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Все про:Бориспіль (297) Іран (449) Богачук Олег (6)

 Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00. ФОТОрепортаж

Із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані простяться співробітники компанії МАУ, рідні і всі охочі також зможуть це зробити до 19:00 неділі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Тіла загиблих членів екіпажу і пасажирів літака авіакомпанії МАУ, збитого 8 січня в Тегерані, після офіційної церемонії прощання доставлені в термінал "В" міжнародного аеропорту "Бориспіль", де з ними зможуть попрощатися співробітники МАУ, рідні загиблих і ті, хто захоче.

Прощання із загиблими триватиме до 19:00 неділі, після чого родичі заберуть тіла для поховання.

Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00 01
Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00 02
Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00 03
Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00 04
Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00 05
Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00 06
Прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями триватиме до 19:00 07

Автор фото — Олег Богачук

Як повідомлялося раніше, літак, що доставив на Батьківщину останки загиблих, приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 11:00. З літака винесли 11 трун, накритих державними прапорами.

При цьому на злітному полі були присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков й інші високопоставлені особи.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170669
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня потери на фронте... Скорбящая Шмаркля знает? Когда снова разводить войска и Хуйло поздравлять?
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Він вам вже відповів-а какая разніца?досить чекати від лайна,перетворення у людину.
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Безусловно, невероятно жаль молодых перспективных и умных ребят- пилотов и борт-проводников погибшего экипажа Боинга. Но обидно за наших Защитников, которых не только не поминают с такой помпезностью, но и в Раде ни разу не почтили минутой молчания и вставанием в этом созыве. При Порошенко, помнится, такая практика была. Хотя это такая мелочь по сравнению с тем героическим вкладом наших воинов в борьбу с ПОДЛЫМ РАШИСТСКИМ ЗВЕРЕМ! А учитывая нынешние условия ведения окопной войны типа А-ЛЯ-ТИР, то одно пребывание наших военных под снайперским обстрелом,- уже ПОДВИГ! И одного упоминания на ЦЕНЗОР.НЕТ явно недостаточно.
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"При этом на взлетном поле присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица." Мне кажется что это был сарказм... 😎
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Светлая память погибшим и земля им пухом !

"присутствовали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица."

скажите, погибшие были Воинами, защищавшими Украину на фронте ?
почему с Воинами-Героями никто так не прощается?
наоборот, Зеленский отдал раше убийц Небесной сотни, полковника СБУ Харабебюша и многих других наших Героев.
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Йшов мандрівник по місту і дивиться стоїть пам'ятник накритий покривалом. А на пам'ятнику написано «Правда». Біля пам'ятника стоїть вартовий і сторожить пам'ятник. Перехожий запитує у вартового: «Можна я подивлюся, як виглядає ПРАВДА?» А вартовий каже: «Навіщо тобі це. Вона страшна ». - «Все одно покажи. Я хочу її бачити ». - «Ну ладно, якщо хочеш.» І знімає покривало. А мандрівник злякався і каже. - «Я знав, що вона страшна, але не на стільки ...»
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Сегодня потери на фронте... Скорбящая Шмаркля знает? Когда снова разводить войска и ***** поздравлять?
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Він вам вже відповів-а какая разніца?досить чекати від лайна,перетворення у людину.
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Будут свозить работников бюджетной сферы.
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А я глянув трохи. Видно що режисер знається на зйомках шоу . Блискуча робота і режисера, і операторів.
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Безусловно, невероятно жаль молодых перспективных и умных ребят- пилотов и борт-проводников погибшего экипажа Боинга. Но обидно за наших Защитников, которых не только не поминают с такой помпезностью, но и в Раде ни разу не почтили минутой молчания и вставанием в этом созыве. При Порошенко, помнится, такая практика была. Хотя это такая мелочь по сравнению с тем героическим вкладом наших воинов в борьбу с ПОДЛЫМ РАШИСТСКИМ ЗВЕРЕМ! А учитывая нынешние условия ведения окопной войны типа А-ЛЯ-ТИР, то одно пребывание наших военных под снайперским обстрелом,- уже ПОДВИГ! И одного упоминания на ЦЕНЗОР.НЕТ явно недостаточно.
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окупанты заминировали Золотое 4,
Трагедия 32 блокпоста повторяется
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Иран не собирается отдавать черные ящики... 😬
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https://en.irna.ir/news/83639623/Iran-examining-Ukrainian-plane-s-black-box
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Щоб ви так загиблих солдат України ховали.
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путин говорил,что вКрыму за силами самооборны стали наши военные.В этом случае ,перефразируя,за иранским оператором сидел русский инструктор с расписанием вылета с аэропорта Тегеран. Иначе как можно обьяснить , что перед рейсом мау был рейс на север , и после тоже на север.
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кнопку "пуск" нажал пуйловский хищный ихтамнетский унтерменшевско-лишнехромосомный зверёк типа инструктор !
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В нас кожень день,людей не менше гине по різних причинах.Це все лицемірство.
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страна живет по канонам квартала 95? ибо "show must go!"
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