EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  3541  94
Все про:Київ (6823) омбудсмен (234) СІЗО (464) Карпюк (123) Сизонович (2) Бекіров (91)

 У Київському СІЗО ув'язненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоров'я, - Офіс омбудсмена. ФОТОрепортаж

Співробітники Офісу омбудсмена спільно з представниками громадської організації "Український центр запобігання катувань" Миколою Карпюком, Едемом Бекіровим та Олексієм Сизоновичем провели повторний моніторинговий візит до державної установи "Київський слідчий ізолятор".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Під час моніторингу виявлено низку суттєвих порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту. Зокрема, встановлено, що внаслідок постійного порушення в установі вимог щодо роздільного тримання серед в’язнів наявні конфлікти, які можуть призвести до тяжких наслідків, наприклад масових заворушень", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Підйом о 6:00, дворики для прогулянок на даху і домашні тварини, - життя київського СІЗО. ФОТОрепортаж

Унаслідок огляду було також виявлено, що більшість камер установи не забезпечено належним штучним освітленням, мають надлишкову заґратованість вікон, стіни в деяких камерах вологі і вкриті грибком. Зазначені приміщення не обладнано баками з питною кип'яченою водою і припливно-витяжною вентиляцією. Більшість камер потребує ремонту.

В окремих камерах СІЗО були відсутні шибки і не працювала система опалення. Тому в'язням доводилося закривати вікна ковдрами і спати у верхньому одязі. На вимогу моніторингової групи зазначений недолік був негайно усунутий працівниками установи.

Крім того, за інформацією Секретаріату омбудсмена, унаслідок перевірки було виявлено факти, коли ув'язнених не було забезпечено спальним місцем і вони спали по черзі або на підлозі камери, що є грубим порушенням під час розміщення осіб у слідчому ізоляторі. Водночас було виявлено камери в новому корпусі СІЗО, які перебувають у зразково-показовому стані, проте не використовуються.

Родичі ув'язнених також скаржилися в Офіс омбудсмена на те, що їм постійно говорять, щоб вони передавали в СІЗО власні подушки, ковдри і простирадла. Хоча на складі ізолятора зберігається достатня кількість необхідного майна, яке не видається утримуваним.

Читайте також: Звільненому з російського ув'язнення кримськотатарському активісту Бекірову зробили ще одну операцію.

В Офісі омбудсмена також повідомили, що під час моніторингового візиту було встановлено порушення права ув'язнених на охорону здоров'я і медичну допомогу. Засуджені та ув'язнені, які прибувають у слідчий ізолятор, не проходять санітарну обробку, через що медичні працівники не контролюють стан їхнього здоров'я під час утримання в установі.

Через недостатнє фінансування на проведення ремонтних робіт рентгенологічний кабінет, який розташований у збірному відділенні, перебуває у вкрай незадовільному санітарно-технічному стані: стіни уражені пліснявою, вода відсутня, каналізаційна мережа фактично не функціонує. Устаткування застаріло, рентгенологічний та флюорографічний апарати не працюють. Як наслідок, повідомили в Офісі омбудсмена, в СІЗО відсутня можливість проведення флюорографічного обстеження органів грудної клітки у в’язнів. Зокрема, під час візиту було виявлено 20 ув'язнених, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз і яким упродовж тривалого часу не було проведено обстеження, що свідчить про неналежне надання медичної допомоги і недотриманні вимог інфекційного контролю за туберкульозом.

За результатами моніторингового візиту Міністерству юстиції України, Офісу генпрокурора й іншим органам влади буде направлено відповідний звіт із зазначенням виявлених порушень прав ув'язнених і наданням рекомендацій щодо їхнього усунення, повідомили в Офісі омбудсмена.

Читайте також: Рябошапка пропонує збільшити норми площі для взятих під варту з 2,5 кв. м на людину до 4 кв. м, - Офіс Генпрокурора

У Київському СІЗО увязненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоровя, - Офіс омбудсмена 01
У Київському СІЗО увязненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоровя, - Офіс омбудсмена 02
У Київському СІЗО увязненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоровя, - Офіс омбудсмена 03
У Київському СІЗО увязненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоровя, - Офіс омбудсмена 04

Дивіться також: Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 ув'язнених застосували спецзасоби. ФОТОрепортаж

