 СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колесникова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в листі СБУ, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"Повідомляємо, що наразі підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні", - зазначають у спецслужбі.
Разом з тим в СБУ просять поліцію в Запорізькій області посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колесникова й Удовиченко 19 січня через "негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупованій півострів".
Водночас, за інформацією джерел Цензор.НЕТ у Державній прикордонній службі, Башарова не пустять в Україну.
cьогодні (19.01) у Запоріжжі - 19:00 ПК «Дніпроспецсталь»,
Харків (20.01) - 19:00 в ХНАТОБ,
Дніпро (21.01) - 19:00 в ПК «Машинобудівників»,
Одеса (22.01) - 19:00 в театрі Музкомедії.
Київ 23.01 о 19:00 в Жовтневому палаці
Миколаїв 24.01 о 19:00 в обласному Палаці культуриЯК ТУТ ВСІ ПИШУТЬ СБУ НЕМА - ЗАТОМИ З ВАМИ Є !!! ДО ДІЛА !!!
- інтерв'ю Прілєпіна телеканалу 1 + 1
- Квартал 95 розпочав зйомки фільма про героїзм ополченців Донбаса
- Зеленський вручить орден Дружби народів президенту РФ Путіну
- у Києві встановлять пам'ятники патріотам України Гіві і Моторолі
- готується підписання договору про відновлення Радянського Союзу
Здобули, млять...
Дякую 73% і жителям Кривбаса!
Украинците са явно много търпелива нация.
Не по Порошенко, а по всички тях бият, а те засега си траят като цяло, затова и агресорът още ги убива в собствената им държава в Донбас, а и в Киев започва да се гаври с тях!
Як свідчать повідомлення з сайтів концертних агенцій та фірм з продажу квитків, у Башарова, Колеснікова, Удовиченко наразі заплановано в Україні відразу кілька виступів:
cьогодні (19.01) у Запоріжжі - 19:00 ПК «Дніпроспецсталь»,
Харків (20.01) - 19:00 в ХНАТОБ,
Дніпро (21.01) - 19:00 в ПК «Машинобудівників»,
Одеса (22.01) - 19:00 в театрі Музкомедії.
Київ 23.01 о 19:00 в Жовтневому палаці
Миколаїв 24.01 о 19:00 в обласному Палаці культури
- Извинице, как папасць в расийскае пасольства?
- Дуже просто: навiв ракетницю, нацiлився i ******!
І то є гарна новина для ************* Зе!
Недолюстрував пеця, а тепер вова йому навіть дякую за це не скаже...
защищать каких-то клоунов
вместо охраны граждан Украины
Полный пипец
Вільний доступ кацапських акторів знову відкине розвиток українського театру і від цього програє сама держава. Бо жодних податків тут гастролери не платять. На відміну від українських, які змушені в кацапів брати дозвіл на роботу і платити податки. А у нашої влади руки не доходять до того, щоб видавати дозвіл на працю і брати податки з заробленого в Україні.
Може вже йде робота на Лубянку?
-Куда?
-В Оперу!
-К оперу?
-Нет.В оперу на Бабельплац.Сегодня русский оркестр лауреат Сталинской премии и ордена Ленина,даст единственный концерт.Будут играть Чайковского,Мусоргского,Прокофьева...Все уже так устали от Вагнера,Баха и Дитрих.
Задерживать на границе и пусть отбывают наказание в Украине.
"национал-патриотичесие структуры"....это для СБУ нормальное выражение? что происходит вообще???
и самое жуткое, если патриоты на них нападут - упакуют патриотов!!!
почему армия молчит?? за что они там воюют? за что умирают?? за г*но баширова и серова? чтобы они тут кацапское искусство показывали??
К кацапским оккупантам у них нету претензий...
ЮРИЙ БУТУСОВ
Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".
Президент Владимир Зеленский назначил главой департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины полковника Сергея Андрущенко. ДЗНГ - это одна из ключевых структур безопасности государства, так что назначение знаковое.
В 2014 году Андрущенко стал начальником управления "Т" - управления по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности.
Он уволился из СБУ в сентябре 2018-го, с поста заместителя начальника ДЗНГ (то есть в президентской кампании участия не принимал), а сейчас вернулся на службу начальником своего департамента.
На высокую должность назначен настоящий профессионал, имеющий реальные заслуги в уничтожении российской агентуры в Украине.
Надеюсь, что и действовать будет соответственно, сосредоточив усилия на противодействии реальным угрозам государству - а это, прежде всего, пророссийский реванш, финансирование СМИ и политических партий в Украине Российской Федерацией.
Назначение знаковое, и это о многом говорит.
Источник: Юрий Бутусов / Facebook
Вот он и действует соответственно, и для него артисты хорошие парни, как и мечтал Бутусов