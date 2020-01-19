 Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві. КАРТА

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні о 12:00 та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України о 14:00.
Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.
У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.
Як відомо, в народі свято Водохреще називають Йордан або Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.
Як повідомляє КП "Плесо", цього року для святкування Хрещення в межах Києва облаштовані 16 локацій. На кожній з них 19 січня будуть чергувати рятувальники та працюватимуть медпункти (з 9: 00-18: 00).
Или как попы делали "скальпирование огнем очищающим"? То есть - сосед стуканул и тебя уже волокут на площадь и делают..... это очень страшно, Невзоров описывал. И даже если невиновен, то даже вот так не сделают:
то есть это как бы ехать с Винницы в Киев, через Китай.
религия как раз и затормозила развитие. даже котов вылавливали попы и сжигали.
Книг не читал Невзорова, тока ролики слушаю - очень крепко покрывает попов и даже Путина толстым слоем правды
а де інші частини прав, в сейфах ФСБ?
еще и звонят-мудозвонят, завлекают очередных веропитеков. А купаться - это вообще нету такого по "канонам", просто посм. на Путина - и сделать наоборот. Как и на т.н. "коммунизм" то.
И вообще - чем более человек г., тем бысрее он наматывает круги по храмикам. Ленина не касается и всяких сталиных тоже, но на московии они без пяти минут святые. Мочили попов(мало.вато) и вдруг - чуть ли не канонизируют их, правда еще не вечер....)
І буде видно, хто ідіот.
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А то "русский дух" будєт видавать "русскій мір" за кілометр.
Але ще три дні природна вода буде цілюща скрізь.
И при совке этой традиции почти небыло , за редчайшим исключением . И даже в царской паРаше этого небыло . Так что не ври - ты . Это ноу-хау конца 80ых годов прошлого века , которое почему то приобрело массовый характер ...
Про це сказано в повідомленні пресслужби ПЦУ.
"Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів", - сказано в повідомленні.
У ПЦУ наголосили, що немає ніякого церковного припису для здійснення такої дії, а як стверджують дослідники, в українського народу воно не мало поширення.
В церкві закликали українців "розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше - із забобонами чи марновірством".
ПЦУ додала, що не забороняє пірнати в зимову воду, але важливо "не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості чи осудження ближнього".
Також в українській церкві заявили, що на Водохреща немає потреби просити священика "побризкати більше", оскільки немає поняття "розбавленої святості".
Вообще, т.н."крещение" во всем христианском мире уже бьіло - 6 января и назьівается оно Три Короля.
Тогда что празднуют Украинцьі сегодня !?
Моржи намного интереснее, некоторые моржихи купаются голыми!
дивітесь нешнл джіогрефік
Православна Церква України
"все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою «змити гріхи» в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення.
У країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати води через кидання в них дерев'яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай все ж не є власне купанням чи зануренням, та й кліматичні умови у південних країнах суттєво відрізняються від України.
Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше - із забобонами чи марновірством".