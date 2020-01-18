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 Політика України, Суспільство
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Все про:5 канал (3) Портнов (171) ЗМІ (692) суд (5720)

 Ми подаємо до суду на Портнова, - 5 канал

Журналісти "5 каналу" планують подати до суду на колишнього ексзаступника голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова за образу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", медійники хочуть також звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з приводу дій соратника Януковича.

"У четвер з'явилася нова програма "Спостерігача" про "державу Коломойського" і одразу викликала бурхливу реакцію глядачів. А точніше, конкретного глядача - адвоката Андрія Портнова. Через те, що ми показали автівки, які зупиняються біля його офісу й офісу Коломойського. Ми теж відреагуємо і подамо відповідну заяву до суду за образу", - повідомила журналістка Лілія Ткачук.

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Зазначається, що Андрій Портнов після виходу нового випуску програми "Спостерігач" у своєму телеграм-каналі обізвав журналістів "задроченним бидлом із задроченного каналу". У редакції припускають, що він дивився програму неуважно, бо журналісти не стверджували, що він користується автомобілями, про які йдеться в сюжеті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170632
 
   
 Топ коментарі
 
Нарешті. Хоч хтось поставить на місце нахабного рига.
І на Зелю теж треба в суд подавати.
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так спитайте в Зелі - чому він його захищає.
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Так його в країні не було.
Тепер питання до тебе - чому зе не переслідує жодного рига ?
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Я думаю пять лет Порошенко было не до Портнова, он сидел себе тихо где то вместе с Хомутынником. А сейчас понял что вместе с беней можно сделать гешефт и гадит.
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А как же СБУ , кум в прокуратуре и т.п. ? Ведь по сути делать ничего не нужно было , Стряпуху даже левую состряпали, судом своим реформированным узаконили и подали в Интерпол . А там дальше пусть заграничные копы его ловят … Но почему то этого не произошло . Югик тому свидетель.
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???. Вопрос нужно задавать в первую очередь судьям которых реформировал Портнов при дваждынесудимом. Я думаю они многое смогут рассказать.
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а что хоть одно уголовное дело было на этого убогого заведено ?
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ты следи за своим членоприёмником , а то с голоду помрёшь шнырь подшконный.
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нда... кто о чём. а ******* стас о своём - о девичьем....
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Этот «STAS 777" больное форумное животное. к сожалению утилизировать его нет возможности поэтому этого гнилого нужно избегать просто и банить его дерьмо.
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можешь приехать в Винницу и утилизировать .
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ты не примеряй свой гребень на других , парашник.
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"Не внимательно смотрел Портнов"...хмм...а что кто-то "5канал" ещё смотрит?
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22 февраля покинул территорию Украины. 28 февраля Генеральная прокуратура Украины потребовала от МВД и СБУ в течение 10 дней задержать Андрея Портнова[18].
6 марта 2014 года Евросоюз и Канада объявили, что Портнов числится в списках высокопоставленных украинских чиновников, против которых вводятся финансовые санкции[19][20][21]. Сам Портнов заявляет, что не имеет финансовых активов за рубежом[22]
25 мая 2014 года ФМС России предоставило Андрею Портнову разрешение на временное проживание сроком на 3 года[12].
В это время продолжал оказывать юридические консультации предпринимателю Игорю Коломойскому, сотрудничество с которым началось в 1999 году[33]. Также оказывал юридическую поддержку Вячеславу Химикусу, обвинявшему экс-нардепа Сергея Пашинского в причинении тяжёлого телесного вреда[34].
С августа по октябрь 2018 года являлся владельцем корпоративных прав на информационный телеканал NewsOne, который в итоге перешли к бизнес-партнёру и политическому соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку[35][36][37].
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Снайпер эффективней. А может ещё и экономичней.
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5-й (к)анал плюєця тим,що викладає в ефір.... Ми подаємо до суду на Портнова, - 5 канал - Цензор.НЕТ 7949ПЕСиків зобидили,назвали речі своїми іменами! АСКАРБЛЕНІЄ!!!!!
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Зебилы возбудились наверняка портянку нухают когда клей кончается
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столько денег в стране да и спецов в стране: один тихий щелчок снайпера и портной вчерашний день.нет человека нет проблемы. Вспомните Немцова... Гарантирую огромный хайп народа особенно в инете!
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