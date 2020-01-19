 "Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на питання про плани щодо своєї діяльності. За словами Найєма, завдання щодо виплати боргів із зарплати поставив генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.

"Я не хочу говорити гучних слів. Давайте подивимося в кінці року. Але зараз мета, яку ставить перед нами гендиректор, по-перше, це соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату. Щоб ви розуміли, коли ми прийшли, було 43 компанії, які мали заборгованість боргів із зарплати, зараз їх 36", – сказав Найєм.

Таким чином, додав він, кількість компаній "Укроборонпрому", які мають борги перед своїми працівниками, дещо скоротилася.

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"Я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо вдвічі зменшити цю заборгованість", – зазначив чиновник, хоча не став уточнювати, до якої конкретної цифри очікується скорочення кількості компаній-боржників.