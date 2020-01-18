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Все про:Бориспіль (296) Іран (444) УДО (41)

 У районі Борисполя завтра обмежать рух: в Україну повернуть тіла загиблих в Ірані

Через траурні заходи рух на Бориспільському шосе і в районі аеропорту "Бориспіль" може бути частково обмежено.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Управління держохорони України.

"У неділю, 19 січня, у зв’язку з траурними заходами з вшанування трагічно загиблих громадян України в авіакатастрофі рейсу PS 752 "Тегеран-Київ" можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе та в районі міжнародного аеропорту "Бориспіль" (KBP)", - сказано в повідомленні.

В Управлінні держохорони водіїв і відвідувачів аеропорту просять врахувати інформацію про можливе обмеження дорожнього руху.

Читайте також: В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам'яті загиблих в авіакатастрофі в Ірані, - Офіс президента

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: Канада виплатить по 20 тис. дол. родинам своїх громадян, які загинули під час аварії українського літака в Ірані, - Трюдо

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170624
 
 
 Топ коментарі
 
Україна все більше стає схожою на рашку.
Майже кожного дня гинуть українські захисники Батьківщини, а зєлєна влада максимум скаже "патєрь нєт".
Ручне управління... це до добра не доведе.
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Царство небесное , Соболезнование родным .
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царство небесне загиблим!

але ница Бубочка як завжди влаштовую "шоу на крові"

чому немає трауру через день за загиблими Героями на фронті ?!!!!

чтоб не нервировать Путина ? У районі Борисполя завтра обмежать рух: в Україну повернуть тіла загиблих в Ірані - Цензор.НЕТ 6594
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Україна все більше стає схожою на рашку.
Майже кожного дня гинуть українські захисники Батьківщини, а зєлєна влада максимум скаже "патєрь нєт".
Ручне управління... це до добра не доведе.
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царство небесне загиблим!

але ница Бубочка як завжди влаштовую "шоу на крові"

чому немає трауру через день за загиблими Героями на фронті ?!!!!

чтоб не нервировать Путина ? У районі Борисполя завтра обмежать рух: в Україну повернуть тіла загиблих в Ірані - Цензор.НЕТ 6594
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В Управлении госохраны водителей и посетителей аэропорта просят учесть информацию о возможном ограничении дорожного движения.

такого бл..ва при Порохе не было !!!!

сотни людей будут опаздывать на свои рейсы У районі Борисполя завтра обмежать рух: в Україну повернуть тіла загиблих в Ірані - Цензор.НЕТ 3978
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"возможны временные незначительные ограничения дорожного движения..."

Зеля з ескортом буде пролітати? Все вірно, нічого холопам заважати.
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Даже на таком решили попиариться.
Просто нет слов.
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Перестаньте писать всякую херню. Имейте совесть Соболезнование родным погибшим! Вечный покой убиенным!
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