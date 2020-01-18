 У 2011 році Баканов був фігурантом розслідування про розкрадання 3,888 млн грн, у 2014-му справу закрили, - журналіст Речинський

Про це у фейсбуці написав журналіст Станіслав Речинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, в 2011 році Баканов був фігурантом розслідування кримінальної справи про розкрадання 3,888 млн грн підконтрольними йому компаніями "Енерготек" і "Екоінвест" за ч. 5 ст. 191 КК України.

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"Розслідував цю справу слідчий відділ ГУ СБУ в Києві та Київській області. Пан Баканов із товаришами з фонду держмайна і "Київобленерго" тоді розікрали майно Богуславської і Дибинецької ГЕС в особливо великих розмірах", - повідомив він.

Завдяки своїм зв'язкам він "зацікавив" ексначальника регіонального відділення ФДМУ Михайленка В. А. передати в оренду ПКС "Енерготек" (директор і засновник Оксана Лазаренко - дружина Баканова) Богуславську і Дибинецьку ГЕС, чим той порушив пряму заборону чинного законодавства України.

"За словами оперативників, які супроводжували цю справу, Баканова допустив до "схем" щодо обленерго Григорій Михайлович Суркіс. І саме в його структурах працював молодий Іван Баканов до афери з ГЕС. Цікаво, що ГЕС на той час належали американській компанії AES Corporation, яку і намагався "пощипати" Суркіс. Зрештою, не витримавши подібних проблем, AES Corporation продала свої акції "Київобленерго" росіянам Бабакову і Спектору, точніше компанії VS Energy", - наголошується в повідомленні.

Речинський зазначає, що у всіх офіційних біографіях Баканова його трудова діяльність починається з 2013 року, коли він стає керівником ТОВ "Квартал 95". Однак КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Баканов закінчив у 1997 році.

За даними журналіста, "віджимав" Богуславську і Дибинецьку ГЕС Баканов разом зі своїм нинішнім "другом і спільником" Олександром Бєляєвим, дружина якого Світлана Бєляєва керувала компанією "Екоінвест".

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"Як стверджували слідчі, в подальшому чиновники "Київобленерго" за домовленістю зі співробітниками ФДМУ продали обладнання Богуславської і Дибинецької ГЕС компанії "Екоінвест". Її власник досі - шотландська компанія Carat consulting & trading limited. Що примітно, директор цієї компанії - громадянин РФ, такий собі Віктор Журбенко.

Компанія "Екоінвест", зі свого боку, продала обладнання обох ГЕС компанії "ПКС "Енерготек". У 2010 році Фонд держмайна склав акт про порушення законодавства під час укладання договорів оренди ГЕС, за цими фактами порушили кримінальну справу", - повідомляє журналіст.

Водночас, "із матеріалів слідства випливає, що саме Баканов займався всіма питаннями підготовки і підписання необхідних документів, "вирішенням питань" у суді для отримання в оренду цих двох ГЕС. Саме Іван Баканов представляв інтереси компанії "Енерготек". Формальний керівник - дружина Баканова Оксана Лазаренко - в цей час перебувала в декретній відпустці".

"До речі, кримінальна справа розслідувалася в 2011 році, але афера Баканова тривала з 2008-го до 2010 року. І, крім крадіжки майна, Баканов за ці роки незаконно продав електроенергію, вироблену Богуславською і Дибинецькою ГЕС на 2,637 млн тодішніх повновагових гривень.

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Те, що безпосередньо цією аферою керував Іван Баканов, доведено під час слідства документами, показаннями свідків, актами перевірок ФДМУ, матеріалами ревізії КРУ в Київській області, а також експертизою Київського НДІ судових експертиз", - стверджує Речинський.

У лютому 2013 року кримінальне провадження було передано в Богуславське відділення поліції Миронівського управління поліції ГУ НП України і наприкінці 2014 року закрито "за відсутністю складу злочину".

Журналіст припускає, що Баканов "порішав" свої питання "з кимось із влади Януковича". "Найімовірніше, з Льовочкіним, який зрештою став господарем Богуславської і Дибинецької ГЕС. Наприкінці 2011 року ФДМУ продав Дибинецьку і Богуславську ГЕС ТОВ "Енергія-1" Юлії Льовочкіної і бізнесменові Ігорю Тинному.

У 2012 році суд розірвав договір оренди з ТОВ "ПКС "Енерготек" і зобов'язав компанію повернути обидві ГЕС. Того ж року СБУ через суд у рамках справи №168 передала ГЕС на відповідальне зберігання ТОВ "Енергія-1".

У 2013 році фірма дружини Баканова безрезультатно намагалася через суд заборонити ДП "Енергоринок" переказувати гроші фірмі Льовочкіної-Тинного, мотивуючи тим, що обидві ГЕС за правом власності належать ТОВ "ПКС "Енерготек". Однак, якраз після закриття кримінальної справи проти Баканова Дибинецьку і Богуславську ГЕС почало контролювати ТОВ "Енергія-1". А у фірми Баканова до "Енергії-1" не залишилося жодних запитань.

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Крім того, в рішенні "питань" у судах Баканову надавала допомогу Алла Олександрівна Пешко, дочка ексспікера ВРУ Олександра Миколайовича Ткаченка. Цікаво, що родині Пешко належить компанія "Укренергокомплекс". Яка також входить в орбіту Григорія Суркіса", - повідомив журналіст.

З огляду на вищевикладене Речинський доходить висновку, що Баканов на день народження до Суркіса приїхав не "оперативну обстановку" оцінювати, а вітати свого "бригадира" в кримінальному бізнесі.

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