3126
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Данилов А. - ветеринар и педагог по образованию. Заслуги - достроил кукольный театр в Луганске Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2911
Баканов И. - руководитель Студии Квартал-95 Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2911
Ото они нарасследуют
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главное что бы ослина оманская туда не влезло
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Наконец то делом займуться на иранских пляжах.
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России в этой истории формально нет, в через 4 года она возьмет все на себя, а верховенство закона Раши будет над верховенством юридических международных актов - так что все прикроют очень скоро , дело 4-х лет( срок претворения ЗЕлей Украины в говно совпадает со сроком прихода / \уйла на царство по его новой конституции)
 показати весь коментар
 
 
чисто еврейский анекдот:
Еврейская семья. На днях у мамы-Римы родился мальчик. Семейство думает, кем же будет их чадо в будущем.
Отец:
- Он будет футболистом! Видите, какой сильный!
Мама:
- Нет, вылитый профессор! Смотрите, какой умный у него взгляд!
Бабушка:
- Ану ша, молодежь! Он точно будущий президент!
- С чего вдруг?
- Ну, гляньте: весь обделался, а как гордо держит головушку! Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 3126
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Була домовленість з Іраном що загиблі будуть доставлені в Україну та не буде жодних претензій до Ірану або нікого взагалі не будуть віддавати.
Ось все і стало на свої місця.
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Хочуиь відволікти увагу від розслідування справ Майдану. От лише не розумію, яким боком тут цілий секретар Радбезу? Видно, по державній безпеці і готовності до оборони у нас все на висоті. Нє?
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Те же думки...голову крутят черными ящиками,отвлекая народ.Иран уже признал вину,а они расследовать будут...Компенсациями заниматься надо.
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фуле расследовать и так все ясно кто сбил когда сбил чем сбил. Лучше б действительно делом занялись. Украинцев в Украине убивают за украинский язык но это ж не интересно
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баканов - мудак з вулиці
він не зможе розслідувати, навіть наявність у себе рогів
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Та ничего эти бакланы не расследуют ,они только жрать могут ...
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Чому тільки жрать, вони ще зарплатню собі підвищувати можуть.
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Расследуйте лучше с кем Зеленский будет пожирать Украину в форме пряника, подаренного ему на Донбасе? Символично все как-то выглядит -сожрать , переварить на говно и сделать высер / \йлу
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Не вірно написала - НЕ У ФОРМІ пряника а ПІД ВИГЛЯДОМ ПРЯНИКА
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Учитывая то сколько тянется назначение виновных за сбитый рашей боинг, то это расследование затянется на десятилетие.
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Головне, ж хай не забудуть, що у березні, в Нідерландах, буде суд на Россієй за те, що вона збила над територією України влітку 2014 Малазійський Боїнг рейсу МН17 і вбила 300 людей.
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главное что бы ослина оманская туда не влезло
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Данилов А. - ветеринар и педагог по образованию. Заслуги - достроил кукольный театр в Луганске Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2911
Баканов И. - руководитель Студии Квартал-95 Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2911
Ото они нарасследуют
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баканов охраняет "артистов" из масковии, которые во время траура по погибшим украинцам в Иране развлекают запорожскую вату, чтоб не грустили.
И обещает все расследовать...
На наши налоги...
А декларация у баканова, если не ошибаюсь, засекречена, в отличие от того же Найема, например.
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за командировки в Иран не передерутся?
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Давно вже було б розслідувано,тякби хотіли.
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Судячи по тому, як вони захищають кацапських акторів, і знижувать напругу у відносинах з мордором, це буде ще те "розслідування"
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Чуть не по морали конечно. А что раследовать? Самолёт новый, экипаж опытный, причина выяснена, Иран официально признал всё. Кто тут на самом деле за спиной стоял всего этого? Так в мировых СМИ очень сильных уже много крепких заявлений и сопоставлений. Давно настаивал, что бы у нас перепечатывали в наших СМИ очень обоснованые темы с разных иностранных изданий уровня *Гардиан*, *Берлинен Цайтунг* итд хотя бы статьи по нашей стране. Да нигде. А стоит. Там крепкие ребята за дело берутся. Взял бы *Цензор* на себя это дело. В смысле такую рубрику *О нас там*. Эта авиакатастрофа знаковая оказалась. И вышеупомянутым спецам нашим не стоило ляпать ляпнутое. Не по Сеньке шапка! Кстати о шапках. Шапкокрад то наш в Сочи скупает гектарами землю на имя своей девушки. Там крепко тоже по баблу. Бабло то наше! Тут и ройте баклановы-дибиловы хреновы!
