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Все про:Небесна Сотня (260) злочини проти Майдану (78) ДБР (782) Венедіктова (26)

 Конкурсна комісія не виявила у адвоката Януковича Бабікова конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР, - Венедіктова

У Державному бюро розслідувань не вбачають перешкод в тому, щоб довірити адвокату Януковича Олександру Бабікову аудит справ Майдану.

Як пояснила родичам загиблих глава ДБР Ірина Венедіктова, конкурсна комісія не виявила у Бабікова конфлікту інтересів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. За її словами, в разі рекомендації конкурсною комісією за умови проходження спецперевірки його буде призначено.

На сайті компанії Aver Lex у повідомленні про рішення Бабікова перейти на державну службу зазначається, що він "спеціалізувався на захисті співробітників правоохоронних органів у корупційних справах та у справах, скоєних організованими злочинними групами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала Санченка народним депутатом замість Венедіктової

Призначення прокоментувала в інтерв’ю "Голосу Америки" адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.

За її словами, "адвокат зв’язаний своєю позицією, яку він формував і обстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта. І якщо адвокат підозрюваного стає керівником слідчих, які розслідують цю справу, то це прямий конфлікт інтересів".

"Це очевидний знак, що слідства не буде", – додала Закревська.

У те, що Бабіков буде об’єктивним, не вірить член ГО "Родини Героїв Небесної сотні" Володимир Голоднюк.

"Я глибоко обурений такими призначеннями", – сказав він.

За його словами, "якщо Бабіков захищав інтереси Януковича, котрий розстріляв Небесну Сотню, то як можна зараз довірити йому захищати інтереси Майдану?"

Голоднюк, що втратив на Майдані 19-річного сина, нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського прискорити розслідування. "А натомість президент, втрутившись у суди, випустив ексберкутівців, вбив у нас віру в правосуддя".

Як він додав: "Призначати адвоката Януковича відповідальним за розслідування розстрілів на Майдані - це плювок в обличчя тим, хто втратив своїх рідних. Це наруга над пам’яттю загиблих на Майдані".

Нагадаємо, заступником директора ДБР збираються призначити адвоката Януковича Олександра Бабікова. Саме він буде займатися аудитом справ Майдану, які зараз передають в ДБР. Громадська організація "Сім'я Героїв Небесної сотні" передала в.о. глави ГБР Ірині Венедіктовой пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема, у справі про вбивство і насильство над протестувальниками взимку 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170652
 
 
 Топ коментарі
 
Сучьи дети, а менее зашквареных кандидатов нету? Аудит оно будет проводить...
Или это не что иное, как сверление новой дырочка в плотине...
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Лохторат, вы там как, надеюсь всем довольны? Ковровую дорожку его подопечному уже заготовили?
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Я так понимаю, легитимный с азировым уже сидят на чемоданах, ждут отмашки
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одного меня интересует, почему закревская желает, чтобі дело и дальше вел земсков, которій засветился с допросом липового? или она настаивает именно на его кандидатуре, потому что липовой после своего признания на свободе и в бегах - а єто как раз то,что нужно для постмайданной "справедливости"?
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"юризд юризда" не обидит. теперь будет акцент на защиту прав ментов и беркутов. всем, кто был против янека, и запачкал ментовские дубинки своей кровью, - приготовиться к посадке.
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ну если глава СБУ вор, то это мелочи.
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Сучьи дети, а менее зашквареных кандидатов нету? Аудит оно будет проводить...
Или это не что иное, как сверление новой дырочка в плотине...
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Я так понимаю, легитимный с азировым уже сидят на чемоданах, ждут отмашки
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Лохторат, вы там как, надеюсь всем довольны? Ковровую дорожку его подопечному уже заготовили?
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та не просто лохторат, а зебуїни, примати
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хто ще сумнівається в тому, що зебіли, зебені, риги та овощні - одна шобла?
А оця "адвокат родин Небесної Сотні Євгенія Закревська" (https://censor.net.ua/news/3170652), а також інші (Павло Дикань, Олена Сторожук, особливо Роман Маселко та Віталій Титич) - чи найголосніше волали, мовляв, "Порошенко+Луценко зупинили розслідування"... Топили за зебуїнів...
Докотилися, падлюки?
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Венедиктова и Бибиков - шлюхи портновские. Конкурсная комиссия не обнаружила у адвоката Януковича Бабикова конфликта интересов для назначения замглавы ГБР, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3915 ДБР - вонючая помойка
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так что и требовалось доказать - по профессии, продажная, беспринципная мразь...
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Штопане дно...
Десь під Москвою вголос рже один маленький Янукович.
Комісія разом з Венедиктовою, очевидно, вже також обзавелися підмосковними дачами і придумали маршрут втечі.
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А конкурсна комісія складалась з Зеленського і Богдана. Якби Зеленськии зробив те що обіцяв (хоча б один раз) тобто урядовців вибирали справді на чесному конкурсі то можливо і єкономіка не була б у задниці?
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Тю, він же пошуткував! А ви що, не зрозуміли? Хіба можна вірити словам приколіста і 100 разів-брехуна?!!
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А конкурсна комісія складалась з Зеленського і Богдана. Якби Зеленськии зробив те що обіцяв (хоча б один раз) тобто урядовців вибирали справді на чесному конкурсі то можливо і єкономіка не була б у задниці?
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Ну вот, например, одна из ЭТИХ, не причина?! Конкурсная комиссия не обнаружила у адвоката Януковича Бабикова конфликта интересов для назначения замглавы ГБР, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2518:

"Воина 92-й ОМБр Алексея Кучкина проводили в последний путь на Днепропетровщине."
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В сране идет ползучий зеленый переворот такой себе януковощ лайт .
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Поди в помощь господину портному берут?
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...Что происходит? У Вас что,нет больше ни одного адвоката,ни одного юриста?
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откуда?
там все продано-перепродано по пять раз..
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А что там наш многоликий или многорукий sexy piano? Тяжело то как ему! Попробуй не забудь, что делаешь! Ведь получается, что сегодня он соболезнует Небесной Сотне, а завтра паплюжить их память, поручая кровному врагу этой Сотни уничтожать все материалы следствия по Майдану! И кто он после этого? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты!
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То что хотели, то и получили. Адвокат убийц будет судить и вести расследование против своих жертв, конфликтов интересов нет. Маразм крепчает. Адвокат Януковича не имеет конфликта интересов с потерпевшими от режима Януковича.
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Коли справедливість зникає, то не залишається нічого, що могло б надати цінність життя людей.
Іммануїл Кант
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Нынче мало людей,таких умных как Эммануил Кант. Зато полно ленинцев,сталинистов и всяких других подонков.
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Ждём в ближайшее время возврат пенсионного обеспечения Януковичу и Азирову и т.д, и компенсацию за вынужденное нахождение в Ростове и РФ. Ещё и безбедное содержание Януковичу и его окружению будут осуществлять из налоговых поступлений от родственников небесной сотни. Если в населения избравшего и приведшего к власти мозгов нет, а только телевизор то не купишь, терпите терпилы и получайте вы это заслужили.
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Схоже все-таки буде справжнє розслідування злочинів "майдану".
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тільки ми дуже здивуємося його результату та...самим винним.. винуватим...призначеним
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Нет, ну прямо-таки пробуют терпение народа на наличие красных линий. Хорошим это не кончиться.
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Маленькими кроками , за мовчання біомаси , зєлєбєні реалізують плани кремля озвучені партновим . Після таких "розслідувань" настане черга фільтраційних таборів . В 1932-33 р. теж мовчали як мовчить Україна сьогодні , тупо ідучи в стійло кремля . Кишково-шлунковий тракт переміг ідею.
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А хто створював ту комісію,не мальдівський свинарник часом?
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Нет, Оманский вислючник. Зебил не строй с себя тупого,бо ты тупее
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А кто саму комиссию назначал? И по какому принципу? Если они не видят очевидного конфликта интересов, то они либо не компетентны, либо - подкуплены.
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Зараз сюди набіжать зелебоби і стануть возмущаться, що влада зливає справи Майдану, повертає ригів...
Так же ?
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Та ну, тут уже пЕСюков набежало не протолкнуться а главное есть весомый повод, адвокатишка подал заявление...но это же шокорыги вроде треПовали продлить приём документов? опять шота нетам? А где ты была когда Райнин глава Петиной АП давал клятву верности Мертвечуку?...полагаю сдесь но боялась что в рот что нить залетит если откроеш?
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Зараз все виглядає на порядок гірше.
А ти, зездюк, свого язика в дупу вклав.
Не болить тобі Україна ?
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Скоро Портнов буде прокурором, а Медведчуки прем'єром, Беня головою НБУ. Яник послом в Московії ... Зе! Невже немає конфлікту інтересів у цих ворогів України!? Чи у Земанди вже інші інтереси - кремлівські?!
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"Чи у Земанди вже інші інтереси - кремлівські?!" Та не придурюйтесь! Пишіть чітко і ясно - без "чи", "вже"і "?".Що якісь надії були на інше та ніяк не можете очі розкрити.
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Венедиктова, Бабіков, одні щирі українці.
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Там не конфлікт інтересі а пряма зацікавленність в знищенні всіх паростків здорового й життєздатного в цій країні Конкурсна комісія не виявила у адвоката Януковича Бабікова конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3460 Питання - які покидьки в тій "конкурсній комісії" - А судді хто Конкурсна комісія не виявила у адвоката Януковича Бабікова конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 577 Конкурсна комісія не виявила у адвоката Януковича Бабікова конфлікту інтересів для призначення заступником голови ДБР, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6215
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Все это фигня-разные там назначения и т.п.Есть такое понятие-интересы Нации а они ,ко всему прочему,позволяют насильственнным путем прекращать действия текущей власти но чтото ни кто не хочет(или боится) этим заниматься.
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Після двох революцій, що вознесли на трон ющера і вальцмана, які потім успішно просрали революційні набдання, ставши консерваторами кланово-олігархічної системи, дійсно ніхто більш не захоче виходити на майдани. Бо в результаті лише змінюються морди виродків у телевізорі.
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Может Янык вернется на место примера или главы нац банка))
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значить народ має виколоти очі такій комісії та знайти зрячих.
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Грьобаний стид!!! Перепрошую на грубому слові, але інші в даному випадку на ум не йдуть. (
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Впалнє норм. Занюхай 2 дарожкі кокса - і весь мір расцвєтьот в красачьних зєльоних танах. Толька нє забудь астаткі с зєркала втєрєть в дьосна. Нє прпадать же дабру
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Я и предполагал, что ****** где то весной на белом коне зарисуется. Зебы, поддерживаете?
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Та який там конфлікт інтересів. Там всі - свої, перевірені кремлем, люди.
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Завґар - вєрнісь! На каво же ти нас пакінул, вазнєсясь в растовскій рай?
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Похоже,что если кто-то над Украиной крикнет -Не продается ли у Вас славянский шкаф,то 73% с готовностью ответят на вопрос!
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