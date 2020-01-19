 Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою

Про це повідомляє Православна церква України в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою "змити гріхи" в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим паче - з забобонами або марновірством.

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"У велике свято Богоявлення ми дякуємо Богу, славимо Його, розуміючи, що найбільша для нас святиня – це Господь, Який спонукає кожну людину до внутрішніх змін в бік добра. Освячена вода – не чарівна, але має благодатні (насамперед, для духа людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає. Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства Сповіді та Причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою", - зазначили в ПЦУ.

Крім того, на Водохреща немає потреби просити священика "побризкати більше", адже немає поняття "розведеної святості".

Немає також необхідності запасатися водою у великих бідонах або каністрах. Адже той, хто принесе на освячення навіть найбільшу банку, але разом з темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості".

19 січня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят - Хрещення Господнє (Водохреще).





