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Все про:Суркіс (38) Речинський (2) Баканов Іван (110)

 У 2011 році Баканов був фігурантом розслідування про розкрадання 3,888 млн грн, у 2014-му справу закрили, - журналіст Речинський

Нинішній глава СБУ Іван Баканов у 2008-2010 роках здійснював афери з ГЕС.

Про це у фейсбуці написав журналіст Станіслав Речинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, в 2011 році Баканов був фігурантом розслідування кримінальної справи про розкрадання 3,888 млн грн підконтрольними йому компаніями "Енерготек" і "Екоінвест" за ч. 5 ст. 191 КК України.

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"Розслідував цю справу слідчий відділ ГУ СБУ в Києві та Київській області. Пан Баканов із товаришами з фонду держмайна і "Київобленерго" тоді розікрали майно Богуславської і Дибинецької ГЕС в особливо великих розмірах", - повідомив він.

Завдяки своїм зв'язкам він "зацікавив" ексначальника регіонального відділення ФДМУ Михайленка В. А. передати в оренду ПКС "Енерготек" (директор і засновник Оксана Лазаренко - дружина Баканова) Богуславську і Дибинецьку ГЕС, чим той порушив пряму заборону чинного законодавства України.

"За словами оперативників, які супроводжували цю справу, Баканова допустив до "схем" щодо обленерго Григорій Михайлович Суркіс. І саме в його структурах працював молодий Іван Баканов до афери з ГЕС. Цікаво, що ГЕС на той час належали американській компанії AES Corporation, яку і намагався "пощипати" Суркіс. Зрештою, не витримавши подібних проблем, AES Corporation продала свої акції "Київобленерго" росіянам Бабакову і Спектору, точніше компанії VS Energy", - наголошується в повідомленні.

Речинський зазначає, що у всіх офіційних біографіях Баканова його трудова діяльність починається з 2013 року, коли він стає керівником ТОВ "Квартал 95". Однак КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Баканов закінчив у 1997 році.

За даними журналіста, "віджимав" Богуславську і Дибинецьку ГЕС Баканов разом зі своїм нинішнім "другом і спільником" Олександром Бєляєвим, дружина якого Світлана Бєляєва керувала компанією "Екоінвест".

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"Як стверджували слідчі, в подальшому чиновники "Київобленерго" за домовленістю зі співробітниками ФДМУ продали обладнання Богуславської і Дибинецької ГЕС компанії "Екоінвест". Її власник досі - шотландська компанія Carat consulting & trading limited. Що примітно, директор цієї компанії - громадянин РФ, такий собі Віктор Журбенко.

Компанія "Екоінвест", зі свого боку, продала обладнання обох ГЕС компанії "ПКС "Енерготек". У 2010 році Фонд держмайна склав акт про порушення законодавства під час укладання договорів оренди ГЕС, за цими фактами порушили кримінальну справу", - повідомляє журналіст.

Водночас, "із матеріалів слідства випливає, що саме Баканов займався всіма питаннями підготовки і підписання необхідних документів, "вирішенням питань" у суді для отримання в оренду цих двох ГЕС. Саме Іван Баканов представляв інтереси компанії "Енерготек". Формальний керівник - дружина Баканова Оксана Лазаренко - в цей час перебувала в декретній відпустці".

"До речі, кримінальна справа розслідувалася в 2011 році, але афера Баканова тривала з 2008-го до 2010 року. І, крім крадіжки майна, Баканов за ці роки незаконно продав електроенергію, вироблену Богуславською і Дибинецькою ГЕС на 2,637 млн тодішніх повновагових гривень.

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Те, що безпосередньо цією аферою керував Іван Баканов, доведено під час слідства документами, показаннями свідків, актами перевірок ФДМУ, матеріалами ревізії КРУ в Київській області, а також експертизою Київського НДІ судових експертиз", - стверджує Речинський.

У лютому 2013 року кримінальне провадження було передано в Богуславське відділення поліції Миронівського управління поліції ГУ НП України і наприкінці 2014 року закрито "за відсутністю складу злочину".

Журналіст припускає, що Баканов "порішав" свої питання "з кимось із влади Януковича". "Найімовірніше, з Льовочкіним, який зрештою став господарем Богуславської і Дибинецької ГЕС. Наприкінці 2011 року ФДМУ продав Дибинецьку і Богуславську ГЕС ТОВ "Енергія-1" Юлії Льовочкіної і бізнесменові Ігорю Тинному.

У 2012 році суд розірвав договір оренди з ТОВ "ПКС "Енерготек" і зобов'язав компанію повернути обидві ГЕС. Того ж року СБУ через суд у рамках справи №168 передала ГЕС на відповідальне зберігання ТОВ "Енергія-1".

У 2013 році фірма дружини Баканова безрезультатно намагалася через суд заборонити ДП "Енергоринок" переказувати гроші фірмі Льовочкіної-Тинного, мотивуючи тим, що обидві ГЕС за правом власності належать ТОВ "ПКС "Енерготек". Однак, якраз після закриття кримінальної справи проти Баканова Дибинецьку і Богуславську ГЕС почало контролювати ТОВ "Енергія-1". А у фірми Баканова до "Енергії-1" не залишилося жодних запитань.

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Крім того, в рішенні "питань" у судах Баканову надавала допомогу Алла Олександрівна Пешко, дочка ексспікера ВРУ Олександра Миколайовича Ткаченка. Цікаво, що родині Пешко належить компанія "Укренергокомплекс". Яка також входить в орбіту Григорія Суркіса", - повідомив журналіст.

З огляду на вищевикладене Речинський доходить висновку, що Баканов на день народження до Суркіса приїхав не "оперативну обстановку" оцінювати, а вітати свого "бригадира" в кримінальному бізнесі.

У 2011 році Баканов був фігурантом розслідування про розкрадання 3,888 млн грн, у 2014-му справу закрили, - журналіст Речинський 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170645
 
   
 Топ коментарі
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 дн.1 день назад

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 2140

Март 2015. Андрюша Богдан принимает участие в рейдерском захвате государственного предприятия Укртранснафта.

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 2319

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 5034

В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 5034
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"Новые морды" во власти прызыдента ЗЕ оказываются банальными мошенниками. половина из которых еще и совкодрочеры. Еще плакать зебилы будут и просить Пороха снова стать президентом. В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн, в 2014-м дело закрыли, - журналист Речинский - Цензор.НЕТ 6161 а сейчас да-веселуха продолжается! Только ржут че-та клоуны с 95-квартала. Зебилам уже не смешно.
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Лишнехромосомное, единственно достижение Зелемойского это - Порошенко - труп?
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нету и этого достижения. Хотя оно должно было быть главным.
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Малоросс, у Зелемойского есть достижения, он свихнул мозги 73%, рассказывая про Порошенко, а теперь Порошенко нечего предъявить. :D
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Вот ты понимаешь, что выглядишь как дэбил сейчас?! Я верещало как сумашедшее про Порошенко и что?! Или тебе пофиг или ты просто кацап.
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Тоже мне, бином Ньютона! Все зешобла - одна большая контора "Рога и копыта"
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Это лучшие из лучших в каманде Осла Оманского.
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Так клоун тоже нехило деньги с привата в офшоры выводил пока зебуины по муссоркам лазили
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Злиї парахабботти в грьяззнамь більє порпаютца.За работал чілав"єкь,а вам-заздрісно?Лє?
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Вчера кабинет главы фонда госимущества заняли премьер-министр юлия тимошенко и депутат от бют андрей портнов

26 апреля 2008

https://fakty.ua/27774-vchera-kabinet-glavy-fonda-gosimucshestva-zanyali-premer-ministr-yuliya-timoshenko-i-deputat-ot-byut-andrej-portnov
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и шо? потом Портнов помогал Юльке бороться с хамом, а потом перешёл на его сторону и поучаствовал в том, чтобы Юльку посадили... вывод какой? верить Речинскому про Баканова или нет? а в то, шо Речинский про Петю и Ко писал в свои разные времена ты веришь? или не знаешь?
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Я читаю не "какая разница", а статью, в которой упоминается Фонд госимущества.
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До этого

"Григорий Михайлович Суркис. И именно в его структурах трудился молодой Иван Баканов
Источник: https://censor.net.ua/n3170645"

дошел?

А это

Суркис Григорий Михайлович
Народный депутат Верховной Рады IX созыва (ОПЗЖ)

На парламентских выборах 2019 избран народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии Оппозиционная платформа - За життя, № 17 в списке.

