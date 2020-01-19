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Все про:КМДА (750) Київ (6823) Водохреще (24) вода (312)

 Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві. КАРТА+ФОТО

19 січня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят - Хрещення Господнє (Водохреще). Традиційно цього дня в Києві відбудуться освячення води та купання в водах Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні о 12:00 та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України о 14:00.

Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.

У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.

Як відомо, в народі свято Водохреще називають Йордан або Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреща, - ДСНС

Як повідомляє КП "Плесо", цього року для святкування Хрещення в межах Києва облаштовані 16 локацій. На кожній з них 19 січня будуть чергувати рятувальники та працюватимуть медпункти (з 9: 00-18: 00).

Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 01
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 02
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 03
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 04
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 05
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 06
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 07
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 08
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 09
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 10
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 11
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170661
 
 
 Топ коментарі
 
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 4004 .Нигде больше в мире , на Крещение не ныряют в ополонку среди зимы , кроме как в бывших совковых странах , и то не во всех . Дурдом какой то . Какoй то кацапский поп придумал что вода в водоёмах , в этот день исцеляет , а туповатый народ и повёлся . Кстати , почему этой традиции , почти совсем не существовало вплоть до 80 - 90ых годов , даже в самой кацапии . ? А во вторых , воду в этот день освящают и пьют , а не моют в ней свои причандалы .
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Христос охрестився в Іордані де немає зими, а тут ідійоти лізуть в крижану воду.Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 148
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Не хочу никого обидеть. Праздник - это хорошо. Но вот эти купания в проруби с мыслей «очиститься, смыть грехи» немного странные для меня. Та и насколько я помню обычно очищение происходит через огонь..
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Так очень удобно ж. Нагрешил - сходил в церковь - покупался - греши дальше.
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Полезно, чисто для здоровья, если не простудиться.
Зі святом!
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А якшо хто ненароком прихворів пневмонією,-померти без мук !
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 8563
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Попірнати в холодну воду це, звісно, цікаво. Але це дещо інше аніж водохреща. Всі хто сьогодні поліз голяка у воду не здатні спокутувати гріхи людства, як зробив це Ісус. Та не полізуть на хреста щоб прибили цвяхами. Це неповага до Ісуса та бидлозахід.
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В Гидропарке Киву на мосту никто не видел с руками в карманах ?
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