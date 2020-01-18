 Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на міжнародних змаганнях у Львові та встановила світовий рекорд

Українка перемогла з результатом 1.99 метра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Легкоатлетка вирішила зробити додаткові спроби, підкоривши з третього разу висоту 2.01. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років у закритому приміщенні.

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Також Магучіх повторила рекорд України в приміщенні, який у 2008 році на чемпіонаті світу встановила Віта Паламар. Найкраще досягнення Магучіх на відкритому повітрі - 2.04.

Результат Магучіх (2.01) став найкращим результатом сезону у світі в закритих приміщеннях. Другий результат належить іншій українській легкоатлетці Юлії Левченко, яка стрибнула на 2.00 на турнірі "Різдвяні старти", що відбувся 11 січня в Києві.