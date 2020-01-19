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Все про:Крим (7073) Росія (14964) артисти (130) Башаров (1)

 СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колесникова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України не бачить причин не пускати в Україну російських артистів Марата Башарова, Сергія Колесникова та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в окупованому РФ Криму.

Про це йдеться в листі СБУ, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що наразі підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні", - зазначають у спецслужбі.

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колесникова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв

Разом з тим в СБУ просять поліцію в Запорізькій області посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колесникова й Удовиченко 19 січня через "негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупованій півострів".

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колесникова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі 02

Водночас, за інформацією джерел Цензор.НЕТ у Державній прикордонній службі, Башарова не пустять в Україну.

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колесникова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170662
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто будуть захищати кацапню від розгніваних патріотів.
Оце влада в нас...
Зрадники, нє ?
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Скоро и этому ублюдку у СБУ не будет никаких претензий
СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 6148
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Ну тоді які проблеми! Все добре, це ж не добровольці якісь, а звьозди!
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ФСБУ(о) *о - об'єднана. Керівники кантори вчились разом в академії ім.джерджинського - для них бойове савєцкє гомосєксуальнойє брацтво прєвише всєго - в них свідомість імперська. Родіна у ніх - есесесере (сталіца масква)
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Какая, однако, у вас слабовидящая СБ. Фары бы протерли себе, на всякий случай.
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Як свідчать повідомлення з сайтів концертних агенцій та фірм з продажу квитків, у Башарова, Колеснікова, Удовиченко наразі заплановано в Україні відразу кілька виступів:
cьогодні (19.01) у Запоріжжі - 19:00 ПК «Дніпроспецсталь»,
Харків (20.01) - 19:00 в ХНАТОБ,
Дніпро (21.01) - 19:00 в ПК «Машинобудівників»,
Одеса (22.01) - 19:00 в театрі Музкомедії.
Київ 23.01 о 19:00 в Жовтневому палаці
Миколаїв 24.01 о 19:00 в обласному Палаці культуриЯК ТУТ ВСІ ПИШУТЬ СБУ НЕМА - ЗАТОМИ З ВАМИ Є !!! ДО ДІЛА !!!
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Скоро в новинах:
- інтерв'ю Прілєпіна телеканалу 1 + 1
- Квартал 95 розпочав зйомки фільма про героїзм ополченців Донбаса
- Зеленський вручить орден Дружби народів президенту РФ Путіну
- у Києві встановлять пам'ятники патріотам України Гіві і Моторолі
- готується підписання договору про відновлення Радянського Союзу
Здобули, млять...
Дякую 73% і жителям Кривбаса!

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поющие оды рашисту ,в оккупированом им украинском Крыму наверное восхваляли куйла в украинском Крыму с разрешения украинского СБУ ???
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Порушення кордону та закону України для них не є правопорушенням? Чим тоді СБУ відрізняеться від кацапскої нечісті?На хрін кормиту народу таке СБУ?
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КГБ убийствен реванш!

Украинците са явно много търпелива нация.

Не по Порошенко, а по всички тях бият, а те засега си траят като цяло, затова и агресорът още ги убива в собствената им държава в Донбас, а и в Киев започва да се гаври с тях!
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Схоже, що так. За методичкою, яку отримала від *****.
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І про це попереджали ще перед другим туром през. виборів.

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 7023
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Так вольнов это всем известный порохобот, а поскольку падлошенко и клячко люди фирташа повязаного тесно с фсб, сами порохоботы фсбшная шушваль
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капітуляція в дії. Кантора і управа актівно работают на окупанта протів національно-патріотичних громадських структур
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ПИШУТЬ СБУ НЕМА - А МИ З ВАМИ Є ОСЬ РОЗКЛАД ГАСТОЛЕРІВ ТАК ЗУСТРІНЕМО (КОЖЕН В СВОЄМУ МІСТІ) !!!