У Київському СІЗО увязненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоровя, - Офіс омбудсмена 05
У Київському СІЗО увязненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоровя, - Офіс омбудсмена 06
У Київському СІЗО увязненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоровя, - Офіс омбудсмена 07
У Київському СІЗО увязненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоровя, - Офіс омбудсмена 08
Фото: ombudsman.gov.ua

Читайте також: В Україні набрав чинності закон про безперешкодний доступ Червоного Хреста до осіб, взятих під варту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170638
 
 
 Топ коментарі
 
По тюрмах також можна визначити,чи держава нормальна.
 показати весь коментар
 
Это так относятся к людям,которые не осуждены,а только в статусе подозреваемых!
Так же вообщем,как и везде у нас относятся к людям.
Вот эту муру,показывают из года в год.Что люди спят по очереди,что жрать нечего,что пора Лукьяновский централ закрыть,условия там нечеловеческие.Из года в год,одно и тоже.
Так закройте.Порстройте новый европейский каземат,вы ж так ратуете за Европу.А там человек,основная ценность.Даже если он не самый хороший.
 показати весь коментар
 
Впечатляет.
Что ждать от невиновного человека, который окажется в подобных условиях и проведет там длительное время?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По тюрмах також можна визначити,чи держава нормальна.
 показати весь коментар
 
 
У нас до сих пор УССР. Так что ГУЛАГ в порядке вещей.
 показати весь коментар
 
 
а по іншому і не може бути в олігархічній корупційній країні. Народ абсолютно безправний. Владу не народ обирає, а призначають олігархи своїх маріонеток для обслуговування вла них інтересів. Поки народ не задавить цих гнид, прогресу не буде. Ви ж бачите, яка б нова влада не прийшла, стає тільки гірше.
 показати весь коментар
 
 
Ольга Людмила Так народ це все хоче.Народ ходить на вибори і вірить в олігархічні канали.До поки люди не стануть свідомими,до тоді Україна буде відсталою країною.А самих українців будуть поневолювати і завойовувати.
 показати весь коментар
 
 
Потрібно допомогти стати свідомими. Самі не стануть. Дуже інертна нація.
 показати весь коментар
 
Євреї це знають, тому так зухвало поводяться. Нова Хазарія вже не за горами. А українці знову з бандурою будуть співати про нелегку долю.
 показати весь коментар
 
Ольга Людмила І хто це має робити? Люди самі повинні хотіти цього.
 показати весь коментар
 
 
Люди хочуть правди і багато хто розуміє, що відбувається.
 показати весь коментар
 
люди хочуть жити в демократичній правовій країні. Комунізм був насильницькими кровавими методами насаджений євреями і чужерідний для українського менталітету.
 показати весь коментар
 
Ольга Людмила З нього зробили зараз культ.Невідомо чи він би сам хотів цього зараз.Ніякі лідери нічого не зроблять.В ********* світі повинні бути керівники,а не лідери.
 показати весь коментар
 
Надія вмирає останньою. Питання по землі покаже, чи жива ще українська нація. Якщо без опору віддадуть землю, тоді кінець.
 показати весь коментар
 
Ольга Людмила Так зараз україні,якраз і віддають землю ворогам і раніше також було погано.Нашу націю дуже легко обманути.Цим користувалися різні злочинці.
 показати весь коментар
 
Якраз нещодавно писав щодо Антоненка та Кузьменка, що їх можуть просто згноїти в СІЗО, не чекаючи суду - так мені тут зебіли доводили, що "то на россии только такое! а у нас сидят в комфортабельньіх одиночках, никому пальцьі не ломают, зубьі ржавьіми плоскогубцами не рвут и не сажают на бутьілку!"
Якщо хтось із тих захисників сміття та судів зараз тут - шах і мат.
Ага, "какие пресс-хатьі? какие тубхатьі, где здоровьіх людей целенаправленно заражают туберкулезом?"
Подивіться осьо. Тут і кацапський ФСІН нервово палить за рогом.
 показати весь коментар
 
 
Интересно,сколько народу у нас готовы ломануться,на такие условия,как у андрушки Брейвика.
Просто без суда Андруху подменить,а заодно пожить,в Евро апартаментах,ну и подхарчиться за счет Новегов.
 показати весь коментар
 
 
Ти це вважаєш нормальним? Людина, чия вина ще не доведена, потрапляє в пекло із умовами гіршими, ніж у худоби? Де її можуть скалічити, заразити туберкульозом або СНІДом, перетворити на пасивного *********/лесбійку... та навіть просто вбити, і ніхто за це не відповість?
 показати весь коментар
 
