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Все про:заробітна плата (621) Кабмін (3228)

 Кабмін розкрив зарплати всіх міністрів: Гончарук - 60,4 тисячі, Аваков - 100 тисяч, Дубілет 32,4

Уряд оприлюднив інформацію про заробітну плату міністрів за минулий рік. Найбільше отримав глава МВС Арсен Аваков (середня з\ п понад 100 тисяч гривень на місяць), найменше - міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет (трохи більше ніж 32 тисячі гривень на місяць).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук

Середня заробітна плата прем'єр-міністра України  в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні глава уряду отримав 76 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука була – 61 916 грн, а в жовтні і лютому – 60 087 та 43 724 відповідно.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

У минулому році його середня заробітна плата  дорівнювала 58 652 грн. Виплати у грудні становили 86774, в тому числі надбавка – 58 655 грн, премія – 28 119 грн. У осінні місяці Дмитру Кулебі було нараховано: у вересні – 48 523 грн, жовтні – 56 263 грн, листопаді – 43047 грн.

Віцепрем’єр-міністр України- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

У вересні отримав 52 629 грн, в жовтні 51 000 грн, а в листопаді – 34 141 грн. У грудні його зарплата становила 84 887 грн, з яких 35 506 надбавка і 49 381 премія. Таким чином, середня заробітна плата в 2019 року у Міністра цифрової трансформації – 55 664 грн.

Міністр кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет

Середня зарплата в минулому році  становила 32 386 грн. В грудні він отримав – 17 544 грн. А в вересні та жовтні по 48 тис. грн, в листопаді – 16 000 грн.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Cередня заробітна плата в 2019 році – 100 041 грн. У грудні йому нараховано 186 541 грн, у тому числі надбавки – 49 225 грн, премії – 137 317 грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила – 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн відповідно.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов

У грудні отримав 222 592 грн, де надбавка – 73 337 грн, а премія – 149 255 грн. У вересні йому нараховано зарплати 15 134 грн, в жовтні 18 180 грн та листопаді – 79 883 грн. Отож, середня заробітна плата за минулий рік – 83 947 грн.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель

Отримав у вересні зарплати – 18 549 грн, в жовтні – 33 540, а в листопаді – 31 102. В грудні його зарплата становила – 162 003 грн, у тому числі надбавка – 39 105 грн, а премія – 122 898. Середня заробітна плата Міністра в 2019 році становила 61 299 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам "Укрпошти". Той пропонує їй новий калькулятор

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Сума середньої зарплати в минулому році – 62 069 грн. У грудні йому нараховано 233 893 грн (з надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн, та матеріальною допомогою 111 848 грн). Водночас у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була – 27 505 грн, 30 532 грн та 68 194 грн.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад

У грудні минулого року отримала 138 412 грн, у тому числі надбавки – 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, в жовтні – 37 981 грн, в листопаді – 39 103 грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік - 63 446 грн.

 Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька

Середня зарплата в минулому році – 41 940 грн. За три місяці осені урядовець отримала – 15 896 грн у вересні, 22 036 у жовтні та 34 841 грн у листопаді. За грудень Міністру нарахували 94 988 грн, у тому числі надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн.

Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак

В останній місяць зими отримала 212 600 грн (надбавки 37 600, премії 175 000). А в вересні, жовтні та листопаді – 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн відповідно. Отож, її середня заробітна плата у 2019 році – 84 318 грн.

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська

Cередня заробітна плата у 2019 році у – 65 317 грн. Її виплати у вересні - 24 395 грн, в жовтні – 58 259 грн, в листопаді – 56 620 грн. У грудні зарплата Міністра була 216 783 грн, в тому числі надбавка – 39 432 грн, премія – 82 563 грн, а матеріальна допомога – 94 788 грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова

У вересні отримала 36 384 грн, у жовтні – 61 890 грн, в листопаді – 60 637 грн. В грудні їй нарахували 89 387 грн, з яких 36 387 грн – надбавка та 53 000 грн – премія. В цілому середня заробітна плата Міністра минулого року - 62 075 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат у міністерствах, відомствах і держкомпаніях

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій

Середня заробітна плата  44 527 грн. Його виплати у грудні склали 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премія 8 000 грн). У вересні, жовтні та листопаді – 55 390 грн, 40 439 грн та 38 239 грн відповідно.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський

У грудні минулого року отримав 112 905 грн, у тому числі надбавки – 32 905, а премії – 80 000 грн. У вересні нараховано зарплати 9 142 грн, в жовтні та листопаді – по 16 000 грн. Середня зарплата Міністра у 2019 році – 38 512 грн.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Середня заробітна плата в минулому році – 41 982 грн. У вересні він отримав 24 228 грн, в жовтні 23 377 грн, а в листопаді – 23 132 грн. У грудні його зарплата була 97 191 грн ( надбавка 23 134 та премія 74 057 грн).

