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 Київські новини, Суспільство
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Все про:ім'я (5) Київ (6823) Київська область (1099) Мін'юст (635) Черкащина (315) немовлята (22)

 Граф, Ангел і Фея, - в Мін'юсті розповіли, як у 2019-му жителі столиці, Київщини та Черкащини називали новонароджених

Минулого року свідоцтва про народження в Києві отримали майже 33 тисячі дітей, в області - понад 14 тисяч.

Пресслужба Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України в місті Києві оприлюднила дані про те, як найчастіше українці називали своїх дітей у 2019 році і які оригінальні імена були популярними, інформує Цензор.НЕТ.

Дані стосуються Києва, а також Київської та Черкаської областей.

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У столиці дітей найчастіше називали так: Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна, Олександр, Дмитро, Матвій, Марк.

На Київщині - Ангеліна, Аліса, Валерія, Катерина, Мирослава, Соломія, Софія, Денис, Єгор, Захар, Макар, Назар, Олег і Роман.

У Черкаській області - Вероніка, Єва, Вікторія, Анна, Діана, Богдан, Максим, Тимофій, Назар та Іван.

Серед рідкісних імен, за даними Мін'юсту, в столиці обирали для дівчаток такі імена: Ореста, Фрота, Аннаель, Влана, Агата, Гєрда, Фіона, Фея; для хлопчиків - Фелікс, Савватій, Ангел, Дімітр, Ілай, Спартак.

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На Київщині серед рідкісних - Агунік, Хауля, Дьйомерсі, Лаян, Оріяна, Азарій, Алімпій, Аліхан, Вільдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.

У Черкаській області - Золушка, Ія, Лада, Марселіна, Севіль, Теона, Брайан, Граф, Ісай, Нелей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170648
 
 
 Топ коментарі
 
Неповноцінні, на жаль, розмножуються без обмежень.
І голосують.
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як в тім анекдоті: "Анжеліко!--біжи хутчіш з городу, бо Річард всрався"
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Золушка? Представляю: Золушка Петровна, как поживаете?
Мозги у родителей где?
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Ну почему. Говорят что в некоторых племенах Украины называют мальчиков Рошенами а девочек Соя.
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От манкурти дурні!Нема щоб Гавріламє-Кєррілимє-НЄ кітимє-Ї горрьємє називати...Ну й МашЯ-СашЯ-ПашЯ-БяшЯ-ДашЯ тощо.
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Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян,Золушка, Ия, Граф, Исай, Налей. шо они курят )Источник: https://censor.net.ua/n3170648
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Азарий это в Азарова! Точняк родители за клоуна голосовали
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Да уж... Для бронелобых: имя "Азарий" распостранено среди евреев. И ляпнуть, как то ляпнул ты, равносильно, когда, скажем, араб назовет своего сына "Владимир" - его засмеют в его кругу из за несуразности имени в их понимании.
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Я по твоему высеру тоже могу сказать за кого ты голосовало))
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Вова Пономаренко, тобі не соромно мати таке ім"я? Мерщій поміняй на Петю, бо свідки сивочолого засміють.
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Мы Порху не поклоняемся как вы зебобики! Мы его уважаем как Гетьмана!
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Владімір, при совдепії закривали в тюрми і психушки всіх, хто не поважав владу. Нині потрібно примусово лікувати вас, через плазування перед нею.
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Это что ж должно быть в черепушке, чтобы дочку "Золушка" назвать?
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Горох вперемешку с чечевицей, которые Золушка должна разгрести. Надеюсь, ребенок вырастет и сменит имя на нормальное.
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Точно. Именно чечевица в головах у родителей того ребенка.
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як в тім анекдоті: "Анжеліко!--біжи хутчіш з городу, бо Річард всрався"
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Золушка? Представляю: Золушка Петровна, как поживаете?
Мозги у родителей где?
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В Занзегуре, под городом Хндозерском новорождённым давали звучные имена: Офелия, Дездемона, Наполеон, Гамлет. Похоже было, что это однажды обольстил жителей армянского села безумный книгочей - учитель словесности, получивший образование в Цюрихе. Иначе почему в семье Айрапетяна росли двойняшки по имени Ланцет и Пинцет, а кузнец Арташес Израэлян назвал ребёнка Гулливер? - Гулливер, домой! - кричала мать. Чадо мчалось со всех ног. А было чадо... девочкой. И хотя впоследствии она оправдала имя - выросла великаншей - своих простодушных родителей не поминала добром. - Гулливер Арташесовна! - с нарочитой серьёзностью обращались к ней сослуживцы в городе. - Гулливер/ - давились от смеха, знакомясь с ней, парни.
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в семье Айрапетяна росли двойняшки по имени Ланцет и Пинцет