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Росийские артисты выступят на прощании с жертвами теракта?
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Них*я вы не расследуете дурачки. Во первых вы тупые, а во вторых ***** вам запретит. Что Иран вам даст то вы и примете как свое дитя.
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...лийтинант бакланов срочно выедет обратно в Куршавель для проведения второго тура расследования? Данілов і Баканов обіцяють розслідувати авіакатастрофу лайнера МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 2870
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Я конечно таки дико немножко дико извиняюсь за моё замешательство за это обещание расследовать неопровержимый факт сбития самолёта ЗРК Ирана шо российского производства, но имею интерес спростить, а шо они, эти поцы, таки собираются расследовать?
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Ідіоти у владі краще б зробили заяву-попередження світу, що на Раші готується нова кнституція , за якою верховенство права буде за рашистськимизаконами у всіх світових зобов'язаннях . Тобто, те, що зараз заявляють писаки нової консттуції для / \йла, стане законом для выконання , а саме - приєэднання Білорусі та України.
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;Ідіоти; у владі уже давно отримали російські паспорти.
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Росийская ракета сбила украинский самолет с украинцами. В стране вместо траура обьявлен концерт росийских окупантов. Ето в какой стране еще такое возможно?
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в безпеці можна себе почувати, наприклад, в Куршавелі. Але туди добратися хможе не кожен. Ну, Ваня, то може...
І просто нагадаю: "В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский" - https://censor.net.ua/news/3170645
Якщо не вдасться відкрити - то матеріал, наприкгад, зберігся тут: https://gorsovet.com.ua/ru/news/7075-v-2011-godu-bakanov-byl-figurantom-rassledovaniya-o-razvorovyvanii-3888-mln-grn-v-2014-m-delo-zakryli-zhurnalist-rechinskiy
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Дешевле чтобы эти мудаки ничего не делали
согласно мацкальских методичек
и ничего не обещали
Самое большое их достижение
запустить мацкальских клоунов-пропагандонов
в нарушение всех законов
ЧТО??
они могут
если они не самостоятельные
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Україна повинна всіх іранців вигнати з території,але цього не буде.І справа не тільки у владі,а й в самих українцях.
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Данилов и Баканов обещают расследовать авиакатастрофу лайнера МАУ в Иране
Со мной ещё Хрущёв за Карибский Кризис не расчитался... ...Брежнев за Афган... ...Горбачёв за Перестройку... ... -- далее по списку -- оч. серьёзные Люди с Украины -- и все мне что-то обещали и должны! По крайней мере, за все сбитые ими пассажирские самолёты.
Хто такие Данилов и Баканов? -- я им тоже могу пообещать, шо через год, не останется от них, ни запаху, ни выделений...*)
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Зеленого покликали до Оману - й близенько так зробили показовий розстріл літака саме БЮєніного бізнесу, саме після його злучки з БЄнею перед тим у Буковелі, а потім ще й коридорчик для відліту додому не давали, а до того ще й посла України навчили що треба говорити - а уся ця камарілья, повернувшись з курортів, просто "ганяєт показатєльниє волни "
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Данилов и Баканов обещают расследовать//

Вот нечем больше в стране заняться как расследованием какого-то сраного самолета. Пускай коломойский и расследует, Украина тут при чем? Во время войны СБУшникам заняться больше нечем? Расследовать будут в Иране? Загранкомандировки.. суточные... И так уже и ясно и иранцы сознались что сбили. Что еще расследовать? Миллионы народных денег профукать?
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Ахахах) Те еще расследователи ...Суркиса день рожденья разве что расследовать то да , тут они профи
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Лайно №1, вчителям по 4000 баксів, лайно №2 , баклани все розслідують.
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Я так понял - оперативный штаб по расследованию переносится в Крушавель?
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