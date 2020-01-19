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Все про:Міноборони (3018) обстріл (5893) операція Об'єднаних сил (1974)

 З ночі й до полудня у зоні ООС 2 обстріли, втрат немає, - Міноборони

Окупанти обстрілювали захисників України біля Оріхового і Новоолександрівки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресцентр Міністерства оборони.

"О 10.45 ворог розпочав мінометний обстріл наших оборонців н.п. Оріхове, застосовуючи від селища Голубівське 120-й калібр.

З 11.20 окупанти порушили режим тиші в районі Новоолександрівки. Від н.п. Калинове ворог застосував стрілецьке озброєння.

За попередньою інформацією, бойових втрат внаслідок цих прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв немає.

 Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави", – сказали в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170670
 
 
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Ну, что добился зелёный недоразвитый, сдавая интересы Украины. Встреча в Париже, самый главный был вопрос Прекращение огня и как ????Почему этот зелёный недоразвитый молчит на эту тему ??????
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по предварительной информации...

(пусть так и будет! без потерь...)
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"16 января БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал минимум 650 противотанковых мин (по оценке, принадлежали вооруженным формированием) в полях к югу от железнодорожных путей, а также на восток и запад от автодороги Т1316 в пределах участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете.

"17 января на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью "СЦКК") между новой секцией моста у Станицы Луганской и блокпостом вооруженных формирований южнее моста", - сообщили в СММ ОБСЕ
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ОБСЕ подтвердила, что 72-ая бригада Вооруженных сил Украины заняла, как минимум, одну новую позицию в серой зоне у Орехово близ трассы Бахмутка. На сайте ОБСЕ сказано, что данная позиция не была зафиксирована ранее....
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