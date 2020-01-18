 Окупанти на 34 роки заборонили українському журналістові в'їжджати в Крим. ДОКУМЕНТ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".
У постанові, яку вручили Ібрагімову на адмінмежі Криму з Херсонською областю, сказано, що йому заборонили в'їзд до Росії та Криму до кінця травня 2054 року. На своїй сторінці у фейсбуці журналіст оприлюднив діалог зі співробітником ФСБ.
"Ви ж здогадуєтеся, чому? - запитує мене молодий, симпатичний прикордонник ФСБ.
- Я знаю
- Ну і чому?
- Особиста неприязнь", - написав він.
"Я безпосередньо пов'язую це зі своєю журналістською діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму та в Росії", - пояснив Ібрагімов.
Він також повідомив, що у нього взяли відбитки пальців, сфотографували і відпустили.
Адвокат Ібрагімова Олексій Ладін стверджує, що заборона є незаконною і її буде скасовано.
"Посадова особа, яка підписала повідомлення, - С.В. Чешуй. Хто такий Чешуй і чи міг він підписати повідомлення, невідомо. Однак саме від імені Чешуя Росія пояснила, що Ібрагімов не має законної можливості в'їхати до РФ до 2054 року. У зв'язку з цим офіційно заявляю Чешую як представнику РФ: ваше рішення незаконне і буде скасовано", - написав він у фейсбуці.
Иначе штраф - 540 000.00
Не поймал я ничего" (с)
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Там жопа! ...тоска и красивая природа...*)
Мои друганы армейские -- местные (1977 -- 1979), сперва стеснялись, а потом разговорились, мол: Херово тут у нас. Жратва и всё такое -- не качественное.
...едем уже по Бурятии -- слева теплички на километры, справа коровы бельгийские пасутся, шо-то там в степях колосится... -- солидно!
Я грю: Юрка -- глянь! -- чё ты жалися? -- всё пучком и нормалёк.
-- Это всё китайцы! -- мы такое не покупаем и не кушаем! ...ответитл Юрка...
Там куча историй прикольных была ... ...для тех, у кого ещё нервы после Совка остались... -- у меня оставалось трошки...*)
Но уже на Беларусь не хватает. ...и на Украину тоже. ...старею, мабудь?...
Меньше было бы аполитичных дебилов, считающих что украинцы и россияне, это братские народы и только продажные политики строящие бизнес на крови и националисты, хотят их поссорить.
А вот если бы кацапы отбомбились по Донецку, или Симферополю, это была бы резня...
Одинаковые.
Кретинизм зашкаливает.
Все войны закончатся,как потом друг на друга смотреть будем.
А смотреть придется,мы не можем уплыть всей страной в теплые страны,так или иначе мы вынужденны быть соседями.
Крим це Україна був, є і буде.