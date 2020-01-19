 Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1;
неподалік Павлополя - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;
в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.
Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 мають поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.
Сум за загиблим...
Пораненим видужання...
- Очередной час Х для Украины - это встреча Путина и Зеленского в апреле?
- Часы тикают, Украина поставлена на счетчик. Каждый шаг стрелки, приближающийся к этой дате, будет заставлять Зеленского двигаться в направлении, по сути, России. Смысл встречи в Омане был как раз в том, чтобы напомнить о его обязательствах, подписанных в Париже.
И тут, кстати, расскажу вам историю, которую мне пересказывал посол одной из европейских стран. Помните, как Янукович совершенно неожиданно отказался от европейской ассоциации? Он держался где-то до ноября 2013 года. Беседуя с одним из послов, я спросил: "А чего же испугался Янукович?". И он мне ответил: "На последней встрече Путин ему объяснил - его просто убьют". Не исключаю, что Зеленскому могли сказать то же самое.-https://www.obozrevatel.com/politics/putin-postavil-zelenskogo-na-schetchik-i-ugovoril-merkel-s-makronom-piontkovskij.htm
зелохи- пасивні амеби, раби та сцикуни-вони не вийдуть протестувати. порохоботи вже втомились, їм врешті-решт потрібно надіятись лише на самих себе у такому оточенні, тягнуть лямку за дупоголових, які кожного разу вертають все в зад- набридло. Не всім, але більшості. То ж лише найгарячіші пасіонарії в кооперації з військовими спасуть країну , інакше- Зе енд Україні.
зебилы, кровь пацанов и на ваших руках - вы сделали это вместе, приколисты-уклонисты..(
Правда,ЗЕбилы?
Земля пухом, брате...