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Все про:Зеленський (4174) Коломойський (509) Найєм (276)

 Коломойський має величезний вплив на державу, це проблема Зеленського, - Найєм

Люди, які працюють на Коломойського, впливають на фракцію "Слуга народу", уряд і рішення президента, як іржа, вважає заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Коломойський має величезний вплив на державу, на рішення, які приймаються, але мені здається, що зараз він – більше проблема президента, ніж його друг. І я думаю, що якби ми зараз спитали Володимира Зеленського, чи хотів би він позбавитися цієї проблеми, чи він спирається на Коломойського, то він обрав би перший варіант відповіді. Бо всі люди, які афілійовані з Коломойським зараз, фактично працюють, як іржа, в його команді, вони деструктивно впливають і на фракцію в парламенті, і на урядові рішення, і на сам уряд, і на рішення президента", - вважає Найєм.

Водночас, на думку чиновника, Коломойський впливає на Зеленського не безпосередньо, а через наявні у нього інструменти.

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"У нього є медіа, у нього є партнери, у нього є партнери-бізнесмени, зокрема люди, які працюють у правоохоронних органах, у державних органах тощо. Тому я не сказав би, що буде так просто його позбавитися", - сказав Найєм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170635
 
 
 Топ коментарі
 
Каждая собака похожа на своего хозяина

Коломойский имеет огромное влияние на государство, это проблема Зеленского, - Найем - Цензор.НЕТ 645
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А шо ему ЗЕбилу протирать, у него только Порошенко на всё влияет, и за всё отвечает. Как только разговор заходит про ЗЕбенину банду в ермолках то оно сразу начинает визжать - где ваши доказательства??!!
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А что делать? Олигархи имеют на руках все возможности для этого, в сложившихся реалиях по другому никак! Сейчас хоть не на прямую, так что "любой писк" олигархата обязателен для исполнения, а совсем недавно было иначе- так, что олигарх Порошенко лично давал прямые указания президенту Порошенко!
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да ладно те, не подгорай! Речь ведь про влияния олигархов,которые влияют на жизнь государства- Порошенко как раз из таких! Всё по теме-садись в таз с холодной водой)
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Да это и так по тебе заметно- мог бы и не представляться!
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На мою думку всі проблеми країни можна передати трьома словами: НЕпорядність, НЕпатріотизм, НЕпрофесіоналізм. Все інше (зебелізм, 73процентоманія, хуцпа, ідіотизм, пустопорожні бла-бла...) похідні від перелічених трьох НЕ.
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Мы плюем в марионетку Коломойского у которого "в голове туман в экономике" (С).
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Как у вас все просто, этот вор, а этот не вор, и потому пусть делает что хочет. Вы живете в черно белом мире? Когда то давно, один человек сказал толпе, ...кто без греха пусть первый бросит камень, и не нашлось таких... , а что с тех пор люди сильно изменились в лучшую сторону? Скажу даже так, наверно умный вор лучше чем дятел с туманом в голове. Последствия деятельности будут разные...
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бросить круг курьеру Бени? Може лучше кирпич? Ведь какая разница!
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А-ха-ха!!!! Бубачка глупый, но зато честный и за простых людей!!!! *****, новая тема!
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«...Порошенко?»-как будто Порошенко это плохо! Миссия этого человека продолжается-показать дэбилам как легко можно просрать собственную страну поверив в пропаганду врага.
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Маячня для ідіотів. В Україні є чесні Порядні люди, Патріоти, Професіонали. І ви нас ніколи не подолаєте. Ваш блазень - факір на час.
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слезливенько и манипулятивненько. на меня примерять некорректно - я не лезу командовать там, где я ни бельмеса... Коломойський має величезний вплив на державу, це проблема Зеленського, - Найєм - Цензор.НЕТ 8818
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Кацапов завоняло. Вова такой самый вор как и остальные.
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скоро доберемся до Моисея. тот 40 лет водил.. недолго осталось
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Он же евреев водил, а не малоросов с хохлами...
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евреи как люди живут.а украинцы как скот.. почувствуй разницу
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Евреи в Израиле живут не намного лучше украинцев вУкраине. Почему вы тогда ломанулись обратно из Израиля?
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Все кого знал-вернулись. Так что не кизди тут
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Вот это бред. В том, что Зеленский и Гочарук профаны в экономике - виноват, оказывается, Коломойский. Не обучил.
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Какого ...я? Это колоссальная проблема Украины, а не Зеленского. Зеленский здесь при чем? Ему п.й.
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Эту жидяру Беню, сдать америкосам.., всего делов.
р.с. Бесплатный совет, Зеля.
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Зеленский: Гончарук, объясни ка мне, почему экономика не растет, а доллар падает?
Гончарук: Во всем виной сила притяжения!
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Хто девушку ужинает,тот ее и танцует.
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"...и вот наступили те темные времена, когда добра больше нет и одно зло борется с другим..."
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Коломойский хотя бы родом из Днепропетровска из УССР а Мустафа вообще афганец и почему он тут и что он делает непонятно
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Беня коломойский как раз враг больше чем все "топ менеджеры" со своими зарплатами.
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Чем быстрее избавятся от Коломойского тем лучше для страны.
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Коломойський має величезний вплив на державу, це проблема Зеленського, - Найєм - Цензор.НЕТ 8471 лучше от Путина избавляться.. всемирный позитив
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Проблема Зеленского не в том, что Коломойский имеет огромное влияние на государство. Проблема Зеленского в том, что он имеет огромную зависимость от Коломойского.
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