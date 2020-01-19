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Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
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 Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" почалася церемонія пам'яті загиблих унаслідок катастрофи авіалайнера компанії МАУ в Ірані 8 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В аеропорту присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков й інші високопоставлені особи.

У зв'язку з траурними заходами із вшанування трагічно загиблих на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту "Бориспіль" можливі тимчасові незначні обмеження руху транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент МАУ Дихне закликає разом вшанувати пам'ять українців, які загинули в Ірані

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170664
 
 
 Топ коментарі
 
Шкода, що такої пошани не удостоїлись загиблі на війні...
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Шкода загиблих українців в авіакатастрофі, але це стало приводом для влади створити для себе шоу. Для фронтовиків -ЖОДНОГО слова або згадки.
Від цього ще більш сумно.
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Така церемонія подібна піару на крові. Неприємно дивитися на цей уряд.
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Гаразд, ми "соєві". А ти хто? Яку ти маєш точку опори на цій землі? Телевізор з г+г? І все? Гадаєш ти "їм" ще потрібен? Чи ти вже відпрацьований матеріал?
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Чекають шмарклю на лісапеті.
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В цьому нема нічого дивного. Іран попередив про те, що його повітряний простір небезпечний. У анархічній Україні, де закон наполовину дефективний, та й його ніхто не виконує - на це попередження начхали.Зате є результат для піару - літак збитий, люди загинули.
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І це вина нелоха що не заборонив рейси туди.
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фактично - це вина безладдя від влади і, насамперед, - таких же анархістів - керівного персоналу МАУ.

Тільки хата винувата, що впустила на ніч Гната.
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Это же кощунство!
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В чім? В тім що Зеленський піариться на крові пілотів МАУ, а смерті українських Воїнів йому байдужі?
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А прапор Ірану тут до чого? Саме під цим прапором і діяли військові. Ми неяк не можемо визначитись до кого пристати, до вумних чи красивих.
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У кожній темі кацапські тролі, скоріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів влаштовують "все пропало", "все погано". Кацапсінам треба розхитувати державній устрій країни, щоб легше було приєднувати нові області до новоросії. Це стосується як великої політики, поліції, освіти, медицини, так і дрібних репортажей. Кацапсіни, українці Зеленського переживуть (це на 5 років), можливо, він ще стане патріотичнішим за Порошенка, який, доречі, на початку теж не був палким націоналістом, а ось пережити московію ще раз - ми не зможемо! Так що в будку, касаби, за порєбрік! Геть!
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Закройте комментарии,противно пляски порохоботов наблюдать
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А вот от этого, вам тварям, не противно?
Оккупанты РФ вчера 6 раз нарушили перемирие на Донбассе: 1 украинский воин погиб, 10 - ранено.
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Хробакське, твари, что означает "розбився"?
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Каждый ЗЕ сектант знает ,что война продолжается исключительно потому что это выгодно барыгам Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 1943 .. Теперь уже зеленскому ,, например .
Торгивля на крови и всё такое .
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та лан. на корреспондент зайди. вот где ватное кубло троллей всех мастей.
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Шоумены и тутспектакль устроили. Из человеческого горя пиар продвигают.
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память нужно чтить но в этой тв картинкие чувствуется тв шоу пиар Зеленского множество камер с разных точек, операторские краны, работа операторов брать план крупным планом кто пускает слезу, музыка, даже вертолет задействован и все это за деньги с бюджета вместо того чтоб эти деньги отдать семьям погибшим а не 8000 долларов и ограничится более скромной в плане затрат шоу и пиара тв картинкой
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твоя Бусинка Вошьдь так сильно скорбит "шо кушать не может", а на Ылитном канале зебилов Г+Г через 8 часов проанонсировано шоу скорбящих зебилов "голос краины, новый шизон".. жри те..
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Зеленский ! Это ты виноват в этой трагедии ! Почему не запретил полеты ? Побоялся лишить Беню зароботка ?
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В этом контексте хотелось бы знать, не хочет ли вездесущий пОРТНОВ возбуждения дела против зели, пославшего борт в Иран, зная о военном конфликте последнего с США. Это аналогично тому, что Порошенко обвиняют в пленении моряков в НАШИХ водах рашистскими захватчиками.
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особливо тупим.
Авіарух закривають аеродроми... Фірми-перевізники..
точно не Президенти інших країн.
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показуха на крови обосравшегося по полной Вошьдя и его зекомандЫ.. (и хорошая отмазка от игнора Гидрантом Водохреща)
у нас за прошедшие сутки погиб один и ранено десять защитников Украины, которым Великое Оно запретило стрелять..
но зебилам пофигу, они все повелись на шоу "Бусинка скорбит за сбитым самолётом".. а ведь, если бы не Канада, США и сознавшийся в преступлении Иран, в Украине тихо бы замяли этот расстрел украинского самолёта кацапским оружием..
зебилы, вы достали..
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А за добу на війні з рогатими 1 вбитий та 10 !!!!!! пораненних... ((( Співчуття рідним загиблих(((
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Народами правят архетипы.

а к чему всё это шоу ? Не, экипаж, конечно, жалко, базару нет. Но я что-то не помню, чтобы высшее руководство какой-либо страны так себя вело в аналогичной ситуации. Ощущение такое, словно это тело Брюса Уиллиса из "Армагеддона" встречают. Вчера он спас планету, и вот планета благодарит.

