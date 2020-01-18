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Все про:МЗС РФ (553) освіта (648) українська мова (327)

 МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту

МЗС РФ вважає, що прийнявши "Закон про загальну і середню освіту" Україна йде шляхом "насильницької українізації".

Про це йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на рекомендації Венеціанської комісії Ради Європи "забезпечити необхідний баланс" у мовній сфері і обіцянки київської влади їх виконати, на ділі нічого не змінилося - російська мова на Україні продовжує піддаватися подвійний дискримінації", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що під час підготовки закону українська влада нібито не провела консультації з представниками національностей, які проживають на території України.

"Таким чином, офіційний Київ продовжує йти  шляхом насильницької українізації, асиміляції неукраїномовного населення, порушуючи Конституцію країни і зобов'язань в сфері захисту прав людини і національних меншин", - зазначено в заяві російського МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна влади в Україні не привела до прогресу у вирішенні ситуації на Донбасі, - Лавров

Нагадаємо, 16 січня 2020 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про загальну середню освіту". "За" проголосували 327 народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170623
 
   
 Топ коментарі
 
Ответ должен быть очень простой : в России вообще нет украинских школ, и все вопросы это лживая и лицемерная мантра
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пожаловаля на Украину за то, что школы преподают на Украинском. Это просто какой то сюр.
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ещё проще - обучение на государственном языке и точка.
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Моя рідна мова - українська. Російську(літературну) я знаю набагато краще, ніж більшість тих, для яких вона є рідною... Розумію ще кілька, включаючи казахську і кримськотатарську (правда, практики давно не було - казахською - більше тридцяти років, так став забувать...). Однак, "узкочелюстниє", мені навіть цим знанням, дорікали.......... Єдина нація світу, яка хизується своїм неуцтвом - це саме вони..).
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Более 10000 тысяч " коренных жителей " . Московия завезла в Крым после оккупации .
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Почему в моей стране Украина нужно воевать за Украинский язык ? Почему какие то твари из-за поребрика что-то там гавкают !! пусть седят у себя на болотах молча !!!!
Достали уже !
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Из паспортов убрали национальность , а всем Пишут русский , а это как называеся не насильственно.
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Украине нужно сделать РУССКУЮ АВТОНОМИЮ В ЛДНР ти параллельно пусть Московия сделает УКРАИНСКУЮ АВТОНОМИЮ НА КУБАНИ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ, Почему Президент Зеленский молчит и выполняет приказы с Москвы ,а им ничего не предлагает подобное ? ведь у нас УКРАИНСКАЯ земля ,а не территория ссср МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании - Цензор.НЕТ 7371
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Ага, Зеленский скажет. Зеленский даже побоялся в Парыжэ поднять вопрос за крым.
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Не правильно определил МИД - не "украинизация" Украины (потому что выглядит нелепо, как, например, "германизация Германии"), а дерусификация, что нормально в мировой практике. Да и сам термин "русскоговорящие" - искусственно создан.
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Кацапи - НАХ.Й! (зрозумілою для вас мовою)
Те ж стосується зеленського та решти ЖидоРусоТуповлади.
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Раша - страна-изгой наравне с КНДР, мы слишком много ей уделяем внимания вообще, я о жалобах даже и не говорю. Если она относится к своему населению как к скотине, то нужно ставить ее на место при попытках распространить дикарские ухватки на другие страны
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Правда как всегда в середине и это суржик
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Яка ридна мова у Австрии?
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Пане, щось у Вас рузький діалект української мови
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Суржик пан чи пани. Мова примиренья.
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А когда эти твари козломордые убивали 15 000 Украинцев, они с кем нибудь консультировались?
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Я Вам скажу так,раньше Одеситы понимали одинаково разно все наречия.И Китайский и Аанглийский,Французский и Арабской и естествено Украинскоой.В них не было никакой разъници.Контрабондист шлепал свое дело и имел свой гешефт.А этот поц Путин заявил шо это фсе било руским.
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добавлю. в 50-х годах в Одессе был суржик в основном украинский на Одесский жаргон но не кацапский
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А своей насильственной россипиз...ации забыли?
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В наше время ЭРЭФИЯ проводит насильственную русификацию малых кореннных народов и национальных меншин и вытесняя их жизненный уклад и традиции. Нечего на зеркало пенять коли рожа крива.
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Изучая русский язык, носители украинского приходят к выводу, что русские не любят кухню и относятся к ней оккупательски, ведь остальные комнаты идут с "В": "в спальню", "в детскую", "в туалет", "в коридор" и только "НА кухню".

