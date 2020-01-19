 Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В аеропорту присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков й інші високопоставлені особи.
У зв'язку з траурними заходами із вшанування трагічно загиблих на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту "Бориспіль" можливі тимчасові незначні обмеження руху транспорту.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Тільки хата винувата, що впустила на ніч Гната.
Это же кощунство!
Оккупанты РФ вчера 6 раз нарушили перемирие на Донбассе: 1 украинский воин погиб, 10 - ранено.
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Торгивля на крови и всё такое .
Авіарух закривають аеродроми... Фірми-перевізники..
точно не Президенти інших країн.
у нас за прошедшие сутки погиб один и ранено десять защитников Украины, которым Великое Оно запретило стрелять..
но зебилам пофигу, они все повелись на шоу "Бусинка скорбит за сбитым самолётом".. а ведь, если бы не Канада, США и сознавшийся в преступлении Иран, в Украине тихо бы замяли этот расстрел украинского самолёта кацапским оружием..
зебилы, вы достали..
а к чему всё это шоу ? Не, экипаж, конечно, жалко, базару нет. Но я что-то не помню, чтобы высшее руководство какой-либо страны так себя вело в аналогичной ситуации. Ощущение такое, словно это тело Брюса Уиллиса из "Армагеддона" встречают. Вчера он спас планету, и вот планета благодарит.
АПД. Нам пишут в подтверждение наших слов:
"О, как же українці любят заниматься тем, что сейчас происходит в Киеве. Журба, скорбота, гробы, сльозы на очах, непозбувна бентега. Это часть української религии. Часто ранее бывало говорили - ну что это за цинизм? Как так можно-то? Это же святое! Здесь важно не поминовение умерших, не проявление человечности или же ценность человеческой жизни. Здесь важен только и исключительно сам некроритуал. Само действо. Смерть, гробы, українська жалоба, "ойойойойой!😭", українська скорбота. Только и исключительно ритуал важен. Український ритуал. Неотъемлемейшая часть української религии".
https://t.me/ukraineneveragain
Армия не разбегается, ее тупо уничтожают.
И снова визг в теме о страшной трагедии. Отдайте дань уважения погибшим молча или словами скорби. И идите в другие темы.
Я КАТЕГОРИЧНИЙ противник Будь-яких перекриттів руху.
для президентського кортежу?Що Замах планується?
для прем"єрського? для 'незамінного і безальтернативного в економіці' Гончарука?
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Президент та Голова КБ так сумували за загиблими в катастрофі МАУ, що руки поскладали на яйцях як дурисвіти і хитались на ніжках немов вальс танцювали!
Ніякої вихованості, хоча б брали приклад із військових і Разумкова.
На транспорте случаются трагедии. Несколько месяцев тому назад затонуло судно со всем украинским экипажем в бушующей Атлантике. Их было 14. Почему тогда зе, гончарук и остальные "официальные лица" тоже не приехали встречать гробы в аэропорт?
Что это за шоу сегодня!?
За Фройдом..
Жертвам авіакатастроф у ВСІХ "верхів" у всіх країнах більше співпереживання ,бо власне цим засобом пересування вони найбільше користуються..
Чому труни загинувших(при всій повазі) задраповані українським НАЦІОНАЛЬНИМ прапором ?
У всьому світі ця честь зарезервована за загиблими за Державу.
МОЖЛИВО ТОМУ,що досі Законом(привіт патріоту Порошенко і постмайданному дегенерату міністру юстиції Петренко) за 5 років війни законодавчо цей момент ніде не зафіксовано ?(
ЧИ МОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ МИ ОГОЛОШУЄМО,ЩО ІРАН -ВОРОЖА ДО УКРАЇНИ ДЕРЖАВА ?
Цимбал Евген Володимирович
@jonnikorjrabel
·16 мин
посмотрел церемонию со встречей тел погибших в Иране--задушил би зеков--пиар на крови-- при єэтом --60 ранених в больницы Днепра за 3 дня--этот на-в-рот --безнадежен