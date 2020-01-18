 Іран пообіцяв віддати Україні чорні скриньки

Про це глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив іранському агентству Tasnim, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Резайефар повідомив, що він неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і їх буде передано Україні на прохання української сторони.

За його словами, скриньки спробують проаналізувати в Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо це не вдасться, їх передадуть Франції.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 17 січня заявив, що спочатку доступ до чорних скриньок отримає спільна група експертів із Канади, України та Ірану, а після цього їх передадуть нашій країні.

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