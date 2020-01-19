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Все про:Водохреще (24) вода (312) ПЦУ (518)

 Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою

Купання в ополонці на Водохреще жодним чином не приводить до духовного очищення і не звільняє від гріхів.

Про це повідомляє Православна церква України в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою "змити гріхи" в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим паче - з забобонами або марновірством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві. КАРТА

"У велике свято Богоявлення ми дякуємо Богу, славимо Його, розуміючи, що найбільша для нас святиня – це Господь, Який спонукає кожну людину до внутрішніх змін в бік добра. Освячена вода – не чарівна, але має благодатні (насамперед, для духа людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає. Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства Сповіді та Причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою", - зазначили в ПЦУ.

Крім того, на Водохреща немає потреби просити священика "побризкати більше", адже немає поняття "розведеної святості".

Немає також необхідності запасатися водою у великих бідонах або каністрах. Адже той, хто принесе на освячення навіть найбільшу банку, але разом з темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості".

19 січня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят - Хрещення Господнє (Водохреще).

Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою 01
Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою 02
Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170673
 
   
 Топ коментарі
 
Таки да, но что поделать, традиции. Отморозить яйца, и напиться...
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Таки да, но что поделать, традиции. Отморозить яйца, и напиться...
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Ніколи українці в ополонки не лізли купатись на Богоявлення, це поганський звичай нехристів, які не розуміють суті християнства!
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православя це не чисте християнство .там намішано багато нечисті
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Тепле Море Та немає такого поняття.як чисте християнство.Всюди щось понамішували.
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Ключника поширювать-це як гівно в руки брати.
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Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия.

Правильно. Ишь, хитрожопые. Нырнул на халяву - и нет грехов. Не выйдет. Только к попу и через кассу.
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Срач, это у баранов, которые попов кормят.
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Посмотрел специально, что то и у них прохладно, + 15 + 20. Меняется климат.
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Ты хоть порох нюхал, кацап? Воевать ему приятно.... . Беги стучать админу, вояка.
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Ну звісно, краще бухати і валятися в ліжку. ПЦУ, стрижіть бабло з вірян і не відволікайтесь.
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Я тоже так мыслю, грешит-грешит кто-то, а потом думает - вот сейчас выполоскаю телеса в холодной воде и порядок, грехи, или часть грехов списаны... ничего подобного
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Чуть не так...
Религия обязует придти в церковь и излить душу батюшке...
Вера обязует покаяться, и потом ты можешь и смыть свои грехи...

Что в обоих случаях туфта, так это то, что человек не покаится...
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Если человек , что то Делал Плохое , то Омовение , как Исповедь , - Очищение Души. После этого Человек очищаясь Душой , - Плохого не делает. А Так провел Купель а затем кого то Грохнул , То ПЦУ права.
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Зете 1000 гривень попу - змиває гріхи а 100 000.. Пожитева індульгенція
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Вот оно!
Религия говорит, что не смывает, а Вера - что такое может быть!
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любим мы всяческие ритуалы, суеверия; верим в духов, ведьм, дурной глаз и тд. и тп.
языческую сущность не искоренить даже за 1000 лет.
идея что можно очистится от грехов окунувшись в воду из серии прыжков через костер на купала
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Закаливание верная тама, но должно проводиться регулярно, а не раз в год.
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да ради бога. вопрс в том - при чем здесь христианская вера? хотя кто как хочет так и верит наверно, главное что-бы польза была
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Дела веры это между Богом и человеком а церковь это лишний посредник ... Омовение на Крещение не смывает грехи, - в ПЦУ призвали не путать суть праздника с модой - Цензор.НЕТ 9655
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Попы очень не любят эти строки писания:
Тим2:5

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,- человек Христос Иисус,
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Не погоджуюсь! Посередник для бидла мусить бути. Наприклад - 73% + телевізор = ЗЄпіаніст
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А ,ежели на жопе написать чернилами "грех" , а потом с мылом.....Так шо? Не смоется?
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не знаю, но лучше спросить у того, кто смотрит за хатой)))
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ну вот...
ПЦУ прямо говорит - Кто прыгает зимой в холодную воду, тот дурень... Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою - Цензор.НЕТ 3530
Зимой нужно принимать теплые ванны дома.., а после этой ванны накатить в тепле 50 грамм за Господа нашего....
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Про накатить тоже ничего в религии не сказано )) Это у нас крайности.
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привет...
Христос воду в вино превращал, а не в молоко...
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в то время водку вином называли...
и какая разница 50 грамм горилки, или рог вина?...
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От хорошего дорогого вина и от рога не шибко захмелеешь. А от дешеки и со стакана по шарам вставит.
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тоже и про горилку можно сказать...
от хорошей горилки с закуской и через 200 грамм сможешь ясно в шахматы играть.., а от дешевого вина с виноматериалов можно и с стакана съехать...
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При чем тут бог, когда какой то еврей потлатый решил покупаться в реке, разве что господь решил опять проявить свое понимание ничтожности человека и дал повод в умах дураков думать что из-за этого это его сын
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Христа послало Небо евреям что бы Он их отвел от иудаизма, потому что Зло начало распространятся по Земле большими темпами.
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Бог,если ты в него веришь должен быть в душе. И все эти массовые сборища...Скажем мягко вызывают стадные инстинкты. Что не есть духовностью. Я к примеру в Германии не видел никогда в католических храмах толпы. Максимум 5-10 человек. И это в воскресенье. Зато вокруг тишина и порядок. Есть возможность уйти от обыденности в духовное. Не боясь ,что слишком ръяный фанатик пихнет тебя в бок. Причем служба там идет в полном объеме и по всем правилам. Независимо от присутствия кого либо. И что мне особо понравилось,так это пение священника под орган. Если сравнивать наших попов ,то у нас непонятное бормотание с завыванием. Без всякого понятия о красоте пения. А там именно профессионализм.Классического типа. Я бы даже сравнил с рок-оперой )) Классно и духовно. К тому же мне нравится их молитва перед едой. И день благодарения. Куда это делось у нас ? Мы сами себя благодарим ?
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А есть ли Бог? Или таки во всём виноват Биг Бэнг?
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Некоторые деятели смывали свои грехи в Аравийском море ! 😜
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Калиостро: ...ибо ножом и вилкой роем мы могилу себе. А насчёт многого другого...,- Если бы нас судили за вред, который мы наносим сами себе, то лишь не многие из нас избежали бы виселицы. (с)
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ага...

