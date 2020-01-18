 Окупанти на 34 роки заборонили українському журналістові в'їжджати в Крим. ДОКУМЕНТ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

У постанові, яку вручили Ібрагімову на адмінмежі Криму з Херсонською областю, сказано, що йому заборонили в'їзд до Росії та Криму до кінця травня 2054 року. На своїй сторінці у фейсбуці журналіст оприлюднив діалог зі співробітником ФСБ.

"Ви ж здогадуєтеся, чому? - запитує мене молодий, симпатичний прикордонник ФСБ.

- Я знаю

- Ну і чому?

- Особиста неприязнь", - написав він.

"Я безпосередньо пов'язую це зі своєю журналістською діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму та в Росії", - пояснив Ібрагімов.

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Він також повідомив, що у нього взяли відбитки пальців, сфотографували і відпустили.

Адвокат Ібрагімова Олексій Ладін стверджує, що заборона є незаконною і її буде скасовано.

"Посадова особа, яка підписала повідомлення, - С.В. Чешуй. Хто такий Чешуй і чи міг він підписати повідомлення, невідомо. Однак саме від імені Чешуя Росія пояснила, що Ібрагімов не має законної можливості в'їхати до РФ до 2054 року. У зв'язку з цим офіційно заявляю Чешую як представнику РФ: ваше рішення незаконне і буде скасовано", - написав він у фейсбуці.

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