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Все про:завод (124) реформи (1627) Найєм (276) Укроборонпром (573)

 Від деяких заводів "Укроборонпрому" доведеться відмовитися, - Найєм

Під час реформи в державному оборонному концерні "Укроборонпром" від деяких підприємств доведеться відмовитися.

Про це в "Суботньому інтерв'ю" розповів заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Справді, ми будемо реформувати. Так, це буде болючий процес, бо від деяких компаній нам треба буде відмовлятися. Але врешті-решт ми сподіваємося, що наступного року наш експорт буде набагато більшим", - зазначив він.

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Найєм не уточнив, від яких саме заводів планує відмовитися керівництво концерну, підкресливши, що це може стати відомо до кінця року.

"Але зараз мета, яка стоїть, яку ставить перед нами гендиректор, - це насамперед соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170634
 
 
 Топ коментарі
 
Верните пуштуна в пустыню к верблюдам...
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Отказаться нужно от тебя, от главаря Укрпочты, и от других уродов которые навыписывали за нехер себе невероятные премии. вот тогда бюджет хоть немного легче дышать будет,
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правильно зачем Украине заводы для оборонки. Нужно и это развалить.
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я вам что,всем мозги должен вправлять,сами то как ?
Приморский районный суд Одессы отказался запретить застройку территории военного аэродрома "Школьный".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования "Юг", передают Українськi Новини.
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Ты себе ум купи для начала.
Ты видел где тот аэродром? Одуреть.
Кстати, уточни, кто там строить собирается
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чего тебе нужно очумелый,ты спросил-я тебя послал,ковыляй потихонечку убожество
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Оптимизация всегда страшно, но это необходимо.
Главное шоб в правилах
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Наєм вертайся на батьківщину!
Який з тебе управлінець?
Ти ж журналіст.
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Та и журналист из него...как из гавна пуля...
Журношлюха он...
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Хтось зліпив.
Краще провів розслідування співпраці Талібану з спец. службами Кремля. Наркотрафік,теракти і т.п.
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https://censor.net.ua/news/3158119/ya_v_shoke_chto_proishodit_s_nashimi_predpriyatiyami_zelenskiyi_posle_posescheniya_zavodov_ukroboronpro
ma

Один танк в г о д , вместо 900(девяти сот).
Это реальная победа мальдивских !
06.11.19 13:57 Я в шоке.
Что происходит с нашими предприятиями? -

Зеленский после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове. ВИДЕО Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что был шокирован информацией о том, что ГП "Завод имени В. А. Малышева" с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины."Я в шоке, что касается статистики.
Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ.
А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам ....
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Т 84 - " Оплот" производства ГП " Малышева"

Вооружена в с я Юго - Восточная Азия. Только не воюющие на Восточном фронте ЗСУ.
10 ед. Фарисеи ..

Від деяких заводів "Укроборонпрому" доведеться відмовитися, - Найєм - Цензор.НЕТ 9804
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Вооружена в с я Юго - Восточная Азия

...так приятно о Таиланде ещё никто не отзывался...
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49 (сорок девятЬ)Т - 85 УД ед. в только в Таиланде -

это , что.
Тайланский расчет на своем полигоне тренировочной школы номер 16 в провинции Чантхабури. .

Від деяких заводів "Укроборонпрому" доведеться відмовитися, - Найєм - Цензор.НЕТ 7387
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А сколко танков было поставленов ВСУ при зебиле?
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Есть сведения что в этом танке до сих пор не замещены комплектующие из РФ. Так что в данный момент его вообще нет возможности производить.
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Заступає на чергування РЛС «Малахіт», яка здатна супроводжувати одразу 200 цілей

Підрозділи харківської радіотехнічної бригади Повітряного командування «Схід» освоюють нові зразки техніки, що, за словами командира частини полковника Віталія Птащенка, у рази підвищить боєздатність підпорядкованих підрозділів.
Так, в окремій радіолокаційній роті бригади, що дислокована на Полтавщині, нещодавно отримала постійну прописку нова РЛС «Малахіт».

"Її бойові та функціональні можливості значно перевищують аналогічні зразки виробництва минулих десятиліть, - зазначив командир підрозділу майор Ігор Городнюк. - Достатньо сказати, що нинішнє обладнання повністю виконано на цифровій базі. Станція дозволяє самостійно виконувати автосупроводження близько 200 цілей, при цьому значно скорочується потреба у додаткових спеціалістах. Окрім того, завдяки мобільності й компактності значно скорочується час на її розгортання та приведення у бойове положення".
Не остання перевага «Малахіту» й у тім, що його елементна база повністю виконана на вітчизняних блоках і деталях. А основою комплексу є автомобільна база КрАЗу, здатна витримати експлуатаційні навантаження у широкому діапазоні температур та несприятливих рельєфних умов.https://uprom.info/news/vpk/zastupaye-na-cherguvannya-rls-malahit-yaka-zdatna-suprovodzhuvaty-odrazu-200-czilej/
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кто-то может объяснить, почему на всех рук. должностях или нацмены или евреи??
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А можливо наєма на когось з полонених обміняти?
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Журношлюха распоряжается заводами...это днище..
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в Польше заводы и предприятия строят и переоснащают, в том числе обеспечивая общежитиями, питанием сотрудников, обучением и переобучением, а у нас от заводов готовы отказаться - нет чтоб от министров и президентов тупых, недальновидных и непрофессионалов отказаться а от работающих предприятий! пиндец!
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А что производят польские заводы в военно-оборонном смысле? Можно ссылку? Просто я ничего такого не знаю.
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...можна избавиться от наема ...это здорово поможет сэкономить на зарплату рабочим ...
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Кабінет міністрів на засіданні в середу, 15 січня, вніс до списку заборонених до приватизації 135 держкомпаній зі 100% часткою держави, серед них - ДП "Антонов".

