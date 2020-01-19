EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  12866  165
Все про:Путін (5038) Росія (14943)

 "Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років", - Путін про довічну владу для президента РФ

Президент Росії Володимир Путін висловив думку, що не варто повертатися до практики, коли немає терміну перебування при владі глави держави.

Такий коментар він дав у Санкт-Петербурзі під час спілкування з ветеранами Другої світової війни у відповідь на звернення одного з них, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс. Той попросив Путіна "вирішити деякі проблеми, пов'язані з нашою конституцією".

Зокрема, ветеран попросив змінити або поліпшити одну зі статей, щоб повноваження президента не "обмежувалися конкретним терміном".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну

"Щоб народ потім вирішив, продовжити роботу президента або звільнити його, подякувавши за зроблене", - сказав ветеран. На його думку, у Путіна вийшло зміцнити обороноздатність країни, тому тепер він може приступати до вирішення інших завдань.

Путін у відповідь подякував ветерану за оцінку того, що було зроблено, і зауважив, що повертатися до такої практики небажано.

"Це (стурбованість термінами перебування при владі. - Ред.) пов'язана у багатьох наших людей з тривогою за стабільність в суспільстві, за стабільність в державі: і за зовнішню стабільність, і за внутрішню. Водночас дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років, коли керівники держави один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли з цієї влади, не забезпечуючи при цьому необхідних умов трансформації влади", - сказав Путін.

Видання нагадує, що 15 січня Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Зокрема, він запропонував заборонити вищим чиновникам, парламентаріям і суддям мати будь-яке іноземне громадянство або посвідку на проживання. Це обмеження пропонується поширити і на кандидатів в президенти РФ. Також Путін висунув ініціативу ввести вимогу у вигляді проживання в Росії не менше 25 років для висунення в президенти. Слово "поспіль" щодо обмежень на обрання більше ніж на два строки, він готовий виключити з основного закону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170653
 
 
 Топ коментарі
 
"Это (обеспокоенность сроками пребывания у власти. - Ред.) связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю"

"Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов", - Путин о пожизненной власти для президента РФ - Цензор.НЕТ 8265
 показати весь коментар
 
Просрался? А теперь марш на бутьілку!

"Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов", - Путин о пожизненной власти для президента РФ - Цензор.НЕТ 4944
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Не известно. Брежнев - хорошо кончил. Посадит на трон Медведева в 2024, уйдёт главой совбеза и будет, как Назарбаев. Может очень долго прожить.
 показати весь коментар
 
Голосував за Порошенко, як за менше зло, але хочу сказати, що всі бачуть, як у кожній темі кацапські тролі, скоріш за все з ди-ни-рів та ли-ни-рів влаштовують "все пропало", "все погано". Кацапсінам треба розхитувати державній устрій країни, щоб легше було приєднувати нові області до новоросії. Це стосується як великої політики, поліції, освіти, медицини, так і дрібних репортажей. Кацапсіни, українці Зеленського переживуть (це на 5 років), можливо, він ще стане патріотичнішим за Порошенка, який, доречі, на початку теж не був палким націоналістом, а ось пережити московію ще раз - ми не зможемо! Так що в будку, касаби, за порєбрік! Геть!
 показати весь коментар
 
Какой такой хутин? Не знаем такого, ***** вонючее, для всех времён и народов!
 показати весь коментар
 
 
Очень радостно было бы посмотреть,как тебя зарывают,плешивый г@внюк.
 показати весь коментар
 
 
кацапам даже не мечтать - бутылка под хвостом форева!
 показати весь коментар
 
 
Путін оголосив Україні війну
Путін запропонував провести масштабну конституційну реформу, що має суттєво змінити саму архітектуру держави. Головне у пропозиціях Путіна, - у відмові російського керівництва від пріоритету міжнародного права і міжнародних угод. Коли до російської Конституції будуть внесені зміни, російське внутрішнє законодавство отримає пріоритет перед будь-якими міжнародними зобов'язаннями Росії. А це означає, що самі ці зобов'язання не будуть мати жодного значення.
Він зробив висновки з критики періоду захоплення Криму, коли політики й спостерігачі нагадували йому, що де-юре Росія не тільки визнає територіальну цілісність України, але й зобов'язалась захищати цю цілісність у Будапештському меморандумі. Тепер все це для Кремля буде не дуже важливим навіть з правової, а не тільки з політичної точки зору - і договір з Україною, і Будапештський меморандум, і рішення міжнародних судів. Ба, більше - конституційні зміни закриють правовий шлях для повернення Криму будь-якому спадкоємцю Путіна. Закриють з однієї простої причини: конституція Росії, у якій Крим і Севастополь визначені як суб'єкти Російської Федерації, матиме очевидний правовий пріоритет перед будь-якою міжнародною угодою, що її підпише будь-який очільник держави. Конституційний суд просто не матиме можливості схвалити таку угоду й погодитись із змінами до Конституції щодо Криму.Послання Путіна Федеральним зборам Росії означає, що президент сусідньої країни запрограмував конфлікт Росії та України на роки, на десятиріччя, навіть на період після своєї відмови від влади. Цей конфлікт тепер буде підкріплено не тільки військовими, економічними і політичними можливостями російського режиму, але й зафіксовано у правовому просторі Росії, у її Конституції. Ці зміни дозволять Кремлю готуватися до нових конфліктів й захоплень і не боятися більше міжнародного права чи українських позовів.
Сьогодні Путін, по суті, оголосив Україні війну - фактично відкриту війну. І якщо українці, замість того, щоб готуватися до цієї війни, будуть заспокоювати себе ілюзіями про можливість домовитися з агресором і підтримувати наївні очікування своєї некомпетентної влади, Українська держава просто може загинути.

