 Зеленський - суб'єкт маріонеткового управління, почався процес ліквідації України, - Тимошенко

Про це політик заявила в ефірі телеканалу ZIK, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз моя робота і завдання - на конкретних фактах, цифрах пояснити, що почався процес ліквідації України. І якщо ми з цією інформацією не дійдемо до кожного українця і втратимо час, ми його потім не надолужимо", - сказала Тимошенко.

На думку політика, все закони, постанови уряду та стратегії пишуться за межами країни, "в інтелектуальних центрах фінансово-спекулятивних глобальних структур".

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"Українських міністрів навіть не доводять до відома про справжні стратегії. Вони роблять тільки те, що їм передають в руки", - вважає Тимошенко.

Зеленського вона при цьому назвала суб'єктом "маріонеткового управління", через якого просто проводять свою політику закордонні "спекулятивні фінансові кола".

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