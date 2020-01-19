 Обмивання на Водохреще не змиває гріхи, - в ПЦУ закликали не плутати суть свята з модою

Про це повідомляє Православна церква України в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою "змити гріхи" в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим паче - з забобонами або марновірством.
"У велике свято Богоявлення ми дякуємо Богу, славимо Його, розуміючи, що найбільша для нас святиня – це Господь, Який спонукає кожну людину до внутрішніх змін в бік добра. Освячена вода – не чарівна, але має благодатні (насамперед, для духа людини) властивості для тих, хто її з вірою приймає. Занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства Сповіді та Причастя. Вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою", - зазначили в ПЦУ.
Крім того, на Водохреща немає потреби просити священика "побризкати більше", адже немає поняття "розведеної святості".
Немає також необхідності запасатися водою у великих бідонах або каністрах. Адже той, хто принесе на освячення навіть найбільшу банку, але разом з темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості".
19 січня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят - Хрещення Господнє (Водохреще).
Правильно. Ишь, хитрожопые. Нырнул на халяву - и нет грехов. Не выйдет. Только к попу и через кассу.
Религия обязует придти в церковь и излить душу батюшке...
Вера обязует покаяться, и потом ты можешь и смыть свои грехи...
Что в обоих случаях туфта, так это то, что человек не покаится...
Религия говорит, что не смывает, а Вера - что такое может быть!
языческую сущность не искоренить даже за 1000 лет.
идея что можно очистится от грехов окунувшись в воду из серии прыжков через костер на купала
Тим2:5
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,- человек Христос Иисус,
ПЦУ прямо говорит - Кто прыгает зимой в холодную воду, тот дурень...
Зимой нужно принимать теплые ванны дома.., а после этой ванны накатить в тепле 50 грамм за Господа нашего....
Христос воду в вино превращал, а не в молоко...
и какая разница 50 грамм горилки, или рог вина?...
от хорошей горилки с закуской и через 200 грамм сможешь ясно в шахматы играть.., а от дешевого вина с виноматериалов можно и с стакана съехать...
и потом пускай голенький обсохнет на морозце...
тогда сработает на 100%..
Може святійший перестане грати вар'ята і перейде нарешті на наш рідний григоріанський календар . Не будуть люди впиватися в січні в піст , то й гріхів буде менше . Та й кого ми дуримо ? Самі себе ?
Литвин стібеться ))
А то дурни побежали сегодня в реку нырять и воду святить
А у нас любят грешить, в надежде, что все грехи отпускаются.
И чем бессовестнее человек, тем безудержнее он в это верит
Не лезьте в воду!
Седите на пропуканом диване и плюйтесь ядом на форуме ЦН!
А темы мы подкием.
А купание в проруби это мой выбор. Мне кажется что я очищаюсь перед Богом.
Так что попам привет, а со своей Верой я сам как-то разберусь...