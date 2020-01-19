 Граф, Ангел і Фея, - в Мін'юсті розповіли, як у 2019-му жителі столиці, Київщини та Черкащини називали новонароджених

Пресслужба Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України в місті Києві оприлюднила дані про те, як найчастіше українці називали своїх дітей у 2019 році і які оригінальні імена були популярними, інформує Цензор.НЕТ.

Дані стосуються Києва, а також Київської та Черкаської областей.

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У столиці дітей найчастіше називали так: Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна, Олександр, Дмитро, Матвій, Марк.

На Київщині - Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія, Софія, Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег і Роман.

У Черкаській області - Вероніка, Єва, Вікторія, Анна, Діана, Богдан, Максим, Тимофій, Назар та Іван.

Серед рідкісних імен, за даними Мін'юсту, в столиці обирали для дівчаток такі імена: Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Гєрда, Фіона, Фея; для хлопчиків - Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.

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На Київщині серед рідкісних - Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна, Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.

У Черкаській області - Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона, Брайан, Граф, Ісай, Нелей.