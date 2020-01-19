 "Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років", - Путін про довічну владу для президента РФ

Такий коментар він дав у Санкт-Петербурзі під час спілкування з ветеранами Другої світової війни у відповідь на звернення одного з них, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс. Той попросив Путіна "вирішити деякі проблеми, пов'язані з нашою конституцією".
Зокрема, ветеран попросив змінити або поліпшити одну зі статей, щоб повноваження президента не "обмежувалися конкретним терміном".
"Щоб народ потім вирішив, продовжити роботу президента або звільнити його, подякувавши за зроблене", - сказав ветеран. На його думку, у Путіна вийшло зміцнити обороноздатність країни, тому тепер він може приступати до вирішення інших завдань.
Путін у відповідь подякував ветерану за оцінку того, що було зроблено, і зауважив, що повертатися до такої практики небажано.
"Це (стурбованість термінами перебування при владі. - Ред.) пов'язана у багатьох наших людей з тривогою за стабільність в суспільстві, за стабільність в державі: і за зовнішню стабільність, і за внутрішню. Водночас дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років, коли керівники держави один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли з цієї влади, не забезпечуючи при цьому необхідних умов трансформації влади", - сказав Путін.
Видання нагадує, що 15 січня Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Зокрема, він запропонував заборонити вищим чиновникам, парламентаріям і суддям мати будь-яке іноземне громадянство або посвідку на проживання. Це обмеження пропонується поширити і на кандидатів в президенти РФ. Також Путін висунув ініціативу ввести вимогу у вигляді проживання в Росії не менше 25 років для висунення в президенти. Слово "поспіль" щодо обмежень на обрання більше ніж на два строки, він готовий виключити з основного закону.
Путін запропонував провести масштабну конституційну реформу, що має суттєво змінити саму архітектуру держави. Головне у пропозиціях Путіна, - у відмові російського керівництва від пріоритету міжнародного права і міжнародних угод. Коли до російської Конституції будуть внесені зміни, російське внутрішнє законодавство отримає пріоритет перед будь-якими міжнародними зобов'язаннями Росії. А це означає, що самі ці зобов'язання не будуть мати жодного значення.
Він зробив висновки з критики періоду захоплення Криму, коли політики й спостерігачі нагадували йому, що де-юре Росія не тільки визнає територіальну цілісність України, але й зобов'язалась захищати цю цілісність у Будапештському меморандумі. Тепер все це для Кремля буде не дуже важливим навіть з правової, а не тільки з політичної точки зору - і договір з Україною, і Будапештський меморандум, і рішення міжнародних судів. Ба, більше - конституційні зміни закриють правовий шлях для повернення Криму будь-якому спадкоємцю Путіна. Закриють з однієї простої причини: конституція Росії, у якій Крим і Севастополь визначені як суб'єкти Російської Федерації, матиме очевидний правовий пріоритет перед будь-якою міжнародною угодою, що її підпише будь-який очільник держави. Конституційний суд просто не матиме можливості схвалити таку угоду й погодитись із змінами до Конституції щодо Криму.Послання Путіна Федеральним зборам Росії означає, що президент сусідньої країни запрограмував конфлікт Росії та України на роки, на десятиріччя, навіть на період після своєї відмови від влади. Цей конфлікт тепер буде підкріплено не тільки військовими, економічними і політичними можливостями російського режиму, але й зафіксовано у правовому просторі Росії, у її Конституції. Ці зміни дозволять Кремлю готуватися до нових конфліктів й захоплень і не боятися більше міжнародного права чи українських позовів.
Сьогодні Путін, по суті, оголосив Україні війну - фактично відкриту війну. І якщо українці, замість того, щоб готуватися до цієї війни, будуть заспокоювати себе ілюзіями про можливість домовитися з агресором і підтримувати наївні очікування своєї некомпетентної влади, Українська держава просто може загинути.
Портников Віталій 15 січня, 2020р
https://espreso.tv/article/2020/01/15/***********************************************
Думаю, что Путин попытается маневрировать, договариваться с Зеленским, поскольку с прошлым президентом он не мог договориться - у обоих за плечами была война. Сейчас у Москвы и Киева есть общность интересов - для начала заморозить конфликт, чтобы хотя бы не убивали людей, а там видно будет.
Реакция Запада на российское вторжение и аннексию Крыма в 2014 году была ничтожно слабой, а в июне 2019 стала еще слабее - когда Парламентская ассамблея Совета Европы капитулировала перед Россией и позволила ей вернуться в организацию, несмотря на все причины, по которым санкции против РФ все еще действуют. Те, кто поддерживал тогда возврат России в ПАСЕ, и те, кто призывает к «нормализации» отношений со страной, ведущей непровозглашенную войну с Украиной, повторяют как мантру: «Нам нужен диалог». Какой диалог они предлагают - кроме второго позорного Мюнхенского соглашения - если Россия нагло настаивает на своем «суверенном праве» плевать на международное законодательство?
Дмитрий Орешкин, Российский политолог, https://nv.ua/opinion/otstavka-pravitelstva-rf-kto-takoy-mishustin-i-chto-zadumal-putin-poslednie-novosti-50064577.html
Если бы на другие планеты, то как раз, никаких проблем
А здесь, бах, и санкции сразу!
https://www.youtube.com/watch?v=2hKMresak_w
І до гадалки не ходи!!!
Набор двойников просто на все случаи жизни.
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Буде сидіти до останнього.
Главноє чтоби Путєн бил хороший!
Мир! Труд! Путєн!
Нуу, за Путєнга - прізідента Міра, Нібіру і всія Альфа Центавра!
І за мудрєйший из мудрейших - вавілоноізбраний расєянскій народъ!
У ветеранов ВОВ в России все отлично, все проблемы решены, поэтому их в жизни волнуют исключительно такие вопросы.
императораКуйла перед каким-то большим "имперским походом".
Ардинаносный убелённый сединами ветеран из народа, просящий народного вождя править вечно....
Вождь с мудрой улыбкой, отклоняющий это предложение и поясняющий ликующей толпе свою любовь к демократии....
Неужели они не смогли придумать сценарий поновее?
Один народ, одна империя, один мелкий бессменный фюрер, спихивающий свои промахи на марионеток-медведок.