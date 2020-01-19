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Все про:Угорщина (522) Міноборони (3018) розвідка (1530)

 Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю. ФОТО

Військові розвідки України та Угорщини домовилися разом виявляти загрози світової та регіональної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.

Начальник ГУР генерал-полковник Василь Бурба і начальник Головного управління військової інформації Угорщини генерал-лейтенант Янош Береш домовилися, що співпраця відомств буде організована за кількома напрямками і в різних форматах партнерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія спростувала інформацію про розширення її розвідфункцій: "НГУ не може бути органом розвідки"

Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю 01

Зокрема, співробітники воєнних розвідок двох держав опрацьовуватимуть спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії.

У ГУР підкреслили, що співробітництво між Україною та Угорщиною у сфері розвідки сприятиме залученню України до Програми розширених можливостей НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170671
 
   
 Топ коментарі
 
С русскими уже договорились , ну и как результат ????Теперь будем ждать народные республики на Западе ?
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теперь совместно
будут работать против Украины
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Хм.... Зеленський за вказівкою Жіріновсково хоче подарувати венграм Закарпаття?
Саме про це в Омані з Сурковим домовився?
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Лишь бы толк был....на фоне заявлений и действий политиков Венгрии... Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве - Цензор.НЕТ 8232
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а вот некоторые венгры считают, что в их разведке полным полно агентов рф. https://www.golos-ameriki.ru/a/hungary-russia-intelligance/4880065.html
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С русскими уже договорились , ну и как результат ????Теперь будем ждать народные республики на Западе ?
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смотря как сотрудничать, в последнее время при нынешней власти везде сотрудничество против интересов Укрины
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теперь совместно
будут работать против Украины
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Хм.... Зеленський за вказівкою Жіріновсково хоче подарувати венграм Закарпаття?
Саме про це в Омані з Сурковим домовився?
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Васи́ль Васи́льович Бурба (01.01.1978 р.)Під час Революції Гідності, перебуваючи на посаді начальника 2-го управління «К» ГУ СБУ, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою. За даними ЗМІ, працював із джерелами фінансування «Антимайдану».[1] За даними документів, оприлюднених Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів «Бумеранг» і «Хвиля», якими МВС і СБУ намагалися «зачистити» у лютому 2014 року Євромайдан
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Надо же кому то Сливать Информацию и При том Законно. А то Напрямую , как то небезопасно .
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более выше - наш, ибо их расставляют впереди флагов. правда... смотря на Зелю с Траппомпампом, можно предположить что и тут обосрались.
интересно - че такое есть у Венгрии по разведке? в каком цвете трусов спит Путин? Или какие яблоки..... "не кушает" его конь?
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Через мадяр будуть зливати інформацію путлерівцям?
А коли почнуть шукати мадярських військових злочинців, які були катами Закарпатської народної республіки та 7 тисяч українців у с.Корюківка Чернігівської обл.(найбільший злочин 2-ї світової)?
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Зелена цвіль цвіте пишним цвітом... ((( Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю - Цензор.НЕТ 1660
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Слушайте , - Но это какой то Кошмар . Не против сотрудничества но не до такой же степени и в таком формате . Только что Читал москаля о ЗНР говорил Раньше , но как быстро сбывается.
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Шо домовились про контроль-кришивання тютюнової контрабанди?
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спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії

100% Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю - Цензор.НЕТ 7947
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глупее материала не встречал
разведка делается в полной тишине
все остальное создание видимой деятельности
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42 года, генерал- полковник. Что дальше????? только самоубыйство - генералом армии з быть неможет и маршалом тоже. Все вершина.... Вот чего стоят звания в Украине.
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А спілкуватись один з одним будуть мадяярською чи "парусскі"?!
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так мадяри на кацапів працюють на західному фронті, про що ви тварюки там домовились? як зливать Україну із заходу на схід?!!!!
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"вместе выявлять мировые угрозы" полный писец.
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Це про боротьбу з українцями в Україні Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю - Цензор.НЕТ 9973
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будут венгерские паспорта в Украине вычислять?
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Подальше от таких друзей надо держаться. Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю - Цензор.НЕТ 1508
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масква це все і організувала, телепень...
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это пипец...
зе-гавно набитрает обороты...
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З башкирами буде плідна співпраця на знищення України...
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Военные разведки Украины и Венгрии договорились о сотрудничестве .... На разведку Кремля?
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Еще б кацапами из фсб договоритесь 😮
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Найбільша небезпека у тому районі - самі мадяри…
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