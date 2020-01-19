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Все про:борг (175) заробітна плата (625) Найєм (278) Укроборонпром (573)

 "Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм

Оборонний концерн "Укроборонпром" планує вдвічі скоротити заборгованість із зарплат до кінця 2020 року.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він відповів на питання про плани щодо своєї діяльності. За словами Найєма, завдання щодо виплати боргів із зарплати поставив генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.

"Я не хочу говорити гучних слів. Давайте подивимося в кінці року. Але зараз мета,  яку ставить перед нами гендиректор, по-перше, це соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату. Щоб ви розуміли, коли ми прийшли, було 43 компанії, які мали заборгованість боргів із зарплати, зараз їх 36", – сказав Найєм.

Таким чином, додав він, кількість компаній "Укроборонпрому", які мають борги перед своїми працівниками, дещо скоротилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський має величезний вплив на державу, це проблема Зеленського, - Найєм

"Я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо вдвічі зменшити цю заборгованість", – зазначив чиновник, хоча не став уточнювати, до якої конкретної цифри очікується скорочення кількості компаній-боржників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170672
 
 
 Топ коментарі
 
Видно, что переживает чувак. Нужно ему за это премию.. Сколько ешё этот бедолага будет своёй пуштунский х"р облизывать?
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Наем, зарплату платят, а не сокращают задолженность
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и вся страна на руководящих должностях в наемах
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Видно, что переживает чувак. Нужно ему за это премию.. Сколько ешё этот бедолага будет своёй пуштунский х"р облизывать?
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Ну нічого так, Віта Семеренко після 34-го місця в спринті в пасьюті показала 8-ий результат. Біатлон в Україні ще дихає незважаючи на мізерні внески держави. В 15.20 Пасьют. Чоловіки.
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Было реально классно!
Только вот, куда пропала Джима?
Было 61...
Последняя 59 была немка...
Неужели сошла с дистанции?
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Джима сошла. DNF. Жаль. Единственная кто может побороться за медали в индивидуальной гонке. Стреляет лучше ковбоя, но ход
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И сделал красиво))
Аж 43 компании получилось )
Интересно, а свинарчукам тоже должны? "Укроборонпром" хочет до конца года вдвое сократить задолженность по зарплате, - Найем - Цензор.НЕТ 1394
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Мустахвіку там також вже заборгували? "Укроборонпром" хочет до конца года вдвое сократить задолженность по зарплате, - Найем - Цензор.НЕТ 4810
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Статью читал?
Речь идёт о подрядчиках (если их можно так назвать)
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Ти теж почитай. Де там пише про підрядників?
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...Чтобы вы понимали, когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36", - сказал Найем.Источник: https://censor.net.ua/n3170672

Я же эти предприятия, назвал условно - подрядчиками...
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Ти їжу теж умовно споживаєш? Що ти ще умовно здатен робити? Це раз. І друге. А Найєм не має бажання погасити заборгованість, зменшивши свою зарплатню до пристойного рівня?
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Слушай, ты не с команды Юли?
Это она любитель такие предложения делать
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Щось неправильно? Щодо Люлі, то це та ж популістка, що і зелена шобла. Тому і аонкурують.
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отдай свою зарплату и не будет задолжености!
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Зарплаты Наёма человек на 30-40 хватит. Надеюсь он про себя говорит..
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Як же так. Танки в Таїланд продали чи подарували?
"Укроборонпром" хочет до конца года вдвое сократить задолженность по зарплате, - Найем - Цензор.НЕТ 4082
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Более 310 000 грн в месяц - такой доход указал в графе электронной декларации "заработная плата по основному месту работы" замглавы Укрборонпрома Мустафа Найем. Сомневаюсь что у него есть задолженность... 😎
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ВИДНО НЕ ВСЁ ЗАПЛАТИЛИ ВОТ ОН И ХОЧЕТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАДОЛЖЕНОСТЬ!
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А, до конца года, те, кому задолжали, пусть на мусорках поживут и, там же, покормятся? Зато у руководителей все отлично - зарплаты, премии, авансы.
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Найем что-то притих в последнее время - видимо при Порошенко и Зеленском ему хорошо, а значит проблем у народа нет уже, коррупции нет уже, проблем нет.
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согласился таки на бенино предложение "кофэ пить идешь?"
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реально на 3? тут не знаю как на 7 выжить
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Клиентов нету, все в Польшу видимо свалили. Ноуты починяю, ремонт дороже нового стоит...
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Другую работу не предлагать, не возьмут, 58 лет. "Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм - Цензор.НЕТ 9909
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аналогічно .деякі ремонти побутової техніки стали дорогші купівлі б\у апарата...
плюс здорогшання гривні ..
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Пенсам вообще ЖОПА. Надеюсь не доживу. "Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм - Цензор.НЕТ 9986
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*****, я один на 3000 живу?

