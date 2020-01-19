 Зеленський - суб'єкт маріонеткового управління, почався процес ліквідації України, - Тимошенко

Про це політик заявила в ефірі телеканалу ZIK, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз моя робота і завдання - на конкретних фактах, цифрах пояснити, що почався процес ліквідації України. І якщо ми з цією інформацією не дійдемо до кожного українця і втратимо час, ми його потім не надолужимо", - сказала Тимошенко.
На думку політика, все закони, постанови уряду та стратегії пишуться за межами країни, "в інтелектуальних центрах фінансово-спекулятивних глобальних структур".
"Українських міністрів навіть не доводять до відома про справжні стратегії. Вони роблять тільки те, що їм передають в руки", - вважає Тимошенко.
Зеленського вона при цьому назвала суб'єктом "маріонеткового управління", через якого просто проводять свою політику закордонні "спекулятивні фінансові кола".
Вона дует на воду...,
А где у Тимохи были мозги когда обгаживала своего освободителя ПАПу и лизоблюдила пред Зе..?
что когда в 2004 году поддерживал этих уродов
стратил
Данилыч
это лучшее, что было в Украине
после Данилыча.
но такие, как я помогли жулькам.
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко убеждена, что в случае победы на досрочных выборах в Верховную Раду команды демократических сил эффективное сотрудничество с российским правительством будет обеспечено.
Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после встречи с Генсеком Совета ЕС Хавьером Соланой.
«Я твердо знаю, что мы сработаемся с любым российским правительством, которое будет назначено законным методом», - сказала она.
2. банкам давали деньги с условием "не рисковать деньгами вкладчиков", но банки приняли деньги, а играть на бирже за деньги вкладчиков продолжили
3. еврокомиссия, лоббируемая банками , приняла решение отказаться от наличных денег... для полного перехода на оплату кредитными картами .... для етого идет уменьшение банкоматов на территории евросоюза. что практически убъет малый бизнес... т.к. например фермер/аграрий уже не сможет продать в розницу свою продукцию, а оптовые покупатели будут ставить свою низкую цену... про продажу своей продукции на рынке - можно будет забыть...
4. вводится тотальный контроль над деньгами и личной жизнью граждан...
5. государства евросоюза ,по наставлению еврокомиссии , дают дотации только большим агрохолдингам... что убивает фермерство ...
6. т.к. европа практически перекинула производство/заводы в китай -> люди остаются без работы , а новых рабочих мест не создается... дотации идут в города на содержание "легальных нелегалов" , а чтоб местное население получало гос.помощь( социалка или пособие по безработице ) , надо определенные критерии которые сделаны под нелегалов, а не на местных...
7. децентрализацию - убивает провинцию т.к. железнодорожное сообщение, мед.учереждения, школы, пожарные, почта - раньше оплачивались из бюджета страны, а сейчас все перекинули на местные бюджеты, а если район нищий, то все закрывается и переносится в один населенный пункт за 50 км... а если в городке нет школы , почты, банкомата и мед.помощи -> закрывается последняя булочная и городок умирает... как я уже писала -> дотации получают большие города и компании...
все вышесказанное ведет к недовольству местного населения...
-предлагаю в последний раз вступить в тимошенко...
ВОНА ж сказала ,что фсё пропало,значит фсеё!
Обида,что не получила желаемое премьерство???
Или крепкая "дружба" с мертветчуком и попрошенкой???
СН неожиданно набирает большинство - ЮВТ еще надеется .. и снова ничего не попало - Юля в аппазицию и помогать неопытной молодежи рубить схемы не собирается -готовится снова спасать страну.
Главный критерий любой системы страх наказания. Нет страха нет системы.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ
Про затвердження переліку
військового майна Збройних Сил,
яке може бути відчужено.
1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке
може бути відчужено, що додається.
1919-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);
передбачати у договорах з уповноваженими підприємствами
(організаціями) вимогу щодо реалізації зазначеного військового
майна на конкурентних засадах, крім майна, що реалізується на
зовнішньому ринку як товари військового призначення.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р
(Джон Смит).
Заявление МВФ: Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины
Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины... Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", - отметили в представительстве МВФ.
https://gordonua.com/
А так як крім цих двох категорій тут більше нікого нема, то й говорити нема про що.
youtube.com/watch?v=lpQfSDi3VaQ
youtube.com/watch?v=SnTL1L8a6YI
youtube.com/watch?v=j800SVeiS5I
Біда цього народу не в тому, що він не може об'єднатися - цього ніколи не буде - його біда в тому, що він ніяк не може роз'єднатися.
и полечи мозги.
На следующий день Тимошенко пошла в атаку.
Зе!проданцы сделали ряд ошибок
- нанесли удар кассовыми аппаратами по мелкому бизнесу, а не крупному
- ограничив снятие налички вынули из карманов фермеров дополнительные финансы
- предложили по рынку земли 10 000 Га в руки при том, что в странах Еврозоны больше 500 Га хрен купишь, да и то, через сложную процедуру, но про это зе!проданцы молчат, они про Вегесуэллу и Кубу рассказывают, в которых нет рынка земли
- и замена нынешнего КЗОТА рабским кодексом, с одним выходным в неделю, неоплаченным отпуском и не оплачиваемой по более высокому тарифу переработкой.
Короче, тупые мажоры - Зе"проданцы, в жизни не работавшие у станка или за трактором, наступили на все народные мозоли и теперь имеют неплохую возможность "отгрести по харям"