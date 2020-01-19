 Керівництво держави висловило співчуття рідним загиблих в Ірані українців. ФОТО

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці Офісу Президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Вічна пам’ять!" — сказано в повідомленні.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловив співчуття на своїй сторінці в фейсбуці.

"Уся країна сьогодні з болем і сумом прощається із загиблими українцями в авіакатастрофі в Ірані. Непоправна втрата. Вічна пам'ять ..." - написав він.

Як повідомлялося раніше, літак, що доставив на Батьківщину останки загиблих, приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 11:00. З літака винесли 11 трун, накритих державними прапорами.

При цьому на злітному полі були присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков й інші високопоставлені особи.

Прощання із загиблими в авіакатастрофі українцями триватиме до 19:00. Після цього з аеропорту "Бориспіль" їхні тіла заберуть рідні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС 5 країн створили групу для контролю над розслідуванням катастрофи літака МАУ в Ірані, - Пристайко

Ліітак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.