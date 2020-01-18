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 "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну

Співак Олександр Сєров, який виступав в окупованому Росією Криму, розкаюється у скоєному і хоче звернутися до Верховної Ради з проханням пустити його в країну.

Про це його піар-менеджер Олександр Орлов розповів виданню "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в колективі артиста готують звернення до українського парламенту з проханням дозволити йому приїхати до Києва. Орлов також додав, що документ хочуть оприлюднити найближчими днями.

"Ми хочемо приїхати з чистим серцем, чистою совістю. Бо Олександр Миколайович народився в Україні, і у нього такий вік, що він хотів би відвідати рідних і близьких, побувати на могилі матері. Тут випала така нагода, але чомусь його розцінюють як окупанта, нехорошу  людину. Ми нічого поганого не робили, співаємо багато пісень українською мовою, в нашому колективі працюють люди з України", - сказав Орлов.

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Піар-менеджер стверджує, що виступати в окупованому Криму Сєров поїхав тому, що його покликав туди товариш по службі.

"Річ у тому, що Олександр Сєров проходив військову службу в армії на морфлоті в Севастополі. Надійшло запрошення від його товаришів по службі, які залишилися в Севастополі, на окупованій території. Вони вже у віці всі. У одного з друзів був ювілей, і він запросив Олександра Миколайовича виступити в Севастополі. Тому і концерт там дав. У нас не було туру Кримом, як у інших виконавців. А концерт у Сімферополі було проведено, щоб перекрити витрати колективу на дорогу, на цю поїздку", - пояснив Орлов.

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Піар-менеджер артиста стверджує, що в команді Сєрова "не знали особливостей законодавства України", і зараз вони визнають порушення.

У четвер, 16 січня, 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концертів російських гастролерів Сюткіна і Сєрова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170628
 
 
 Топ коментарі
 
Не забывать и не прощать русне ничего. Просто не прощать. Не забывать: голодомор, Тузлу, Институт стран СНГ, Брат-2, телевизионное брызганье слюной Киселева с Леоньтевым, 18 рублей за пост тыся час троллей, «на Украине», «недоязык», «квазинацию», «псевдострану», запреты на ввоз, удары в спину во время и после Майдана, потопленные наши корабли, оккупацию Крыма, трусливо развязанную войну на Донбассе, ненависть, высокомерие, трусость, трусость, трусость и подлость, подлость, подлость. Не прощать не из-за злобы или ненависти, нет. А только для того, чтобы избежать повторения уже пройденного. Холодно и прагматично не прощать, без ярости или причитаний.
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Ніякого прощення нікому. Нехай щастить!
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Можешь приезжать , на донбасарене выступать
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Молодцы,редакция, фотку по делу запилили!Окацапился, уроженец Николаевской области, ну и рожа...А по сути - нех ему тут делать!
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Він реальний дибіл , цей сєров . Припхався на окуповану територію на танках окупантів , а не через встановлені пункти пропуску , порушив все що можна було і ще щось там мичить , падлота позорна .
Нє#уй шастать . Сиди в мухосранску , співай в алєнєгорску , бидло кацапське .
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Ехай нафуй,ехай нафуй,ехай нафуй-а навсегдааа!!!
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Это пробный камень - посик коллаборантами Зе формата для сглаживания реакции общества... Если один раз проканает - пойдёт навала таких "раскаявшихся" , жаждущих снять бабло с сирот и вдов рашской войны против УКраины. НО Киндерсюрпризу это... #какаяразница. Он же не украинский пре5зидент...а малороссийский.
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Из Фейсбука
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..."Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запрещен ? Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.
Именно затем и лезут.
Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, атоматически попадают во все российские СМИ: - Караул! Скандал со звездой! Ужасные бандеравци не пустили патриота России в свою никому ненужную "укропию". Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д. и тп....

Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старпёра.
А если звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.
Беспроиграшная комбинация, потому и лезут как черти из ада..."
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Для того, чтобы приехать в Украину с чистым сердцем, необходимо по ящику признать Крым украинским! Шоб вся россия услышала, тогда милости просим.
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"Крым украинский" - письменно в трех экземплярах с заверенной подписью и

полтора месяца тюрьмы за незаконное пересечение границы

к концерту как раз успеет "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну - Цензор.НЕТ 9116
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Им шо Рязаней и Воронежей мало...ну нахер их сюда прёт?Тем более старпёрный хлам с лишними хромосомами.
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Украина это 40 миллионная аудитория непуганых бакланов
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Господи. Да как все просто.
На границе, на камеру.- Пароль и код. (Все знают же). Ну и от себя , на колени, -"Простите засранца....."
Наш народ добрый, пропустят ... наверно ....
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"Ну пустиииите меня! Так бабла хоцца!!!"
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Из свежего "брацья навек-адын норот":
Сотрудники российской ФСБ запретили украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову въезд на территорию аннексированного Крыма и России на 34 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 18 января.

"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", - написал Ибрагимов и добавил, что причиной запрета стала "личная неприязнь".

В комментарии изданию Крым.Реалии Ибрагимов сказал, что напрямую связывает запрет на въезд со своей журналисткой деятельностью и работой работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России.
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Зачем нам престарелый,неухоженный и сомнительного качества якобы певец ? Шо оно может нам спеть ? - И ленин такой впереди ? )) - Сослуживцы сманули - с них и спрашивай. А за Украину забудь.
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ты знаешь, а если бы он был молодой и ухоженый, несомнительного качества и ранее пел в Крыму ты бы его пропустил? я бы в любом случае на йух послал. кстати именно для тебя - певец он был сильный популярный и модный (как наш винник у баб старшего возраста) пока не спился. и сам он выходец из нашей страны, но оказался гандоном!
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З чистим серцем, кажеш? А як 13 тисяч загиблих, десятки тисяч покалічених, сотні тисяч переселенців? Роздовбаний Донбас, віджатий Крим. Сотні ув`язнених?
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Как же их всех корежит из-за того что потеряли такой кусок рынка. В масковии видать уже не так сытно кормят, да и кормовая база тает каждый день. Вот и прут сюда косяками.
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Потому что Александр Николаевич родился в Украине


Одна сіра миша народилася в стайні, але це не означає що вона кінь ..
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значит когда это ничтожество целовало Куйла, кричало "Крымнаш", ездило на остров Крысм и пело "тыминялюбиш", почему-то про "чистую совесть" не вспоминало.
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проватные дятлы - Зебилы разрешат, тут без интриги
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Нехай повіситься, тоді повірю і прощу.
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Афигеть ,, нашим идиотам в кацапии , как мёдом намазано , а кацапы наоборот к нам ломятся . Подурели совсем . Чего дома не сидится ? ..
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Еще этого алкаша не хватало!!! Допился!!! "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну - Цензор.НЕТ 4416
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Как там в песне группы Ленинград:ехай,еееххаай на х*й на всегда
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Ха! Еще этого старого шарпея в парике здесь не хватало! От кабзона еле избавились! "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну - Цензор.НЕТ 9327
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Пусть сначала этот "украинец" скажет с кем он изображен на этом фото.
"Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну - Цензор.НЕТ 5125
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Ну это можно спросить и у Пороха и у Юльки,и у иного кого.
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Я Серова лично знавал в середине 90хх. Ростом, он мне под дых. А я 189. Какого ж роста *****, если их обоих легче переступить, чем обойти? *)
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У кремлёвского Фюрера рост 1 метр 39 см.без обуви.
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Курю я в Тему! -- просто ты песен Серова не знаешь -- и пародий на них...
"О -- это чудо! Ты меня любишь!" *)
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Таких як Серов бандеровці розчленовують,тобі це треба.
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Неа, едят живьём, даже забывая распять.
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Почему только 5 раз , можем и больше кацапов сожрать , а кого не сожрем обязательно покусаем и выкинем.
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жили-были четыре брата: Наркомань, Пьянь, Рвань и Срань. И пошли они однажды по-свету счастье искать... И забрели они в тьму беспробудную, без дорог, с болотами, лешими и прочим бесноватым людом... да встретили там четырех сестер: Разруху, Зависть, Злобу и Воровайку и стал тот край для них родным... И стали они жить-плодиться, а место сеё нарекли они Расеей…
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Говорят, старички за Порошенко. Но старички основная аудитория данного товарища! Хмм...?
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Нах. Все нах.
Что-то последнее время они начали вспоминать о своих корнях, у рядовой русни бабки закончились?
А на могилку матери приедь как частное лицо, без концертов и не "окупай" дорогу, блин. Просто приеду как сын.
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Лучше не надо, шоб не пришлось уезжать с холодными ногами.
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Гнида згадав, що він в Україні родився
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Чого ви дивуєтесь або обурюєтесь що вони до вас лізуть?! Вони і ваш президент з однієї тусовки! Він для них свій! Рашисти свято вірять, що хахли одумались і вибрали в президенти одного із них! Тепер, їх не зупиниш! А у мене перед очима стоять діти з портретами загиблих батьків! Іпать, як низько ви впали! Сором.
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пусть оно себе оставит "чистое сердце"
хотя оно певец??
достаточно исполнить ту самую песню болельщиков
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Серов мужчина активный был... -- проституткам, на упаковках презиков, свои автографы рисовал...

