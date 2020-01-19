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 Чиновниця ОТГ на Чернігівщині вимагала у бізнесмена 27 тисяч гривень за незастосування штрафних санкцій, - НПУ

Поліція викрила у хабарництві керівницю управління об'єднаної територіальної громади в Чернігівській області.

У п'ятницю, 17 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Нацполіціі, слідчі поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області затримали посадову особу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

За незастосування штрафних санкцій за порушення договірних зобов’язань жінка вимагала та одержала від підприємця 27 тисяч гривень хабара. До злочинної діяльності вона залучила посередника, на чию банківську карту було переведено вказану суму.

Наразі вирішується питання про затримання фігурантки у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчий столичної поліції упіймався на хабарі 30 тис. за закриття кримінального провадження. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170650
 
 
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По-моему, она результат 52 реформы имени Петра пятого...
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Небось кабминовские премии голову вскружили...
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нада повишать оклад. Нє мєньше ста тищч. Тоді вони не проситимуть 27кусків. А зразу лімон. А у бізнісмена стіко не буде. І корупційні дії не состояця *)
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он мордор рішив стімуліровать футбол - ввалили туди купу бабла, і хвутболісти почувствовали себе богами. Тільки не на полі, а в рєстаранє
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так і наші міністери та високопосадовці. Зараз їм всипали грошви, а воно ж якшо не тямить за десять тищ шось зробити, то воно і за сто тищ, і за стопіццот лярдів не втямить
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чим більше отг тим більше просить глава ОПГ
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Нормально стану отреформировали,теперь в каждом кибуце свои взяточники.
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Анекдот:
"20-е годы:Звонок в ВЧК-У соседа много денег-Выезжаем;70-е годы-:Звонок в КГБ-У соседа много денег-Ну и что?-Он их украл-Выезжаем;Наше время:Звонок в СБУ(ФСБ)-У соседа много денег-Ну и что?-Он их украл?-Ну и что?-И не платит с них налога-Выезжаем.
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