Як свідчать повідомлення з сайтів концертних агенцій та фірм з продажу квитків, у Башарова, Колеснікова, Удовиченко наразі заплановано в Україні відразу кілька виступів:
cьогодні (19.01) у Запоріжжі - 19:00 ПК «Дніпроспецсталь»,
Харків (20.01) - 19:00 в ХНАТОБ,
Дніпро (21.01) - 19:00 в ПК «Машинобудівників»,
Одеса (22.01) - 19:00 в театрі Музкомедії.
Київ 23.01 о 19:00 в Жовтневому палаці
Миколаїв 24.01 о 19:00 в обласному Палаці культури
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Чертіло Баканов взагалі *********************!!! Недивно буде як за рік з Казлямордії і санкції Європа зніме!
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Відбувається цілеспрямоване підбурювання укранського суспільства за підтримкою діючої влади.До речі зверніть увагу на організатора гастролей " ТОВ Кронас Бізнес -груп" ті ж самі, що організовують гастролі Сюткіна, Сєрова в Украні.До речі під тією ж самою назвою існує "ООО Кронас Бизнес Групп" але з регістрацією в Москві в 2018 р. і як зазначено " Деятельность учреждений культуры и искусства" до 08.04.2019 фирма перебувала у статусі " процессе ликвидации", а після 08.04.2019 "Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "действующая"
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Хай горить синім полумя м цей "" ТОВ Кронас Бізнес -груп""
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Москвич в Киеве:
- Извинице, как папасць в расийскае пасольства?
- Дуже просто: навiв ракетницю, нацiлився i ******! СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 1697
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СБУ не имеет претензий... ©
І то є гарна новина для ************* Зе!

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 6109
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Цими діями СБУ створює соціальну напругу в Україні.
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Мабуть, знов час перераховувати, хто з працівників СБУ має паспорти рф...
Недолюстрував пеця, а тепер вова йому навіть дякую за це не скаже...
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*****. Де зелебоби? Щось мало їх на форумі. Напевно, на концерт Сєрова і Башарова побігли квитки купувати. 😭😭😭
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А ти не спізнюєшся город пана скопати вчасно, любителька батьківщини здалеку?
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Ооо, знайшовся зелебобік. Один? Мало 😂😂😂
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Вроде в 14-м году Марат Башаров был в списке осуждающих аннексию Крыма вместе с Ахеджаковой, Гафтом и другими
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Мусора будуть захищати ру еСеСеську наволоч!
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Коричневые снова забрасывают собой вентилятор, забывая при этом, что сбу не имеет претензий с 2014. И это никого не смущает? Зрада наступила только сейчас?
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СБУ просит полицию
защищать каких-то клоунов
вместо охраны граждан Украины
Полный пипец
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Да вы охренели! Линчевать Баканова и весь 95 квартал
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А я хочу розглянути проблему з іншого боку. Для чого сюди звозити кацапський шлак, якщо у нас є прекрасні театри. Українські актори десятки років були на других і третіх ролях через кацапню, і лише тепер трохи розвиднілося, почали ходити на українські вистави. Актори почали бути впізнавані і заробляти на життя.
Вільний доступ кацапських акторів знову відкине розвиток українського театру і від цього програє сама держава. Бо жодних податків тут гастролери не платять. На відміну від українських, які змушені в кацапів брати дозвіл на роботу і платити податки. А у нашої влади руки не доходять до того, щоб видавати дозвіл на працю і брати податки з заробленого в Україні.
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Может пора уже показательно словить и отмудохать какого-то рашогастролера,чтобы другим отпала охота сюда ехать?
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Боже , як добре що моя дитина виїхала і живе за кордоном . Постійно переконуюсь в правильності цього рішення . При Пороху почав сумніватись , зараз бачу що ні , все правильно ми тоді зробили .
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а ти, гой, чого ще не там? все ждеш кінця епохи бідності від свого клоуна?
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Не переймайся , гею , в мене теж все ОК . Богу дякувати . Я в тому дурдомі участі не беру . В клоунаді теж .
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А якщо всі поїдуть , то що віддамо СВОЮ НЕНЬКУ на поталу ворогу.... ПРО ТАКЕ СОРОМНО НАВІТЬ ДУМАТИ, НЕ ТЕ ЩО ПИСАТИ !!!
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мрази зеленые!сбу кацапню отбеливает!
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нужно вылавливать и ******* кацарских мразей!вместе с зеБилами
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Так може з приходом Зекоманди СБУ більше немає відношення до держави Україна ?? СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 9032

Може вже йде робота на Лубянку?
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"красные линии " никто не переступает, их тихонько передвигают
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Ждем в гости мразь Пареченкова - вот его будет охранять сам министр Аваков с наградным оружием СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 3131
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Президент - говно, а его "сподвижники" ублюдки, даже по "понятиям". ***** во главе СБУ уничтожает одну из ключевых госструктур Украины в угоду оккупанту. Зебилы! Вы не украинцы - вы твари, мелкие продажные твари.
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а чому не мають? якщо повині мати..., а навіщо нам тоді таке сбу...
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Для цапів повинно бути закрито кордон зовсім... Виключення - лише на похорон близьких родичів...
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Идёмте Штирлиц!
-Куда?
-В Оперу!
-К оперу?
-Нет.В оперу на Бабельплац.Сегодня русский оркестр лауреат Сталинской премии и ордена Ленина,даст единственный концерт.Будут играть Чайковского,Мусоргского,Прокофьева...Все уже так устали от Вагнера,Баха и Дитрих.

