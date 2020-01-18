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 Окупанти на 34 роки заборонили українському журналістові в'їжджати в Крим. ДОКУМЕНТ

Українському журналістові Тарасу Ібрагімову прикордонники окупаційної ФСБ заборонили в'їзд на територію Росії й окупованого нею Криму. Причина заборони - "особиста неприязнь".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

У постанові, яку вручили Ібрагімову на адмінмежі Криму з Херсонською областю, сказано, що йому заборонили в'їзд до Росії та Криму до кінця травня 2054 року. На своїй сторінці у фейсбуці журналіст оприлюднив діалог зі співробітником ФСБ.

"Ви ж здогадуєтеся, чому? - запитує мене молодий, симпатичний прикордонник ФСБ.

- Я знаю

- Ну і чому?

- Особиста неприязнь", - написав він.

Окупанти на 34 роки заборонили українському журналістові вїжджати в Крим 01

"Я безпосередньо пов'язую це зі своєю журналістською діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму та в Росії", - пояснив Ібрагімов.

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Він також повідомив, що у нього взяли відбитки пальців, сфотографували і відпустили.

Адвокат Ібрагімова Олексій Ладін стверджує, що заборона є незаконною і її буде скасовано.

"Посадова особа, яка підписала повідомлення, - С.В. Чешуй. Хто такий Чешуй і чи міг він підписати повідомлення, невідомо. Однак саме від імені Чешуя Росія пояснила, що Ібрагімов не має законної можливості в'їхати до РФ до 2054 року. У зв'язку з цим офіційно заявляю Чешую як представнику РФ: ваше рішення незаконне і буде скасовано", - написав він у фейсбуці.

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Окупанти на 34 роки заборонили українському журналістові вїжджати в Крим 02Окупанти на 34 роки заборонили українському журналістові вїжджати в Крим 03

Окупанти на 34 роки заборонили українському журналістові вїжджати в Крим 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170637
 
   
 Топ коментарі
 
а Серова с чистым сердцем ЗЕсепары леХко впустят концерты в Киеве давать...Мыролюбные толерасты заглатывают у гопника.
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Непогано було б щоб СБУ провело бесіду з цим журналістом. Пояснили йому, що йде війна. Що до рашки краще не їздити.
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а в нас на 3-5 забороняють, інколи през власноруч дозволяє.
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а Серова с чистым сердцем ЗЕсепары леХко впустят концерты в Киеве давать...Мыролюбные толерасты заглатывают у гопника.
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Давай подтверждение!!!
Иначе штраф - 540 000.00 Оккупанты на 34 года запретили украинскому журналисту въезжать в Крым - Цензор.НЕТ 5487
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будет неудачный концерт и синяк под мордой глаза
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Кацапи такі наївні що дійсно вірять у те ніби Крим буде ними окупований ще 34 роки? Окупанти на 34 роки заборонили українському журналістові в'їжджати в Крим - Цензор.НЕТ 9285
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Непогано було б щоб СБУ провело бесіду з цим журналістом. Пояснили йому, що йде війна. Що до рашки краще не їздити.
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-- откуда б ты знал про всякие войны, геноциды и беспределы, если бы все журналисты никуда свой нос и задницу не совали? -- ...и было б тебе скучно...
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А СБУ не хотят провести беседу со всем тем сепарским отребьем которое ездит в Украину валом?? Опять мыролюбные толерасты заглатывают..до рашки ездить низя бо там сразу откиздять, зато в Украину весь сепарский скот как к себе домой ездит...мыролюбные толерасты причмокивают ...
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ось так! Лічная нєпріязнь - і вєчний запрєт. Ото і нам так тра - заїхав в Крим через каліновий мосток - порушник кордону, дівєрсант - тюрма!!!
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а в нас на 3-5 забороняють, інколи през власноруч дозволяє.
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Китайцы, живущие в РФ, спаивают местное население, записывают на видео и выкладывают в китайских соцсетях с комментариями о «русском быдле и алкашах». Пользователи Поднебесной активно обсуждают такие видео и предлагают спаивать «русское быдло» до смерти.

Видео в ютубе
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Перед Войной -- проехался на машинке от Иркутска до Улан Удэ... ...и ещё трошки дальше.
Там жопа! ...тоска и красивая природа...*)
Мои друганы армейские -- местные (1977 -- 1979), сперва стеснялись, а потом разговорились, мол: Херово тут у нас. Жратва и всё такое -- не качественное.

...едем уже по Бурятии -- слева теплички на километры, справа коровы бельгийские пасутся, шо-то там в степях колосится... -- солидно!
Я грю: Юрка -- глянь! -- чё ты жалися? -- всё пучком и нормалёк.
-- Это всё китайцы! -- мы такое не покупаем и не кушаем! ...ответитл Юрка...
Там куча историй прикольных была ... ...для тех, у кого ещё нервы после Совка остались... -- у меня оставалось трошки...*)

Но уже на Беларусь не хватает. ...и на Украину тоже. ...старею, мабудь?...
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Может если бы кацапы, при оккупации Крыма и Донбаса, устроили настоящую резню, было бы проще...
Меньше было бы аполитичных дебилов, считающих что украинцы и россияне, это братские народы и только продажные политики строящие бизнес на крови и националисты, хотят их поссорить.
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а донецкий аэропорт, илловайск и дебальцево .....,тогда что?!
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Это боевые действия.
А вот если бы кацапы отбомбились по Донецку, или Симферополю, это была бы резня...
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не преживайте сильно!! президент позвонит куда надо и всех российских предателей- певцов пропустят в Украину на зароботки, как пропускали до сегодня!!
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мне иногда кажется,, я не сильно и пью.. что у нас президента нет...раз в месяц выползает чтото погундосить.. разве это президент?
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Я тоже хочу , что бы мне запретили въезд в Крым , тогда мне не надо было бы ходить на роботу . Я бы через суд в Страсбурге отсудил много денег
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Такие же дэбилы,как и те которые запрещают певцу ротом в Украину въезжать.
Одинаковые.
Кретинизм зашкаливает.
Все войны закончатся,как потом друг на друга смотреть будем.
А смотреть придется,мы не можем уплыть всей страной в теплые страны,так или иначе мы вынужденны быть соседями.
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Свыня офшорная и его попричники рыговские туда сюда , как к себе домой .
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а чому він так рветься до окупантів?! спочатку вигнати загарбників, а вже потім їхати! зрозуміло що підерації залишилось недовго, і це буде задовго до 2054.
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Знаходження росіян в Криму незаконне тому, що Харківський договір втратив свою чинність у 2014 р.
Крим це Україна був, є і буде.
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Я сомневаюсь ,что оккупанты там продержаться 13 лет Земли у них и так своей достаточно,а человеческого ресурса им не хвата.
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Видно ***.ло , назвал ху.лом .Оно мелкое . плюгавое . мстит всему миру .
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Просто такие информации готовят украинцев к тому ,чтобы забывали о своём Крыме и это может идти с подачи и подсказки внутренних врагов Украины ,которые еженедельно стучат сотрудникам ФСБ,которые в Украине чуствуют себя свободно как на россии
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Та да, и2054г.датта интерестная-100 летие передачи Крыма РСФСР под юристдикцию УССР.Наверно будут каждые 100 лет передавать друг другу.
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Оккупанты ведут себя как оккупанты! Ожидано.
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