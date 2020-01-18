 У Київському СІЗО ув'язненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоров'я, - Офіс омбудсмена. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
"Під час моніторингу виявлено низку суттєвих порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту. Зокрема, встановлено, що внаслідок постійного порушення в установі вимог щодо роздільного тримання серед в’язнів наявні конфлікти, які можуть призвести до тяжких наслідків, наприклад масових заворушень", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок огляду було також виявлено, що більшість камер установи не забезпечено належним штучним освітленням, мають надлишкову заґратованість вікон, стіни в деяких камерах вологі і вкриті грибком. Зазначені приміщення не обладнано баками з питною кип'яченою водою і припливно-витяжною вентиляцією. Більшість камер потребує ремонту.
В окремих камерах СІЗО були відсутні шибки і не працювала система опалення. Тому в'язням доводилося закривати вікна ковдрами і спати у верхньому одязі. На вимогу моніторингової групи зазначений недолік був негайно усунутий працівниками установи.
Крім того, за інформацією Секретаріату омбудсмена, унаслідок перевірки було виявлено факти, коли ув'язнених не було забезпечено спальним місцем і вони спали по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням під час розміщення осіб у слідчому ізоляторі. Водночас було виявлено камери в новому корпусі СІЗО, які перебувають у зразково-показовому стані, проте не використовуються.
Родичі ув'язнених також скаржилися в Офіс омбудсмена на те, що їм постійно говорять, щоб вони передавали в СІЗО власні подушки, ковдри і простирадла. Хоча на складі ізолятора зберігається достатня кількість необхідного майна, яке не видається утримуваним.
В Офісі омбудсмена також повідомили, що під час моніторингового візиту було встановлено порушення права ув'язнених на охорону здоров'я і медичну допомогу. Засуджені та ув'язнені, які прибувають у слідчий ізолятор, не проходять санітарну обробку, через що медичні працівники не контролюють стан їхнього здоров'я під час утримання в установі.
Через недостатнє фінансування на проведення ремонтних робіт рентгенологічний кабінет, який розташований у збірному відділенні, перебуває у вкрай незадовільному санітарно-технічному стані: стіни уражені пліснявою, вода відсутня, каналізаційна мережа фактично не функціонує. Устаткування застаріло, рентгенологічний та флюорографічний апарати не працюють. Як наслідок, повідомили в Офісі омбудсмена, в СІЗО відсутня можливість проведення флюорографічного обстеження органів грудної клітки у в’язнів. Зокрема, під час візиту було виявлено 20 ув'язнених, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз і яким упродовж тривалого часу не було проведено обстеження, що свідчить про неналежне надання медичної допомоги і недотриманні вимог інфекційного контролю за туберкульозом.
За результатами моніторингового візиту Міністерству юстиції України, Офісу генпрокурора й іншим органам влади буде направлено відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав ув'язнених і наданням рекомендацій щодо їхнього усунення, повідомили в Офісі омбудсмена.
Якщо хтось із тих захисників сміття та судів зараз тут - шах і мат.
Ага, "какие пресс-хатьі? какие тубхатьі, где здоровьіх людей целенаправленно заражают туберкулезом?"
Подивіться осьо. Тут і кацапський ФСІН нервово палить за рогом.
Просто без суда Андруху подменить,а заодно пожить,в Евро апартаментах,ну и подхарчиться за счет Новегов.
Что ждать от невиновного человека, который окажется в подобных условиях и проведет там длительное время?
Так же вообщем,как и везде у нас относятся к людям.
Вот эту муру,показывают из года в год.Что люди спят по очереди,что жрать нечего,что пора Лукьяновский централ закрыть,условия там нечеловеческие.Из года в год,одно и тоже.
Так закройте.Порстройте новый европейский каземат,вы ж так ратуете за Европу.А там человек,основная ценность.Даже если он не самый хороший.
Зеля не так давно говорил, что не любит идти в гости туда, куда не приглашают(по НАТО и ЕС).