Большая часть пенсионеров так живет...
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Пришло поколение у которого напроч отсутствует понятие, как честь , совесть Родина. Это чувырло получило за два месяца пол миллиона, и теперь рассуждает о том, как вернуть задолженность по зарплате.Только эти п#дары забыли что когда нет ни вести ни совести у правителей, исчезает либо они либо Родина, а чаще и то и другое...
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це чувирло посадили у владне крісло саме ви, 73/43%зебіли!
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Повторяю ещё раз тупым, недоразвитым и особо одаренным. Политик, чтобы получить власть идёт на выборы. Действующий политик, который находился у власти, на выборах получает оценку своей деятельности. Президент Порошенко находился пять лет у власти и пошел на выборы. Народ дал ему оценку. Теперь Президент Украины Зеленский , придут выборы народ даст и ему оценку. Это называется демократия, другого пока не придумано. Я как избиратель дал оценку действующему Президенту проголосовав за другого кандидата.Это мое право , как и любого другого избирателя.Только соевые никак не поймут
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одна поправка: у нас не демократия, у нас плутократия. демократия - это не только выборы, но и регулярная отчетность "избранных". не заказные "пресухи" и "видосики", а ответы на конкретные вопросы. демократия - это когда избиратели могут отозвать "избранных" и заблокировать любое решение, без крови и революций.
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Демократия в чистом виде нет нигде. Ситуация с Трампом это подтверждает. Если Порошенко пришел к власти по одной технологии, а Зеленский по другой, то они оба стоят одинаково. Поэтому менять на зеркало как то не приходится
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ти зебіл 73%-ний, ти зрадникк лишнєхромосомний, ти підстилка прокасапська, ти не просто проголосував. млять, за капітуляцію України перед споконвічним ворогом, ти, **** ************** *****, ти тут чи не найбальше брехав на проукраїнського кандидата і по факту агітувала за зраду, яка оце нині повзе на Україну!
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Я как избиратель дал оценку действующему Президенту проголосовав за другого кандидата.Это мое право , как и любого другого избирателя
Поддерживаю..
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Тёмный Рыцарь, [18.01.20 19:22]
@writetodarkk
Малюська *******, Пристайка дол****, Милованов дебил, Гончарук ***** и дол**** в одном ведре, правительство зграя недоумков и клинических идиотов, кроме Авакова, этот тупо мразь.
Фракция СН практически вся, всё вышеперечисленное.
Но мы молчим. И смотрим самое дорогое в мире фрик-шоу.
Заплатили за билеты и радуемся.
Как то раз, на фронте, один американец сказал:
У вас всё так плохо, потому что вы сами не хотите ничего менять.
В каждом третьем из вас живет маленький янукович. Вам нравится петлять, решать, не платить налоги.
Америка это сброд со всего мира, но они один раз решили: мы тут собрались, потому что нам не нравились законы на родине, давайте придумаем свои законы и правила, но *****, соблюдать их будут все!
А нам всё нравится как есть, а когда уже невмоготу, соберу шмотки и в Польшу.
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Отэто "створыв армию", шо аж долги в оборонпроме
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он из своей зарплаты в пол-ляма отслюнявит?
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А как может быть задолженость по зарплате? За это же штрафы огроменные вплоть до уголовного наказания!
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2 місяці можна.
така переважно і була затримка в Уряід постмайанних дегенератів Гройсмана-Порошенко...
хоча,наприклад, на шахтах Червонограду і більша була
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...скинулись по быстрому руководство и наглядова рада и вернули все, что должны работягам, пока парни в вышиванках с битами-трембитами не пришли по ваши души гнилые...пора уже всю эту пи***ту вытаскивать за уши из раскошных кабинетов, пентхаусов, конч и брендовых всяких бентли-крузеров и пороть непадецки начинать "Укроборонпром" хочет до конца года вдвое сократить задолженность по зарплате, - Найем - Цензор.НЕТ 1033 ...страна реально катится в пропасть...
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Муж приходит домой и видит за занавеской босые ноги. К жене:
- Это что такое?!
