 "Укроборонпром" хоче до кінця року вдвічі скоротити заборгованість із зарплати, - Найєм

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.
Таким чином він відповів на питання про плани щодо своєї діяльності. За словами Найєма, завдання щодо виплати боргів із зарплати поставив генеральний директор концерну Айварас Абромавичус.
"Я не хочу говорити гучних слів. Давайте подивимося в кінці року. Але зараз мета, яку ставить перед нами гендиректор, по-перше, це соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату. Щоб ви розуміли, коли ми прийшли, було 43 компанії, які мали заборгованість боргів із зарплати, зараз їх 36", – сказав Найєм.
Таким чином, додав він, кількість компаній "Укроборонпрому", які мають борги перед своїми працівниками, дещо скоротилася.
"Я сподіваюся, що до кінця року ми зможемо вдвічі зменшити цю заборгованість", – зазначив чиновник, хоча не став уточнювати, до якої конкретної цифри очікується скорочення кількості компаній-боржників.
Только вот, куда пропала Джима?
Было 61...
Последняя 59 была немка...
Неужели сошла с дистанции?
Аж 43 компании получилось )
Интересно, а свинарчукам тоже должны?
Речь идёт о подрядчиках (если их можно так назвать)
Я же эти предприятия, назвал условно - подрядчиками...
Это она любитель такие предложения делать
плюс здорогшання гривні ..
Большая часть пенсионеров так живет...
Поддерживаю..
@writetodarkk
Малюська *******, Пристайка дол****, Милованов дебил, Гончарук ***** и дол**** в одном ведре, правительство зграя недоумков и клинических идиотов, кроме Авакова, этот тупо мразь.
Фракция СН практически вся, всё вышеперечисленное.
Но мы молчим. И смотрим самое дорогое в мире фрик-шоу.
Заплатили за билеты и радуемся.
Как то раз, на фронте, один американец сказал:
У вас всё так плохо, потому что вы сами не хотите ничего менять.
В каждом третьем из вас живет маленький янукович. Вам нравится петлять, решать, не платить налоги.
Америка это сброд со всего мира, но они один раз решили: мы тут собрались, потому что нам не нравились законы на родине, давайте придумаем свои законы и правила, но *****, соблюдать их будут все!
А нам всё нравится как есть, а когда уже невмоготу, соберу шмотки и в Польшу.
така переважно і була затримка в Уряід постмайанних дегенератів Гройсмана-Порошенко...
хоча,наприклад, на шахтах Червонограду і більша була
- Это что такое?!
- А что ты думаешь, что все мои украшения, шубы - это на твою зарплату?
- Я спрашиваю: Что это такое?!
- А квартира, машина - на твою зарплату?
- Это что такое?
- А как ты думаешь, почему ты получил такую высокую должность?
- Я последний раз спрашиваю: почему кормилец босиком стоит!?
Ан Мура
Зе-дебіл,а Порошенко Економічний геній.
НЕ СКЛАЛОСЯ.
отдали предпринимателям
они приклеели этикетку и на продаж
вся прибыль там
Ты только работать начал и уже задолженность?!)))
https://antikor.com.ua/articles/163412-vsplyla_interesnaja_informatsija_ob_ottse_najema"
Ви, касапські боти, хоч би методички вчасно оновлювали б...
2016 - Объявил о сложении с себя полномочий заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко», решив остаться в БПП для сохранения мандата.
28 февраля 2019 года вместе с Сергеем Лещенко и Светланой Залищук подал заявление о выходе из фракции «БПП».
"Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность"
Другими словами "От некоторых заводов "Укроборонпрома" придется отказаться" - Найем
Бу-га-га! ЗебилЫ, не создать рабочие места а уменьшить их количество! задолженность по ЗП уменьшить продажей предприятий за цену, не покрывающую даже зарплату!!!!
Бугага!
https://www.youtube.com/watch?v=n-OS2Iqywnk&feature=emb_logo
300 тыщ - а судьи, враги Украины, меньше? А какая пенсия нынче у литвина(зять которого еще до продажи земли владеет одним из самых больших ее количеством)? А кучма тоже бедно живет?
В общем, не с тех начинать надо. Не с Найема, так точно.
https://www.radiosvoboda.org/a/rnbo-kryvonos-donbass-zrada-peremoga/3038475
Интересное интервью уважаемого мной боевого офицера.Читайте,будет интересно.
Звичайно, в багатьох випадках проблема оборонно-промислового комплексу - кумівство, корупція і сватовство. Чому? Тому що людей ставлять не створювати систему, а роздерибанювати її. На жаль, це було видно одразу.
Люди - не професіонали, які не розуміють технічних і економічних процесів, просто ставилися «контролерами і розпилювальниками» певних фінансових ресурсів.
Щось створювалося, але могло створюватися у значно більших масштабах.