 
А потом некоторые ... негодуют про закон Савченко.
 показати весь коментар
 
 
Впечатляет.
Что ждать от невиновного человека, который окажется в подобных условиях и проведет там длительное время?
 показати весь коментар
 
 
А може взагалі не вийти звідти, до речі. Або вийти калікою. Або зламаним пасивним ********** - це якщо менти закинуть на прес-хату, та й на звичайних камерах багато ласих до чоловічої дупи.
 показати весь коментар
 
 
Это так относятся к людям,которые не осуждены,а только в статусе подозреваемых!
Так же вообщем,как и везде у нас относятся к людям.
Вот эту муру,показывают из года в год.Что люди спят по очереди,что жрать нечего,что пора Лукьяновский централ закрыть,условия там нечеловеческие.Из года в год,одно и тоже.
Так закройте.Порстройте новый европейский каземат,вы ж так ратуете за Европу.А там человек,основная ценность.Даже если он не самый хороший.
 показати весь коментар
 
 
Стоп-стоп, с апреля вроде курс на РФ?
Зеля не так давно говорил, что не любит идти в гости туда, куда не приглашают(по НАТО и ЕС).
Так что все нормально.
 показати весь коментар
 
Дед Лукьян -- то пысэць и сбоку бантик. Особенно сегодня...

При Совке, на Подоле ещё одно КПЗ было -- маленькое, но уютное...

...особо блатных на Короленко содержали -- там можно было, через окошки под потолком, на ноги прохожих поглядеть...
...было плохо, но не долго...*)
 показати весь коментар
 
 
как там у Розенбаума..." И у меня свой кабинет на Короленко.."
 показати весь коментар
 
 
Это он в Киев приехал, в начале 80хх., ему всё расскзали, во всё посвятили, он всё узнал -- и теперь всё от Розенбаума.
"А я стою, как в стойле конь и смотрю на Оболонь" -- тоже Розенбаум... *)
 показати весь коментар
 
 
Оно и сейчас там.ИВС на Глубочитской,поначалу туда тянут,потом если суд выбирает меру пид вартой,то здравствуй дед Лукьян.
В ИВС реально получше,но мусора беспределили по полной.Беркут в свое время там по людям отрабатывал.Та и местная поцкоманда лютовала.
А у Лукьяна,там беда.Особенно на Катьке.
Если торбы и бабла,либо какого другого подогрева нет.То дело дрянь.Человека можно быстро поломать.
Даже если не виновен.
 показати весь коментар
 
 
...хорошо, хоть шо-то хорошего осталось от хорошей жизни...*)
 показати весь коментар
 
 
Та да.
Жизнь бьет ключем.
Но восновном гаечным и по голове.
Хорошим конечно ключем и в хорошем смысле.

 показати весь коментар
 
 
Уютное говоришь,ты там был идиот?там ещё хуже условия!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну и расскажи нам, как мы тебе -- ...чё ты психа включаешь? Давай, рассказывай, как ты там был...
 показати весь коментар
 
Спишь на досках,воды нет,нужно просить мусора включать,передачи запрещены,каждый день шмон,в каждой хате курица,прогулок нет,бани нет,могут держать месацами,мусора ****** просто ради развлечения,лень продолжать...
 показати весь коментар
 
 
Где я только не парился дядя)за идиота прошу прщения,вспомнил про уют и накатило)
 показати весь коментар
 
Коллеги, мне недавно делали косметический ремонт, так шпаклевка, краска, грунт были именно в таких ведрах в каких в Киеве разносят пищу...... нет, нет! Я ошибаюсь, этого не может быть! Наверное все-таки ведра для пищи специальные......
 показати весь коментар
 
 
ага, спєціальнийє... а тє, шо от краскі, куда дєвать?
 показати весь коментар
 
 
Я такие ведра тоже не выкидываю. В хозяйстве на даче всегда пригодятся.
 показати весь коментар
 
Та это еще ништяк ведра.
Там в чумичках могут разносить,от царя гороха,жира и говна на два пальца,остальное берло. Даже крысы не сожрут,побрезгуют.
 показати весь коментар
 
 
А в России такие га№доны в этой системе работают. Там такие условия, шо ховайся.. Хорошо хоть Денисова там за наших бьётся.
 показати весь коментар
 
