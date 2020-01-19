 Військові розвідки України та Угорщини домовилися про співпрацю. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони, передає Цензор.НЕТ.
Начальник ГУР генерал-полковник Василь Бурба і начальник Головного управління військової інформації Угорщини генерал-лейтенант Янош Береш домовилися, що співпраця відомств буде організована за кількома напрямками і в різних форматах партнерства.
Зокрема, співробітники воєнних розвідок двох держав опрацьовуватимуть спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії.
У ГУР підкреслили, що співробітництво між Україною та Угорщиною у сфері розвідки сприятиме залученню України до Програми розширених можливостей НАТО.
будут работать против Украины
Саме про це в Омані з Сурковим домовився?
интересно - че такое есть у Венгрии по разведке? в каком цвете трусов спит Путин? Или какие яблоки..... "не кушает" его конь?
А коли почнуть шукати мадярських військових злочинців, які були катами Закарпатської народної республіки та 7 тисяч українців у с.Корюківка Чернігівської обл.(найбільший злочин 2-ї світової)?
100%
разведка делается в полной тишине
все остальное создание видимой деятельности
зе-гавно набитрает обороты...