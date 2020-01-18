 Кабмін розкрив зарплати всіх міністрів: Гончарук - 60,4 тисячі, Аваков - 100 тисяч, Дубілет 32,4

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Кабміну.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук
Середня заробітна плата прем'єр-міністра України в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні глава уряду отримав 76 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука була – 61 916 грн, а в жовтні і лютому – 60 087 та 43 724 відповідно.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба
У минулому році його середня заробітна плата дорівнювала 58 652 грн. Виплати у грудні становили 86774, в тому числі надбавка – 58 655 грн, премія – 28 119 грн. У осінні місяці Дмитру Кулебі було нараховано: у вересні – 48 523 грн, жовтні – 56 263 грн, листопаді – 43047 грн.
Віцепрем’єр-міністр України- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
У вересні отримав 52 629 грн, в жовтні 51 000 грн, а в листопаді – 34 141 грн. У грудні його зарплата становила 84 887 грн, з яких 35 506 надбавка і 49 381 премія. Таким чином, середня заробітна плата в 2019 року у Міністра цифрової трансформації – 55 664 грн.
Міністр кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет
Середня зарплата в минулому році становила 32 386 грн. В грудні він отримав – 17 544 грн. А в вересні та жовтні по 48 тис. грн, в листопаді – 16 000 грн.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
Cередня заробітна плата в 2019 році – 100 041 грн. У грудні йому нараховано 186 541 грн, у тому числі надбавки – 49 225 грн, премії – 137 317 грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила – 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн відповідно.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов
У грудні отримав 222 592 грн, де надбавка – 73 337 грн, а премія – 149 255 грн. У вересні йому нараховано зарплати 15 134 грн, в жовтні 18 180 грн та листопаді – 79 883 грн. Отож, середня заробітна плата за минулий рік – 83 947 грн.
Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель
Отримав у вересні зарплати – 18 549 грн, в жовтні – 33 540, а в листопаді – 31 102. В грудні його зарплата становила – 162 003 грн, у тому числі надбавка – 39 105 грн, а премія – 122 898. Середня заробітна плата Міністра в 2019 році становила 61 299 грн.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко
Сума середньої зарплати в минулому році – 62 069 грн. У грудні йому нараховано 233 893 грн (з надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн, та матеріальною допомогою 111 848 грн). Водночас у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була – 27 505 грн, 30 532 грн та 68 194 грн.
Міністр освіти і науки Ганна Новосад
У грудні минулого року отримала 138 412 грн, у тому числі надбавки – 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, в жовтні – 37 981 грн, в листопаді – 39 103 грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік - 63 446 грн.
Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька
Середня зарплата в минулому році – 41 940 грн. За три місяці осені урядовець отримала – 15 896 грн у вересні, 22 036 у жовтні та 34 841 грн у листопаді. За грудень Міністру нарахували 94 988 грн, у тому числі надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн.
Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак
В останній місяць зими отримала 212 600 грн (надбавки 37 600, премії 175 000). А в вересні, жовтні та листопаді – 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн відповідно. Отож, її середня заробітна плата у 2019 році – 84 318 грн.
Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська
Cередня заробітна плата у 2019 році у – 65 317 грн. Її виплати у вересні - 24 395 грн, в жовтні – 58 259 грн, в листопаді – 56 620 грн. У грудні зарплата Міністра була 216 783 грн, в тому числі надбавка – 39 432 грн, премія – 82 563 грн, а матеріальна допомога – 94 788 грн.
Міністр фінансів Оксана Маркарова
У вересні отримала 36 384 грн, у жовтні – 61 890 грн, в листопаді – 60 637 грн. В грудні їй нарахували 89 387 грн, з яких 36 387 грн – надбавка та 53 000 грн – премія. В цілому середня заробітна плата Міністра минулого року - 62 075 грн.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій
Середня заробітна плата 44 527 грн. Його виплати у грудні склали 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премія 8 000 грн). У вересні, жовтні та листопаді – 55 390 грн, 40 439 грн та 38 239 грн відповідно.
Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський
У грудні минулого року отримав 112 905 грн, у тому числі надбавки – 32 905, а премії – 80 000 грн. У вересні нараховано зарплати 9 142 грн, в жовтні та листопаді – по 16 000 грн. Середня зарплата Міністра у 2019 році – 38 512 грн.
Міністр оборони України Андрій Загороднюк
Середня заробітна плата в минулому році – 41 982 грн. У вересні він отримав 24 228 грн, в жовтні 23 377 грн, а в листопаді – 23 132 грн. У грудні його зарплата була 97 191 грн ( надбавка 23 134 та премія 74 057 грн).
Міністр юстиції України Денис Малюська
У грудні минулого року отримав 226 361 грн, у тому числі надбавки – 35 961 грн та премії 190 400 грн. У вересні, жовтні та листопаді – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Його середня заробітна плата в 2019 році склала 75 734 грн.
Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда
Мала середню зарплату минулого року 46 688 грн. У грудні її виплати становлять 158 772 грн, у тому числі надбавка 37 280 грн, премія – 80 000 грн, матеріальна допомога 41 492 грн. У вересні урядовець отримала 22 894 грн, в жовтні 23 453 грн, а в листопаді 23 124 грн.