Так что все нормально.
При Совке, на Подоле ещё одно КПЗ было -- маленькое, но уютное...
...особо блатных на Короленко содержали -- там можно было, через окошки под потолком, на ноги прохожих поглядеть...
...было плохо, но не долго...*)
"А я стою, как в стойле конь и смотрю на Оболонь" -- тоже Розенбаум... *)
В ИВС реально получше,но мусора беспределили по полной.Беркут в свое время там по людям отрабатывал.Та и местная поцкоманда лютовала.
А у Лукьяна,там беда.Особенно на Катьке.
Если торбы и бабла,либо какого другого подогрева нет.То дело дрянь.Человека можно быстро поломать.
Даже если не виновен.
Жизнь бьет ключем.
Но восновном гаечным и по голове.
Хорошим конечно ключем и в хорошем смысле.
Там в чумичках могут разносить,от царя гороха,жира и говна на два пальца,остальное берло. Даже крысы не сожрут,побрезгуют.
Она далеко,там холодно.
А эта хрень здесь!Здесь в нашей Эуропейской ах какой стране!
Город Киев,ул Дегтяревская 13,почти центр.До муйдана 3 км.И это происходит сегодня.здесь и сейчас!
И где твое е..ная денисова?
То тут один деятель написал,жаль что кацапы в Крыму и на Донбасе резню не устроили.Если бы всех вырезали,то мы бы их больше ненавидели.
Прикинь!?
Такое колличество ненависти на этом сайте,что сам как собака становишься,наверно завтра вооюще удалюсь еще на годок,нервы будут целее.
Еще раз прости за неправильное понимание.
Аваков как раз в Европе.
Остальные только в жопе.Они ж когда про Европейскую жизнь блатную вещали,не говорили же что всем Европа будет.В Европах они будут страдать.
А остальным каземат Катька.
Причем,что на воле,что в тюрьме.
В СИЗО подозреваемые!
Чуешь разницу?
Там большая часть не осужденных.А из них еще большая часть,невиновных.
Но если там окажешься,то поднимешь майдан,а потом ,после майдана,своими силами сделаешь ремонт в камере.
Но это при условии,что тебя не отмудохают псы мусорские до потери пульса,и выдадут тебя родичам в закрытом кейсе,с заключением,что ты черной икрой на обеде поперхнулся.
Но СА это был лайт филлиал малолетки,правда с судимостью не брали,но по факту были и судимые.
Те же законы,те же залеты.Плюс оружие.И возможность загреметь в дисбат,ну или на туже зону.Кстати на зону лучше.Бо дисбат это вообще труба,зона раем покажется.
Можеш, звичайно, на суді відмовитись від показань і розповісти про тортури... Але мовчатимеш, знаючи, що коли будеш кондибричитись - із засідання суду привезуть на прес-хату. А отримати до усіх неприємностей опускання в півні - це найгірше, що може статися. Тож подумаєш, що краще вже піти втемну на шубу з клином та відсидіти ані за кукан собачий - але заїхати на табір мужиком, а не вафлером.
Попадаешь к Лукьяну,и просто сидишь там месяц другой,просто в этих условиях.И с воли подогрева нету.
И сам как милылый,особенно когда нет бабла на адвоката,все подпишешь!
Вуаля!Пгеступление раскрыто!
Тебя председателем назначим.
Чья фотка тебе не нравиться в расход!
Сосед косо посмотрел в расход,с линией партии кто не согласен в расход,бо потенциально угроза.
Да я все правильно понял?
І все це коїться тут і зараз. У нашому ХХІ сторіччі.
Тож де гарантія, що й інші дикі речі (наприклад, "трійки") не повторяться зараз, "не у тому столітті"?
Смена руководства МВД не просто назрела, а давно является неотложной. Ситуация уже представляет угрозу государственной безопасности.
Вообще, во главе МВД нужно поставить боевого генерала, прошедшего фронт и не связанного с Системой, чтобы он провёл грандиозную чистку.