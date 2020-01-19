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Все про:Зеленський (4178) Іран (449) співчуття (51) розбиття (257) Гончарук_Олексій (522)

 Керівництво держави висловило співчуття рідним загиблих в Ірані українців. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і Офіс Президента висловили щирі співчуття родинам та близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці Офісу Президента в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тіла українців, які трагічно загинули в Тегерані внаслідок збиття літака авіакомпанії МАУ, вже на батьківщині. Володимир Зеленський і Офіс Президента висловлюють щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Вічна пам’ять!" — сказано в повідомленні.

Керівництво держави висловило співчуття рідним загиблих в Ірані українців 01

Керівництво держави висловило співчуття рідним загиблих в Ірані українців 02

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловив співчуття на своїй сторінці в фейсбуці.

"Уся країна сьогодні з болем і сумом прощається із загиблими українцями в авіакатастрофі в Ірані. Непоправна втрата. Вічна пам'ять ..." - написав він.

Керівництво держави висловило співчуття рідним загиблих в Ірані українців 03

Як повідомлялося раніше, літак, що доставив на Батьківщину останки загиблих, приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 11:00. З літака винесли 11 трун, накритих державними прапорами.

При цьому на злітному полі були присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков й інші високопоставлені особи.

Прощання із загиблими в авіакатастрофі українцями триватиме до 19:00. Після цього з аеропорту "Бориспіль" їхні тіла заберуть рідні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС 5 країн створили групу для контролю над розслідуванням катастрофи літака МАУ в Ірані, - Пристайко

Ліітак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170674
 
 
 Топ коментарі
 
вы, зебилы, её бы уничтожили. по приколу... да клятые порохоботы вам не дают... и не дадут.
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головне - відмазати фашиську педерацію і її хуйла
все інше - напускне
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Когда рЮковдство превращается в похоронную контору, это действительно похороны... страны. Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев - Цензор.НЕТ 2469
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Когда рЮковдство превращается в похоронную контору, это действительно похороны... страны. Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев - Цензор.НЕТ 2469
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Вы Украину с 2014-го постоянно хороните, а она была, есть и будет.
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вы, зебилы, её бы уничтожили. по приколу... да клятые порохоботы вам не дают... и не дадут.
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лови 11.80 на рюмку стекломоя. Водохрещу отметишь
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Бухаешь с незаменимым петей, петин гамадрил (сокращено ******)?
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******** слово "зебилы" услаждает слух. Рошенку посмокчи
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Твой шоколадный спонсор с куском автобуса по заграницам бегал, слезу вышибал.
Как нормально заходило, претензий не было?
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Он, - для страны старался. А твой осел, только для своего пиара. В этом и разница
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Ой затычка спасибочки, ну и тебе на рошенку подкину, сосни леденец.
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А как вам такое ? https://www.rbc.ua/rus/news/aviakatastrofa-samoleta-mau-iran-samostoyatelno-1579432926.html
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головне - відмазати фашиську ********* і її *****
все інше - напускне
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есле зеленский впустит эту иуду в страну то это будетудет открытая неприязнь ков всем украинц
ам которые отдавали жизнь за Украину.
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Велике горе, особливо для рідних. Царство їм небесне. Але я не розумію, що вони там робитимуть до 19:00 ?
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Для вас порохоботов нормально быть не может. Приехал - че приперся, не приехал - да он *ер на все положил.
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Особенно Баканов, так из Куршавеля и не соизволил приехать пока отпуск не закончился. Кстати, а почему он в черных очках? Никак не может из образа Джеймса Бонда выйти?
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Особисто мені жаль за кожним українцем, який загинув, вічна їм пам'ять. Це аксіома.
Проте присутність перших осіб держави саме на цій прощальній церемонії виглядає м'ягко кажучи дивною. Бо на церемонії прощання із загиблими в українсько-російській війні таких осіб ніколи не видно. Та навіть на церемонії прощання де є масові невинні жертви також немає їх присутності.
Мабуть вищі чини мають не показувати вибірковий підхід до вшанування пам'яті або виробити якийсь уніфікований протокол у таких випадках.
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Похоронами должны заниматся служители церкви. Руководство страны и офис президента должны заниматся другим. Протест, санкции, збрать черные ящики вконце концов !
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Патамушта рукой водство чує свою вину що не заборонили рейси в Оманію.
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кто им эти ящики отдаст? пока все кто хочет не поковыряется, не отдадут.
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Так це і є служителі офісної церкви Руководство государства выразило соболезнования родным погибших в Иране украинцев - Цензор.НЕТ 5067
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Коллеги, стесняюсь спросить, а какой рост у президента Зеленского? Судя по фотографии ему лет 12.....
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И хорошо играет ! Понятное дело яиц нет . Были бы - играть мешали бы .
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Ліцеміри і піарщикі---це ваша вина в катастрофі.Але хто ви--пусте місце,з вами ніхто не рахується в світі. Тому і створили шоу,для таких же тупих ,як і самі.
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Падла зеленая вместе с труппой теперь всем родственникам погибших будет соболезнования выражать? Родственникам погибших солдат.. погибших на пожарах.. в автокатастрофах? Или это просто показуха одноразовая?
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