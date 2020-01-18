 Ми подаємо до суду на Портнова, - 5 канал

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", медійники хочуть також звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з приводу дій соратника Януковича.

"У четвер з'явилася нова програма "Спостерігача" про "державу Коломойського" і одразу викликала бурхливу реакцію глядачів. А точніше, конкретного глядача - адвоката Андрія Портнова. Через те, що ми показали автівки, які зупиняються біля його офісу й офісу Коломойського. Ми теж відреагуємо і подамо відповідну заяву до суду за образу", - повідомила журналістка Лілія Ткачук.

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Зазначається, що Андрій Портнов після виходу нового випуску програми "Спостерігач" у своєму телеграм-каналі обізвав журналістів "задроченним бидлом із задроченного каналу". У редакції припускають, що він дивився програму неуважно, бо журналісти не стверджували, що він користується автомобілями, про які йдеться в сюжеті.