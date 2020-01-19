 Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві. КАРТА

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні о 12:00 та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України о 14:00.

Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.

У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.

Як відомо, в народі свято Водохреще називають Йордан або Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреща, - ДСНС

Як повідомляє КП "Плесо", цього року для святкування Хрещення в межах Києва облаштовані 16 локацій. На кожній з них 19 січня будуть чергувати рятувальники та працюватимуть медпункти (з 9: 00-18: 00).