Ну нах тебе та раися!!!!!
Она далеко,там холодно.
А эта хрень здесь!Здесь в нашей Эуропейской ах какой стране!
Город Киев,ул Дегтяревская 13,почти центр.До муйдана 3 км.И это происходит сегодня.здесь и сейчас!
И где твое е..ная денисова?
 показати весь коментар
 
 
Ну тогда прости.
То тут один деятель написал,жаль что кацапы в Крыму и на Донбасе резню не устроили.Если бы всех вырезали,то мы бы их больше ненавидели.
Прикинь!?
Такое колличество ненависти на этом сайте,что сам как собака становишься,наверно завтра вооюще удалюсь еще на годок,нервы будут целее.
Еще раз прости за неправильное понимание.
 показати весь коментар
 
 
Главное сколько президентов сменилось, и свидомые были и ватные, а ГУЛАГ форева. Лишнее доказательство, что страной рулит вовсе не президент а 200000 чинуш всех уровней. И им до жопы что там творится в СИЗО, потому что за свою коррупцию они всегда выходят под залог.
 показати весь коментар
 
 
Пристайке кто-то расскажет, что по стране судят по таким вот заведениям, домам престарелых, больничкам на районе, а не по зарплатам дебилов в креслах!
 показати весь коментар
 
 
спать по очереди.. мы точно в Европе?.. Аваков - ты гандон порваный!
 показати весь коментар
 
 
Не истери.
Аваков как раз в Европе.
Остальные только в жопе.Они ж когда про Европейскую жизнь блатную вещали,не говорили же что всем Европа будет.В Европах они будут страдать.
А остальным каземат Катька.
Причем,что на воле,что в тюрьме.
 показати весь коментар
 
 
Да нет! Я считаю, что сравнивать тюрьмы нужно с детскими домами, туда загляните, и сравните, тюремное заключение покажется курортом! Я должен оплачивать комфортное пребывание зэка, вместо комфортного пребывания ребенка в детском доме, интернате !? 3,14издец конечно!
 показати весь коментар
 
В СИЗО,нет зеков.
В СИЗО подозреваемые!
Чуешь разницу?
Там большая часть не осужденных.А из них еще большая часть,невиновных.
 показати весь коментар
 
 
А если бы были нормальные люди, не урки, то давно бы подняли бучу, и своими руками навели в камере порядок! А так, урка одна блатная!
 показати весь коментар
 
Не дай конечно Бог тебе туда попасть.Врагу не пожелаю.
Но если там окажешься,то поднимешь майдан,а потом ,после майдана,своими силами сделаешь ремонт в камере.
Но это при условии,что тебя не отмудохают псы мусорские до потери пульса,и выдадут тебя родичам в закрытом кейсе,с заключением,что ты черной икрой на обеде поперхнулся.
 показати весь коментар
 
 
Andre2014 Зеки різні бувають.не всі ж бандити.В нас і призовна армія,також тюрма.Все,як на Московії.
 показати весь коментар
 
 
Вы сравниваете армию с тюрьмой? ! Похоже у нас разные понятие,долг и преступление! Долг, я бы сказал школа! по моему это два разные понятия! преступление и отчизна! А по вашему тождественно?
 показати весь коментар
 
 
Не знаю,как сейчас.
Но СА это был лайт филлиал малолетки,правда с судимостью не брали,но по факту были и судимые.
Те же законы,те же залеты.Плюс оружие.И возможность загреметь в дисбат,ну или на туже зону.Кстати на зону лучше.Бо дисбат это вообще труба,зона раем покажется.
 показати весь коментар
 
 
Andre2014 Так ставлю.В нашій армії умови,як в тюрмі.Призовна армія в Україні,абсолютно нічого не навчає.
 показати весь коментар
 
я так розумію ви вообще не служили в нашей армии? Я угадал?
 показати весь коментар
 
Andre2014 Мені достатньо було бути у друга на прийняті присяги і бачити все на свої очі.Призовна служба це рабство,контрактна в нас ще більш менш,але не призов.Не може бути сильна держава,з призовною армією тюремного зразка.Найсильніша армія світу це контрактна.Ми призовом не зможемо москалів перемогти.
 показати весь коментар
 
Ага, сама невинность в сизо сидит! Запомни! Дыма без огня не бывает! Ты даже на фото посмотри на руки - зеканский руки! Ага, ангелята попали в камеру!))))
 показати весь коментар
 