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на початку лютого в Фастові збираються виступати жид-дует Кроліки... в кого є бажання сходити на їх творчєство?) набір тухлих комплімєнтів з мене)
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Cуббота, 18 января, какая пропасть между властью и народом



СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 2914
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А завтра окажется что это были 200-ые. Власть врёт где только может.
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Сбу всегда было филиалом Фсб, при Падлошенко в том числе
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Да, Порошенко знатно вам насовав за щокі
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Если посещали Крым незаконно, относительно законов Украины, то что делать с этими нарушителями не нужно спрашивать СБУ! Необходимо просто исполнять закон!
Задерживать на границе и пусть отбывают наказание в Украине.
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ужас что творится! Где оппозиция? почему никто не собирает митинг?

"национал-патриотичесие структуры"....это для СБУ нормальное выражение? что происходит вообще???
и самое жуткое, если патриоты на них нападут - упакуют патриотов!!!

почему армия молчит?? за что они там воюют? за что умирают?? за г*но баширова и серова? чтобы они тут кацапское искусство показывали??
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так,але ті ж бійці АТО в той час за це лайно ж і голосували,майже 50% з них віддали свій голос за "а какая разніца",так що немає чому дивуватися
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Чому тільки опозиція, патріоти і т.п. - А МИ З ВАМИ В НАШІЙ КРАЇНІ НЕ ЖИВЕМ ??? АРМІЯ НА ФРОНТІ -А МИ З ВАМИ ЦЕ МАЄ БУТИ НАДІЙНИЙ ТИЛ !!!!!
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"СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении" поэтому "Полиция Британии включила трезубец в список экстремистских символов."
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Шлюз открыт, нафталиновый русский мир хлынет в Украину потоком. Увы, его не сдержать...
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Ужасно, что нет у нас адекватных силовых структур, ужасно, что все они инфильтрированы российской агентурой, но ужаснее то, что найдутся люди, которым интересно творчество этих г.....нов.
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Ахеренная у нас Служба Безопасности.
К кацапским оккупантам у них нету претензий...
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Это для того кто на Зе гонит, так для информации

ЮРИЙ БУТУСОВ
Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".
Президент Владимир Зеленский назначил главой департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины полковника Сергея Андрущенко. ДЗНГ - это одна из ключевых структур безопасности государства, так что назначение знаковое.
В 2014 году Андрущенко стал начальником управления "Т" - управления по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности.
Он уволился из СБУ в сентябре 2018-го, с поста заместителя начальника ДЗНГ (то есть в президентской кампании участия не принимал), а сейчас вернулся на службу начальником своего департамента.
На высокую должность назначен настоящий профессионал, имеющий реальные заслуги в уничтожении российской агентуры в Украине.
Надеюсь, что и действовать будет соответственно, сосредоточив усилия на противодействии реальным угрозам государству - а это, прежде всего, пророссийский реванш, финансирование СМИ и политических партий в Украине Российской Федерацией.
Назначение знаковое, и это о многом говорит.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Вот он и действует соответственно, и для него артисты хорошие парни, как и мечтал Бутусов
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я знову ж, в 3319-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Ну то беріть на озброєння їхні ж методи!
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Колись цей етап в історії України буде названий "правління банди клоунів"
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цікаво,а скільки ще можно це бидло ригоанальне у владі українцям терпіти?Невже такий дебільний в Україні народ який таке лайно ватне у владу обирає?
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Дальнейшие уступки сраше. Давайте! Давайте! В очередной раз подтверждайте что нынешняя власть в Украине НЕ УКРАИНСКАЯ. Но мы это сразу поняли, ещё до выборов.
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А шо, ст. 332-1 УК України "Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї" вже скасували? Я вже з цього приводу писав, нема підстав забороняти їм вьїзд, вони всі з України виїзджати мають тільки після вироку суду і лише по обміну на українських заручників в Пуйлостані.
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всем актывистам напоминаю, что на их кухне горит "словацкий" газ из гарпрома, с рф многомиллиардный товарооборот и там более 2 млн. украинских заробитчан.
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А український народ не має нічого проти приїзду в Україну Петрова і Боширова якщо вони привезуть і пригостять "пианиста" "Новичком"...
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теперь сбу коцапов защищает а не патриотов
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Сейчас известно что их наши погранцы всё же не пустили в страну....Т.е. всё же нарушения нашего законодательства россиянами есть и они признаны. БУДУТ ЛИ СЛУЖЕБНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЕРЬ В ОТНОШЕНИИ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ЗАХИСТА НАЦ, ДЕРЖАВНОСТИ Андрущенко С.?? Который подписал письмо что никаких нарушений не увидел?? А порганцы увидели....
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