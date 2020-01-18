 Президент МАУ Дихне закликає разом вшанувати пам'ять українців, які загинули в Ірані

Про це Євген Дихне написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому... Пропоную завтра, 19 січня, об 11:00 всім українцям, де б ви не були, натиснути автомобільний сигнал на знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями... втраченими в небі Ірану", - написав він.
Дихне закликав усіх долучитися до почесної "варти", натиснувши на клаксон.
"Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома..." - підсумував Дихне.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі українців відбудеться у неділю, 19 січня, в аеропорту "Бориспіль".
Через церемонію довкола аеропорту та на Бориспільському шосе можуть частково обмежити рух.
но только отдельно от Зеленского
Бубочка поедет в военный госпиталь, проведать 8 свежераненых Воинов ?
С начала суток 8 бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр
2) а по какому поводу? Там война?
Трагическое стечение обстоятельств. Это нельзя было предвидеть. Уж с Украинской стороны точно вины нет. (разве что, если бы у самолёта не было перегруза и его не задержали бы почти на час - может бы его и не сбили (а может и сбили бы всё равно))
при Зеленском теперь по украинцам рашки стреляют уже в Иране
не вышло на пилотов и Боинг свалить вину.
спасибо США, Канаде и Британии
Но, блд, скоко уже можно превращать проё...ы власти в национальные трагедии?!
Мы вечно за кем-то скорбим, не заметили? Праздники у нас превратились в марши, а всё остальное время мы скорбим. То - за ежедневно гибнущими нашими воинами, то за жертвами уличного беспредела, то за жертвами пожаров, взрывов, авиа катастроф...
Вывод? Власть за 30 лет ничего не делала и не собиралась делать для того, шобы оградить и обезопасить свой народ от всяких скорбей. Они, за всё наше "независимое" существование, высасывали деньги и ресурсы из страны и лишь набивали свою мошну, но вешали нам разноцветную лапшу на уши. Шо и продолжается по сей день...
Не то чтоб я за правительство Украины - но мерзко выглядит попытка, агитировать и извлекать политические выгоды из трагедии.
Мне сильно не понятно за шо я агитировал и шо извлекал, исходя из вашего нижнего абзаца? Или это не ко мне относится?
Впрочем возможно погорячился, обращая конкретно к вам. Просто многие тут делают именно это.
Я на вас не обижаюсь. Ко мне тут и "по-круче" бывает обращаются. Сам стараюсь не отвечать хамством на хамство. Стараюсь отличаться от "многих".