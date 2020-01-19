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 Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено

18 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1;
неподалік Павлополя - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;
в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Також читайте: Церемонія прощання із загиблим на Донбасі бійцем 72-ї ОМБр Ігорем Хімічуком відбудеться на Житомирщині. ФОТО

Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 мають поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 8 бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170659
 
 
 Топ коментарі
 
Живі мішені для російський солдат та найманців...
Слів немає, лише лють.
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Больше жертв чем до разведения. Одни разведения украинцев по всем фронтам, куда смотрит Голобородько.
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Вот именно что не насильно,идут не воевать и освобождать а зарабатывать,им насрать на всех и вся главное отбыть контракт и заработать отсидевшись по щелях.А тех кто умел воевать и бил врага,давал стократную ответку за раненого или убитого побратима срочно ротировали.Вот и убивают баранов прячущихся по щелях.
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Прямо сейчас с окраин Донецка вальнули десятком залпов крупного калибра по Опытному.
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Может пора перестать елозить слово « перемирие» которое давно себя исчерпало в украино-росийской войне!!??
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А ЧТО НА ВОЙНЕ УЖЕ НИКТО НЕ НАЖИВАЕТСЯ? ПОЧЕМУ ВСЕ ПОМОЙКИ МОЛЧАТ? СКОЛЬКО ЕЩЕ ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ БОЙЦОВ ВСУ ПОКА ДО ЗЕЛЕНОГО ДОЙДЕТ ЧТО НЕОЧЕМ ДОГОВАРИВАТСЯ С ХУ#ЛОМ?
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могу со 100% уверенностью сказать до Зе это не дойдет никогда он на посту президента никто и звать его никак это просто ширма за которой стоит группа товарищей которая через колено и кровь тянет Украину в рашисткое болото
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это шо такое перемирие? зеля может сам поедешь хотябы дней на 10 в окопах посидишь? я давно говорил - стена и ров с крокодилами! а на каждый выстрел ответ из 122 -мм гаубиц.
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И это перемирие? Почти каждый день гибнут ребята,ькаждый день раненые, которые в большинстве будут калеками. Мы будем дальше сопли жевать?! Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено - Цензор.НЕТ 9938
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Ведеться ціленаправлене пригнічення волі до спротиву цим нестрілянням. Все за планом *****, який виконує підхйловник.
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Хтось казав про план Б...то скільки наших солдатів має загинути,щоб до декого дійшло,що москалі не заспокояться ніколи,поки Україна буде не під їхнім чоботом...
Сум за загиблим...
Пораненим видужання...
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Путин поставил Зеленского на счетчик. Меркель с Макроном на стороне России-
- Очередной час Х для Украины - это встреча Путина и Зеленского в апреле?
- Часы тикают, Украина поставлена на счетчик. Каждый шаг стрелки, приближающийся к этой дате, будет заставлять Зеленского двигаться в направлении, по сути, России. Смысл встречи в Омане был как раз в том, чтобы напомнить о его обязательствах, подписанных в Париже.
И тут, кстати, расскажу вам историю, которую мне пересказывал посол одной из европейских стран. Помните, как Янукович совершенно неожиданно отказался от европейской ассоциации? Он держался где-то до ноября 2013 года. Беседуя с одним из послов, я спросил: "А чего же испугался Янукович?". И он мне ответил: "На последней встрече Путин ему объяснил - его просто убьют". Не исключаю, что Зеленскому могли сказать то же самое.-https://www.obozrevatel.com/politics/putin-postavil-zelenskogo-na-schetchik-i-ugovoril-merkel-s-makronom-piontkovskij.htm
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Жовтень, 18 , 2019 в 11:48 "ЗСУ повернуться на позиції, якщо обстріли на Донбасі відновляться - Загороднюк " https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20191018, ЗЕБОХ в Золотому говорив що він "42 р і не лох" а також зуб давав, давай повертай назад, борони свою державу і бережи життя людей, веди боротьбу з незаконними бандитськими формуваннями, це твій конституційний обовязок !!! Але що візьмеж з ху№ловського вафлвста....
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ДОРОЗВОДИЛИСЯ МИРОТВОРЦІ! Може 95 кварталу туди зьїздити та концерт росіянам відпрацювати? АУ, Сівоха -підтягуйся, чи захворів (пьє, як завжди)
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надія майже виключно на військових. це їх тілами осатаніла та інородна зекоманда прикриває грабунок країни. це кримінальний злочинець та уклоніст ЗЕ зраджує державу та кожного дня здає життя воїнів та українську землю російському агресору без всілякого супротиву.
зелохи- пасивні амеби, раби та сцикуни-вони не вийдуть протестувати. порохоботи вже втомились, їм врешті-решт потрібно надіятись лише на самих себе у такому оточенні, тягнуть лямку за дупоголових, які кожного разу вертають все в зад- набридло. Не всім, але більшості. То ж лише найгарячіші пасіонарії в кооперації з військовими спасуть країну , інакше- Зе енд Україні.
