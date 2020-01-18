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Все про:ВР (5633) сім'я (75) Юраш (10)

 307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей

У Верховній Раді створено найбільше міжфракційне об'єднання на захист сімейних цінностей під назвою "Цінності, Гідність, Родина". До нього увійшли нардепи від кожної фракції та групи.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці народний депутат від "Слуги народу" Святослав Юраш, інформує Цензор.НЕТ.

"У Верховній Раді України оголосили про створення найбільшого міжфракційного об'єднання "Цінності, Гідність, Родина". На ціннісний і сімейний заклик відгукнулися понад 300 депутатів. Тобто конституційна більшість з усіх фракцій і груп українського парламенту", - написав Юраш.

За його словами, мета міжфракційного об'єднання - "захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім'я політичної моди".

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Об'єднання займатиметься підготовкою законів, які спрямовано на зміцнення сімейних цінностей, принципів гідного суспільства і виховання на основі сімейних цінностей дітей і молоді.

Ще один напрямок його діяльності - "популяризація та донесення широкого спектру світової консервативної думки до української інтелектуальної спільноти", - зазначив Юраш.

Ініціатором і співголовою від фракції "Слуга народу" є сам Юраш. Співголовою об'єднання від ОПЗЖ став Олег Волошин, від "Батьківщини" - Сергій Тарута, від "Європейської Солідарності" - Михайло Бондар. "Консервативне крило" "Голосу" із співголовою ще не визначилося, зазначив Юраш.

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307 депутатів Ради обєдналися для захисту вічних сімейних цінностей 01
307 депутатів Ради обєдналися для захисту вічних сімейних цінностей 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170629
 
   
 Топ коментарі
 
Пора уже всем объединится по вопросу импичмента ЯнеЛоху
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Безмозглый и тупой как валенок ( заметь, зебилоид, это не я сказал) Оманский барыга ещё недостаточно наиздевался над зелёным стадом. Так что, никаких импичментом. Быдло ещё должно пострадать.
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а хто возглавіт групу? ківа-ківа-ва-вап-фап, ярьомєнко ілі етот, насільнік малолєтній???
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Киву в главори вашего сообщества и ************ , лазиющих по верховнной раде , типа между прочем , как носительниц .
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307 депутатов Рады объединились для защиты вечных семейных ценностей
 Правильно делают, потому что прошлая власть уже навязывала иностранные ценности в Украине и где они сейчас, народ поставил их на место, их электорат - 8%.

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И как это большинство "за семейные ценности" будет работать с Гончаруком или уволит?
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Сімейний союз слуг народа і ригів ))
Будемо знати, хто краде наші цінності 307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей - Цензор.НЕТ 6382
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да там все участвуют...
мне это напомнило Яныка ....и Крым
когда националисты и оранжевые не могли подавить в Крыму сепаратизм, тот же Янык загнал руський мир бандитскими методами под лавку...
Когда он сбежал, тогда Крым и отжали.....
То же с ЛГБТ сегодня.....
Националисты при Порошенко ничего не могли с ними сделать, а Зе-рыги их уничтожат по ходу... 307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей - Цензор.НЕТ 6377
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На рахунок Яніка я не погоджуюсь. Він керував проросіскими сепаратистами.
Саме його соратники, кримінал виступили за рашку.
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ни разу нет...
вы не в курсе этой темы....
именно он пересажал основных сепаров в Крыму, - многие бежали в рашку...
затихло там все....
Янык строил паханат... - ему не нужны были сепары по окраинам...
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самих дибільних можливо. але не хальоних.
достатньо згадати уряд та парламент, місцеві органи влади, ригіанали, які швидко перебігли під рашку.
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Нет, после выбора президентом рецидивиста.
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Межфракционное объединение в защиту семейных ценностей, ЛГБТ нервно бьётся в истерике.
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классика

3инушка, что это такое означает?
- Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, - ответила Зина.
- Опять! - горестно воскликнул Филипп Филиппович. - Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.
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Будут бороться с гей-парадами. При Зеленском гей-парадов меньше, раньше послица Йванович гей-прайды курировала.
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а тепер і нема чого ходити, як їхніх повно кругом, вже ніхто увагу не звертатиме.
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Это, шо потрошино-гройсманские гей парады уйдут в прошлое?
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Сборище преступников, мошенников, проходимцев, за семейные ценности? 307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей - Цензор.НЕТ 8908
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И сколько среди их были (или есть) в разводе?
И сколько там "истинно верующих", которые третируют ЛГБТ?
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Ksenia VB
Вашої думки не питались?
Що це, дослівний ху#ломовний переклад?
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Щось запоребриком засмерділо.Там так само за ціності кричать.А на ділі діти в нелюдських умовах живуть в дитячих будинках,тому що батьки з ціностями їх викинули.А якщо взяти школи,тюрми,та й інші установи і порівняти з ненависною Гейропою,то виявиться що там як раз і є справжні ціності.
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Як я казав раніше,в нас люди дуже подібні по своїй ментальності.до московитів.Навіть ті,хто вважається патріотом.Саме тому Україна скоріше за все залишиться відсталою країною.
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Короче я понял безвиз накрылся пиз..... Семейными Ценостями!
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307 депутатів Ради об'єдналися для захисту вічних сімейних цінностей - Цензор.НЕТ 8073ну извращенцы, даже классика налево для них- табу)))
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клоуни. вперед в минуле. хоругви не забудьте
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А ніц не тхне. То з Европи дує вітер із смородом токмаченого гімнеця. Нє, не відчуваєте? Тут вже гомодиктатура запрягла добряче европейське суспільство. Ми европейці, але без сракодурдому.
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А где ты убогое гомодиктатуру увидел? Вобще геи похожи на наших националистов тоже любят марши, любят военную и полувоенную форму и любят обвешиваться всякими блестящими побрякушками!
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О ! Привет от Мизулиной ! Дума + Рада = лучше не нада ! Долой трусы с кружевами! Старые долбоёбы будут в приказном порядке внедрять новому поколению свои нафталиновые совковые "ценности".... Стринги - агенты ЦРУ, танцевать стилем запрещается, сегодня ты играешь джаз а завтра родину продашь, патрули нравственности порежут брюки-клёш, здравствуй , Совок имени #какойразницы !
Несомненно: Украина Киндерсюрприза , вслед за дыныры присоединяется к рашке...имено так . Не их путин прикрепляет к УКраине , а УКраину к себе... А нам показывают ролики , как два ******** предоставляют друг другу шансы.
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Согласен походу все 300 человек в этой межфракции латентные гомосексуалисты бояться что их геи соблазнят. Вот я себя к геям не отношу и мне как-то побоку они! Давайте ещё собакам на улице трахоться запретим а то они пропагандируют зоофилию!
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Нічого тролити тут важливу тему. Чи захотілось гомодиктатури, як у Европі? Бережіть державу від перевертнів соросят! Бо зведетесь на гниле мнясо і дітей своїх згубите у ідеях старого пердуна сороса.
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Не понял, будут бороться с геями или пида***ми?
С геями Европа не позволит. Бороться сами с собой, тоже не вариант.

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Ні- не дадуть пропагувати . Хай собі живуть, але без піару.
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Без какого пиара? Что-ты подразумеваешь под пиаром?! И вобще гомопиар на натуралов не действует, вот спецом посмотрел порно ролик про геев. Кроме отвращения как и вид трахающихся собак он не вызывает а у кого отвращение не вызывает тот хоть так или иначе пойдет дорогой Лящка!
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