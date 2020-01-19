 Літак із тілами жертв катастрофи "Боїнга" МАУ приземлився у "Борисполі" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Літак з тілами загиблих в Ірані українців приземлився в "Борисполі" о 11:00. На злітному полі його зустрічала почесна варта, керівництво країни, співробітники авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
Фото Офісу Президента:
В аеропорту присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков й інші високопоставлені особи.
Нагадаємо, серед загиблих під час аварії українців:
Пілоти:
Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)
Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)
Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)
Бортпровідники:
Статнік Катерина Олегівна
Матьков Ігор Валерійович
Микитюк Марія Михайлівна
Лихно Денис Михайлович
Овчарук Валерія Євгеніївна
Сологуб Юлія Миколаївна
Пасажири:
Ольга Кобюк
Олена Малахова.
У зв'язку з траурними заходами із вшанування трагічно загиблих на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту "Бориспіль" можливі тимчасові незначні обмеження руху транспорту.
Фото Олега Богачука:
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
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Президент та Голова КБ так сумували за загиблими в катастрофі МАУ, що руки поскладали на яйцях як дурисвіти і хитались на ніжках немов вальс танцювали!
Ніякої вихованості, хоча б брали приклад із військових і Разумкова.
На транспорте случаются трагедии. Несколько месяцев тому назад затонуло судно со всем украинским экипажем в бушующей Атлантике. Их было 14. Почему тогда зе, гончарук и остальные "официальные лица" тоже не приехали встречать гробы в аэропорт?
Что это за шоу сегодня!?
За Фройдом..
Жертвам авіакатастроф у ВСІХ "верхів" у всіх країнах більше співпереживання ,бо власне цим засобом пересування вони найбільше користуються..
Чому труни загинувших(при всій повазі) задраповані українським НАЦІОНАЛЬНИМ прапором ?
У всьому світі ця честь зарезервована за загиблими за Державу.
МОЖЛИВО ТОМУ,що досі Законом(привіт патріоту Порошенко і постмайданному дегенерату міністру юстиції Петренко) за 5 років війни законодавчо цей момент ніде не зафіксовано ?(
ЧИ МОЖЕ ТАКИМ ЧИНОМ МИ ОГОЛОШУЄМО,ЩО ІРАН -ВОРОЖА ДО УКРАЇНИ ДЕРЖАВА ?
Моя думка.....
Цимбал Евген Володимирович
@jonnikorjrabel
·16 мин
посмотрел церемонию со встречей тел погибших в Иране--задушил би зеков--пиар на крови-- при єэтом --60 ранених в больницы Днепра за 3 дня--этот на-в-рот --безнадежен
чіткий доказ що іранські версії про несправність транспондера і відсутність звязку пілотів з диспетчером-придумані..
А Тегеран не зацікавлений у цій версії,щоб не "підставляти союзника"
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-01-19/iran-isn-t-planning-to-release-data-from-downed-plane-irna?__twitter_impression=true
"Скорбота" на Г+Г
09:00 "Лото-забава"
09:45 "Світ навиворіт"
10:15 Х/ф "Міцний горішок - 3: Відплата"
12:55 Х/ф "Міцний горішок - 4"
15:30 Х/ф "Міцний горішок: Гарний день аби померти"
17:30 М/ф "Співай" ...
вони зараз максимально ефір заповнюють рейтинговими фільмами і передачами..
бо до планованої закупки декодерів населенням у 1 млн з 4-х млн домогосподарств далеко.
.дуже далеко..
"А до чого там купа військових??
Це були бойові втрати?
Чи це екіпаж був з військових??
Що це за цирк на крові загиблих в авіатрощі??
Але в мене ті самі питання.
Государственных похорон Героя-Солдата, погибшего на фронте?
еврейкосмополит безродный - ему не надо."
главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх
Так переборщили з шаною та повагою до загиблих, шо це вже викликає протилежне ставлення
извините это уже слишком, зоофилией попахивает
повісити на льотчиків провину" галюники у гали...галЯперидол вам в помощь!
І пам'ять у зебілів коротка. Мозок молюска у тебе, зелебобо.
ℳγr
tvorets.center
@myrotvorets_
·2 ч
В нас на фронті 1 загиблий і 10 поранених серед яких є дуже важкі.
А у Борисполі відрежисоване на вищому рівні шоу на крові.
Із 11, що загинули 6 жінок, матерів або дівчат, які б могли стати матерями. Жаль і чоловіків - діди, батьки, сини.
Дивився німу трагічну сцену.
Чому не було за кадром голосу?
Чому не скористалися нагодою не розкрили, не пояснили причину, не розповіли детальніше про загиблих? Невже їм немає що сказати? Чому стояли як стовпці слуги та їх поводир? Про що думали?
Айгуль стояв вкритий паранжою (коли він покаже своє личенько?). Подих вітру лише на мить показав його бороду - вибрита, руки були без браслетів.
Коли ти мовчиш - то нам про що можна думати?
Зебілів не цікавлять щоденні втрати на фронті. Раз про це не говорять по Г+Г значить війни ніби і нема.