- А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы - это на твою зарплату?
- Я спрашиваю: Что это такое?!
- А квартира, машина - на твою зарплату?
- Это что такое?
- А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?
- Я последний раз спрашиваю: почему кормилец босиком стоит!?
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«когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36", - сказал Найем» - тільки він "забув" сказати, що в 2014-му році всі 140 підприємств "Укроборонпрому" мали заборгованості по з/п; а на початку 2019-го, справді, таких було вже 43... Більше того, "забув" сказати, що борги по зарплаті "Укроборонпрому" виникли завдяки тому, що держава несвоєчасно розраховувалась за державні замовлення! І "забув" сказати, що в 2018-му держава, хоч і несвоєчасно розрахоувалась - але борги минулих періодів таки погасила! І "забув" сказати, що затримки по оплаті держзамовлень нині утворюються завдяки тому що існує бюрократична процедура тендерів; а також через те, що на період тендерів "Укроборонпрому" невигідно брати кредити в банку - щрб "перебитись" до часу остаточного розрахунку державою!
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якщо коротко.
Ан Мура
Зе-дебіл,а Порошенко Економічний геній. "Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм - Цензор.НЕТ 8704
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його би розум -та на користь Україні !!
НЕ СКЛАЛОСЯ. "Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм - Цензор.НЕТ 6183
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тільки ви, касапи, досі брешете, називаючи видуману вами Малоросію (чи Новоросію, ну, уточняйте) Україною. Насправді: Україна - це не ваша колонія. Принаймі, нині.
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Половину всієї зарплати оборонпрому одержує один наєм. Перед ним боргу не буде.
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А этому пуштуну тоже его гигантскую зарплату задерживают ? Или только обычным работягам ?
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ага, заботливый пуштун. Можно прям типа реалити шоу снимать - "в наймах у найема" и на Г+Г, зебня сожрет, как подчеревку с картохой в 10 вечера перед телеком)))
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Так я не понял, что тут достижение - не выплачивать зарплату или погашать задолженность?
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сказал Найем, кладя в карман 300 тыс. гривен
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создали военную технику
отдали предпринимателям
они приклеели этикетку и на продаж
вся прибыль там
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И вообще не понимаю, как можно творить столько глупостей, и настолько быстро? Тут нужен только специальный отбор. Что-то типо - лысый и бородатый. Тоже как бы все наоборот.
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Ты чё? Зебил же грудь побрил, какая борода!? "Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм - Цензор.НЕТ 6848
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Мася, что за беспредел?!
Ты только работать начал и уже задолженность?!)))
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Наконец журналюжке пофартило ! Это не в Кандагаре финиками торговать,здесь военные заводы.....Уж ,он болтать специалист. Вмиг расскажет про вредность и ненадобность,а там ,глядишь, и отель прикупить можно .....в каком-нибудь Омане.
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мне одному непонятно, как наш оборонпром, который поставляет в половину мира военную технику, может иметь задолженности?
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Член блока Порошенко распоряжается оборонным комплексом Украины. Команда Порошенко распоряжается ВСЕМИ финансовыми ресурсами Украины. Господин Зеленский, зачем Вас выбирали как противовес Порошенко? Чтобы Вы были его исполнителем, никак иначе, или объяснитесь.
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цікаво, з якого року твоя методичка з фразою "Член блока Порошенко распоряжается оборонным комплексом Украины. Команда Порошенко распоряжается ВСЕМИ финансовыми ресурсами Украины"?
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аааа, понятно, там є сноска: "около 4 лет назад"... Да, 4 роки тому ще входив до БПП, але вже в квітні 16-го зрадив.
Ви, касапські боти, хоч би методички вчасно оновлювали б...
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ааа, понятно, лживое порохоботное существо еще и читать не умеет.