Міністр юстиції України Денис Малюська

У грудні минулого року отримав 226 361 грн, у тому числі надбавки – 35 961 грн та премії 190 400 грн. У вересні, жовтні та листопаді – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Його середня заробітна плата в 2019 році склала 75 734 грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда

Мала середню зарплату минулого року 46 688 грн. У грудні її виплати становлять 158 772 грн, у тому числі надбавка 37 280 грн, премія – 80 000 грн, матеріальна допомога 41 492 грн. У вересні урядовець отримала 22 894 грн, в жовтні 23 453 грн, а в листопаді 23 124 грн.

Смотрите также: Оклады министров в 16 тыс. грн - неуважение к нашему государству, - Пристайко. ВИДЕО

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170625
 
 
 Топ коментарі
 
- понять бы сколько это... 200 тысяч гривен... за один месяц ((((((
Кабмин раскрыл зарплаты всех министров: Гончарук - 60,4 тыс., Аваков - 100 тыс., Дубилет 32,4 тыс. - Цензор.НЕТ 3789
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Не путайте. Бариги це той, що крав гроші і давав краде не на субсидії, пенсії і армію. А це- "новиє ліца", які не крадуть, а просто беруть. З б'юджету.
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Та нормальные зарплаты для создателей дыры в бюджете 70 миллиардов
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В Украине! Но они то себя не видят дальше в стране!
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Кагби створили,те,що маланці досі розкрадають Кабмин раскрыл зарплаты всех министров: Гончарук - 60,4 тыс., Аваков - 100 тыс., Дубилет 32,4 тыс. - Цензор.НЕТ 6443
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наши пенсионеры создали и построили то государство, в котором мы живем.
Что построили, то и имеют
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и голосовали стройными рядами за кучму, януковича, щас за зеленского. И как же так вышло?
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Нынешние пенсионеры построили хорошее государство и хорошую экономику. Четвертую экономику в Европе в 1985 г! в УССР. Но их обокрали. Так же как обокрали Украину
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В 91-м году 30% бюджета Украини шло на ликвидацию последствий Чернобиля
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То, что наши пенсионеры создали и построили уже треть столетия наша воровитая мафия и её прихвостни разгребают по своим карманам, а мотивируя эффективным приватным управлением разрушили в хлам украденные у государства заводы обогатившись на их металоломе. Обдурили наш народ ваучеризацией. Не смысля ни хрена в производстве разрушили экономику самой развитой республики Союза. Ведь многие миллиарды у наших мафиози не с неба упали. Осталось еще только землю загнать для полного "всенародного счастья."
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Ай-яй-яй!
Може ЗЕ! просто ще не встиг роздати кожному пенсіонеру по 10000000000 баксів?
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сначала за Кравчука.За Черновола страшно было-бандеровец.Поляки тем временем выбрали Валенсу, чехи-Гавела.
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Валенса, осведомитель польского КГБ !
Может сексот, это всё таки паскуднее откровенного коммуниста Кравчука? Кабмін розкрив зарплати всіх міністрів: Гончарук - 60,4 тисячі, Аваков - 100 тисяч, Дубілет 32,4 - Цензор.НЕТ 6690
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С начала независимости Украины при всех президентах большинство пенсионеров копейки получают, а не пенсии.
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моя бабушка при Союзе в селе получала пенсию 28 рублей, так что не скули
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И больше могла себе позволить, чем сейчас.
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ну-ну, пойдем раньше, когда за трудодни палочки ставили,а за 28 рублей много ты себе позволить мог? меньше рубля в день
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Вот не врите) ничего она себе дозволить не могла
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А в Китае и сейчас в селе пенсии не платят.
Не всё так просто в Датском королевстве...
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Справді? І під ніком Вячеслав Єлажев не ти антиукраїнською пропагандою займався?
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Дело говоришь, за это тебя и не любят завсегдатаи сайта, они с радостью всех бы пенсионеров декоммунизировали на тот свет, экономия и пенсий платить не надо. Кстати молодежь поэтому и уезжает на ПМЖ за бугор, где берегут детство и старость.
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угу, только чтоб в старости жить достойно, те же немцы откладывают всю жизнь.А у нас государство даст.Все хотят иметь хорошие дороги, медицину,образование, пенсии, но вот, платить за это никто не хочет
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ну что сказать ?