Диалог мамы с сыном лет восьми.
- Как пишется "декабрь"? - спрашивает она.
- Де-ка-брь, - старательно проговаривает мальчик.
- Я же тебе говорила! Сколько можно?! ДЕ-КА-БОРЬ! БОРЬ, понимаешь?!
- А учительница говорит...
- Дура неграмотная твоя учительница! МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании - Цензор.НЕТ 1000
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...дружище, для тебя есть шикарный значок на аву...
МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 5193
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"Насилственная укратнизация".😁 Це ж треба таке придумати, мля. Це як в Англії насилственная англинизация...
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Кому нужны новости и тем более советы от одичалых за стеной?
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Це ж треба до такого дебілізму дійти: Українізація українців. Так звана "роССія" дуже б хотіла, що б ми, своїми коштами, їм готували "любителей руССькава мира"
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Кто будет отвечать и платить контрибуцию за триста лет кацапизации Украины??? сколько было разных Валуевских указов? сколько запретов украинской книжки и украинского образования? а теперь эта кремлевская, угро-финская мразь воет про украинизация?? та пошли с уки монголо-ордынские... в свои болота дремучие, родственников - жаб, грамоте учить....
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Насильственная украинизация в трусиках. Аш трисет!!!
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Глаголи ридають оттакєними сльозами... Пушкіна, Лермонтова запєнілі нацьікі.. Горькій стал сладким в приступє епілепсіі Толстой опять ушел. Достоєвский воопщє - радіо!
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Ірина Фаріон
1 год ·

На жаль, з огляду на цей закон, вся початкова освіта нацменів їхньою мовою. А варварам з московських боліт дозволено 20 відсотків їхнього язика в базовій та профільній школі. А це хибний гібридизм. Кожен носій язика в Україні - це війна для українців, бо Путін матиме мотивацію цей потрох захищати. Війна там, де нема МОВИ. На Раші жодної української школи. Хай біснуються. Війна язику - перемога Мові.
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https://blogs.pravda.com.ua/authors/farion/5e20b1b9ad55d/

МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании - Цензор.НЕТ 9307 ПРО МОВНИЙ ВАВИЛОН У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ (у світлі ухваленого Закону ""Про повну загальну середню освіту")

Пригадую радість наших безнадійних і завжди готових до поблажливо-толерантних поступок нацдемівських виборців від слів зе-міністра освіти і науки т. Новосад про перехід із 2020 року всіх шкіл в Україні на українськомовне навчання. Їхній наївній радості (краще - дурості) прийшов незабарний кінець 16 січня 2020 року у зв'язку з проголосованим у Верховній Раді Законом "Про повну загальну середню освіту". За цей закон проголосували 327 депутатів в повній єдності трьох фракцій: "Слуг народу", "Європейської солідарности" і "Батьківщини".

П'ята стаття цього закону визначає ліберально-гібридну модель навчання українців, суть якої полягає в неспроможності і суспільства, і влади остаточно подолати колоніяльно-мовну залежність, щоб узаконити національно-мовну модель з абсолютним пріоритетом державної мови. На зміну колоніяльного гасла "єдина країна - єдіная страна", запущенного мовною політикою П. Порошенка, прийшла ліберально-гібридна роздвоєність і згубна мовна толерантність, неминучий наслідок якої - це подальші утиски української мови вже під гаслами ліберальної демократії.

Отже, практична суть ліберально-гібридної мовної моделі середньої освіти полягає в такому:

1. національні меншини в Україні здобуватимуть початкову освіту (1-4 клас) рідною мовою, а не державною мовою;

2. корінні народи і нацменшин вивчатимуть свою мову як предмет, і це добре;

3. щоб розмити державний статус української мови, вигадано три моделі мовної освіти:

а) для корінних народів (кримські татари): навчатимуться рідною мовою "поряд із державною" (що це таке "поряд" - здогадатися складно);

б) для нацменшин із мовами ЄС (угорці, поляки, румуни): базова освіта (5-9 клас) - не менше як 20% - до 40%; профільна освіта (10-11 клас): не менше 60%.

в) для інших нацменшин (московити): базова та профільна освіта - не менше як 80%.

Увесь цей мовно-відсотковий Вавилон буде зумовлений, як зазначено в п.6 ст.5, "освітньою програмою закладу освіти згідно з вимогами державних стандартів та з урахуванням особливостей мовного середовища". Мовне середовище, як відомо, значною мірою освітньої системою і формується, тобто маємо закрите коло для прориву державної мови і неможливість розширити україськомовний простір.

Крім усіх цих виняткових благ продуманої сегрегації з обмеженням державної мови, у статті (п.7) право на навчання мовами корінних народів та нацменшин реалізується ще й в ОКРЕМИХ класах будь-якої школи.

А вже щоб прогнутися перед світом, якому на нас плювати, бо ми перші на себе плюнули, і цим законом зокрема, поряд із державною мовою в школі можна викладати один чи декілька предметів англійською мовою чи мовою ЄС.

Після цього всього не розумію найосновнішого: для чого у п.1 ст.5 писати, що "мовою освітнього процесу а закладах середньої освіти є державна мова"? Як бачимо, всі дев'ять наступних пунктів це переконливо заперечують. Це не просто гібридизм, а маніфестація власної національної вторинности як програмованої поразки.