2016 - Объявил о сложении с себя полномочий заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко», решив остаться в БПП для сохранения мандата.


28 февраля 2019 года вместе с Сергеем Лещенко и Светланой Залищук подал заявление о выходе из фракции «БПП».
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а почему вдвое ? премии руководству и холуям выписали в сотню раз большую , а долги по зарплатне рабам зась ? геть iз влади казнокради !!!
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"Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм - Цензор.НЕТ 6921пять лет обсырать пороха-один 500к,другой-300к. ежемесячно!совпадение наверное...
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"Чтобы вы понимали, когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36", - сказал Найем. Источник: https://censor.net.ua/n3170672

"Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность"

Другими словами "От некоторых заводов "Укроборонпрома" придется отказаться" - Найем
Бу-га-га! ЗебилЫ, не создать рабочие места а уменьшить их количество! задолженность по ЗП уменьшить продажей предприятий за цену, не покрывающую даже зарплату!!!!
Бугага!
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Звільнити чюрку - і можна кільком десяткам заплатити...
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Розпродайте все, нафіг. Борги закриєте, разом з "Укроборонпромом". Оманському буде легше налагоджувати стосунки з мордором
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Правы были великие Гиппократ и Авиценна, утверждая, что плешь (лысина) есть природный процесс превращения головы человека в жопу. Правда Гиппократ утверждал, что сперва голова превращается в жопу путём её природного наполнения говном а уж потом по внешнему виду, а Авиценна утверждал, что сперва голова становится похожей на жопу по внешнему виду, а уж потом по содержанию.
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А я Мустафе доверяю. В том числе, послушав не вырванные кусочки из интервью, а полностью. Вот здесь, вчера еще.
https://www.youtube.com/watch?v=n-OS2Iqywnk&feature=emb_logo
300 тыщ - а судьи, враги Украины, меньше? А какая пенсия нынче у литвина(зять которого еще до продажи земли владеет одним из самых больших ее количеством)? А кучма тоже бедно живет?
В общем, не с тех начинать надо. Не с Найема, так точно.
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Сокращение зарплат нужно проводить не сокращением количества предприятия, а с сокращения разного рода "наемов "премиально паразитирующих на кармане украинского народа
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А чому не до кінця місяця - а олігархічна плеснява **********?
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Це йому, бідолашному, що й не все заплатили то виходить...
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Наверное при Януковиче воровали также, просто не офишировали свои премии.
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Это сказал коррупционер найем который зарплату получает в мешках.
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Генерал Кривонос: про зраду в 2014-му, Порошенка, Зеленського, «клоунів» у РНБО і силове звільнення Донбасу

https://www.radiosvoboda.org/a/rnbo-kryvonos-donbass-zrada-peremoga/3038475
Интересное интервью уважаемого мной боевого офицера.Читайте,будет интересно.
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Вот как оценивает Кривонос Укроборонпром времен Порошенко во главе с Гладковским,Романовым и Букиным.

Звичайно, в багатьох випадках проблема оборонно-промислового комплексу - кумівство, корупція і сватовство. Чому? Тому що людей ставлять не створювати систему, а роздерибанювати її. На жаль, це було видно одразу.
Люди - не професіонали, які не розуміють технічних і економічних процесів, просто ставилися «контролерами і розпилювальниками» певних фінансових ресурсів.
Щось створювалося, але могло створюватися у значно більших масштабах.
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Интересно,а почему Цензор такое знаковое и толковое интервью пропустил?Юра Б.,недоработка конкретная.Теряешь свою профпригодность.
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Наєм - це людина, яка абсолютно некомпетентна, ні жодного дня не працювала в оборонній промисловості, одразу призначена на керівну посаду з величезною зарплатою. Його треба негайно гнати звідси так само, як і його друга Абрамовічюса. Бо вони знищать Укроборонпром під час війни.
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