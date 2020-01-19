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Все про:Зеленський (4178) Тимошенко (1154)

 Зеленський - суб'єкт маріонеткового управління, почався процес ліквідації України, - Тимошенко

Лідер політичної сили "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Володимир Зеленський і його команда віддали країну на аутсорсинг "спекулятивним фінансовим колам" і почали процес ліквідації країни.

Про це політик заявила в ефірі телеканалу ZIK, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз моя робота і завдання - на конкретних фактах, цифрах пояснити, що почався процес ліквідації України. І якщо ми з цією інформацією не дійдемо до кожного українця і втратимо час, ми його потім не надолужимо", - сказала Тимошенко.

На думку політика, все закони, постанови уряду та стратегії пишуться за межами країни, "в інтелектуальних центрах фінансово-спекулятивних глобальних структур".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський має величезний вплив на державу, це проблема Зеленського, - Найєм

"Українських міністрів навіть не доводять до відома про справжні стратегії. Вони роблять тільки те, що їм передають в руки", - вважає Тимошенко.

Зеленського вона при цьому назвала суб'єктом "маріонеткового управління", через якого просто проводять свою політику закордонні "спекулятивні фінансові кола".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам "Укрпошти". Той пропонує їй новий калькулятор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170668
 
   
 Топ коментарі
 
Ю.В. Тимошенко.
Спочатку прибрати проукраїнського Президента (Ющенко, Порошенко), а потім лити крокодилячі сльози за Україною. Талант нє пропьйош.
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Oleksiy Goncharenko‏ @GoncharenkoUa 18 янв.

Тимошенко заявила о начале "процесса ликвидации Украины" - Цензор.НЕТ 896

На цьому фото два юристи намагаються згадати, хто приймає відставку прем'єр-міністра в парламентсько-президентській республіці.

Тимошенко заявила о начале "процесса ликвидации Украины" - Цензор.НЕТ 791
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Надо войти в ликвидационную комиссию, вероятно.
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Обжегшись кипятком
Вона дует на воду...,
А где у Тимохи были мозги когда обгаживала своего освободителя ПАПу и лизоблюдила пред Зе..?
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Начало процесса дербанизации Украины началось в тот день когда ты, ТиМОШОНКА с Лазарем,стали рвать её на часи, отгрызая кусок за куском!!!
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полностью согласен
что когда в 2004 году поддерживал этих уродов
стратил
Данилыч
это лучшее, что было в Украине
после Данилыча.
но такие, как я помогли жулькам.
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73% тным похер, главное что б не Порошенко...
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Выборов не было просто объявили про 73% и все !!!
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"14.09.07 11:27 Тимошенко: мы сработаемся с любым российским правительством
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко убеждена, что в случае победы на досрочных выборах в Верховную Раду команды демократических сил эффективное сотрудничество с российским правительством будет обеспечено.

Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам после встречи с Генсеком Совета ЕС Хавьером Соланой.
«Я твердо знаю, что мы сработаемся с любым российским правительством, которое будет назначено законным методом», - сказала она.
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Укранці по ділах знають Ю.В.Тимошенко - визнаний Лідер і в першу чергу в Економічній галузі і ВІДСТОЮВАННі Св.Землі Українців.. ..до того Часу до-поки Українці обирають ВЛАДУ НЕ розумом а Емоціями ..які РОЗІГРІВАЮТЬ ЗМІ - ТБ Радіо Преса ТРОЛІ - все це інструменти ВПЛИВУ на Суспільну Свідомість - ОЛІГАРХІЧНІ інструменти .. просто ЗОМБО призводить до таких наслідків .. Ви мабуть НЕзовсім розумієте ... ПРЕЗИДЕНТ це вершина .. а ВИКОНУЄ роботу Управління КОМАНДА -партія ..до речі соціологія в Україні Жінок на 2.3 млн більше чоловіків .. тому і вибирають .. то КРАСИ ВОГО мужчину .БАНДЮКА януковича .. то МАФІОЗІ порошенка ..а тепер і ..кЛОУНА .. але Управління Державою це КОМАНДНА відповідальна РОБОТА .. таке .. почитайте ..принаймі ВІКІ Держава і її функції .. бажаю УСПІХІВ..
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Еще из 2007:" Лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк пообещал напомнить этим оппозиционерам - Тимошенко и Януковичу, как они сливались в политическом экстазе, причем не единожды: «Это же в действительности оппозиция только на экране, а под столом заключаются договоренности их окружения…»Источник: https://censor.net.ua/n111033
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Ну и что там еще сказал твой Сеня,главное что на выборах в 2010 году Сеня с Ющом изо всех помогал Януковичу против Юли стать тому президентом,почитай историю
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1. кризис 2008 не закончился - его просто заморозили большим вливанием денег в банки
2. банкам давали деньги с условием "не рисковать деньгами вкладчиков", но банки приняли деньги, а играть на бирже за деньги вкладчиков продолжили
3. еврокомиссия, лоббируемая банками , приняла решение отказаться от наличных денег... для полного перехода на оплату кредитными картами .... для етого идет уменьшение банкоматов на территории евросоюза. что практически убъет малый бизнес... т.к. например фермер/аграрий уже не сможет продать в розницу свою продукцию, а оптовые покупатели будут ставить свою низкую цену... про продажу своей продукции на рынке - можно будет забыть...
4. вводится тотальный контроль над деньгами и личной жизнью граждан...
5. государства евросоюза ,по наставлению еврокомиссии , дают дотации только большим агрохолдингам... что убивает фермерство ...
6. т.к. европа практически перекинула производство/заводы в китай -> люди остаются без работы , а новых рабочих мест не создается... дотации идут в города на содержание "легальных нелегалов" , а чтоб местное население получало гос.помощь( социалка или пособие по безработице ) , надо определенные критерии которые сделаны под нелегалов, а не на местных...
7. децентрализацию - убивает провинцию т.к. железнодорожное сообщение, мед.учереждения, школы, пожарные, почта - раньше оплачивались из бюджета страны, а сейчас все перекинули на местные бюджеты, а если район нищий, то все закрывается и переносится в один населенный пункт за 50 км... а если в городке нет школы , почты, банкомата и мед.помощи -> закрывается последняя булочная и городок умирает... как я уже писала -> дотации получают большие города и компании...
все вышесказанное ведет к недовольству местного населения...
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-юлия владимировна, что вы конкретно предлагаете?
-предлагаю в последний раз вступить в тимошенко...
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тогда что такое заявление о интеллектуальных центрах финансово-спекулятивных глобальных структур?Источник: https://censor.net.ua/n3170668
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Сроки служения идее \ /йла совпадают и с его личным сроком перехода на царство и сроком завершения сдачи Украины нынешним Презом
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Нет ,наверное так:сдадут,купят и снова сдадут
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Вчера соя топила за дубину, сегодня за Вону. Забавно 😷
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Это все одна единая шобла только простофиля не понимает этого, в доказательство этому то что зелёный не прижимает никак парашенко за многочисленные преступления во впемя его царевания
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Кацапы с зебилами одинаково пишут про Порошенко, к чему бы это. Может Вона права?
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Мені одному здається , що в українців , єдиної нації в світі , немає інстинкту самозахисту ?!
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Та хряпни уже настоянкы глоду и ложись спать.Жирным шрифтом и истерикой загадил весь сайт.
ВОНА ж сказала ,что фсё пропало,значит фсеё!Зеленський - суб'єкт маріонеткового управління, почався процес ліквідації України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5949
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....Палестини 2.0 НЕ буде .. НЕ потягнете .. ПУПКИ розв"яжуться .. так що ЗАГЛОХНИ .. і ..сам ..
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ужОс...че ее понесло то???
Обида,что не получила желаемое премьерство???
Или крепкая "дружба" с мертветчуком и попрошенкой???
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до-поки....ВВАЖАЮ .. ще варто ВИКОРИСТОВУВАТИ мирні Форми і МЕТОДИ ЗАХИСТУ України ....а так ГОТУЙСЯ Нарід до ВІЙНИ з внутрішнім ВОРОГОМ .. ВСІМ Українцям об"єднуватися ..уже НЕМА політичних різноглядів .. ВСІМ озброюватися законним шляхом .. Наснаги
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ЮВТ идет в каалицию с Порохом и Яценюком - конституционное большинство в 303 штыка (можно было горы свернуть) - сели на потоки Яныка Юле ничего не попало- Юля в аппазиции.
СН неожиданно набирает большинство - ЮВТ еще надеется .. и снова ничего не попало - Юля в аппазицию и помогать неопытной молодежи рубить схемы не собирается -готовится снова спасать страну.
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боятся юлю олигархи на нее гонят страшно а на фирташа и ахметова и на того же медветчука и новицкого нет и не надо сильно оскорблять юлю она этого не заслуживает.
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..як КОРОБИТЬ тролів паРашних ...... радує СТРАХ цих ДИКУНІВ і ВАРВАРІВ мордору .. перед національним Лідером Українців Ю.В.Тимошенко - ДІЯ Розуму і Мудрості партії ВО Батьківщини МОЖУТЬ призвести до ВІДТАНОВЛЕННЯ України .. поступово ПРОЦЕС прозрівання Населення іде ..це ЕВОЛЮЦІЯ ..Наснаги
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Для особо одореных способных сравнивать.Возмите план действий ученых, которую презентовала Юля на форуме и любую другую программу. И хватит трендеть кто хуже юля,петя или вова. Они все одинаковы. Выбирайте програмы а не поводырей. Иначе вы слепцы или овцы которых ведут на убой. Не можете, не хочите тогда обижайтесь на себя.
Главный критерий любой системы страх наказания. Нет страха нет системы.
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А какая у зебилов программа, хоть кто то ее видел. Голосовали в основном "по приколу" и "лиш бы не Порошенко".
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Юлька дави этого предателя, бо что не день то столько дерьма вылазит, там команда хуже не придумаешь.
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Зеленський - суб'єкт маріонеткового управління, почався процес ліквідації України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6512

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ
Про затвердження переліку
військового майна Збройних Сил,
яке може бути відчужено.

