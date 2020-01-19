 Підозрюваного у причетності до вбивства Окуєвої Кравченка заарештували на два місяці, - прокурор Дядюк

Як пише Цензор.НЕТ, Андрія Кравченко підозрюють у вбивстві на замовлення бізнесмена Костянтина Хоруженка 17 січня 2014 року, повідомила hromadske прокурор у справі Юлія Дядюк.

За її словами наразі тривають слідчі дії та перевіряється ймовірна причетність чоловіка до вбивства Окуєвої.

Адвокатка підозрюваного Ірина Бігунець заявила, що її підзахисному намагаються "повісити" вбивство Окуєвої та запевнила, що він не має відношення навіть до вбивства бізнесмена 2014 року:

"Мій підзахисний має алібі — він був у селі у Чернігівській області. У його мами було погане самопочуття. Є свідки", — сказала захисниця.

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Водночас у прокуратурі зазначили, що це алібі спростували ж самі свідки у суді, які фактично дали різні покази. Експертиза, яка проводилась слідством встановила, що кров вбивці, яка була знайдена на трупі вбитого Хоруженка збігається з ДНК підозрюваного. Водночас, адвокатка Андрія Кравченка заявила, що її підзахисний дійсно має два шрами на тілі, але щодо усіх є довідки з лікарні:

"Один — це в нього видаляли чиряк, а інший — поріз, але він датований 2016 роком", — зазначила захисниця.

На момент затримання Кравченко був під нічним домашнім арештом за підозрою у вбивстві директора компанії "Caparol Україна" Павла Зможного у вересні 2016 року та керівника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького у 2019 році. Усю групу із семи осіб затримали у вересні 2019 року, однак у грудні Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов’язання. За даними слідства група під керівництвом Ігоря Редькіна складалася із семи осіб та займалася вбивствами на замовлення.

Водночас, у судовому засіданні усправі вбивства Окуєвої в прокуратурі заявляли, що на зброї, що знайшли неподалік вбивства, виявили три ДНК, одна з яких, відповідно до експертизи, належить Ігорю Редькіну, дві інші — встановлюють.

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Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.