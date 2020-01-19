 Іран передумав віддавати Україні чорні ящики збитого літака МАУ

Про плани самостійно спробувати розшифрувати вміст чорних скриньок збитого над Тегераном літака МАУ заявив директор з розслідування нещасних випадків Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайфар. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на Reuters.

"Ми намагаємося розшифрувати записи з чорних ящиків тут, в Ірані. У протилежному разі ми можемо відправити їх в Україну або до Франції. Але рішення про відправку їх за кордон ще не було прийнято", - сказав Резайфар.

За добу до цього іранське інформагентство Tasnim цитувало протилежну за змістом заяву Резайфара. Тоді чиновник говорив, що "чорні ящики" не намагатимуться розшифрувати в Ірані, а відправлять в Україну.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до "чорних скриньок" отримає загальна група експертів з Канади, України та Ірану, а після цього вони будуть передані нашій країні.