1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке
може бути відчужено, що додається.
1919-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26);
передбачати у договорах з уповноваженими підприємствами
(організаціями) вимогу щодо реалізації зазначеного військового
майна на конкурентних засадах, крім майна, що реалізується на
зовнішньому ринку як товари військового призначення.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. N 1092-р



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Полиция Британии включила украинский герб в список экстремистских символов.
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.....даже СОЛОВЬИНЫЙ помет обрадовался своей работе и ОБВИНИЛ юлю в ее причастности в ЭТОМ !!!
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Процес ліквідації України розпочався ще 28 років тому. Зараз йде фінальна стадія.
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«У Тимошенко просто талант собирать вокруг себя подонков. Мангер, Лозинский, Портнов, Лебедев, Артеменко, Савченко. По количеству сволочи, которую она завела в нашу политику, Юля впереди планеты всей. Это означает, что она прекрасно уживается со сволочью, предателями и просто убийцами. Потому что она сама - такая же"

(Джон Смит).
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Оооо!Да у бабы Йули истерика началась.Она уже скоро США,МВФ и лично Сороса во всех наших проблемах обвинять будет.Наверное на нее Кива так отрицательно повлиял.Как говорится,с кем поведешься...К счастью у МВФ на этот счет совсем иное мнение.
Заявление МВФ: Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины

Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины... Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", - отметили в представительстве МВФ.

https://gordonua.com/

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.....в какой СТРАНЕ пограничники забились в БЫТОВКУ и наблюдали как выгружается ВРАГ на керченской переправе ???? в какой стране ВОЕННЫЕ не принялись ГРОМИТЬ врага , тем самым нарушив КОНСТИТУЦИЮ ???? в какой стране при АГРЕССИИ и ОКУПАЦИИ не ввели военное положение ???? в какой стране ПРЕЗИДЕНТ ручкуется с ВРАГОМ ??? это ФСЁ !!!!(((((
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це до ВЛАДНИХ .. зеленський і Ко ....Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .....це є Жи ве .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про ВІЙНУ і Мірь ( Лев Толстой ) ....ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
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На самом в Украине каждые 5 лет выбирает президента телевизор,новостные каналы принадлежат или Медведчуку или Пороху,в том году победил канал Коломойского, и если у вас нет своих телеканалов вы никогда в жизни не выиграете выборов.А поливать грязью оппонентов с экранов,которые не могут ответить, это уже традиция.И пока вы тут гавкаете друг на друга, кто больше любит Украину,они занимаются своими делами и наверняка уже точно знают кто у вас будет следующий президент
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Канали це, звичайно, дуже цікаво, але у всіх кріслах по всіх кабінетах сидять тупорилі бандюки, в яких нема каналів і з якими дебілуваті лохи при зустрічі чемно вітаються.
А так як крім цих двох категорій тут більше нікого нема, то й говорити нема про що.
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Это объявлено давно, только никто не понял по причине доминирования жевательных центров над когнитивными.
youtube.com/watch?v=lpQfSDi3VaQ
youtube.com/watch?v=SnTL1L8a6YI
youtube.com/watch?v=j800SVeiS5I
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Занадто цей народець гнилий і різношерстий, більшовицькі селекціонери попрацювали на славу. Ніякі петі, юлі, віті, льоні йому не допоможуть.
Біда цього народу не в тому, що він не може об'єднатися - цього ніколи не буде - його біда в тому, що він ніяк не може роз'єднатися.
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Ликвидируй себя Юля ....
и полечи мозги.
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Я бы даже так сказал,здесь сторонники пороха и зели бьются между собой чтобы не было юли
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Так точно,зенелохів , соєвих бариг, бєнєкрадів, юлешулєрів і інших швондєрів давно пора на нари з конфіскацією.
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Чрезвычайно рад тому, что Юля пошла в открытую против нынешней власти. Просто так Владимировна этого бы не сделала, а значит ситуация созрела. Я видел, как она сидела в зале ВР, сцепив пальцы рук, во время откидывания зеленой плесенью ВСЕХ поправок к судебной реформе, как Разумков открыто глумился над опытнейшими адвокатами страны из нескольких фракций.

На следующий день Тимошенко пошла в атаку.

Зе!проданцы сделали ряд ошибок
- нанесли удар кассовыми аппаратами по мелкому бизнесу, а не крупному
- ограничив снятие налички вынули из карманов фермеров дополнительные финансы
- предложили по рынку земли 10 000 Га в руки при том, что в странах Еврозоны больше 500 Га хрен купишь, да и то, через сложную процедуру, но про это зе!проданцы молчат, они про Вегесуэллу и Кубу рассказывают, в которых нет рынка земли
- и замена нынешнего КЗОТА рабским кодексом, с одним выходным в неделю, неоплаченным отпуском и не оплачиваемой по более высокому тарифу переработкой.

Короче, тупые мажоры - Зе"проданцы, в жизни не работавшие у станка или за трактором, наступили на все народные мозоли и теперь имеют неплохую возможность "отгрести по харям"
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