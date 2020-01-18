 Від деяких заводів "Укроборонпрому" доведеться відмовитися, - Найєм

Про це в "Суботньому інтерв'ю" розповів заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Справді, ми будемо реформувати. Так, це буде болючий процес, бо від деяких компаній нам треба буде відмовлятися. Але врешті-решт ми сподіваємося, що наступного року наш експорт буде набагато більшим", - зазначив він.
Найєм не уточнив, від яких саме заводів планує відмовитися керівництво концерну, підкресливши, що це може стати відомо до кінця року.
"Але зараз мета, яка стоїть, яку ставить перед нами гендиректор, - це насамперед соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату", - додав він.
Приморский районный суд Одессы отказался запретить застройку территории военного аэродрома "Школьный".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Юг", передают Українськi Новини.
Ты видел где тот аэродром? Одуреть.
Кстати, уточни, кто там строить собирается
Главное шоб в правилах
Який з тебе управлінець?
Ти ж журналіст.
Журношлюха он...
Краще провів розслідування співпраці Талібану з спец. службами Кремля. Наркотрафік,теракти і т.п.
ma
Один танк в г о д , вместо 900(девяти сот).
Это реальная победа мальдивских !
06.11.19 13:57 Я в шоке.
Что происходит с нашими предприятиями? -
Зеленский после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове. ВИДЕО Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что был шокирован информацией о том, что ГП "Завод имени В. А. Малышева" с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины."Я в шоке, что касается статистики.
Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ.
А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам ....
Вооружена в с я Юго - Восточная Азия. Только не воюющие на Восточном фронте ЗСУ.
10 ед. Фарисеи ..
...так приятно о Таиланде ещё никто не отзывался...
это , что.
Тайланский расчет на своем полигоне тренировочной школы номер 16 в провинции Чантхабури. .
Підрозділи харківської радіотехнічної бригади Повітряного командування «Схід» освоюють нові зразки техніки, що, за словами командира частини полковника Віталія Птащенка, у рази підвищить боєздатність підпорядкованих підрозділів.
Так, в окремій радіолокаційній роті бригади, що дислокована на Полтавщині, нещодавно отримала постійну прописку нова РЛС «Малахіт».
"Її бойові та функціональні можливості значно перевищують аналогічні зразки виробництва минулих десятиліть, - зазначив командир підрозділу майор Ігор Городнюк. - Достатньо сказати, що нинішнє обладнання повністю виконано на цифровій базі. Станція дозволяє самостійно виконувати автосупроводження близько 200 цілей, при цьому значно скорочується потреба у додаткових спеціалістах. Окрім того, завдяки мобільності й компактності значно скорочується час на її розгортання та приведення у бойове положення".
Не остання перевага «Малахіту» й у тім, що його елементна база повністю виконана на вітчизняних блоках і деталях. А основою комплексу є автомобільна база КрАЗу, здатна витримати експлуатаційні навантаження у широкому діапазоні температур та несприятливих рельєфних умов.https://uprom.info/news/vpk/zastupaye-na-cherguvannya-rls-malahit-yaka-zdatna-suprovodzhuvaty-odrazu-200-czilej/
Згідно з проєктом відповідної постанови, уряд має намір заборонити приватизацію держконцерну "Укроборонпром", а також такі держкомпанії у сфері національної безпеки і оборонної промисловості, як Державне Київське конструкторське бюро "Луч", Запорізьке машинобудівне КБ "Прогрес ім. Івченко", Ізюмський приладобудівний завод.Перелік містить підприємства, функції яких не можуть в повній мірі виконуватися компаніями приватного сектора, а саме: підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність, є природними монополіями, а також діяльність яких критично важлива для суспільства, зазначено в пояснювальній записці до проєкту постанови.У переліку заборонених до приватизації підприємств із 100% часткою держави значиться також Державне підприємство обслуговування повітряного руху Украерорух.https://uprom.info/news/other/kabmin-zaboronyv-pryvatyzacziyu-antonova-ukraeroruhu-ta-ivchenko-progres/
"Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что его отец вынужден был выехать в Москву, так как сильно переживал за родину.
Об этом заявил украинский активист и журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.
"Я все верно понимаю? Мустафа утверждает, что СССР оккупировал Афганистан и его отец так сильно переживал за родину, что должен был выехать с оккупантами в Москву?" - отметил Дзиндзя.
Отметим, ранее активистка Эльвира Булат рассказала подробности об отце нардепа Найема.
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"То есть Найем - сын пособника оккупантов, который построил свое финансовое благополучие на измене родине, а затем скрылся в обозе оккупационной армии от справедливой мести. И Мустафа у нас неплохо обустроился, не горит желанием возвращаться на Родину. Потому что знает, что там его ждет.
Теперь понятно, кто у нас активно разоблачает агентов Кремля?", - резюмировала активистка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/163412-vsplyla_interesnaja_informatsija_ob_ottse_najema"
а х.лу лишние заводики в опальной земле не надоть.. лишний головняк....
на ем, итить тебя.... война ж еще только завязывается...ибо перемирие кровавое зелеными соплями не перешибешь! спросил бы мнение у защитников на передке, чего им не хватает
а зарплата... посиди под пулями снайпера - узнаешь цену одной минуты, одного выдоха...
Теперь, по сценарию, развал армии и дискредитация Воинов и Волонтеров...(
Тобто ця банда неспроможна забезпечити держзамовленням реанімовані за Порошенка підприємства,але на підняття собі,дорогеньким,зарплати вдвічі-втричі,і на закупівлю за кошти держбюджета джавелінів в США ,необхідна сумма в кількадесят мільйонів доларів, знайшлась.
Продавати й вирізати будуть з благородною метою-щоб вцілілим на зарплату вистачило (і трошки-Мусі).