Девки -- хвастались между собой -- у кого автографоф больше?

Я тогда охраной рулил в одном модном месте... -- в курсах по фактам...*)
Молодец Мужик! -- красиво стареет...
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Веры манкурту нет . Врет **** За баблом едет . Но я бы пустил если купит нашей армии пару танков .Искупит пусть вину и извинится перед народом Украины .
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В нас більшість населення хоче слухати і дивитися московитів.Це можна побачити,якщо зайти в нічний заклад і побачити,під яку музику там гуляють.Також можна подивитися.що молодь дивиться на youtube.
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Що забув тут цей кацапський алкаш?
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Да не вопрос пусть приезжает , но только при одном условии , красиво споет песню про ***** , скажет на камеру что Крым Украина и высрется на кацапский флаг- аквафреш. Видео в Ютубе хитом будет , и так и быть на сутки пусть приезжает. А не захочет , ну тогда пусть с украинской родней в Омане встречается , Осел Оманский расскажет , где там лучшие гостиницы.
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Бажав би кирзовим чоботом роздавить його чисте серце і як то похер на його чуства. "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну - Цензор.НЕТ 3462
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Что он не знал ? Что пересекая границу, надо предоставить паспорт . А он этого не делал, значит пересек границу нелегально . Или он считает Крым российским, тогда пусть сидит в россии. Вы себя слышите ? Друг позвал на юбилей . В городе был дан концерт . Абсурд . И всем вдруг на кладбище надо . Успокойтесь, сейчас не поминальные дни .
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Мать відітєлі у нього тут пахароніна ... Через тебе чмо кацапське 15 000 українців вже вбито !!!
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Блін, хто тут взагалі знає що і як співає той сєрофф і кому тут він подобається?
Хто не побоїться зізнатися в цьому окрім кацапськиї тролів під різними, в т.ч. українськими прапорцями?
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В принципе, вопрос можно решить: устраиваешь концертный тур по России под лозунгами "Руки прочь от Украины", "Крым - это Украина", "Россия покрыла себя позором на Донбассе", а украинцы тогда подумают.
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Та мы то понимаем, что у ***** член короткий через рот и жопу до сердца не достает...но отверстия та уже не отмыть...немножечко развальцованы ))))
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каже концерт, щоб покрити витрати на поїздку, жрать хоче, думає в Україні грошей заробить там вже нафіг нікому не тра, як і тут. Нема чого.
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Серов бОльший украинец, чем вьі, разньіх пошибов вьішиватники
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