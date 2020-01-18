 Ми подаємо до суду на Портнова, - 5 канал

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", медійники хочуть також звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з приводу дій соратника Януковича.
"У четвер з'явилася нова програма "Спостерігача" про "державу Коломойського" і одразу викликала бурхливу реакцію глядачів. А точніше, конкретного глядача - адвоката Андрія Портнова. Через те, що ми показали автівки, які зупиняються біля його офісу й офісу Коломойського. Ми теж відреагуємо і подамо відповідну заяву до суду за образу", - повідомила журналістка Лілія Ткачук.
Зазначається, що Андрій Портнов після виходу нового випуску програми "Спостерігач" у своєму телеграм-каналі обізвав журналістів "задроченним бидлом із задроченного каналу". У редакції припускають, що він дивився програму неуважно, бо журналісти не стверджували, що він користується автомобілями, про які йдеться в сюжеті.
И канал и его хозяин.
6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Портнов числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции[19][20][21]. Сам Портнов заявляет, что не имеет финансовых активов за рубежом[22]
25 мая 2014 года ФМС России предоставило Андрею Портнову разрешение на временное проживание сроком на 3 года[12].
В это время продолжал оказывать юридические консультации предпринимателю Игорю Коломойскому, сотрудничество с которым началось в 1999 году[33]. Также оказывал юридическую поддержку Вячеславу Химикусу, обвинявшему экс-нардепа Сергея Пашинского в причинении тяжёлого телесного вреда[34].
С августа по октябрь 2018 года являлся владельцем корпоративных прав на информационный телеканал NewsOne, который в итоге перешли к бизнес-партнёру и политическому соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку[35][36][37].