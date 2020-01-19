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Все про:Іран (449) чорна скринька (21)

 Іран передумав віддавати Україні чорні ящики збитого літака МАУ

Тегеран спробує розшифрувати записи бортових самописців самостійно. І тільки якщо це не вдасться, передасть їх Україні або Франції. Добу тому іранська влада заявляла зовсім інше.

Про плани самостійно спробувати розшифрувати вміст чорних скриньок збитого над Тегераном літака МАУ заявив директор з розслідування нещасних випадків  Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайфар. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на Reuters.

"Ми намагаємося розшифрувати записи з чорних ящиків тут, в Ірані. У протилежному разі ми можемо відправити їх в Україну або до Франції. Але рішення про відправку їх за кордон ще не було прийнято", - сказав Резайфар.

За добу до цього іранське інформагентство Tasnim цитувало протилежну за змістом заяву Резайфара. Тоді чиновник говорив, що "чорні ящики" не намагатимуться розшифрувати в Ірані, а відправлять в Україну.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до "чорних скриньок" отримає загальна група експертів з Канади, України та Ірану, а після цього вони будуть передані нашій країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170677
 
 
 Топ коментарі
 
Ящики втихаря побывают у кацапов. 100%.
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укакается

на большее он не способен Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ - Цензор.НЕТ 361
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А дафайте объявим войну Ирану.Соберём всех пис_унов и отправим на войну.
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Ти ватоцефал від народження, чи послє многлєтніх трєніровок?
Там просте питання, чому в МЗС України, нікого не дивує, те що Іран не віддає Україні її майно?
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ПРЕДНАМЕРЕННОЕ зло , наказывается СУРОВЕЙ чем как по ОШИБКЕ ((((
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поступила вводная от рашиста-"ящики не отдавать ,необходимую Вам экспертизу, без ящиков, мы Вам напишем")
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Яка дивина Іран передумав віддавати Україні "чорні ящики" збитого літака МАУ - Цензор.НЕТ 3656 Щоб весь Світ дізнався правду Іран передумав віддавати Україні "чорні ящики" збитого літака МАУ - Цензор.НЕТ 3656
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Підказують,що була спланована Диверсія Іран передумав віддавати Україні "чорні ящики" збитого літака МАУ - Цензор.НЕТ 8306 Іран передумав віддавати Україні "чорні ящики" збитого літака МАУ - Цензор.НЕТ 1301
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Значит, сбит самолет МАУ не случайно и в самописце незаметно убрать этот факт не получается?
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При сбивании ракетой, самописец никакой конкретики не даст, ну разве что порядок отключения систем самолета и несколько фраз летчиков.
Собственно Иран уже признал свою вину, и нахрен ему эти хухры-мухры, непонятно. Не исключено что "чёрные ящики" "изучает" Россия пытаясь там что либо "дорисовать".
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Ему ни Штаты, ни Англия, ни Канада информацией со спутников не делились пока он сам не попросил.
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Насколько я понял, это право Ирана выдавать или нет эти ящики.Весь вопрос в том, что деятели типа Порошенко и Зеленского опустили страну на международной арене до уровня забытых Богом островов.
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Ну у соевых , с аргументами всегда напряг.....
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а порошенко как к мау??? )))
он и в штаны тебе нагадил )))
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Тебе тупорылому поясняю. Когда страну опускают до устных договоренностей , а Президент Порошенко опустил страну до этого в Минске, к ней будут относится соответственно и остальные. Напомни мне, кто подписал и н Минские соглашения и на каком основании......
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ожидаемо...
наоборот удивились все когда пообещали нашим...
ну...тут на нашефсё рассчитывать не приходиться...может хоть Канада, потерявшая немало своих усомнится в правильности такого...такой...фигни
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Что значит хочу дам, хочу недам?
Самолёт принадлежит Украине, значит обязаны отдать "черные ящики".
Интересно иранские самолёты летают в Украину, или может запретить выпускать АН-140?
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Вот бы тебя в президенты вместо трусливого сцыкуна!!!!!
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Вот , Зебилы, результат Вашего выбора Ермака- об нашу БУБОЧКУ иранцы ноги вытерли
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Ты всё сказала?
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Чего там ценного в тех ящиках? Вряд ли пилоты успели даже вскрикнуть.
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В тех ящиках записаны все параметры полета воздушного судна, а не только переговоры экипажа.