Згідно з проєктом відповідної постанови, уряд має намір заборонити приватизацію держконцерну "Укроборонпром", а також такі держкомпанії у сфері національної безпеки і оборонної промисловості, як Державне Київське конструкторське бюро "Луч", Запорізьке машинобудівне КБ "Прогрес ім. Івченко", Ізюмський приладобудівний завод.Перелік містить підприємства, функції яких не можуть в повній мірі виконуватися компаніями приватного сектора, а саме: підприємства, які забезпечують енергетичну незалежність, є природними монополіями, а також діяльність яких критично важлива для суспільства, зазначено в пояснювальній записці до проєкту постанови.У переліку заборонених до приватизації підприємств із 100% часткою держави значиться також Державне підприємство обслуговування повітряного руху Украерорух.https://uprom.info/news/other/kabmin-zaboronyv-pryvatyzacziyu-antonova-ukraeroruhu-ta-ivchenko-progres/
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Мне вот всегда интересно было , как журналисты довольно среднего уровня , вдруг становятся ТОП менеджерами , не имея не образования , не опыта , не таланта.
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Просто оставлю это здесь как напоминание кто эти люди, что они хотят и откуда у них столько желания развалить все.

"Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем заявил, что его отец вынужден был выехать в Москву, так как сильно переживал за родину.
Об этом заявил украинский активист и журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.

"Я все верно понимаю? Мустафа утверждает, что СССР оккупировал Афганистан и его отец так сильно переживал за родину, что должен был выехать с оккупантами в Москву?" - отметил Дзиндзя.

Отметим, ранее активистка Эльвира Булат рассказала подробности об отце нардепа Найема.
.......
"То есть Найем - сын пособника оккупантов, который построил свое финансовое благополучие на измене родине, а затем скрылся в обозе оккупационной армии от справедливой мести. И Мустафа у нас неплохо обустроился, не горит желанием возвращаться на Родину. Потому что знает, что там его ждет.

Теперь понятно, кто у нас активно разоблачает агентов Кремля?", - резюмировала активистка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/163412-vsplyla_interesnaja_informatsija_ob_ottse_najema"
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Тут нужно как можно быстрее отказаться о Найема
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Уже. Наем сказал, что Коломойский имеет огромное влияние на ***********.
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...хм... а банальные станки для пулемётов, волонтёры делают...
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коли вже ж буде так:в процесі реформування ми модернізували скількись там підприємств, побудували ще скількість, побудуємо в скількись раз більше
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закрывать не строить.. много ума не требуется
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Схоже промисловість Україні не потрібна, вона ж сільгосподарча країна, як колись сказав головний бджоляр країни
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т.е войну как бы уже нам и не выиграть - сдаваться скоро - зе.ло порешало...
а х.лу лишние заводики в опальной земле не надоть.. лишний головняк....
на ем, итить тебя.... война ж еще только завязывается...ибо перемирие кровавое зелеными соплями не перешибешь! спросил бы мнение у защитников на передке, чего им не хватает
а зарплата... посиди под пулями снайпера - узнаешь цену одной минуты, одного выдоха...
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Вот и все к чему дело шло...

Теперь, по сценарию, развал армии и дискредитация Воинов и Волонтеров...(
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Надо не отказваться не от оборонных заводов, а от их извечных директоров-хабарникив.
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...и в первую голову от дилетанта Мустафы
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Так можно от всего оборонпрома отказаться и не нужно заботиться об инфроструктуре и зарплатах. Я вообще то думал что государство,даже в убыток себе, ( хотя это бюджет т.е. народные деньги) должно заботиться об оборонпроме. Но если эти заводы в частных руках и без должного контроля, то понятно, РАСКРАДУТ.
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"Але зараз мета, яка стоїть, яку ставить перед нами гендиректор, - це насамперед соціальні умови наших працівників, тобто щоб люди отримували зарплату". !!!

Тобто ця банда неспроможна забезпечити держзамовленням реанімовані за Порошенка підприємства,але на підняття собі,дорогеньким,зарплати вдвічі-втричі,і на закупівлю за кошти держбюджета джавелінів в США ,необхідна сумма в кількадесят мільйонів доларів, знайшлась.
Продавати й вирізати будуть з благородною метою-щоб вцілілим на зарплату вистачило (і трошки-Мусі).
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