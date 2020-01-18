 Від деяких заводів "Укроборонпрому" доведеться відмовитися, - Найєм

Про це в "Суботньому інтерв'ю" розповів заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Справді, ми будемо реформувати. Так, це буде болючий процес, бо від деяких компаній нам треба буде відмовлятися. Але врешті-решт ми сподіваємося, що наступного року наш експорт буде набагато більшим", - зазначив він.

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Найєм не уточнив, від яких саме заводів планує відмовитися керівництво концерну, підкресливши, що це може стати відомо до кінця року.

"Але зараз мета, яка стоїть, яку ставить перед нами гендиректор, - це насамперед соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату", - додав він.