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А что ценного в параметрах? Эти параметры давно опубликованы по данным радаров и записям очевидцев.
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Мдя, темная ночь в голове, ни одной звездочки..... для тебя- ничего.
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Там должно быть единственное, ДОКАЗАТЕЛЬСТВО брехни Ирана что лайнер яко бы развернулся обратно, хотя на земле уже уже собраны все необходимые доказательства, и нужды в ч.я. особой действительно нет!
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там таке гівно, що ні вашим паРашкам, ні ірашкам вже не відмитися...
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а что ценного в тебе?, давай тебя на колбасу пустим.))
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надо передать в нейтральную москву
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Вони ще не вирішили кому віддавати-тупому чи пустому!
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Зе может только объявить недоверие, на которое иранцы положат свой обрезанный. И вообще ничего не отдадут. Так то.
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Иран и не думал отдавать клоуну чёрные ящики. Для клоуна-Осла Оманского какая разница имеются у него чёрные ящики или нет, оно находится под внешним управлением. Как в мире воспринимают клоуна, так и воспринимают украинцев, какая разница, дебилы ***
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Боевые диваны уже заправлены, снаряжены боекомплектом и готовы к выезду из ангаров.
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А тобі ,дебілу платному, плювати на тисячі загиблих від рук твого фашистського -російського режиму.Бо ти від природи не словянин,а угро-фін,замішаний на татарькій крові,а це значить варвар.
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щас зеля похмелится, вынырнит на каких- то мармоновых островах и всих дуже подякуе
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не могут затереть- "Агонь. Акбар. Пуск. "
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Иран передумал отдавать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ По большому счету эти ящики особой погоды не сыграют. У стран НАТО и в первую очередь США, Канада с первого дня есть 100% доказательство вины Ирана, а может и россии в гибели этого самолета. Все эти я не я, дам не дам свидетельствует, что Иран ведет подковерные консультации с россией. Путин наобещал в три короба вот Иран и задергался. Конфликт Ирана против США, сбитый украинский самолет это действия россии для наложения нефтяных санкция на Иран. Цена на нефть вверх, россия ввыиграше. Иран это баран на заклании.
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У США когда-то были 100% доказательства наличия запрещённого оружия в Ираке и шо?Ящики,это и есть 100% доказательство.Не делайте из Иранцев идиотов.Если они играют вместе с рф,то это не означает,что они будут играть себе во вред.
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скриньки потрібні для того, щоб записати чорним по білому причини трагедії в акті державної комісії. Цей акт - один іх експертних висновків в кримінальній справі; причому - чи не головний експертний висновок.
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Вова, наверное, плохо просил. Неубедительно просил - на коленях не стоял...
Главный вопрос Вова вообще не озвучил: "Кто дал той безбашенной обезьяне эти 2 гранаты? Кто научил обезьяну стрелять ракетами "земля-воздух"?
Почему ТАКОЕ ОРУЖИЕ Московия поставляет даже не другой стране, а экстремистской организации КСИР?
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поставка велась Пр-ву Ирана, а вот правительство - уже выложило усбановки организации, которую кто-то там вроде бы когда-то признал террористической
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Пока Иран не нарасшифровует такого, о чем сказал посол Украины сразу после трагедии - черные щики Иран не отдаст.
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Ну шо, клован выпустит ролик- "Даю 24 часа! Думай, те...".
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Весь світ принижує Україну , бо НАРІД сам вибрав собі клоунів, гопників запроданців зрадників. Такого приниження ще не було за всі часи існування незалежної України.
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Это правда, так пЕСюки ещё не унижали Украину....но о вашем существовании слава богу знают только те кто заходит на цензАр, поэтому попустись!
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Ага,ось тепер зовсім пойнятно що там паРАШЕНські уХі торчать...
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Наверно попытаются доказать,что самолет исполнял крутые виражи истребителя или бомбардировщика,поэтому они и сбили самолет
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_Ага... отказался! Т. е. им есть что скрывать, несмотря на признание, что они этот летак сбили! Что скрывать? Ну, например, что они ******** про то, что связь была утеряна и переговоров не было. Или про то, что это случайность. Кто знает что там записано в ящиках?
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А, и да: "Дякую Дуже дякую!" (по спині ломакою...)
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