Не треба оцих затяганих порожніх фраз. Буває дим без вогню, та ще й як. банальний приклад - ментам потрібні показники розкриття, а тут по району глухарів купа. І жоден перехожий, що затримався допізна на роботі та поспішає домів, не застрахований від арешту - а після посадки на пляшку, ламання пальців та інших тортур визнаєш себе чикатилою, що усіх отіх трупів вбив.
Можеш, звичайно, на суді відмовитись від показань і розповісти про тортури... Але мовчатимеш, знаючи, що коли будеш кондибричитись - із засідання суду привезуть на прес-хату. А отримати до усіх неприємностей опускання в півні - це найгірше, що може статися. Тож подумаєш, що краще вже піти втемну на шубу з клином та відсидіти ані за кукан собачий - але заїхати на табір мужиком, а не вафлером.
 показати весь коментар
 
 
Никто никого садить даже не накакие бутылки не будет.
Попадаешь к Лукьяну,и просто сидишь там месяц другой,просто в этих условиях.И с воли подогрева нету.
И сам как милылый,особенно когда нет бабла на адвоката,все подпишешь!
Вуаля!Пгеступление раскрыто!
 показати весь коментар
 
 
Андрэ,чо парится.А давай тройки введем?!
Тебя председателем назначим.
Чья фотка тебе не нравиться в расход!
Сосед косо посмотрел в расход,с линией партии кто не согласен в расход,бо потенциально угроза.
Да я все правильно понял?
 показати весь коментар
 
 
Пошукай тут на Цензорі свідчення полонених про концтабір "Ізоляція" в ОРДЛО. Там таке! ТАКЕ! Що аж волосся дибки!
І все це коїться тут і зараз. У нашому ХХІ сторіччі.
Тож де гарантія, що й інші дикі речі (наприклад, "трійки") не повторяться зараз, "не у тому столітті"?
 показати весь коментар
 
нет не правильно понял! Я акцентировал внимание на сравнении детского дома, интерната, и СИЗО! Вот почем то всех турбуе побут зэкана , но не ребенка!! Разницу улавливаете? Или еще как то подробней объяснить?
 показати весь коментар
 
У нас уже 100 років найбільшим злочинцем є держава.
 показати весь коментар
 
 
зданию 200 лет. Давно пора новое строить за окружной.
 показати весь коментар
 
 
Ви що коїте? Виправте негайно, а раптом бубочка в такий ізолятор потрапить, ви подумали як йому там буде ? У Київському СІЗО ув'язненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоров'я, - Офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 6708 У Київському СІЗО ув'язненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоров'я, - Офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 6708
 показати весь коментар
 
 
Принаймні тре' парашу відремонтувати - бо як бубочка на ній ламбаду танцюватиме для співкамерників (у спокусливій "тропічній спідниці" з туалетного паперу)?
 показати весь коментар
 
ах ти разбойнік.. ща до чьорта докатишся У Київському СІЗО ув'язненим доводиться спати по черзі, а медпрацівники не контролюють стан їхнього здоров'я, - Офіс омбудсмена - Цензор.НЕТ 8340
 показати весь коментар
 
Розборки між інтернет-воєнами сивочолого і інтернет-воєнами бубочки та вхаємне закидання гівном тут недоречні, бо піздеєц творився при першому і продовжує творитися при другому. Вони однакові. Абсолютно.
 показати весь коментар
 
ха.. я теж помітив.. колись поважав Саакашвілі.. В нього бувші полкани міліції двірниками працювали.. Але бабло зробило свайо)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
это тока потому, шо на всех самокатов не хватает
 показати весь коментар
 
Проблема давняя. Выйдете на улицу и спросите у 100 человек хотят ли они получать пенсию 1500грн, а в СИЗО сделали бы современные условия содержания. Думаю ответы вам сильно не понравятся.
 показати весь коментар
 
Читаем в каких жутких условиях пребывают пленные Гневу нет предела!!! И тут же показывютнечловеческие условия в наших сизо !!
 показати весь коментар
 
Ну, это понятно: скотские условия содержания - непременное условие для того чтобы шить на ровном месте дутые дела и выбивать "показания".

Смена руководства МВД не просто назрела, а давно является неотложной. Ситуация уже представляет угрозу государственной безопасности.

Вообще, во главе МВД нужно поставить боевого генерала, прошедшего фронт и не связанного с Системой, чтобы он провёл грандиозную чистку.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору