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Все про:КМДА (750) Київ (6823) Водохреще (24) вода (312)

 Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві. КАРТА

19 січня християни відзначають одне з найбільших релігійних свят - Хрещення Господнє (Водохреща). Традиційно цього дня в Києві відбудуться освячення води та купання в водах Дніпра.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні о 12:00 та у Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України о 14:00.

Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.

У місцях купання буде забезпечено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників, діятиме святкова торгівля.

Як відомо, в народі свято Водохреще називають Йордан або Богоявлення, яке знаменує прийняття Ісусом Христом на себе найважливішого християнського таїнства Хрещення. Вважається, що цього дня вода у всіх водоймах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреща, - ДСНС

Як повідомляє КП "Плесо", цього року для святкування Хрещення в межах Києва облаштовані 16 локацій. На кожній з них 19 січня будуть чергувати рятувальники та працюватимуть медпункти (з 9: 00-18: 00).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170661
 
 
 Топ коментарі
 
Вы когда руцьким патриархатом обзавелись, раскольники беспачпортные ?
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 6315
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Христос охрестився в Іордані де немає зими, а тут ідійоти лізуть в крижану воду.Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 148
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членин и сралин расстреливали тысячами священников, сажали в гулаг. Создавали коммуняцкую обновленческую церковь, чтобы верующих переманить. Но патриаршая церковь все выдержала. И в 1943 г. сралин был вынужден прекратить гонения, потому что церковь помогала бить гитлера. На пожертовования строили колонны танков.
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Вы когда руцьким патриархатом обзавелись, раскольники беспачпортные ?
Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 6315
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А вы читал как и к чему привело правослабие, по истории то?
Или как попы делали "скальпирование огнем очищающим"? То есть - сосед стуканул и тебя уже волокут на площадь и делают..... это очень страшно, Невзоров описывал. И даже если невиновен, то даже вот так не сделают: Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 5759
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Невзоров - умница. И великолепный публицист. Но... Лично мои познания в истории религии позволяют Вам сделать замечение. Война религий сплотила Европу и позволила дать отпор исламской экспансии. А инквизиция такое же дерьмо как и "союз воинствующих безбожников". Смени Христа И Николая на Членина и Сралина. Вот и все

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там когда был 30-летний срач, то между вроде бы своими воевали - Германия лишилась трети населения. и это тупо между своими. срач то был.
то есть это как бы ехать с Винницы в Киев, через Китай.
религия как раз и затормозила развитие. даже котов вылавливали попы и сжигали.
Книг не читал Невзорова, тока ролики слушаю - очень крепко покрывает попов и даже Путина толстым слоем правды Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 936
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Тему религиозных войн в Германии - можно обозначить двумя целями: реформация церкви и выход из под влияния папского престола. Все остальное из разряда руцького мира.
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Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 5921