Портников Віталій 15 січня, 2020р
https://espreso.tv/article/2020/01/15/***********************************************
 показати весь коментар
 
 
откуда ты про все это знаешь?передний привод,задний привод...какие то курсы заканчивал? "Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов", - Путин о пожизненной власти для президента РФ - Цензор.НЕТ 1526
 показати весь коментар
 
 
Шоколадна відГИжка вилізла. Давненько тебе не було видно. Проходив курси підвищення кваліфікації по глибокому боронуванню ящиком соєвого гузна? Готуєш для свого "лідера" підґрунтя для обрання на #другийтермінводинтур?
 показати весь коментар
 
шо такое? "Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років", - Путін про довічну владу для президента РФ - Цензор.НЕТ 7180ты тоже курсы заканчивал?или самоучка?
 показати весь коментар
 
Украину ничего нового с этой сменой не ждет - Путин сохраняет свои ключевые позиции в российской власти. Позиция Путина по украинскому вопросу немного меняется, он хочет зафиксировать новую ситуацию: Крым отрезан от Украины и не обсуждается, «ДНР» и «ЛНР» - в подвешенном состоянии, о них можно договариваться, торговаться, разводить, соединять и возобновлять обстрелы. Новой войны ожидать не приходится, серьезных уступок со стороны Путина - тоже. Над ним не каплет, санкции не настолько важны для него, все-таки страна безумно богатая. А если он согласится вернуть Крым назад или слишком глубоко отступит в «ЛДНР», то потеряет единственную поддержку, которая у него осталась - со стороны большинства, которое злится на то, что денег нет, цены растут, жизнь не улучшается, но утешает себя тем, что зато они дали отпор США, отрезали у Украины Крым и так далее.
Думаю, что Путин попытается маневрировать, договариваться с Зеленским, поскольку с прошлым президентом он не мог договориться - у обоих за плечами была война. Сейчас у Москвы и Киева есть общность интересов - для начала заморозить конфликт, чтобы хотя бы не убивали людей, а там видно будет.
Реакция Запада на российское вторжение и аннексию Крыма в 2014 году была ничтожно слабой, а в июне 2019 стала еще слабее - когда Парламентская ассамблея Совета Европы капитулировала перед Россией и позволила ей вернуться в организацию, несмотря на все причины, по которым санкции против РФ все еще действуют. Те, кто поддерживал тогда возврат России в ПАСЕ, и те, кто призывает к «нормализации» отношений со страной, ведущей непровозглашенную войну с Украиной, повторяют как мантру: «Нам нужен диалог». Какой диалог они предлагают - кроме второго позорного Мюнхенского соглашения - если Россия нагло настаивает на своем «суверенном праве» плевать на международное законодательство?

Дмитрий Орешкин, Российский политолог, https://nv.ua/opinion/otstavka-pravitelstva-rf-kto-takoy-mishustin-i-chto-zadumal-putin-poslednie-novosti-50064577.html
 показати весь коментар
 
 
кацапне ***** нравится...поэтому пофиг все ,кто против
 показати весь коментар
 
 
А мені пох вся кацапня разом з ****** і продажними бульбашами.
 показати весь коментар
 
 
В том то и дело!
Если бы на другие планеты, то как раз, никаких проблем
А здесь, бах, и санкции сразу!
 показати весь коментар
 
 
ну да.!...а так космическим мусором по всей Вселенной)))))
 показати весь коментар
 
для нас вже немв ниякои ризници. хто буде там фюрером. *****. чи *****-2.крапку невозврата вони вже пройшли
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Российский лидер воспитан лучшими демократическими институтами и потому находиться у власти вечно как какой-нибудь падишах ему не нужно. Это очевидно.....
 показати весь коментар
 
