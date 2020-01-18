 307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат від "Слуги народу" Святослав Юраш, інформує Цензор.НЕТ.
"У Верховній Раді України оголосили про створення найбільшого міжфракційного об'єднання "Цінності, Гідність, Родина". На ціннісний і сімейний заклик відгукнулися понад 300 депутатів. Тобто конституційна більшість з усіх фракцій і груп українського парламенту", - написав Юраш.
За його словами, мета міжфракційного об'єднання - "захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім'я політичної моди".
Об'єднання займатиметься підготовкою законів, які спрямовано на зміцнення сімейних цінностей, принципів гідного суспільства і виховання на основі сімейних цінностей дітей і молоді.
Ще один напрямок його діяльності - "популяризація та донесення широкого спектру світової консервативної думки до української інтелектуальної спільноти", - зазначив Юраш.
Ініціатором і співголовою від фракції "Слуга народу" є сам Юраш. Співголовою об'єднання від ОПЗЖ став Олег Волошин, від "Батьківщини" - Сергій Тарута, від "Європейської Солідарності" - Михайло Бондар. "Консервативне крило" "Голосу" із співголовою ще не визначилося, зазначив Юраш.
Правильно делают, потому что прошлая власть уже навязывала иностранные ценности в Украине и где они сейчас, народ поставил их на место, их электорат - 8%.
Будемо знати, хто краде наші цінності
мне это напомнило Яныка ....и Крым
когда националисты и оранжевые не могли подавить в Крыму сепаратизм, тот же Янык загнал руський мир бандитскими методами под лавку...
Когда он сбежал, тогда Крым и отжали.....
То же с ЛГБТ сегодня.....
Националисты при Порошенко ничего не могли с ними сделать, а Зе-рыги их уничтожат по ходу...
Саме його соратники, кримінал виступили за рашку.
вы не в курсе этой темы....
именно он пересажал основных сепаров в Крыму, - многие бежали в рашку...
затихло там все....
Янык строил паханат... - ему не нужны были сепары по окраинам...
достатньо згадати уряд та парламент, місцеві органи влади, ригіанали, які швидко перебігли під рашку.
3инушка, что это такое означает?
- Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, - ответила Зина.
- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
ЇбІванісова
И сколько там "истинно верующих", которые третируют ЛГБТ?
Вашої думки не питались?
Що це, дослівний ху#ломовний переклад?
пиз.....Семейными Ценостями!
Несомненно: Украина Киндерсюрприза , вслед за дыныры присоединяется к рашке...имено так . Не их путин прикрепляет к УКраине , а УКраину к себе... А нам показывают ролики , как два ******** предоставляют друг другу шансы.
С геями Европа не позволит. Бороться сами с собой, тоже не вариант.