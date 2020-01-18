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Все про:легка атлетика (48) Львів (1148) перемога (311) змагання (164) Магучіх (1)

 Українська легкоатлетка Магучіх перемогла на міжнародних змаганнях у Львові та встановила світовий рекорд

18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Дем'янюка у Львові, який відбувався в закритому приміщенні.

Українка перемогла з результатом 1.99 метра, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Легкоатлетка вирішила зробити додаткові спроби, підкоривши з третього разу висоту 2.01. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років у закритому приміщенні.

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Також Магучіх повторила рекорд України в приміщенні, який у 2008 році на чемпіонаті світу встановила Віта Паламар. Найкраще досягнення Магучіх на відкритому повітрі - 2.04.

Результат Магучіх (2.01) став найкращим результатом сезону у світі в закритих приміщеннях. Другий результат належить іншій українській легкоатлетці Юлії Левченко, яка стрибнула на 2.00 на турнірі "Різдвяні старти", що відбувся 11 січня в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170644
 
 
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А на якому телеканалі України можна було подивитися змагання де перемогла наша спртсменка?Запитання більше для міністра молоді та спорту ніж до людей.
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хспорт зазвичай це показує.. красава... люблю українок - вони найкращі!!!
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В спортогляді так а трансляції із міжнародних змагань?
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є ..я ж дивлюсь.. Мотор Запоріжжя - всі матчі гандбольні транслюють..хокейний чемп України.. теж..є ще спорт1 але на мому тюнері його нема .. інтернет допомагає
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ніде. Спорт не пропагується, тільки політика, скандали, шоу. Кому потрібна здорова нація. В Україні єдиний лозунг - бери побільше і кидай подалі. На останніх ОІ тільки 2 золотих медалі, в 1996 в Атланті - 9
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Не удивлюсь если еще и за свой счет ездила
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Де подивитись, - Тут уже третій день Забіг з Перепонами, Шукають , хто писав прємєра . А міністр Молився , щоб лафа не кончилась , тільки но гроші добавили.
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Складується враження що в Україні окрім футболу та інколи боксу спорту зовсім нема.Ні одні міжнародні змагання де беруть участь українські спортсени в країні ніхто не транслює а гроші міністерству молоді та спорту виділяють міліардами.Так куді ті кошти провалюються?
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xsport транслює.. на т2 безкоштовно.. може ці не транслював.. але хокей.. гандбол та волейбол можна дивитися
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біатлон тепер йде в Рупольдингу. Завтра на Першому трансляція. Гонка переслідування. Раджу подивитися. А сніг який там випав в Німеччині, ммм, а в нас вогко і темно(
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А спорт сейчас не кому не нужен, большинство спортсменов все за свой счет покупают
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ну красава, мировой рекорд, это же высшое что есть на данный момент - поздравляю.
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А что за Демьянюк?
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