 Чиновниця ОТГ на Чернігівщині вимагала у бізнесмена 27 тисяч гривень за незастосування штрафних санкцій, - НПУ

У п'ятницю, 17 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Нацполіціі, слідчі поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області затримали посадову особу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

За незастосування штрафних санкцій за порушення договірних зобов’язань жінка вимагала та одержала від підприємця 27 тисяч гривень хабара. До злочинної діяльності вона залучила посередника, на чию банківську карту було переведено вказану суму.



Наразі вирішується питання про затримання фігурантки у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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