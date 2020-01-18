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Все про:дороги (814) Нацполіція (8838) Правоохоронні органи (658) розтрата (119) Харків (1594)

 Чиновник розтратив майже 2 млн гривень, призначених для ремонту харківських доріг

Заступник директора Департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради підозрюють у розтраті 2 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

За версією слідства, розтрату було вчинено в 2017-2019 роках.

"Під час виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт за договорами з капітального ремонту транспортних споруд на проспекті Льва Ландау, шляхом списання зворотньою сумою відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття за ціною значно нижчоюза ринкову, було завдано значних матеріальних збитків", - сказано в повідомленні.

Поліція розслідує справу за частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Якщо провину чиновника буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170633
 
   
 Топ коментарі
 
Если министр положил себе в качестве премий 3 миллиона чем хуже чиновник он немножко меньше взял 2 миллиона. Живём малята по новому дороги в смартфоне . Наслаждайтесь управлением дебилоидов
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Блин это пипец! Фпезерат это отходы. Его вобщето на свалку вывозят!
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Чиновник растратил почти 2 млн гривен, предназначенных для ремонта харьковских дорог

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Красиво жить не запретишь Чиновник розтратив майже 2 млн гривень, призначених для ремонту харківських доріг - Цензор.НЕТ 933 Будет что вспомнить на нарах. интересно,на что он о два ляма потратило?
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Справа в тому, що він ці відходи після списання ще й продав за готівку. Мешканці з приватного сектора свої провулки асфальтували власним коштом, купуючи цей знятий асфальт, як новий.
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каждый год одно и то же, вот уже почти 30 лет, ничего не поменяется и через 100, менталитет такой
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А ты ему тогда скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют! (с)
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Но гепу он не сдаст. Гепа ему порёхает по делу.
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Блин это пипец! Фпезерат это отходы. Его вобщето на свалку вывозят!
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Не печальтесь Выделили 30 миллиардов , а спохватившись еще 20 Всем хватит.
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Наградить ! И в клуб любителей семейных ценностей
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Это потому что зарплата маленькая, спросите любого ЗЕбила и он вам подтвердит. Нужно ещё больше поднять ЗП что бы не воровали.
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Если министр положил себе в качестве премий 3 миллиона чем хуже чиновник он немножко меньше взял 2 миллиона. Живём малята по новому дороги в смартфоне . Наслаждайтесь управлением дебилоидов
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тото там мост уже 6 год ремонтируется(!), до сих пор. а тот который на окружной скорее всего даже еще не начали ремонтировать.
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Другие хорошие новости : Китайцы, живущие в РФ, спаивают местное население, записывают на видео и выкладывают в китайских соцсетях с комментариями о «русском быдле и алкашах». Пользователи Поднебесной активно обсуждают такие видео и предлагают спаивать «русское быдло» до смерти.
Видео в ютубе
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Так для того ничтожества и алчут власти: чтобы самоутверждаться и набивать карманы.
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Чиновника как в Китае пустить на органы и через пол года такие чиновники закончатся.
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Тут кто-то читать умеет? Чиновник не украл 2 миллиона денег. Он,по мнению правоохоронцев, списал строительный мусор по цене ниже рыночной.То есть недостаточно оценил стоимость фрезерата,которая должна была быть приплюсована к стоимости новых материалов.Почему мало? Потому,что "на базаре" он дороже,считают органы.Где он выгоду получил и как реализовал эту разницу и можно ли вообще ее реализовать. Дудеть рано,надо долго разбираться,а зачем? Украл и все.И поделом гаду...
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Согласен полностью нашим гупешкам трудно что-то объяснить они в стране эльфоы живут!
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Вобще мы отдаем по факту местным властям пусть что хотят то с ним и делают! Акт передачи материалов делаем что-бы не было головняка!
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Недосвідчений...Крав шляхом списання відходів,а треба було піти шляхом нарахування премій і доплат...
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А фрезерат и есть отходы. Походу честный человек был не принимал откаты за криворукость и косяки строителей вот его и подставили!
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за шо? Прєдпріімчівий маладой чєлавєк вигодно продал строітєльний мусор - можєт сєбє прємію випісать. Грівнямі всєго лішь
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Нет он не продал он просто оценил его не по 100 рублей а по 90 чем нанес вред государству Чиновник розтратив майже 2 млн гривень, призначених для ремонту харківських доріг - Цензор.НЕТ 184 Хотя цена этому фрезерату 300 грн за 30 тон! Чиновник розтратив майже 2 млн гривень, призначених для ремонту харківських доріг - Цензор.НЕТ 6425
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На участку автодороги в Харківській області : Борова - Горохуватка - Підвисоке - Чистоводівка - Куньє - Веселе , - до з"єднання з автотрасою М - 03 Харків - Довжанське це жах . А від Борової до Ізюма - це взагалі танкодром . Цей участок дороги , особливо в Ізюмському районі не ремонтувався років десять . А з часів прокладання , ще при совєтському союзі , - капітально не ремонтувався ніколи . Ями в асфальті глибиною від 20 - до 40 сантиметрів . Вже довелося купувати новий диск із резиною . Добре , хоч шарову опору не одірвало на швидкості , та зустрічних машин в цей момент не було ... .
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Вове Пономаренко . А на чём ты ездил , на козе ? И кто тебя вообще пустил в Украину ?
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За мелочь какую то хотят посадить, а ведь у руководителя Укрпочты это месячная зарплата
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зарплата у рабочіх, у главпочтальйона - жалованійє
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Так это копейки,меньше одного километра дороги.
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