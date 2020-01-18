 У 2011 році Баканов був фігурантом розслідування про розкрадання 3,888 млн грн, у 2014-му справу закрили, - журналіст Речинський

Про це у фейсбуці написав журналіст Станіслав Речинський, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, в 2011 році Баканов був фігурантом розслідування кримінальної справи про розкрадання 3,888 млн грн підконтрольними йому компаніями "Енерготек" і "Екоінвест" за ч. 5 ст. 191 КК України.
"Розслідував цю справу слідчий відділ ГУ СБУ в Києві та Київській області. Пан Баканов із товаришами з фонду держмайна і "Київобленерго" тоді розікрали майно Богуславської і Дибинецької ГЕС в особливо великих розмірах", - повідомив він.
Завдяки своїм зв'язкам він "зацікавив" ексначальника регіонального відділення ФДМУ Михайленка В. А. передати в оренду ПКС "Енерготек" (директор і засновник Оксана Лазаренко - дружина Баканова) Богуславську і Дибинецьку ГЕС, чим той порушив пряму заборону чинного законодавства України.
"За словами оперативників, які супроводжували цю справу, Баканова допустив до "схем" щодо обленерго Григорій Михайлович Суркіс. І саме в його структурах працював молодий Іван Баканов до афери з ГЕС. Цікаво, що ГЕС на той час належали американській компанії AES Corporation, яку і намагався "пощипати" Суркіс. Зрештою, не витримавши подібних проблем, AES Corporation продала свої акції "Київобленерго" росіянам Бабакову і Спектору, точніше компанії VS Energy", - наголошується в повідомленні.
Речинський зазначає, що у всіх офіційних біографіях Баканова його трудова діяльність починається з 2013 року, коли він стає керівником ТОВ "Квартал 95". Однак КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Баканов закінчив у 1997 році.
За даними журналіста, "віджимав" Богуславську і Дибинецьку ГЕС Баканов разом зі своїм нинішнім "другом і спільником" Олександром Бєляєвим, дружина якого Світлана Бєляєва керувала компанією "Екоінвест".
"Як стверджували слідчі, в подальшому чиновники "Київобленерго" за домовленістю зі співробітниками ФДМУ продали обладнання Богуславської і Дибинецької ГЕС компанії "Екоінвест". Її власник досі - шотландська компанія Carat consulting & trading limited. Що примітно, директор цієї компанії - громадянин РФ, такий собі Віктор Журбенко.
Компанія "Екоінвест", зі свого боку, продала обладнання обох ГЕС компанії "ПКС "Енерготек". У 2010 році Фонд держмайна склав акт про порушення законодавства під час укладання договорів оренди ГЕС, за цими фактами порушили кримінальну справу", - повідомляє журналіст.
Водночас, "із матеріалів слідства випливає, що саме Баканов займався всіма питаннями підготовки і підписання необхідних документів, "вирішенням питань" у суді для отримання в оренду цих двох ГЕС. Саме Іван Баканов представляв інтереси компанії "Енерготек". Формальний керівник - дружина Баканова Оксана Лазаренко - в цей час перебувала в декретній відпустці".
"До речі, кримінальна справа розслідувалася в 2011 році, але афера Баканова тривала з 2008-го до 2010 року. І, крім крадіжки майна, Баканов за ці роки незаконно продав електроенергію, вироблену Богуславською і Дибинецькою ГЕС на 2,637 млн тодішніх повновагових гривень.
Те, що безпосередньо цією аферою керував Іван Баканов, доведено під час слідства документами, показаннями свідків, актами перевірок ФДМУ, матеріалами ревізії КРУ в Київській області, а також експертизою Київського НДІ судових експертиз", - стверджує Речинський.
У лютому 2013 року кримінальне провадження було передано в Богуславське відділення поліції Миронівського управління поліції ГУ НП України і наприкінці 2014 року закрито "за відсутністю складу злочину".
Журналіст припускає, що Баканов "порішав" свої питання "з кимось із влади Януковича". "Найімовірніше, з Льовочкіним, який зрештою став господарем Богуславської і Дибинецької ГЕС. Наприкінці 2011 року ФДМУ продав Дибинецьку і Богуславську ГЕС ТОВ "Енергія-1" Юлії Льовочкіної і бізнесменові Ігорю Тинному.
У 2012 році суд розірвав договір оренди з ТОВ "ПКС "Енерготек" і зобов'язав компанію повернути обидві ГЕС. Того ж року СБУ через суд у рамках справи №168 передала ГЕС на відповідальне зберігання ТОВ "Енергія-1".
У 2013 році фірма дружини Баканова безрезультатно намагалася через суд заборонити ДП "Енергоринок" переказувати гроші фірмі Льовочкіної-Тинного, мотивуючи тим, що обидві ГЕС за правом власності належать ТОВ "ПКС "Енерготек". Однак, якраз після закриття кримінальної справи проти Баканова Дибинецьку і Богуславську ГЕС почало контролювати ТОВ "Енергія-1". А у фірми Баканова до "Енергії-1" не залишилося жодних запитань.
Крім того, в рішенні "питань" у судах Баканову надавала допомогу Алла Олександрівна Пешко, дочка ексспікера ВРУ Олександра Миколайовича Ткаченка. Цікаво, що родині Пешко належить компанія "Укренергокомплекс". Яка також входить в орбіту Григорія Суркіса", - повідомив журналіст.
З огляду на вищевикладене Речинський доходить висновку, що Баканов на день народження до Суркіса приїхав не "оперативну обстановку" оцінювати, а вітати свого "бригадира" в кримінальному бізнесі.
26 апреля 2008
https://fakty.ua/27774-vchera-kabinet-glavy-fonda-gosimucshestva-zanyali-premer-ministr-yuliya-timoshenko-i-deputat-ot-byut-andrej-portnov
"Григорий Михайлович Суркис. И именно в его структурах трудился молодой Иван Баканов
Источник: https://censor.net.ua/n3170645"
дошел?
А это
Суркис Григорий Михайлович
Народный депутат Верховной Рады IX созыва (ОПЗЖ)
На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии Оппозиционная платформа - За життя, № 17 в списке.
https://lb.ua/file/person/1484_surkis_grigoriy_mihaylovich.html
или ты из зебов, которые за жопьё?
Журналист предполагает, что Баканов "порешал" свои вопросы "с кем-то из власти Януковича". "Скорее, с Левочкиным. Который, в итоге стал хозяином Богуславской и Дыбинецкой ГЭС. В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС ООО Энергия-1 Юлии Левочкиной и бизнесмену Игорю Тынному.
Источник: https://censor.net.ua/n3170645
И это тоже неважно?
Лёвочкин, Сергей Владимирович
C 2019 года - глава Исполнительного комитета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», руководил штабом кандидата в президенты Юрия Бойко.
Вот какой Баканов принципиальный, со всеми связи порвал и компромата на него у его "бывших" друзей нет.
Если ты не в состоянии столько факторов (и выше перечисленные) учитывать одновременно, выводя выводы, то зачем их выводишь?
да барыга порох ангел.