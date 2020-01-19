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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (7066) Росія (14943) артисти (129) Башаров (1)

 СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України не бачить причин не пускати в Україну російських артистів Марата Башарова, Сергія Колеснікова та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в окупованому РФ Криму.

Про це йдеться в листі СБУ, яке є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що наразі підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні", - зазначають у спецслужбі.

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концерти російських гастролерів Сюткіна і Сєрова, які підтримали окупацію Криму, - Ар'єв

Разом з тим в СБУ просять поліцію в Запорізькій області посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колеснікова й Удовиченко 19 січня через "негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупованій півострів".

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі 02

Водночас, за інформацією джерел Цензор.НЕТ у Державній прикордонній службі, Башарова не пустять в Україну.

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170662
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто будуть захищати кацапню від розгніваних патріотів.
Оце влада в нас...
Зрадники, нє ?
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Скоро и этому ублюдку у СБУ не будет никаких претензий
СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 6148
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Не можна мстить
Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць.
Бо кожний з них - народ, всі - богоносці.
(С)Лесь Подерв'янський
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На жаль так у нас скрізь. Подвійні стндарти. Ми нібито воюємо а одночасно і торгуємо, нібито Росія агресор а одночасно і партнер, нібито за порушення пограничних правил в Криму має бути заборона в,Їзду в Україну але одночасно якщо хочеться, то можна закрити очі. І так у всьому. Як в такій ситуації відбитися від божевільного "старшого брата"? А ніяк. Це шлях до поразки і ми по ньому не йдемо а біжимо.
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В 2014 году отказаться от товарооборота с паРаше было смертельно для Украины, но Порошенко уменьшал товарооборот, а Зелемойский увеличивает...
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А ПОЧЕМУ ИМ МОЖНО НАРУШАТЬ ЗАКОН И К НИМ НЕТ ПРИТЕНЗИЙ, А НАПРИМЕР ЕСЛИ Я НАРУШУ ПОСЛЕДУЕТ НАКАЗАНИЕ! ЧТО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО НЕ РАБОТАЕТ ЗАКОН И ИНСТИТУТЫ, И ВСЕ ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ СБУ ГЛАВУ КОТОРОЙ НАЗНАЧАЕТ **********! Я ДУМАЮ САМОМУ ОТБИТОМУ НАГЛУХО ЗЕБИЛУ ПОНЯТНО КУДА ВСЕ ДВИЖЕТСЯ, И ОНИ НЕ ВЫЙДУТ НА УЛИЦУ И НЕ ПОЙДУТ В ОКОПЫ! ОНИ УСТАЛИ И ХОТЯТ ХАЛЯВЫ!
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Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi що дозволено Юпітеру то не дозволено біку.... чі ви
наївно вважали що голобородько зійде з екрану прямісенько до нашого сьогодення???
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Патріоти, за яких голосували 73% наріду, і втілення їх проектів. "Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, - 5 канал. ВИДЕО." "У 2011 році Баканов був фігурантом розслідування про розкрадання 3888 млн грн, у 2014-." ( сторінку видалили). "Был мэром Луганска и партнером Ефремова. Что известно о новом секретаре СНБО Алексее Данилове"

17.01.2020 "Проект стратегии нацбезопасности предполагает меры по снижению напряженности c РФ, - заседание СНБО"
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Сначала они голосуют за петю , чтобы война закончилась за две недели , затем за зе лишь бы не стреляли , а потом они же проголосуют за того кто закончит войну сразу , но условием будет - надо сдаться
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я звичайно перепрошую але ваше звернення до велосипєда............ верніше до сідалища велосі
пєта......... отожбо йому й пішить - вемишановний пане вілосіпєт.........
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синдром доктора албана по приколу налицо.
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Ждем когда бубочку покажут на параде 9 мая в мАскве рядом с дедом !
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Служба злочинців напряму порушуюча ЗУ й закликаюча МВС кришевати порушення СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 2234 Розганяти,те,сране кодло СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 8301 СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 2234
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В Поліцейсько-злодійській дераві Все поставлено догори дригом Держава лгбт-шних збоченців СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 5102 СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 5102 СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 4318
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Лєннi Райдуга‏ @Lenny_v_bane 18 янв.

СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 6434

Одесса, один из рынков в спальном районе. Раздают газету Шария. Распространителей много. Очень много. Не ошибусь, если предположу сотню. Есть и кураторы. Много. Газету не берут - хватают. Читают запоем. Все поставлено очень умно. Кураторы блюдут, пешки улыбаются Хомячки жрут.


СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 8897
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Кто ее им отдал , не народец этот безмозглый?
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на кацапстене одни мокши и чичи, которые пользуют первых со всех сторон и в любом количестве СБУ не має претензій до акторів із РФ Башарова, Колеснікова й Удовиченко, які відвідували Крим, але просить поліцію посилити безпеку на їхньому виступі - Цензор.НЕТ 2469
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Такая служба безопасности многострадальному народу не нужна. Дармоедища.
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Че не так ? Вы же не за это голосовали?
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Ми,намагаємся захистити що можливо...
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ФСБУ не имеет претензий. Неудивительно. Чем с такими "защитниками" безопасности Украины,то проще вообще без них. Только бюджет прожерают подонки.
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основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют..

Ну как-же "отсутствуют", если эти люди заехали в Крым неофициально, не через украинские таможни. То есть они 100% нарушители границы, за что полагается срок. Для интереса попробуйте вихаря болотами перейти например в Польшу или ту-же *********.. Будут к вам претензии с той стороны??? А нашему СБУ похрен... Гнать нужно этих дармоедов...
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"Служба безопасности Украины не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в оккупированном РФ Крыму."
ЭТО БРЕД
Ну не станет СБУ в лоб нарушать закон.
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если на клетке с ослом написано - слон, не верь глазам своим
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Добро пожаловать в Украину! Классные актеры и любимцы украинского народа!
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Тобто дозволили і в тексті помилка замість»НО Трєбуєт усіліть бєзопасность»-мали написати «І трєбуєт усіліліть...» повне потурання ворогу. Чому мовчимо?
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Какая вам разница?были не были,лишь бы не была вайны!
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Пришла пора силовикам Украины защищать пособников террористов и захватчиков.
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Хахаха, нет в Украине народа , одно позорище ! Быдло голосовавшие за это , должно быть радо , у быдла нет ни совести , ни стыда
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Дятел, ты не до куя берешь расписываясь за весь народ Украины? Флаг поменяй, чепушило.
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Ты это откуда знаешь, датчанин сраный?
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дав посилання на статтю про "мовний" "закон" ...забанили ..."модератори" красавци ...
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Попередження протиправних проявів - це не допустити виступу чи не допустити протесту проти виступу? Що тут протиправне?
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СБУ находится под прямым управлением жидовской мафии и выполняет приказы Бэни Козломоя.
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Кто голосовал за это ? И к этому все вопросы , логично ?
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Даже не страшно что сбу не запретила им въезд в Украину , а страшно то , сколько быдла прийдет плясать на их так называемый концерт .
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Эти руцкие актеры не поют, там не танцуют. Методички тщательней учи, лахта.
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Как меня тошнит от вас бесхребетных хохлов. Ффффффууууууу , предали память павших героев . Бог не фраер, он Вас обязательно накажет .
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Клоун, а ты вообще кто-такой? Из колбасных эмигрантов? Что-ты тут рассказываешь нам, украинцам о своих тошнотных рефлексах. Я тебя на одном месте вертел.
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гебня посилила намагання створювати очаги напруженості
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Мне тоже это неприятно слышать. Только уж насколько от меня это слышать странно - он прав. Вертеть можно или не вертеть, это кацапский прихвостень работающий на неуправляемый бунт здесь или тот кто переживает за страну реально и не знает как это сделать правильнее - это неважно. Важно что по теперешней картинке - он прав! И пиши что хочешь - апелировать нечем. К большому сожалению и позору. Позор тоже нужно принимать если он есть - правильно. А лучше - исправлять. Искуплять перед теми же погибшими..Тогда будет уважение и честь. Только тогда!
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Так вперед, на бариккады. Они этого и добиваются.
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ФСБУ(о) *о - об'єднана. Керівники кантори вчились разом в академії ім.джерджинського - для них бойове савєцкє гомосєксуальнойє брацтво прєвише всєго - в них свідомість імперська. Родіна у ніх - есесесере (сталіца масква)
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Какая, однако, у вас слабовидящая СБ. Фары бы протерли себе, на всякий случай.
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Новый "герой ДНР" Прилепин: "Для победы над Украиной мы должны уничтожить украинских детей. Только полная зачистка нации! Это - единственный шанс"

:

https://www.dialog.ua/news/110979_1486986698?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
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поющие оды рашисту ,в оккупированом им украинском Крыму наверное восхваляли куйла в украинском Крыму с разрешения украинского СБУ ???
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Порушення кордону та закону України для них не є правопорушенням? Чим тоді СБУ відрізняеться від кацапскої нечісті?На хрін кормиту народу таке СБУ?
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КГБ убийствен реванш!

Украинците са явно много търпелива нация.

Не по Порошенко, а по всички тях бият, а те засега си траят като цяло, затова и агресорът още ги убива в собствената им държава в Донбас, а и в Киев започва да се гаври с тях!
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