и потом пускай голенький обсохнет на морозце...
тогда сработает на 100%..
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Без тренировки можно запросто почки застудить. Причем думать по ошибке не на них ,а на радикулит.
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Да все можно застудить! Заставь дурака Богу молиться...
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Почки первыми отреагируют. - Боятся холода.
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Да там, что с тренировкой, что без, набор болячнк обеспечен: простатит, цистит, инсульт, инфаркт.
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А это уже у кого как )) Главное это делать не на показ и контролировать ситуацию.- Бодрит ))
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А від регулярного моржування гіпертрофуються надниркові залози, що, з часом, вилазить боком.
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Конечно нет, надо прийти в бизнес-центр, дать денег и грехи отпустятся
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Гріхи "змиває" копійчина на церкву 👍😁 . А в ополонку скочити і ведмідь може .
Може святійший перестане грати вар'ята і перейде нарешті на наш рідний григоріанський календар . Не будуть люди впиватися в січні в піст , то й гріхів буде менше . Та й кого ми дуримо ? Самі себе ?
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Если человек силен духом, то он и силен телом, окунуться в воду зимой. А маловеры, нытики и еретики найдут сотни отмазок от окунания.
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кто Тебе сказал что Дух силен окунанием? карась более духовный Тебья..отмажся теперь от карася... Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою - Цензор.НЕТ 1165
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Преодоление себя и своих слабостей. Можно и не окунаться,, если хил и болен, а свершить любое доброе дело(богоугодное)
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окунание в прорубь - придумал лукавый и превратил сие действие в фантик ,суть которого заменить Крещение Духовное...и нигде Ты в писании(Библии) не найдешь ,что окунание надлеждит делать человекам для очищения его грехов .ибо никакая вода не смоет грех ,суть которого есть духовная,но не телесная грязь...с окунание Тебья.
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Вы не поняли. Грехи конечно не смываются водой(только кровью). Тут важен сам факт преодоления холода телесного. Значит человек стремится и к борьбе с грехом. А из ничего и будет ничего.
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Если человек больной- то это на долго, а если дурак- то навсегда!!!
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і яким ти духом сільон, кишечними газіками, окунатель куев во ?
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чого люди так вірять попам ? це ж слуги диявола. все роблять проти св.письма.вони хоть розуміють значення слова освящение?
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давай нам тут напиши як ти служиш по св.письму і кому
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жирним виділяти не буду, дубль два : давай нам тут напиши як ти служиш по св.письму і кому
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там Ів 14:15.Рим 13:9.10 субота влючно. за попів сол 2:2.3 Матв. 23:8.9.10
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коротенько скажу тобі -хочу виконати то шо написано в св.письмі для Бога.і не піти вслід за сатаною. нечисть опянняє людей шо кругом бачу . розказуєш людям і як об стінку горохм
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)))) от спасибо святым Отцам
А то дурни побежали сегодня в реку нырять и воду святить
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Сами святые отцы в прорубь, однако, не полезли. Чай - не лохи...
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Ну, так написали же : не приводит к отпущению грехов!
А у нас любят грешить, в надежде, что все грехи отпускаются.
И чем бессовестнее человек, тем безудержнее он в это верит
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Ничто не может простить грех, кроме если сам грешник не исправит самолично свое прегрешение. Если ,например , украл, должен вернуть украденное жертве.
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ПЦУ и ЦН,говорьят.
Не лезьте в воду!
Седите на пропуканом диване и плюйтесь ядом на форуме ЦН!
А темы мы подкием.
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Name Mcstore Ні.краще йти купатися,як довбень.Це буде свідомо і прогресивно.
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Ну что за бред. Я крещёный, но не ортодокс, посты не соблюдаю, службы не стою.
А купание в проруби это мой выбор. Мне кажется что я очищаюсь перед Богом.
Так что попам привет, а со своей Верой я сам как-то разберусь...
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Гундяевцы жгут. Иоанн и Иисус не знали, что так можно.
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Однак,люди,які називають себе патріотами,купалися в річці.А ще українці вірять у сьогоднішню цілющість води.Цікаво,а якщо ми буде святкувати на два тижня раніше це свято,то цілющість також зміниться?
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Ну й коментарі тут.Українці з таким населенням,так і залишиться недорозвиненою країною.Несіть гроші в храми і лікуйте дітей молитвою,як роблять недорозвинені і москалі,замість того,щоб звертатися до спеціалістів.
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