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Все про:поранення (1615) Донбас (13001) Об'єднані сили (424)

 Від початку доби 8 бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил. Противник відкривав вогонь поблизу Пісків (зі стрілецької зброї), Красногорівки (16 пострілів із станкового протитанкового гранатомета, а також з озброєння БМП-1), Павлополя (з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм) і Василівки (зі стрілецької зброї).

Крім цього, з мінометів калібру 120 мм (10 мін), а також автоматичних станкових гранатометів ворог обстріляв захисників населеного пункту Оріхове в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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"Сьогодні, 18 січня, унаслідок ворожих обстрілів 8 військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в пресцентрі уточнили зведення минулої доби. Зокрема, сказано, що 17 січня унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Раніше повідомлялося, що бійці ОС не постраждали.

Нагадаємо, 17 січня незаконні збройні формування 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170631
 
 
 Топ коментарі
 
Пряник от детей дамбаса говоришь?
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Пора переносить офис президента в зону ведения военных дейтвий !
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Украинская сторона завершила определение новых участков для разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе.
Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что "на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение". "Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участком мы договоримся", - добавил Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3165108
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Пора переносить офис президента в зону ведения военных дейтвий !
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Да . свинарчука , порося с катерами и с минометчиком , авакова с рюкзаками и тд.
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свинарчук и аваков теперь ваши мразь зеленая
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Они и раньше их были . Только сейчас это проявилось .
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Правильно. Поближче до дітей Донбасу. Щоб пряники свіжими доходили.
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Побольше снайперов на фронт , и все будет нормально . Роги у козломордых длинные , не промахнутся .
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По таким как ты без предупреждения .
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Не тебе зебилу решать, слава Богу, куда и кому стрелять.
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Или ты думаешь . все дураки и не видят от куда ты строчишь ?
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У вас, лаптерогих, прям семейный подряд. И куда же вы своего "временного хранителя царьскава трона" засунули? Дальше бухать? Пропадет ведь, балезный.
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Голосовали? По нам гатят крупньіми калибрами. Какие снайпера.
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Пускай серов там концерт проведет... с чистым сердцем...
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15.01.20 15:15 Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель С начала суток 8 бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 468Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополни
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надо писать:американские контрбатарейные радары засекли минометы россиян и дали целеуказания дежуримшим в небе байрактарам
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При главнокомандующем панамскими офшорами такого не было
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Таки да. Ответка прилетала кацапам постоянно.
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І про "панамські офшори" приведіть факти, будь ласка
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А вы не знали шо фирма Рошен под юрисдикцией другой страны . это лишь малый пример этого поцтреота . Откройте его ведомость и почитайте сколько фирм и где платят налоги .
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Ви написали про панамський офшор. Почнемо з фактів про нього. Бо у мене, з цього приводу, інакша інформація. "Панамская прокуратура проверила сведения и закрыла дело против Петра Порошенко, начатое по заявлению Андрея Портнова, и теперь по жалобе адвокатов пятого президента там начнут расследовать дело уже против экс-замглавы Администрации президента при Януковиче."
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ты общедоступный дегенерат. и это всем известно
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В Омане происходили консультации между Зеленский и должностными лицами РФ | Студия Запад

https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA&fbclid=IwAR0uT6qM6pCJ85dyDLd151jWKyxOZIMW_sYSzLkbG166dwXEyVHKHPXM_DQ&app=desktop
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ЗЕленое безумие даже концы подчищать не научено
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при этот подонок зеЛенкский про пряники нам расказывает!
чем скорей прогоним этих предателей зеленЫх на ростов!тем лучше!
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Зачем их гнать в ростов? на месте разберемся
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Нет слов........😡
Выздоровления хлопцам........
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Багато...
Якесь пожвавлення на фронті.
Суспільство ніц не знає.
Війни наче немає, просто звідти тихо привозять поранених та вбитих..
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Ничьо, вот коронуют царя, пожизненно и усе будет путем
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пшел в жопу художник-передвижник
их кровь и на твоих лапах бесхребетное чмо
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зелен-план - 90 % українських маскулінум зробити каліками.
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А ответка по кацапам была? Или только наши каждый день выгребают?
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Разводим дальше! Кругом одни успехи! Від початку доби 8 бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6933
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8...восемь...ВОСЕМЬ. Найскорішого одуження,воїни. Враги пусть пряниками давятся.
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КОГДА НАША ВЛАСТЬ СОСТОЯЩАЯ ИЗ МАЛОРОСОВ ПОЙМЁТ ЧТО ПРОСТО ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЯТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ??!! Если войска отступают по ним стреляют ещё больше и из больших калибров, что бы достать !!! Так можно до Днепра оступить !!! или это новая тактика нашей власти ? что бы наших бойцов больше поубивали ?!! Від початку доби 8 бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7695
А в это время певец Серов который поддержал анексию Крыма, хочет приехать в Киев с концертами !! а наши депутаты ВР хотят за это проголосовать ??!! Від початку доби 8 бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7695

СУКИ ОДНИМ СЛОВОМ !
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Юрий Швец (эмигрировавший в США 25 лет назад бывший советский разведчик):
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
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Уж не помню, когда слово "ответка" проскакивало
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Просто слів бракує! Пораненим найшвидшого одужання!
А Гарант вже визначив нові участки відведення. (((
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Вот ето сьездыл ЗЕ на переговоры с Чортом. А потом еще поздравил с новым годом. Ответочку от ***** держите. Он по своему поздравляет украинцев.
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Ти за це голосував. Тому замовкни, зебіл. Все, що зараз відбувається, і на тобі. А потім так вернеться і трісне, що не отямишся.
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тебя уже девушки опускают. совсем зачмырился ты паря.... такое не прощается..
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это уже устойчивое и стабильное ? да, дебильное?
почему не слышу "звонка другу", которому в глаза смотрел и млел?
почему не позвонить фрау, мсье и пошептать об нескончаемых обстрелах и каждодневных раненных и... не только раненных
т.е как с новым годом старую крысу поздравить - сподобился! а тут...?? а тут??? заціпило???
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Вот как оно выходит то Зеперемирие в предверии очередной сдачи врагу территории..А ведь предупреждали зеглавковерха,что заискивание пред агрессором до добра не доведет..
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Наші, як мішені. Їх просто розстрілюють.
Наголосували виродки.

Одужуйте, хлопці.
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Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Далі ще гірше:"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях."Источник: https://censor.net.ua/n3170575. Тобто капітулювати, не захищати свій народ, віддати Донбас і Крим офіційно, визнати ПМР, Абхазію, скоротити і роззробіїти армію.
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Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

Розведення по зеленсько-путінськи - один загиблий та вісім поранених за дві доби

Російські окупанти не припиняють обстрілі української території із забороненої артилерії. Тільки за останні дві доби ми втратили одного захисника та було поранено вісім бійців ЗСУ. І все це на фоні того, що Зеленський і надалі збирається віддати окупантам українську землю на трьох ділянках ЗСУ відступатимуть і надалі: У Зеленського визначилися з переліком трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі. Ну, а що, - даремно він таємно літав на зустріч з Сурковим і кумом Путіна в Оман і так посилено брехав про це? Зеленський літав в Оман для зустрічі з Сурковим - джерело в ОПУ
Прес-центр ООС:
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Піски - зі стрілецької зброї;
поруч з Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1;
неподалік Павлопіля - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;
в районі населеного пункту Василівка - зі стрілецької зброї.
Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Сьогодні, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 8 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
17 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Павлопіль, Василівка, Красногорівка, Оріхове та Луганське.
Протягом минулої доби у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
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