https://lb.ua/file/person/1484_surkis_grigoriy_mihaylovich.html

или ты из зебов, которые за жопьё?
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тогда надо писать заголовок, что Баканов трудился в структурах Суркиса, потому что уже тогда, в 2011, знал, что тот будет депутатом от опзж... всё правильно? такой вывод напрашивается?
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Тогда надо было всю статью в заголовок вынести, чтобы зебы могло считать всё важным, а то и Богдан не имеет связей с Коломойским, т.к. по выражению зебов - у него много клиентов.
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ты у Пети спроси хотел он купить акции плюсов у Суркисов или нет, почти уверен, что он тоже сразу не вспомнит) все они там клиенты\контрагенты
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Т.к. на Порошенко ничего нет, то хоть по мотивам Суркисов зебы хотят что-то на Порошенко накатить. Ты точно из Украины?
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ну нет так нет, значит врут Суркисы) на Баканова есть что? дело же в 2014 закрыли
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Опять ты выводы выводишь. Куда пропали выводы - "значит Портнов врёт", которые были до того, как Портнов бежал из Панамы, скидывая на ходу обосранные портки?
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так янукович был в конце 2014 президентом?
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Кстати, поинтересуйся и тем, что сейчас Суркисы делают, а то у тебя всё, что за пределами статьи, не имеет никакого значения.
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в Лондонский суд на Петю по плюсам подали, из последнего, что попадалось на глаза
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Порошенко не глуп, а шумиха нужна для зелектората.
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Пусть пойдёт суркисам скажет, что они болваны)
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А дальше ты тоже читал?

Журналист предполагает, что Баканов "порешал" свои вопросы "с кем-то из власти Януковича". "Скорее, с Левочкиным. Который, в итоге стал хозяином Богуславской и Дыбинецкой ГЭС. В конце 2011 года Фонд продал Дыбинецкую и Богуславскую ГЭС ООО Энергия-1 Юлии Левочкиной и бизнесмену Игорю Тынному.
Источник: https://censor.net.ua/n3170645

И это тоже неважно?
Лёвочкин, Сергей Владимирович
C 2019 года - глава Исполнительного комитета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», руководил штабом кандидата в президенты Юрия Бойко.

Вот какой Баканов принципиальный, со всеми связи порвал и компромата на него у его "бывших" друзей нет.
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порешал с Льовочкиным и в конце 2014 закрыли)
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Только в конце 2014 года появилась обновлённая Рада.
Если ты не в состоянии столько факторов (и выше перечисленные) учитывать одновременно, выводя выводы, то зачем их выводишь?
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5 лет молчали и вспомнили, я кажется понял)
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ЗЕбилы вот это вы понавыбирали=))
да барыга порох ангел.
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а что не так? просто быкану эти бабки проклятые евробляхеры подкинули. правильно соя?
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Куда ж теперь звонить насчёт этого чёрта? Тупому или пустому?!
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Вот из-за вас, зетипиллы, мы потеряли драгоценное время. В жепу всунули несколько лет. Я надеюсь шо год - полтора всунем в жепу только...Остановили развитие Украины в направлении нормальных стран. Почему вы, зетипиллы, не подохли еще маленькими?
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Зебилоиды! Вам так нравятся придурки, воры и проститутки? Шо вы "готовы всё отдать(просрать)". И вы до сих пор думаете, что будет вас счастье?
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Зебилоиды! Вам так нравятся придурки, воры и проститутки? Шо вы "готовы всё отдать(просрать)". И вы до сих пор думаете, что будет вас счастье?
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Интересно, вас в палате на ночь замыкают или просто привязывают?
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С тобой все понятно давно- ты кацап. Спрячься.
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Предприимчивой чете Бакановых всё равно далеко до предприимчивости в сфере клептомании и шарлатанства Петра Алексеевича Порошенко и, несоизмеримо далеко! до творческой деятельности в сфере колоссальных афер с банковскими кредитами в начале 90-х гг и изменившего в 1956 г. свою фамилию, отца Петра Алексеевича - Алексея Ивановича Вальцмана.
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Да. И Баканов не убивал брата. как Петро барыга на крови 500 млрд тупень гав-гав переклинило.
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Загляни под свою кровать, там санитар тебе ночную утку на эту ночь таки оставил))
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Ты не переживай, санитар пообещал менять твою утку каждые полчаса. Это серьёзно))))
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Йди в дупу зі своїми дурдомівськими санітарами,кацапе зє.
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30% зебилоидов знают шо Голобородько был когда-то президентом Украины. А Осел Оманский - его брат-близнец. От шо делает пропаганда с тупым быдлом. Результаты мы видим каждый день. А то и по два раза на день.
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очередной бандит Бэни Козломоя, который поставлен смотрящим за СБУ.
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И прийдет Антихрист, рожденный от союза мясорубки и велосипеда. У него будет метка от пианино. И возрадуются убогие и умалишенные, и провозгласят ЭТО царем. И будет ЭТО началом их конца! Послание украинцам от 21.04.2019…
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