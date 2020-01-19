 З ночі й до полудня у зоні ООС 2 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Міністерства оборони.

"О 10.45 ворог розпочав мінометний обстріл наших оборонців н.п. Оріхове, застосовуючи від селища Голубівське 120-й калібр.

З 11.20 окупанти порушили режим тиші в районі Новоолександрівки. Від н.п. Калинове ворог застосував стрілецьке озброєння.

За попередньою інформацією, бойових втрат внаслідок цих прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв немає.

Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", – сказали в пресслужбі.

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