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Голосував за Порошенко, як за менше зло, але хочу сказати, що всі бачуть, як у кожній темі кацапські тролі, скоріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів влаштовують "все пропало", "все погано". Кацапсінам треба розхитувати державній устрій країни, щоб легше було приєднувати нові області до новоросії. Це стосується як великої політики, поліції, освіти, медицини, так і дрібних репортажей. Кацапсіни, українці Зеленського переживуть (це на 5 років), можливо, він ще стане патріотичнішим за Порошенка, який, доречі, на початку теж не був палким націоналістом, а ось пережити московію ще раз - ми не зможемо! Так що в будку, касаби, за порєбрік! Геть!
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Типове малороське лайно,тих пережили і цих переживемо,піджидок сиди краще мовчки,примітивне тупе лайно.
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малорос, з гімна ні пулю, ні рошенку не зліпиш. я оцінив ситуацію, як я бачу. пережили звичайно і голодомори, і сталінські репресії -тільки ось далеко не всі і не найкращі. і результат таких пережитків сьогодні- 73% манкуртів. твій генетичний страх говорить за тебе.
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Чита-ти вмі-єш? Як-що Зеленський не пе-ресту-пить межу: не зда-сть зем-лі, не дасть авто-номію динирам тощо, то на-віщо потра-пляти на гачок Путлєру? Він же ско-ристається будь-яким пе-ре-воротом.
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так вже здає. офіційного об'ємного капітулянського -ти не дочекаєшся, не той час, гібридно -здає кожного дня у всіх сферах. А шакалу не потрібен привід, щоб вдовольнити голод .пуйло вже натягнуло твого зеленського на себе Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено - Цензор.НЕТ 491 лікуй нерви, бо турборежим набирає обертів.
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террористы Лугандонии и просто желающие поохотиться на "укров" пдрсы не нарадуются на политику переставшего стрелять верховного говнокомандующего, откосившего от службы и подталкивающего к этому всю Украину..
зебилы, кровь пацанов и на ваших руках - вы сделали это вместе, приколисты-уклонисты..(
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ну неужели нельзя артой накрыть гнездовье ублюдков этих кацапских?..ну должны же быть координаты, где смрад этот обитает..... почему не накрыть крупняком.!!!, да так ,чтобы перья только летали от павлинов этих пробитых!!!...бл..не понимаю.... Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено - Цензор.НЕТ 7547..
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Нельзя.Бо орали что Порох мыролюбный а оказалось что более мыролюбивый нарисовался.Просто дальше вглубь Украины надо войска отвести,чтоб не долетало! Окупанти РФ вчора 6 разів порушили перемир'я на Донбасі: 1 український воїн загинув, 10 - поранено - Цензор.НЕТ 2753
Правда,ЗЕбилы?
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Дуже прикро що свідки пархатого навіть тут намагаються монополізувати право на співчуття...
Земля пухом, брате...
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Звучить образливо... мабуть у тебе таки є хромосомна складова переходити на особистості
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цей троляка під українця косить, гидкий рогатий чмошник!!
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А ось тут все твоє нутро... проксі-сервер непоганий у тебе...
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19.01.20 10:18 СБУ не имеет претензий к посещавшим Крым актерам из РФ Башарову, Колесникову и Удовиченко, но просит полицию усилить безопасность на их выступлении.
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привіт, подивись нижче, троля запитав, воно не відповіло...
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Терпіню приходить кінець ,для чого та зустріч була з путіном і для чого те розведеня ? майже кожен день є загиблі і поранені ,а нам розповідають про якесь перемир'я ,за любу ціну приєднаня лднр.Хто такі поради дає ну звісно Беня і його адвокат а ще два агенти кремля Єрмак і Портнов .Так що і далі будемо вдавати що ніякої війни немає ?
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Как сказано - судите по плодам. Плоды разведения - гнилые. Более того, они от адского Змия.
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Смерть расіянським окупантам!!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! (((. Чому штабні не говорють, за яких обставин так багато пораненних?? зейло, ти хочаб з'їздило до шпиталю, навідався до хлопців... аха навідається воно!!
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ось я бачу троляку, яке висить тут та дрище...
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Тривожно якось. Чому наші гідно не відповідають і не дають рішучу відсіч терористам? Чому наших хлопців калічать, а ми мовчим?
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на мою думку була якась заруба, но хомчак-іловайський мовчить...
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И не одна зеленая сволочь не гавкнула в сторону рашки за убитых и раненых. Где ноты протеста МИДа?
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