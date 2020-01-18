 Від початку доби 8 бійців ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог застосовував заборонені міномети калібру 120 мм, - пресцентр

Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил. Противник відкривав вогонь поблизу Пісків (зі стрілецької зброї), Красногорівки (16 пострілів із станкового протитанкового гранатомета, а також з озброєння БМП-1), Павлополя (з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм) і Василівки (зі стрілецької зброї).
Крім цього, з мінометів калібру 120 мм (10 мін), а також автоматичних станкових гранатометів ворог обстріляв захисників населеного пункту Оріхове в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Сьогодні, 18 січня, унаслідок ворожих обстрілів 8 військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що в пресцентрі уточнили зведення минулої доби. Зокрема, сказано, що 17 січня унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Раніше повідомлялося, що бійці ОС не постраждали.
Нагадаємо, 17 січня незаконні збройні формування 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что "на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение". "Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участком мы договоримся", - добавил Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3165108
https://www.youtube.com/watch?v=zKM1MRga3DA&fbclid=IwAR0uT6qM6pCJ85dyDLd151jWKyxOZIMW_sYSzLkbG166dwXEyVHKHPXM_DQ&app=desktop
чем скорей прогоним этих предателей зеленЫх на ростов!тем лучше!
Выздоровления хлопцам........
Якесь пожвавлення на фронті.
Суспільство ніц не знає.
Війни наче немає, просто звідти тихо привозять поранених та вбитих..
их кровь и на твоих лапах бесхребетное чмо
А в это время певец Серов который поддержал анексию Крыма, хочет приехать в Киев с концертами !! а наши депутаты ВР хотят за это проголосовать ??!!
СУКИ ОДНИМ СЛОВОМ !
После "воссоединения" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов окажутся в Украине. В Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе начнут взрываться дома.
Для Украины "воссоединение" с оккупированными территориями Донбасса и открытие границ с ОРДЛО - это "контрольный выстрел в собственную голову".
За время оккупации ОРДЛО российские спецслужбы повязали кровью десятки тысяч человек из местного населения, тем самым превратив в действующую или потенциальную агентуру.
Как представляется, в Украине нет полного осознания того, что произойдет со страной в случае "воссоединения" с ОРДЛО. Как нет и ясного понимания, какого мира хотят избиратели, массово проголосовавшие за Владимира Зеленского. Трагическая реальность состоит в том, что в обозримом будущем, как только граница с ОРДЛО будет открыта, Украина перестанет существовать как независимое государство, а жизнь ее населения превратится в ад.
Необходимо со всей определенностью понимать, что с "воссоединением" с ОРДЛО тысячи потенциальных террористов на законных основаниях окажутся на территории Украины и примкнут к давней агентуре, которая окопалась в украинской элите еще со времен КГБ. Как только это произойдет, даже не Путин, а какой-нибудь третьеразрядный "шнурок" из Кремля будет звонить президенту Украины и давать указания, что и как делать.
А если президент заартачится, то на следующий день в городах Украины начнут взрываться дома - в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе. Одновременно в результате одиночных терактов один за другим станут гибнуть известные люди. И после каждого такого случая "шнурок" будет звонить на Банковую и спрашивать: "Ну что, пацан, ты все понял? Можем повторить!"
Если кто-то скажет, что все это бред и такого не может быть никогда, вспомните, кто в 1990 году мог поверить, что российские спецслужбы способны взорвать дома в собственной столице и похоронить под их обломками более 300 человек, чтобы привести к власти Окурка из питерской подворотни. А кто в начале 2000-х годов мог представить, что ФСБ и ГРУ будут осуществлять теракты в столице страны НАТО с применением оружия массового поражения (полоний и "Новичок")?
К сожалению, все вышеуказанное вполне может быть исполнено Путиным и, видимо, в этом и состоит сейчас стратегический план Кремля в отношении Украины - перенесение необъявленной войны в города Украины при помощи массового террора. Поэтому "воссоединение" с ОРДЛО и открытие границ с оной - это контрольный выстрел в собственную голову.
А в это время в Минске украинская делегация фактически обсуждает, как впустить террористов на собственную территорию. Это безумие.
Обещание добиться мира не означает, что это нужно сделать путем самоубийства страны.
А Гарант вже визначив нові участки відведення. (((
почему не слышу "звонка другу", которому в глаза смотрел и млел?
почему не позвонить фрау, мсье и пошептать об нескончаемых обстрелах и каждодневных раненных и... не только раненных
т.е как с новым годом старую крысу поздравить - сподобился! а тут...?? а тут??? заціпило???
Наголосували виродки.
Одужуйте, хлопці.
Тепер на війні вирішило заробити пархате кодло з 95 кварталу на чолі з гешефтфюрером Бєнєй, видно що війна справа прибуткова, кров наших бійців пертворюється в гроші на їхніх рахунках в офшорах.
Далі ще гірше:"Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях."Источник: https://censor.net.ua/n3170575. Тобто капітулювати, не захищати свій народ, віддати Донбас і Крим офіційно, визнати ПМР, Абхазію, скоротити і роззробіїти армію.
Розведення по зеленсько-путінськи - один загиблий та вісім поранених за дві доби
Російські окупанти не припиняють обстрілі української території із забороненої артилерії. Тільки за останні дві доби ми втратили одного захисника та було поранено вісім бійців ЗСУ. І все це на фоні того, що Зеленський і надалі збирається віддати окупантам українську землю на трьох ділянках ЗСУ відступатимуть і надалі: У Зеленського визначилися з переліком трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі. Ну, а що, - даремно він таємно літав на зустріч з Сурковим і кумом Путіна в Оман і так посилено брехав про це? Зеленський літав в Оман для зустрічі з Сурковим - джерело в ОПУ
Прес-центр ООС:
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.
Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу населеного пункту Піски - зі стрілецької зброї;
поруч з Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомету - 16 пострілів та озброєння БМП-1;
неподалік Павлопіля - з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;
в районі населеного пункту Василівка - зі стрілецької зброї.
Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм - 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Сьогодні, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 8 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
17 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Широкине, Павлопіль, Василівка, Красногорівка, Оріхове та Луганське.
Протягом минулої доби у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.