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А на честь теперішнього президента? В соцмережах ж були молоді мами,які горою за нового гаранта.
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Да стремное у него имя. Столько Владимиров - резиновых изделий по дизни. Достаточно Ленина и путина. И потом, сокращённый вариант - Вова тоже не торт. Простите меня, Вовы. Как с таким именем жить?
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У мене є знайомі - Володимир Володимирович, Віктор Федорович, Віктор Андрійович, Володимир Ілліч... Міняти імена не збираються.
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Уяви, що цілком порядні люди і мають вік за 60 років.
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Я теж вважаю, що то їхня особиста справа. Імена іноді співпадають, але це різні люди.
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Ну хоть какое то разнообразие. Ато сейчас поголовно одни 20-ти летние Насти ходят
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Цікаве ім'я - Нелей, всі будуть тільки й говорити о налей!
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Судячи з деяких імен дітей, можна припустити, що в певних місцях України конопля набула легальний статус.
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Как мило будет звучать: Ангел Петрович, давеча употребивши, устроил махач с Алимпием Иванычем и Графом Сидоровичем(судя по всему, за нелицеприятные васказывания оных в адрес Дьомерси Умутовны)
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мудрий нарід, що обрав собі такого президента мав би називати якось так:
Зєлєнтій, Зєлєніна, Квартал, Кварталіна, Розсмішикоміна, Зірконавт, Оманій, Коломой...
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в нас є Мамчур ДІОГО і Мамчур ЛУКАС.вже привикли
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Неповноцінні, на жаль, розмножуються без обмежень.
І голосують.
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Имена брали с библейских манускриптов? Граф, Ангел і Фея, - в Мін'юсті розповіли, як у 2019-му жителі столиці, Київщини та Черкащини називали новонароджених - Цензор.НЕТ 1407
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Такое впечатление, что у родителей этих детишек, в детстве не было домашних питомцев))

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В ********** вообще жопа полная.
Недоумок назвал своих детей путин и шойгу
https://m.tj.sputniknews.ru/analytics/20180715/1026098634/putin-imena-tadzhiki-russia.html?mobile_return=no
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Особенно с украинскими фамилиями и отчествами сочетаются..... Ореста, Фрата, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, мальчиков - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак... Бедные дети - это ж на всю жизнь Граф, Ангел і Фея, - в Мін'юсті розповіли, як у 2019-му жителі столиці, Київщини та Черкащини називали новонароджених - Цензор.НЕТ 3500
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В"єтнамець (у Одесі?) на прізвище Х.Й вимагав,щоб так і написали.Йому:напишемо Гуай,Хей тощо--ніяк не хоче.Образився.Пішов.Приходить:пишіть як хочете."Шьто?Вам аб"їсьнілє?Лє?" --Той каже:"Нєа,мінє па казалє"....
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Це й китайців такі імена! Колись у Пекині директора Центрального універмагу звали Х. й.
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Я колись в'єтнамця назвав китайцем, а потім вибачався перед ним. В' єтнамці з китайці це як українці з росіянами.
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Пом"ю як у 1980-х Китайоз напав на В"єтнам,зайшов,а потім повернувся,вивезши все що міг,навіть коріння зрізаних дерев.Може й унітази,якщо знайшов.Ну точно як наші "братьє".
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А ще китайці говорять, що в'єтнамців нема і вони китайці😲
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«Али и Нино» (нем. Ali und Nino) - роман, предположительно под авторством Курбана Саида, рассказывающий о любви двух бакинцев: азербайджанца-мусульманина Али хана Ширваншира и грузинки-христианки Нино Кипиани. Действие в романе разворачивается на Кавказе и в Иране на фоне событий Первой мировой войны. Книга представляет собой поиск путей к пониманию и примирению ислама и христианства, Востока и Запада. Большая часть событий романа происходит в Старом городе Баку (Ичери-Шехер) и близ него в начале XX века.
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Після цього багато азербайджанців називали своїх синів - Аліхан. В цьому була повага до героя, а не образа, як мені нещодавно написали.
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прикинь, и с етим , прости господи ****** **********, мы были в одной стране41 год. Один нарот савецкий....
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Уяви, що ці люди набагато кращі, ніж сепари та інше лайно.
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К доске пойдёт...Страпон. Я Стратон.Ой, извини, пожалуйста.
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Жодного Аполлона та Ахиллеса.

Чому не називають дітей на честь давньогрецьких богів? Там такі ім'я красиві. Граф, Ангел і Фея, - в Мін'юсті розповіли, як у 2019-му жителі столиці, Київщини та Черкащини називали новонароджених - Цензор.НЕТ 7927
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Як не дивно, але я працював з Аполоном, але він весь час позичав гроші🤔
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Ахіллесами не називають, бо одразу починають свербіти п'яти🤗
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А той Аполлон гордо носив своє ім'я чи ніт? А зовні був як Аполлон Бельведерський?
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Так. Він багато заробляє, але ще більше витрачає. Потім позичає гроші у тих, хто менше заробляє🧐 В іншому він нормальний.
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Пробачаюсь. Він дійсно мав імпозантний вигляд.
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Якби в мене була дочка,я би назвав її дуже красивим ім'ям МОНОБІЛЬШІСТЬ. Граф, Ангел і Фея, - в Мін'юсті розповіли, як у 2019-му жителі столиці, Київщини та Черкащини називали новонароджених - Цензор.НЕТ 2272
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