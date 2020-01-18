EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  753  26
Матеріали за темою:
Все про:Іран (444) МАУ (125) Євген Дихне (4)

 Президент МАУ Дихне закликає разом вшанувати пам'ять українців, які загинули в Ірані

Тіла загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців доставлять в аеропорт "Бориспіль". Керівник МАУ пропонує вшанувати їхню пам'ять, натиснувши об 11:00 на автомобільний сигнал.

Про це Євген Дихне написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра наші друзі, колеги, співвітчизники, янголи рейсу PS 752 повертаються додому... Пропоную завтра, 19 січня, об 11:00 всім українцям, де б ви не були, натиснути автомобільний сигнал на знак солідарності з усією країною, яка готується попрощатися з безневинними українцями... втраченими в небі Ірану", - написав він.

Дихне закликав усіх долучитися до почесної "варти", натиснувши на клаксон.

"Вони мають знати, як палко ми чекали на них вдома..." - підсумував Дихне.

Читайте також: Іран пообіцяв віддати Україні чорні скриньки

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі українців відбудеться у неділю, 19 січня, в аеропорту "Бориспіль".

Дивіться також: На місці падіння літака МАУ було безліч людей, які збирали речі, уламки: дехто здавав на металобрухт, дехто собі на пам'ять, - директор КНДІСЕ Рувін. ВIДЕО

Через церемонію довкола аеропорту та на Бориспільському шосе можуть частково обмежити рух.

Президент МАУ Дихне закликає разом вшанувати память українців, які загинули в Ірані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170630
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский должен извинится перед родственниками пилотов и МАУ за обвинение их в крушении самолёта
 показати весь коментар
 
Сука, как же запарило это вытье по пассажирам сбитого самолёта. Да с начало года погибло больше украинцев на фронте чем было самолете мау. А еще много бойцов стали калеками. И все благодаря оманскому говнокомандующему, который отводит войска в чистое поле
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Земля пухом погибшим!

но только отдельно от Зеленского Президент МАУ Дыхне призывает вместе почтить память украинцев, погибших в Иране - Цензор.НЕТ 3947
 показати весь коментар
 
после церемонии прощания в аэропорту

Бубочка поедет в военный госпиталь, проведать 8 свежераненых Воинов ?

С начала суток 8 бойцов ОС получили ранения на Донбассе, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр
 показати весь коментар
 
Царство небесне загиблим українцям і пасажирам літака з інших країн...
 показати весь коментар
 
Зеленский должен извинится перед родственниками пилотов и МАУ за обвинение их в крушении самолёта
 показати весь коментар
 
 
А, этот , дыхне, не хочет ответить за то, что не закрыли воздушное сообщение..., как это сделали все порядочные авиакомпании ..!? Или, бабло куда дороже человеческих жизней..!? Суки ненасытные !!!
 показати весь коментар
 
неправда, закрили тІльки США, в той час піднімались і відлітали три літаки в різних напрямах
 показати весь коментар
 
 
1) воздушное пространство никто кроме США не закрывал.
2) а по какому поводу? Там война?

Трагическое стечение обстоятельств. Это нельзя было предвидеть. Уж с Украинской стороны точно вины нет. (разве что, если бы у самолёта не было перегруза и его не задержали бы почти на час - может бы его и не сбили (а может и сбили бы всё равно))
 показати весь коментар
 
 
Зря стараетесь - это недоразумение строчит то, что прописано в методичках
 показати весь коментар
 
Только слепо- глухо- немой не знал, что после уничтожения Сулеймани последует ответка персов. Да, к тому же они сами предупредили США.И, американцы, кстати, сразу же среагировали. Где был украинский МИД , с Пристайкой, ....!? Тоже вы Куршавеле..!?
 показати весь коментар
 
Не погибших, а цинично убитых, и по подлому преданных нашими чиновниками!
 показати весь коментар
 
 
Відлітали з Интервалом 5 Хвилин , а Збили Наш. З ракети мирного російського Робітника і може котрий і повторяв мантру , про захист своєї відчизни. Царство Небесне Усіх загиблих в братській могилі повітряного судна.
 показати весь коментар
 
"нужно только прекратить стрелять"

при Зеленском теперь по украинцам рашки стреляют уже в Иране
 показати весь коментар
 
Но самое печальное , что Хотели Свалить На пилотов и на неисправность.А потом оправдывались , что не хотели кого то Гневить , -можна догадываться Кого.
 показати весь коментар
 
 
"нужно прекратить сердить рашу.. и Иран"

не вышло на пилотов и Боинг свалить вину.
спасибо США, Канаде и Британии
 показати весь коментар
 
 
Мы, канешно, чтим память погибших (и не токо украинцев) и соболезнуем родным и близким... Это святое.
Но, блд, скоко уже можно превращать проё...ы власти в национальные трагедии?!
Мы вечно за кем-то скорбим, не заметили? Праздники у нас превратились в марши, а всё остальное время мы скорбим. То - за ежедневно гибнущими нашими воинами, то за жертвами уличного беспредела, то за жертвами пожаров, взрывов, авиа катастроф...
Вывод? Власть за 30 лет ничего не делала и не собиралась делать для того, шобы оградить и обезопасить свой народ от всяких скорбей. Они, за всё наше "независимое" существование, высасывали деньги и ресурсы из страны и лишь набивали свою мошну, но вешали нам разноцветную лапшу на уши. Шо и продолжается по сей день...
 показати весь коментар
 
 
Просто интересно: а что бы власти Украины могли сделать для предотвращения этой трагедии? Запретить полёты над Ираном? А на каком основании?

Не то чтоб я за правительство Украины - но мерзко выглядит попытка, агитировать и извлекать политические выгоды из трагедии.
 показати весь коментар
 
 
Я не имел ввиду только эту трагедию, где правительство Украины допустило тоже достаточно косяков. Я обобщал.
Мне сильно не понятно за шо я агитировал и шо извлекал, исходя из вашего нижнего абзаца? Или это не ко мне относится?
 показати весь коментар
 
Не замечал я каких то критических косяков от правительства. Трагедию они предотвратить не могли. Что наговорили поначалу всякой фигни - так, особого вреда не нанесли.

Впрочем возможно погорячился, обращая конкретно к вам. Просто многие тут делают именно это.
 показати весь коментар
 
 
Вы не замечали, а я замечал и продолжаю замечать... Тут кто под каким углом смотрит.
Я на вас не обижаюсь. Ко мне тут и "по-круче" бывает обращаются. Сам стараюсь не отвечать хамством на хамство. Стараюсь отличаться от "многих".
 показати весь коментар
 
 
****, как же запарило это вытье по пассажирам сбитого самолёта. Да с начало года погибло больше украинцев на фронте чем было самолете мау. А еще много бойцов стали калеками. И все благодаря оманскому говнокомандующему, который отводит войска в чистое поле
 показати весь коментар
 
 
на Воинах, погибших во время замирения с рашей, красивую картинку для пипла не сделаешь Президент МАУ Дихне закликає разом вшанувати пам'ять українців, які загинули в Ірані - Цензор.НЕТ 1448
 показати весь коментар
 
Був державний День вшанувння загиблих! Вічна і добра пам"ять! Який ще? Корпоративний? Дещо піар-хід на підвищення рівня довіри до МАУ!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору