 "Ми хочемо приїхати з чистим серцем", - російський співак Сєров, який виступав в окупованому Криму, попросить Раду пустити його в Україну

Про це його піар-менеджер Олександр Орлов розповів виданню "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, в колективі артиста готують звернення до українського парламенту з проханням дозволити йому приїхати до Києва. Орлов також додав, що документ хочуть оприлюднити найближчими днями.
"Ми хочемо приїхати з чистим серцем, чистою совістю. Бо Олександр Миколайович народився в Україні, і у нього такий вік, що він хотів би відвідати рідних і близьких, побувати на могилі матері. Тут випала така нагода, але чомусь його розцінюють як окупанта, нехорошу людину. Ми нічого поганого не робили, співаємо багато пісень українською мовою, в нашому колективі працюють люди з України", - сказав Орлов.
Піар-менеджер стверджує, що виступати в окупованому Криму Сєров поїхав тому, що його покликав туди товариш по службі.
"Річ у тому, що Олександр Сєров проходив військову службу в армії на морфлоті в Севастополі. Надійшло запрошення від його товаришів по службі, які залишилися в Севастополі, на окупованій території. Вони вже у віці всі. У одного з друзів був ювілей, і він запросив Олександра Миколайовича виступити в Севастополі. Тому і концерт там дав. У нас не було туру Кримом, як у інших виконавців. А концерт у Сімферополі було проведено, щоб перекрити витрати колективу на дорогу, на цю поїздку", - пояснив Орлов.
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Піар-менеджер артиста стверджує, що в команді Сєрова "не знали особливостей законодавства України", і зараз вони визнають порушення.
У четвер, 16 січня, 40 нардепів звернулися в СБУ з вимогою не допустити в Україні концертів російських гастролерів Сюткіна і Сєрова.
крысм - кто?
Нє#уй шастать . Сиди в мухосранску , співай в алєнєгорску , бидло кацапське .
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..."Какого хера эти побитые молью певцы русского мира лезут в Украину? Ведь знают же, что им въезд запрещен ? Ведь до них уже куча таких же дятлов пробовали, с тем же результатом.
Именно затем и лезут.
Если въезд запретят, то они, уже порядком подзабытые и непопулярные, атоматически попадают во все российские СМИ: - Караул! Скандал со звездой! Ужасные бандеравци не пустили патриота России в свою никому ненужную "укропию". Они продержали его три часа в аэропорту! Ну и т.д. и тп....
Бесплатная реклама, подчёркивающая патриотичность старпёра.
А если звездульку вдруг впустят - тоже неплохо. Можна бабла накосить с концертами в Украине, всё ж таки здесь любителей Кадышевой и прочих кобзонов хватает. Не пиаром, так деньгами возьмут.
Беспроиграшная комбинация, потому и лезут как черти из ада..."
патамушта ти пєндос
полтора месяца тюрьмы за незаконное пересечение границы
к концерту как раз успеет
На границе, на камеру.- Пароль и код. (Все знают же). Ну и от себя , на колени, -"Простите засранца....."
Наш народ добрый, пропустят ... наверно ....
Сотрудники российской ФСБ запретили украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову въезд на территорию аннексированного Крыма и России на 34 года. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 18 января.
"До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым", - написал Ибрагимов и добавил, что причиной запрета стала "личная неприязнь".
В комментарии изданию Крым.Реалии Ибрагимов сказал, что напрямую связывает запрет на въезд со своей журналисткой деятельностью и работой работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России.
Одна сіра миша народилася в стайні, але це не означає що вона кінь ..
співачОк
"О -- это чудо! Ты меня любишь!" *)
Что-то последнее время они начали вспоминать о своих корнях, у рядовой русни бабки закончились?
А на могилку матери приедь как частное лицо, без концертов и не "окупай" дорогу, блин. Просто приеду как сын.
хотя оно певец??
достаточно исполнить ту самую песню болельщиков
Девки -- хвастались между собой -- у кого автографоф больше?
Я тогда охраной рулил в одном модном месте... -- в курсах по фактам...*)
Молодец Мужик! -- красиво стареет...
Хто не побоїться зізнатися в цьому окрім кацапськиї тролів під різними, в т.ч. українськими прапорцями?