АПД. Нам пишут в подтверждение наших слов:
"О, как же українці любят заниматься тем, что сейчас происходит в Киеве. Журба, скорбота, гробы, сльозы на очах, непозбувна бентега. Это часть української религии. Часто ранее бывало говорили - ну что это за цинизм? Как так можно-то? Это же святое! Здесь важно не поминовение умерших, не проявление человечности или же ценность человеческой жизни. Здесь важен только и исключительно сам некроритуал. Само действо. Смерть, гробы, українська жалоба, "ойойойойой!😭", українська скорбота. Только и исключительно ритуал важен. Український ритуал. Неотъемлемейшая часть української религии".
https://t.me/ukraineneveragain
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Українці завжди будуть страждати,якщо не будуть себе поважати.
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Вообще то странно, почему это не сделали вчера и где служители церкви ?
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Андрей Пионтковский: После майского победобесия начнется эскалация в Украине. Задача зеленых к этому времени максимально разложить армию и разуверить общество
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Оккупанты РФ вчера 6 раз нарушили перемирие на Донбассе: 1 украинский воин погиб, 10 - ранено.

Армия не разбегается, ее тупо уничтожают.
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В аэропорту присутствуют президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица... Тут плакать или смеятся ? Х.З. 😕
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эти погибшие- издержки зелиного отпуска в омане
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R.I.P.

И снова визг в теме о страшной трагедии. Отдайте дань уважения погибшим молча или словами скорби. И идите в другие темы.
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РФ дала Ирану оружие, которым они сбили самолет наш. РФ - это страна спонсор мирового терроризма! Нужно на РФ санкции накладывать еще больше!!!
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Так великий лидер всех времен и народов изволило почтить своим вниманием.
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перекрыто для похоронного кортежа, сектант прахоботский
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не визжи я просто знаю как бубочка к своему телу и его безопасности относится - оно сцыкливое Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 2588 и перекрыли радиус Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 2588
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ЩО пішки понесуть ? ((

Я КАТЕГОРИЧНИЙ противник Будь-яких перекриттів руху.

для президентського кортежу?Що Замах планується? Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 8613
для прем"єрського? для 'незамінного і безальтернативного в економіці' Гончарука?
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А для какого кортежа выгнали всех пассажиров из здания аэропорта , когда Бубочка возлагал букет к траурному уголку с фото погибших .?? Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6061 .
Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" - Цензор.НЕТ 9123 .
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О Небо!
Президент та Голова КБ так сумували за загиблими в катастрофі МАУ, що руки поскладали на яйцях як дурисвіти і хитались на ніжках немов вальс танцювали!
Ніякої вихованості, хоча б брали приклад із військових і Разумкова.
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Экипаж самолета очень жалко. Такие молодые красивые девчата и ребята .

На транспорте случаются трагедии. Несколько месяцев тому назад затонуло судно со всем украинским экипажем в бушующей Атлантике. Их было 14. Почему тогда зе, гончарук и остальные "официальные лица" тоже не приехали встречать гробы в аэропорт?

Что это за шоу сегодня!?
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Психологічний момент..
За Фройдом..
Жертвам авіакатастроф у ВСІХ "верхів" у всіх країнах більше співпереживання ,бо власне цим засобом пересування вони найбільше користуються..
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Один момент.
Чому труни загинувших(при всій повазі) задраповані українським НАЦІОНАЛЬНИМ прапором ?
У всьому світі ця честь зарезервована за загиблими за Державу.
МОЖЛИВО ТОМУ,що досі Законом(привіт патріоту Порошенко і постмайданному дегенерату міністру юстиції Петренко) за 5 років війни законодавчо цей момент ніде не зафіксовано ?(

ЧИ МОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ МИ ОГОЛОШУЄМО,ЩО ІРАН -ВОРОЖА ДО УКРАЇНИ ДЕРЖАВА ?
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Люди співчувайте рідним загиблих, якщо ви все-таки люди.
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том подібні теми варто закривати для коментів.
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Дуже не хочу бути циніком,але це ШОУ створене нашим піарщиком-клоуном. Цим він хоче прикрити бездарному тупому, байдужому .зрадницькому,крімінальному керівництві. Це вина влади. що не заборонили політ. А в подальшому була одна брехня,піар, цинізм і некомпетентність,та підігріванні нашому ворогу. -росії. Навіть до сьогодні нам не повертають "самописці".вигнали наших експертів ,взагалі--все без нас. На фоні відношення до наших загиблих на війні з агресором -росією,це кощунство над ними .їх сімьюми.друзями і в цілому до України. А загиблим---вічна память.
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когда уже этих ботоСвинов вывезут вместе с ботосвинофермой в Испанию чтобы успокоились наконец
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Пропиарится на жертвах оно одно из первых, а ведь можно было предотвратить - запретить все авиорейсы как только началась эскалация в Иране - но оно не имело как всегда полномочий и вело в это время тайные переговоры в Омане с Сурковым.... ********
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Цимбал Евген Володимирович

@jonnikorjrabel

·16 мин

посмотрел церемонию со встречей тел погибших в Иране--задушил би зеков--пиар на крови-- при єэтом --60 ранених в больницы Днепра за 3 дня--этот на-в-рот --безнадежен
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Тем временем Иран снова изменил позицию и заявил, что сейчас не планирует отправлять черные ящики куда-либо, а будет заниматься расшифровкой сам. Вот так иметь с ними дело - как только давление ослабить, они тут же идут в отказ.
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