Напомним, президент Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.
Что построили, то и имеют
Може ЗЕ! просто ще не встиг роздати кожному пенсіонеру по 10000000000 баксів?
Может сексот, это всё таки паскуднее откровенного коммуниста Кравчука?
Не всё так просто в Датском королевстве...
плохо работает товарищ Дубилет !
план не выполняет ?
Перед тим як йти до ліжка згадав, що найбільше в Авакова 100 тис, а найменьше в Дупілєта 32 тим, а всі інші поміж ними - і вже настрій поліпшився, приємно на душі за правильно відданий голос.
А так як він поміняти голову не може, то скільки він не буде міняти окружєніє воно буде таким самим як і зєлєнський - злочинцями й корупціонерами.
Та що таке пишеш, хіба хто небудь може поміняти свою головУ.
18.01.2020 - 11:03
Двукратное повышение "минималки"
Минимальная пенсия будет повышаться вместе с изменениями прожиточного минимума. Так, с 1 июля 2020 года "минималка" увеличится на 74 грн - с 1638 до 1712 грн. А 1 декабря 2020 года минимальный размер выплат будет увеличен еще на 57 грн. Таким образом, до конца года минимальная пенсия составит 1769 грн.
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukraine-2020-godu-trizhdy-povysyat-pensii-1579298764.html
В соответствии со стандартами ООН в мире установлена черта бедности на уровне 5 долларов в день. ... В частности, по международным нормам бедность наступает за чертой, если человек располагает в месяц суммой менее 150 долларов (учитывая не только питание, а и расходы на коммунальные платежи, проезд и тд).
При Януковиче минимальная пенсия была 119 $. Зачем Януковича выгнали? Как говорил мой знакомый жид - шоб я был таким умным как Иван потом.
Вова! Ну ты даёшь!
А что, если он таки уже там был?) Помните, после Омана? Тогда почему ничего там не изменилось..)
Ну, опять же, данная информация сделана тяп-ляп, как, похоже, и все делается у «профана» Гончарука.
В частности, зарплаты министров, как оказалось, состоят только из надбавок и премий. А про сами оклады в правительстве (составители этого текста) забыли…
Даже недавние громкие скандалы ничему не учат этих идиотов…
Единственный толковый чувак в этом бордэле.
Даи такие как Дима востребованны всегда и везде.
"Хорошо хоть ограничились для Дубилета простым и непонятным министром кабинета министров, а не дали человеку Коломойского должность повыше.
Гончарук и Ко - это лучший Кабинет Министров, который был в Украине за всю ее историю. И они могут стать теми самыми «чикагскими мальчиками и девочками», если будут иметь поддержку в администрации президента и в парламенте.
Но мы в Украине, поэтому даже в лучший Кабмин тут берут самых токсичных из министров предыдущего правительства. Передавать опыт, наверное. Целые рюкзаки опыта. И выбрасывают лучшего министра из предыдущего правительства, потому что традиции такие. И это Украина, а значит без смотрящего от Коломойского никуда. Хорошо хоть ограничились для Дубилета простым и непонятным министром кабинета министров, а не дали человеку Коломойского должность повыше.
Хотя объяснить иностранному инвестору, почему член правления Приватбанка и сын главы Правления Приватбака времен Коломойского, когда проходил вывод денег из банка, сидит в правительстве, а не на скамье подсудимых или хотя бы проходит по программе защиты свидетелей, очень трудно.
Просто ограничимся простым - «это Украина, детка»."
1.200.000 грн в рік.
100.000 грн в місяць.
23.077 грн в тиждень.
3.333 грн в день.
139 грн в годину.
2,32 грн в хвилину.
Ему только дсо ежемесячно заносит раз в 20 больше.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d19d0335-071c-4f41-8379-b94f04060269
20.12.2019 Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 157 051 грн.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ab70c319-9c75-4245-a372-4b8d7e4aadc3
По інших можете перевірити самі.
При Зе хоч говорити про цей споконвічний бедлам почали, а тоді все тишком-нишком тирили, брехали, дерибанили бюджет і все списували на війну.
У грудні згідно декларацій отримав зарплату 405 072 грн.
Декларації:
28.12.2019 Заробітна плата отримана за основним місцем роботи - 248 021 грн. https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d19d0335-071c-4f41-8379-b94f04060269
20.12.2019 Заробітна плата отримана за основним місцем роботи - 157 051 грн.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ab70c319-9c75-4245-a372-4b8d7e4aadc3
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/pomoschnikam-narodnyh-deputatov-ukrainy-takzhe-p-363511/
Все направлено на те, щоб чорт ногу зламав і ніхто кінців не знайшов. Тирять бюджет як хочуть, і ніхто не несе ніякої відповідальності. Тільки балачки, що це така важлива і відповідальна справа - прийняття бюджету і витратити його. Насправді як тільки мафія дорвалась до корита, пішов його дерібан на зарплати, добавки, премії тим, хто ближче до корити - пропаща мафіозна країна...
Та ви хоч подивіться як це у людей скрізь робиться. Не прийняв Конгрес бюджет - чиновникам гроши не платять. Ні копійки. Бо країна правова і без закону ні кроку. А тут що не пика - то злодій і кожен гребе під себе...