а де інші частини прав, в сейфах ФСБ? Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 7846
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А то я думаю шо иду - че за такой вой и стадо с горшками ходит, а тут.... смешно. В Иркутске верунам доставили канализационную воду - немного поубавилось Христиане восточного обряда отмечают Крещение: места купания в Киеве - Цензор.НЕТ 9662
еще и звонят-мудозвонят, завлекают очередных веропитеков. А купаться - это вообще нету такого по "канонам", просто посм. на Путина - и сделать наоборот. Как и на т.н. "коммунизм" то.
И вообще - чем более человек г., тем бысрее он наматывает круги по храмикам. Ленина не касается и всяких сталиных тоже, но на московии они без пяти минут святые. Мочили попов(мало.вато) и вдруг - чуть ли не канонизируют их, правда еще не вечер....)
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Скажи честно - сколько вчера молился?
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Крючок для игры на рояле сморщится.
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Корова отелился.
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Если бы Иоанн не любил макать мальчиков, то Иисус и не крестился бы вовсе.
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Христос охрестився в Іордані де немає зими, а тут ідійоти лізуть в крижану воду.
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Якщо Йордан був такий, як зараз, то Його вмочали в коричневе багно.
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Застудою менше хворіти будуть, якщо не напиватися після купання.
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Колхоз - дело добровольное. Не хочешь - не ныряй. Это же не обрезание Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 5785
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Варто порівняти здоров'я тих, хто купається в крижаній воді, і тих, хто ні.
І буде видно, хто ідіот.
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Крещається раб божий, на свиню схожий, ні на що не гожий... (басом)
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нехристь? атеист ? безбожник ? грешник? нечестивец? антихрист? кто Вы?
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Пока родственники общаются с главврачом, двум идиотам дали поиграться телефонами.
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Це не традиція, а звичка, з року, як князь Вовка силоміць охрестив киян у Дніпрі. З Христом чи хрещенням ця подія незрозуміло як пов'язана. Бо він того не заповідав. З таким же успіхом кожен може хреститися у ванні чи в душі.
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шо за кацапська традиція купацца в прорубі?
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ну так ведь на Кацапстане климат немного не такой, как на реке Иордан. Вот и купаются где есть
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Ім же нада мицца інагда.
А то "русский дух" будєт видавать "русскій мір" за кілометр.
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Найсильніша вода опівночі з 18-го на 19-те.
Але ще три дні природна вода буде цілюща скрізь.
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.Нигде больше в мире , на Крещение не ныряют в ополонку среди зимы , кроме как в бывших совковых странах , и то не во всех . Дурдом какой то . Какoй то кацапский поп придумал что вода в водоёмах , в этот день исцеляет , а туповатый народ и повёлся . Кстати , почему этой традиции , почти совсем не существовало вплоть до 80 - 90ых годов , даже в самой кацапии . ? А во вторых , воду в этот день освящают и пьют , а не моют в ней свои причандалы .
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Не бреши, при СССР тоже купались. И традиция хорошая - людям нравится, а тебе сцыкотно окунутся, вот ты и ноешь от завести.
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Да плавай себе на здоровье , я разве тебя упрекаю ? Я сказал лишь то что об этом думаю . Или мне надо говорить тут лишь то что тебе нравится Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 3862 .. ? Перебьёшься ..
И при совке этой традиции почти небыло , за редчайшим исключением . И даже в царской паРаше этого небыло . Так что не ври - ты . Это ноу-хау конца 80ых годов прошлого века , которое почему то приобрело массовый характер ...
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Да, ты должен говорить только то, что нравится мне и всё. Шучу. Я не хочу спорить о дате возникновения традиции, но скажу, что эта традиция людям нравится и купается сейчас очень много народу - ну просто очень много. Причём я считаю, что это традиция здорового образа жизни и значит она абсолютно позитивна и положительна.
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У каво прічандали малєнькіє - тот может нічево нє мить.
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На Цензоре ажмин топит за религию-вон скоко крестов наставил.Церковники придумали сказки-надо свято верить,ни шага влево или вправо.
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Кому не нравится прорубь, может прыгать в кипяток Християни східного обряду відзначають Хрещення: місця купання у Києві - Цензор.НЕТ 7597
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Православна церква України заявила, що обмивання в ополонці на Водохреща не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів.
Про це сказано в повідомленні пресслужби ПЦУ.
"Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не "звільняє" від гріхів", - сказано в повідомленні.
У ПЦУ наголосили, що немає ніякого церковного припису для здійснення такої дії, а як стверджують дослідники, в українського народу воно не мало поширення.
В церкві закликали українців "розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше - із забобонами чи марновірством".
ПЦУ додала, що не забороняє пірнати в зимову воду, але важливо "не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості чи осудження ближнього".
Також в українській церкві заявили, що на Водохреща немає потреби просити священика "побризкати більше", оскільки немає поняття "розбавленої святості".
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Сегодня купается в ледяной воде - завтра Родину продаст.
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Цікаво,скільки сьогодні голих дівчат було на купанні? Сьогодні вони купаються,а завтра знову йдуть в нічній клуби займатися розпустою.Те саме можна сказати за хлопців.
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Из-за єтих крещенских купаний в прорубях (не путать с моржеванием) весь мир смотрит на кацапов как на идиотов.😯🧐🤔
Вообще, т.н."крещение" во всем христианском мире уже бьіло - 6 января и назьівается оно Три Короля.
Тогда что празднуют Украинцьі сегодня !?
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Фигня эти купания, они все одетые!
Моржи намного интереснее, некоторые моржихи купаются голыми!
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всі моржі купаються голяка.
дивітесь нешнл джіогрефік
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Православна Церква України

"все частіше спостерігаємо таку картину: у водоймах влаштовуються масові пірнання й купання з метою «змити гріхи» в освяченій воді. Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення.
У країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати води через кидання в них дерев'яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай все ж не є власне купанням чи зануренням, та й кліматичні умови у південних країнах суттєво відрізняються від України.
Дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше - із забобонами чи марновірством".
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