 Коломойський має величезний вплив на державу, це проблема Зеленського, - Найєм

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Коломойський має величезний вплив на державу, на рішення, які приймаються, але мені здається, що зараз він – більше проблема президента, ніж його друг. І я думаю, що якби ми зараз спитали Володимира Зеленського, чи хотів би він позбавитися цієї проблеми, чи він спирається на Коломойського, то він обрав би перший варіант відповіді. Бо всі люди, які афілійовані з Коломойським зараз, фактично працюють, як іржа, в його команді, вони деструктивно впливають і на фракцію в парламенті, і на урядові рішення, і на сам уряд, і на рішення президента", - вважає Найєм.

Водночас, на думку чиновника, Коломойський впливає на Зеленського не безпосередньо, а через наявні у нього інструменти.

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"У нього є медіа, у нього є партнери, у нього є партнери-бізнесмени, зокрема люди, які працюють у правоохоронних органах, у державних органах тощо. Тому я не сказав би, що буде так просто його позбавитися", - сказав Найєм.