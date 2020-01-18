 У районі Борисполя завтра обмежать рух: в Україну повернуть тіла загиблих в Ірані

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Управління держохорони України.
"У неділю, 19 січня, у зв’язку з траурними заходами з вшанування трагічно загиблих громадян України в авіакатастрофі рейсу PS 752 "Тегеран-Київ" можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе та в районі міжнародного аеропорту "Бориспіль" (KBP)", - сказано в повідомленні.
В Управлінні держохорони водіїв і відвідувачів аеропорту просять врахувати інформацію про можливе обмеження дорожнього руху.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Майже кожного дня гинуть українські захисники Батьківщини, а зєлєна влада максимум скаже "патєрь нєт".
Ручне управління... це до добра не доведе.
але ница Бубочка як завжди влаштовую "шоу на крові"
чому немає трауру через день за загиблими Героями на фронті ?!!!!
чтоб не нервировать Путина ?
такого бл..ва при Порохе не было !!!!
сотни людей будут опаздывать на свои рейсы
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Зеля з ескортом буде пролітати? Все вірно, нічого холопам заважати.
Просто нет слов.