плохо работает товарищ Дубилет !
план не выполняет ? Кабмин раскрыл зарплаты всех министров: Гончарук - 60,4 тыс., Аваков - 100 тыс., Дубилет 32,4 тыс. - Цензор.НЕТ 6253
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Ему уже и не надо! ПАПА в ПРИВАТБАНКЕ наработал!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ну, а что полиция у нас работает сверх нормы. Уже кардиохирургов начали сажать.
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Кинокомедия 2020......Новый Сериал....Пенсии 1640....задолженность перед шахтёрами 1 300 000 миллиардов......
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Хоть щось у зєбілів достойно склалося за що їм буде не лише не соромно, але й приємно на душі! Зарплата міністрів.

Перед тим як йти до ліжка згадав, що найбільше в Авакова 100 тис, а найменьше в Дупілєта 32 тим, а всі інші поміж ними - і вже настрій поліпшився, приємно на душі за правильно відданий голос.
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Вы не правильно поняли наши учителя - это те которые министры, а не те которые в школе. Отцы народа так сказать.
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Работнички , у Зеленского был выбор , реформировать страну или втянутся в болото коррупции и преступности , он его сделал . Хотя может поменяет свое окружение , тогда есть шанс .
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Якби він міг поміняти свою голову, то може тоді був би шанс.
А так як він поміняти голову не може, то скільки він не буде міняти окружєніє воно буде таким самим як і зєлєнський - злочинцями й корупціонерами.
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Шо цікаво - після воцерковлення зєлєнскаго риба перестала гнити з голови. Кабмин раскрыл зарплаты всех министров: Гончарук - 60,4 тыс., Аваков - 100 тыс., Дубилет 32,4 тыс. - Цензор.НЕТ 438
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Свою головУ?
Та що таке пишеш, хіба хто небудь може поміняти свою головУ.
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- понять бы сколько это... 200 тысяч гривен... за один месяц ((((((
Кабмин раскрыл зарплаты всех министров: Гончарук - 60,4 тыс., Аваков - 100 тыс., Дубилет 32,4 тыс. - Цензор.НЕТ 3789
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В Украине в 2020 году трижды повысят пенсии: кто получит прибавку
18.01.2020 - 11:03

Двукратное повышение "минималки"
Минимальная пенсия будет повышаться вместе с изменениями прожиточного минимума. Так, с 1 июля 2020 года "минималка" увеличится на 74 грн - с 1638 до 1712 грн. А 1 декабря 2020 года минимальный размер выплат будет увеличен еще на 57 грн. Таким образом, до конца года минимальная пенсия составит 1769 грн.
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraine-2020-godu-trizhdy-povysyat-pensii-1579298764.html
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От бачите, ЗЕ! і про простий народ думає.
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)) Свекору 10 числа выплатили на 300 грн меньше. Многие пенсионеры в недоумении, почему у них отобрали деньги, которых и так не хватает.
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а нам вообще аванс не дали! спасибо харанду!
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Министр юстиции Денис Малюська В декабре прошлого года получил 226 361 грн. Нехило так чувак живёт.
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15 января в некоторых регионах Омана температура воздуха опустилась до нулевой отметки. В то же время там прошли сильные дожди, которые вызвали наводнения в Султанате. Cильный снег заблокировал дороги, в результате чего жители района возле 3000-метровой горы оказались изолированы от мира. Местные жители переживали, что в случае сохранения ненастной погоды у них закончится еда.

Вова! Ну ты даёшь!
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Это последнее, а предпоследнее - В Японии сгорел 600-летний замок из списка ЮНЕСКО - после визита Зеленского. Пожар в соборе Парижской Богоматери, Меркель начало трясти, умер султан Омана Кабус бен аль-Саид. Надо Зеленского в Кремль засылать, пока это работает.
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С одной стороны - давно пора туда его отправить) А с другой... Будет очень много недовольных этим визитом в ...стан). И опять таки непонятно, ехать Владимиру без предупреждения (как в Оман) или назначить дату визита...
А что, если он таки уже там был?) Помните, после Омана? Тогда почему ничего там не изменилось..) Кабмін розкрив зарплати всіх міністрів: Гончарук - 60,4 тисячі, Аваков - 100 тисяч, Дубілет 32,4 - Цензор.НЕТ 8785
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Зеленский вылетел из Омана в Киев. 08 января 2020, а султан Омана Кабус бен аль-Саид умер 10 января.
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Экономика от Пророка

Ну, опять же, данная информация сделана тяп-ляп, как, похоже, и все делается у «профана» Гончарука.
В частности, зарплаты министров, как оказалось, состоят только из надбавок и премий. А про сами оклады в правительстве (составители этого текста) забыли…
Даже недавние громкие скандалы ничему не учат этих идиотов…
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Самым порядочным оказался Дубилет 32,4 тыс., посмотрите на него и запомните.

Кабмин раскрыл зарплаты всех министров: Гончарук - 60,4 тыс., Аваков - 100 тыс., Дубилет 32,4 тыс. - Цензор.НЕТ 9922
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Реально Дима мог бы получать в разы больше,не будь он в кабмине.
Единственный толковый чувак в этом бордэле.
Даи такие как Дима востребованны всегда и везде.
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Сергей Фурса
"Хорошо хоть ограничились для Дубилета простым и непонятным министром кабинета министров, а не дали человеку Коломойского должность повыше.
Гончарук и Ко - это лучший Кабинет Министров, который был в Украине за всю ее историю. И они могут стать теми самыми «чикагскими мальчиками и девочками», если будут иметь поддержку в администрации президента и в парламенте.
Но мы в Украине, поэтому даже в лучший Кабмин тут берут самых токсичных из министров предыдущего правительства. Передавать опыт, наверное. Целые рюкзаки опыта. И выбрасывают лучшего министра из предыдущего правительства, потому что традиции такие. И это Украина, а значит без смотрящего от Коломойского никуда. Хорошо хоть ограничились для Дубилета простым и непонятным министром кабинета министров, а не дали человеку Коломойского должность повыше.
Хотя объяснить иностранному инвестору, почему член правления Приватбанка и сын главы Правления Приватбака времен Коломойского, когда проходил вывод денег из банка, сидит в правительстве, а не на скамье подсудимых или хотя бы проходит по программе защиты свидетелей, очень трудно.
Просто ограничимся простым - «это Украина, детка»."
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Дубилет и Гусева без госсекретаря Владимира Бондаренко не справятся от слова совсем. Они до сих пор в Кабмине как «в гостях у сказки». https://comments.bot/thread/TyYvZESj

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Аваков - міністр МВС зєлєнського:
1.200.000 грн в рік.

100.000 грн в місяць.
23.077 грн в тиждень.

3.333 грн в день.
139 грн в годину.
2,32 грн в хвилину.
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Авакову ещё и зарплату платят?
Ему только дсо ежемесячно заносит раз в 20 больше.
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Аморально получать в нищей стране зарплату в сотни и тысячи раз больше пенсий! И ещё аморальней оправдывать это!
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с з/платой понятно- хоть хорошо работал, хоть плохо есть оклад и он выплачивается; с надбавками тоже более-менее понятно ну там за стаж, категори., научные звания т.е. тоже не зависимо от результата труда, но вот ***..ь премии за что - за какие достижения?? за дыру в бюджете в 50 млрд.?за спад производства? привлекли инвестиции на надцать лярдов?
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Президент Польши Анджей Дуда зарабатывает 172 333 злотых. В среднем за месяц польский президент после уплаты налогов получает около 14 тысяч злотых, т е 3 700 долларов. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий который раньше был главой правления Bank Zachodni WBK, сейчас зарабатывает в месяц 17 тысяч злотых до выплаты налогов, т.е. в 20 раз меньше, чем на прежней работе. Главы министерств в Польше получают чуть больше 12 тысяч злотых брутто (около 3 300 долларов) в месяц. Столько же получают депутаты парламента, т е 150 тысяч злотых или 40 тысяч долларов в год, а в месяц 3300 долларов
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А в Украине, где 80% граждан нищие и бедные, чиновники всех рангов остатки совести потеряли.
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Зарплата президента Чехии (Милош Земан) составляет 252 800 Крон (10000 Евро) до вычета налогов или 166 940 Крон (6500 Евро) после вычета. Это зарплата в месяц. Зарплата президента страны всего лишь в 7 раз выше средней зарплаты по стране. У премьер-министра и редседателей парламентских палат зарплаты составляет 203 600 Крон (7900 Евро) до вычета налогов и 136 461 Крон (5300 Евро) после вычета. Жалованье у министров обороны, здравоохранения, образования и т.д. составляет 144 600 Крон (5600 Евро) до вычета налогов или 100 000 Крон (3900 Евро) после вычета налогов. Сенаторам платят 75 900 Крон (3000 Евро) до вычета налогов или 54 300 Крон (2100 Евро) после вычета. Зарплата мэров зависит от численности населения города. Самая высокая зарплата у мэра Праги, которая составляет 120 447 Крон в месяц (4700 Евро) до вычета налогов или 85 000 Крон (3300 Евро) после вычета. ВВП на душу населения Чехии в 5 раз выше чем в Украине
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"Кабмин раскрыл зарплаты всех министров: Гончарук - 60,4 тыс., Аваков - 100 тыс., Дубилет 32,4 тыс." - да это мелочи, самый тяжёлый и ответственный участок работы у главы Укрпочты, Игоря Смелянского, потому ему назначили зарплату 1,8 млн, хотя он с 1995г. переехал в США, и получил гражданство штатов, теперь Трамп будет завидовать нашим и сопеть в тряпочку.
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Це маніпуляції. Вони подали чистий розмір посадового окладу згідно штатного розкладу, а не суми які нараховані і виплачені з урахуванням премій та різних надбавок. Дивіться декларацію заступника міністра культури, молоді та спорту Максимчука, там він чітко написав "Заробітна плата отримана за основним місцем роботи". Дві декларації за грудень, разом 405 072 грн.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d19d0335-071c-4f41-8379-b94f04060269
20.12.2019 Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 157 051 грн.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ab70c319-9c75-4245-a372-4b8d7e4aadc3