 
Хах, та паРаша із тих 80- х і не виходила ніколи, влада паРаші перетвориться в геронтологічний пансіонат років через п'ять - десять!!!!!
І до гадалки не ходи!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну это ж надо, урод который проторчал у власти на России долше всех, что то воет о том, что власть должна меняться. А лаптеногие рабы воют от счастья и одобрения очередной брехни своего царя.
 показати весь коментар
 
 
Цензор хорошую фотку выставили жалкого чмошника, а не мачо , которым видят его нарассеяне. Зачистил оппозицию , убив Немцова , теперь вот делает, что хочет. Некому дать ему по рогам. Европа самоустранилась уже практически, Штаты тоже хотят дружить с *****. Но все равно оно не вечно. Уже даже при всех стараниях старость не скрыть
 показати весь коментар
 
 
Основний закон мокшандії - з ******* тільки вперед ногами.
 показати весь коментар
 
 
Ясное дело, пришлось бы снова одеть малиновый пиджак и носить портфель за кем то.
 показати весь коментар
 
 
Путина нет в живых, с того момента когда жена его потребовала развода.
Набор двойников просто на все случаи жизни.
 показати весь коментар
 
 
Год... 2036-й идёт... Президент всё тот же *****...
 показати весь коментар
 
Да, хвала развитию пластической хирургии, ранее оно то как было, самодержавие, потом ленин, рано помер, но для вечной власти саветов, превратился в мавзолей с вождём. А сейчас можно ***** не помирать, дедушку ***** можно кроить из любого актёра во благо ОПГ которая правит на расее.
 показати весь коментар
 
 
Наче він збирається віддавати владу...
Буде сидіти до останнього.
 показати весь коментар
 
 
Нам Путєна не надо - нам Путєн свєтіт!
Главноє чтоби Путєн бил хороший!
Мир! Труд! Путєн!
Нуу, за Путєнга - прізідента Міра, Нібіру і всія Альфа Центавра!
І за мудрєйший из мудрейших - вавілоноізбраний расєянскій народъ!
"Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов", - Путин о пожизненной власти для президента РФ - Цензор.НЕТ 5832
 показати весь коментар
 
 
Polucajet pensiji po 90 dolarov,70% liudej rosjiji zyvut nicyte.Vsio ravno bandit putin im podxodit.
 показати весь коментар
 
 
Это Россия и это люди советского воспитания.
 показати весь коментар
 
 
***** заливает, млять... Даже Брежнева перещеголял тот хоть 18 лет был у руля пока вперед ногами не вынесли, а это падло живучее оказалось...
 показати весь коментар
 
 
"В частности, ветеран попросил изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не "ограничивались конкретным сроком"Источник: https://censor.net.ua/n3170653

У ветеранов ВОВ в России все отлично, все проблемы решены, поэтому их в жизни волнуют исключительно такие вопросы. "Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років", - Путін про довічну владу для президента РФ - Цензор.НЕТ 5953 "Дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років", - Путін про довічну владу для президента РФ - Цензор.НЕТ 7460
 показати весь коментар
 
 
Фуйло довічно заморожений в вічній мерзлоті, мерзотник.
 показати весь коментар
 
 
Интересна история бразильского правителя Варгаса. Много схожего с РФПутина. Создал систему, при которой, не будучи формально у власти, влиял на многое. Закончил оригинально.
 показати весь коментар
 
 
Коли вже нарассіянє канонізують свого нано-фюрера? Оголосять довічним вашьдьом "нациі"?
 показати весь коментар
 
Все указывает на то, что в июне-июле (после учений кавказ 2020) он решится на серьезную эскалацию и в Украине, и в Европе кста тоже.. Есть у кацапов такая традиция - придавать больший вес статусу императора Куйла перед каким-то большим "имперским походом".
 показати весь коментар
 
Удивительно....
Ардинаносный убелённый сединами ветеран из народа, просящий народного вождя править вечно....
Вождь с мудрой улыбкой, отклоняющий это предложение и поясняющий ликующей толпе свою любовь к демократии....
Неужели они не смогли придумать сценарий поновее?
 показати весь коментар
 
Тревожно, хехехе. Именно поэтому он у руля уже бессменно 20 лет, а теперь выбрал вариант Казахстана. Формально будет другой президент-марионетка, а отец нации останется всё так же у руля.
Один народ, одна империя, один мелкий бессменный фюрер, спихивающий свои промахи на марионеток-медведок.
 показати весь коментар
 
Все в лучших традициях дохлого СССРа, по просьбам трудящихся так сказать.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору