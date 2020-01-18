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 Лише троє депутатів ОПЗЖ голосували проти закону про середню освіту, двоє - за, більшість утрималася

Верховна Рада 16 січня ухвалила в цілому Закон "Про середню освіту" (законопроєкт №0901), яким визначається, що мовою освіти є українська, і затверджується обов'язкова підсумкова атестація з неї.

"Це дуже смішно. 16 січня Рада проголосувала за законопроєкт про середню освіту (0901), який скорочує використання російської мови в школах", - написав у фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У Росії відразу починається прогнозована істерика, яку підхоплюють і проросійські політики тут. Зокрема, Медведчук гнівно нарікає на утиски і порушення Конституції.

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Відкриваємо поіменне голосування. Ой, що це? З ОПЗЖ лише троє депутатів голосували проти, двоє - за. Решта депутатів не голосували або утрималися", - зазначив він.

Лише троє депутатів ОПЗЖ голосували проти закону про середню освіту, двоє - за, більшість утрималася 01
Лише троє депутатів ОПЗЖ голосували проти закону про середню освіту, двоє - за, більшість утрималася 02
Лише троє депутатів ОПЗЖ голосували проти закону про середню освіту, двоє - за, більшість утрималася 03

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Нагадаємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про середню освіту". "За" проголосували 327 народних депутатів. У МЗС РФ заявили, що, прийнявши цей документ, Україна йде шляхом "насильницької українізації".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170639
 
   
 Топ коментарі
 
Как русскоязычный украинец поддерживаю на все 100%
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Пропоную мертведчуку в знак протесту облити себе бензином і самоспалитися або повіситись. Только трое депутатов ОПЗЖ голосовали против закона о среднем образовании, двое - за, большинство - воздержались - Цензор.НЕТ 3663
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Гоша, ваши лахтинские "шютки" такие старые, что у них уже "борода выросла", и такие плоские, что, если их побрить, они под дверь пролезут... У вас, на "Лахте", "творческий застой"?..
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