Висновки. Мовна стаття цього закону - це ще один показовий відступ України в мовній політиці на користь чужих мов, і передусім мов колишніх і теперішніх окупантів. Народ, що не вміє законодавчо захистити та утвердити свою мову, ніколи не захистить своїх територій, бо вони неминуче будуть вже під іншими мовами. Цим законом Україна фактично реанімувала радянську систему мовної освіти в її позірно полегшеному варіянті.
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МИДозвонам РФ пора бы уже выучить первые 20 000 китайских иероглифов.
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расіянці насильно русифікують китайців на Далекому Сході!
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Китайцы рассеянцам лапти плетут 365/24/7. Неостанавливаясь.
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Добровольная люмпенизация-вот каков наш ответ украинизации зекраиньі😂
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Офтоп...
https://bykvu.com/ru/bukvy/na-oman-obrushilis-vnezapnye-navodnenija-video/
КАРМА?....
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Венгры в Украине кроме Венгерского языка больше ничего не знают , а как они будут адаптироваться в Украинское общество. Вот после России Венгры начнут подымать .
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Конечно РФ остаётся только жаловаться, потому что у Украины сильнейшая армия в Европе. Если бы Украина захотела, давно бы захватила Россию, просто связываться неохота.
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Слезь с бутылки и мычи внятно, удмурт.
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А пусть в московии откроют украинские школы-особенно в украинском Крыму,и займитесь своейдиктаторской россией и не лезте куда вас не зовут, вы окупанты
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"МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании" - не перестаю удивляться наглости и бесстыдности террористической кремлёвской банды, хотя понимаю, что ископаемые приматы уже не способны стать современными, цивилизованными людьми, и соответственно с ними надо, на ихнем уровне, человекоподобных, и вести диалог.
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Украина украинизируется... Капец...
Кремлевские свинособаки совсем умом, нацистским, тронулись...
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А теперь расскажите о насильственной русификации на территории РФ.
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Россия обязана немедленно прекратить россиянизацию России.
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Українізація України і жадної української школи в Росії. Какая разніца, так, хахли?
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Стака шума из ничего ,мала ли хто и чего хде сказал.
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Украина проводит украинизацию. Такой абсурд и ересь могут изрекать лишь москвабадские власти.
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У свинособак знову подорожчав вазелін: МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 5093

МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 144


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Устраняет последствия насильственной русификации
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МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании
Вот бред оккупантов, насильственная украинизация в Украине, это вообще как воспринимать, а что должно быть, насильственная иностранизация Украины.

Пусть оккупанты что с востока, что с запада не мечтают, что в Украине будут насаждаться оккупационные иностранные порядки.
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Може МЗС росії,хай краще пояснить чому в них немає жодної української школи ,жодної хвилини на телебаченні чи радіо ,жодної газети чи журналу і не тільки укераїнських ,а їнших нац. меншин то хто вже говорив.
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Каким был мягким и демократично либеральным не был бы подход к обучению в украинских школах на украинском языке, кацапов всегда будет волновать этот вопрос. Они всегда будут выражать недовольство до тех пор пока вообще что-либо в Украине не останется украинским, кроме как обозначения "своей" территории. Что тут вообще можно говорить, если они даже до Белоруси доколупываются, где практически ничего не осталось белорусского...
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Какая может быть насильственная украинизация в государстве Украина?
Знать государственный язык- долг каждого гражданина Украины. Нежелающие могут не изучать его, это их дело, но тогда они должны забыть об украинском гражданстве, высшем образовании и хорошей работе.
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Кацапські мутанти завели свою собачу мову про нашу МОВУ, зомбовані упирі з мокшанських боліт забулькали гнилою водою.
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Другими словами "ЛУЧШЕ БЫТЬ ИЗНАСИЛОВАННОЙ, ЧЕМ УКРАИНИЗИРОВАННОЙ" объяснила МАШКА ЗАХЕРОВА украинцам ))))))))

Если кто не в курсе.... Это знаменитая фраза ТЕТИ МОТИ из МИНЫ МАЗАЙЛЫ, М.Кулиша.
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Сподіваюся, в нормальних українських школах не буде "зобов'язаловки" з вивчання кацапського нарєчія? Ці академгодини можна виділити під щось справді корисне для учнів.
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Ото курво москалі, а кому жалітись на примусову московізацію...чи кацапізацію?
Чому в Україні і досі стільки наріду,що не може вивчити державну мову...
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МИД РФ считает, что приняв "Закон об общем и среднем образовании" Украина идет путем "насильственной украинизации". Источник: https://censor.net.ua/n3170623

Довбані кацапи - в еРеФії живуть мільони УКРАЇНЦІВ і там немає НІ ОДНОЇ Української школи МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 7428

Ці шакали живуть винятково наглістю і замаскованим насиллям.

Це коли в Бєларусі з явились расєйські військові:
МЗС РФ поскаржилося на "насильницьку українізацію" через ухвалений Радою закон про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 2567
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Так в Кубать Автономию и Українску Мову в автономну Область
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