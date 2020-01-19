 СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в листі СБУ, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"Повідомляємо, що наразі підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні", - зазначають у спецслужбі.
Разом з тим в СБУ просять поліцію в Запорізькій області посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колеснікова й Удовиченко 19 січня через "негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупованій півострів".
Водночас, за інформацією джерел Цензор.НЕТ у Державній прикордонній службі, Башарова не пустять в Україну.
наївно вважали що голобородько зійде з екрану прямісенько до нашого сьогодення???
17.01.2020 "Проект стратегии нацбезопасности предполагает меры по снижению напряженности c РФ, - заседание СНБО"
пєта......... отожбо йому й пішить - вемишановний пане вілосіпєт.........
Одесса, один из рынков в спальном районе. Раздают газету Шария. Распространителей много. Очень много. Не ошибусь, если предположу сотню. Есть и кураторы. Много. Газету не берут - хватают. Читают запоем. Все поставлено очень умно. Кураторы блюдут, пешки улыбаются Хомячки жрут.
Ну как-же "отсутствуют", если эти люди заехали в Крым неофициально, не через украинские таможни. То есть они 100% нарушители границы, за что полагается срок. Для интереса попробуйте вихаря болотами перейти например в Польшу или ту-же *********.. Будут к вам претензии с той стороны??? А нашему СБУ похрен... Гнать нужно этих дармоедов...
ЭТО БРЕД
Ну не станет СБУ в лоб нарушать закон.
яка несподіванка!
:
https://www.dialog.ua/news/110979_1486986698?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
Украинците са явно много търпелива нация.
Не по Порошенко, а по всички тях бият, а те засега си траят като цяло, затова и агресорът още ги убива в собствената им държава в Донбас, а и в Киев започва да се гаври с тях!