По інших можете перевірити самі.
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Авакян самый обездоленный,замучанный рэхформами.
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Принимая во внимание колоссальные успехи Польши и Чехии в экономике можно утверждать что профессиональный уровень польских и чешских министров несравнимо выше чем украинских, где одни провалы. И тем не менее они получают меньше наших и не плачут, а работают
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У меня виноват всё-таки Порошенко, потому что власть отдал дебилам
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Винен Порошенко, що бидло проголосувало за Голобородька. Цікава логіка перекладання відповідальності з хворої голови на здорову.
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Та невже у Порошенка голова здорова? Пацсталом
При Зе хоч говорити про цей споконвічний бедлам почали, а тоді все тишком-нишком тирили, брехали, дерибанили бюджет і все списували на війну.
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Клоуни брешуть і не червоніють. Перевіримо на прикладі декларації, яку власноручно заповнив Максимчук Анатолій Олександрович, Перший заступник Міністра культури, молоді та спорту України
У грудні згідно декларацій отримав зарплату 405 072 грн.
Декларації:

28.12.2019 Заробітна плата отримана за основним місцем роботи - 248 021 грн. https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d19d0335-071c-4f41-8379-b94f04060269
20.12.2019 Заробітна плата отримана за основним місцем роботи - 157 051 грн.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ab70c319-9c75-4245-a372-4b8d7e4aadc3
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Помощникам народных депутатов Украины также повысили зарплату до 100 тысяч гривен

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/pomoschnikam-narodnyh-deputatov-ukrainy-takzhe-p-363511/
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Это моей маме обьясните, которая имея кучу болячек умудряется на 1700 грн. пенсии выживать. Но была, Надежда, на Зеленского.
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Коротше, дурять нашого брата. Зарплата, надбавки, премії... - за що? Одним 32тис, другим 200тис незалежно від посаді і відповідальності. Начальник отримує набагато менше підлеглого, бо у того більше стаж і вище "ранг" - якого біса? Коли і хто такий маразм вигадав? Мабуть це відбулось ще при Сталіні, коли пращури цих рангованих чинуш добре себе показали при розстрілах українців і в ГУЛАГах ...

Все направлено на те, щоб чорт ногу зламав і ніхто кінців не знайшов. Тирять бюджет як хочуть, і ніхто не несе ніякої відповідальності. Тільки балачки, що це така важлива і відповідальна справа - прийняття бюджету і витратити його. Насправді як тільки мафія дорвалась до корита, пішов його дерібан на зарплати, добавки, премії тим, хто ближче до корити - пропаща мафіозна країна...

Та ви хоч подивіться як це у людей скрізь робиться. Не прийняв Конгрес бюджет - чиновникам гроши не платять. Ні копійки. Бо країна правова і без закону ні кроку. А тут що не пика - то злодій і кожен гребе під себе...
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