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 СБУ розкрила механізм фінансування Росією терористів "ЛНР"

Служба безпеки України задокументувала механізм фінансування Росією окупаційної адміністрації в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що для уникнення санкцій стосовно банківського сектору, РФ створила на власній території та у тимчасово окупованих районах Донбасу спеціальні фінансові установи.

З 2014 року, після введення у "ЛНР" території рубльової зони, за їх допомогою Росія запровадила механізм фінансування апарату окупаційних органів влади. СБУ тривалий час документувала, що для приховування безпосередньої фінансової підтримки фейкових установ на захопленій території Луганської області РФ залучила до схеми фінансування банківську установу Південної Осетії, через яку кошти з Росії потрапляють до так званого "державного банку ЛНР".

Потім гроші розподіляються самозваним "міністерством фінансів ЛНР" для утримання окупаційних органів влади та силового блоку псевдодержавного утворення. Зокрема, незаконних збройних формування "МДБ", "МВС", "народної міліції".

За даними української спецслужби, щорічний обсяг фінансування РФ псевдодержавного утворення на тимчасово окупованій території Луганської області перевищує 30 мільярдів російських рублів. Це сума, що становить понад дві третини від загальних потреб "бюджету" псевдореспубліки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибори на окупованому Донбасі до осені 2020 року підготувати неможливо, - Айвазовська. ВIДЕО

Після формування доказової бази, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, Служба безпеки задокументувала, що на тимчасово окупованій території ключову роль у системі фінансування псевдореспубліки та її незаконних збройних формувань відіграють так звані "міністр фінансів" та директор "держбанку ЛНР".

Зазначені особи обіймають керівні посади в окупаційній адміністрації ще з 2014 року. Вони підтримують постійні контакти з кураторами від урядових структур РФ, систематично виїжджають до Москви для погодження питань виділення "асигнувань" на функціонування так званої "ЛНР" та розподілу коштів.

Наразі псевдопосадовцям оголошено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Їх оголошено у розшук. Найближчим часом обвинувальні акти стосовно правопорушників будуть скеровані до суду для заочного засудження. 

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170620
 
   
 Топ коментарі
 
Зебидло , вам сеча ще не виїла очі ?
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2 новини


1.Польща домагається посилання санкцій ЄС проти РФ за "вибори" в Криму, - ЗМІ

2.РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає зниження напруженості у відносинах з Росією.
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Цікавить фінансування передвиборчої компанії Зеленського. Чи правда Сурков та Малофєєв?
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Через рік бабло із держбюджету України через Осетію замінинь гроші виснаженої Мокшандії. ЗЄ за мір.
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2 новини


1.Польща домагається посилання санкцій ЄС проти РФ за "вибори" в Криму, - ЗМІ

2.РНБО розглянула проєкт Стратегії національної безпеки України, що передбачає зниження напруженості у відносинах з Росією.
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Василь, а скільки доларів поклала знеможена Мокшанія в ЗВР, минулого тижня? А у кого ЗВР більше, у Мокшанії, чи у всього ЄС?
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Ви не розумієте іронії? Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Мокшандії в районі 200 млрд баксів на рік . А за 10 років?
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не путай сечу с божьей ЗЕросой.не ровен час навлекёш на себя зялёный гнев (и не только на этой ветке) СБУ раскрыла механизм финансирования Россией террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6190 СБУ раскрыла механизм финансирования Россией террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8322
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Россия привлекла к схеме банковское учреждение Южной ОсетииИсточник: https://censor.net.ua/n3170620

Плять, єто было известно еще с 15-го года.
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ЗЄтупаки, розведення може бути тільки в одну сторону-в бік московії! СБУ розкрила механізм фінансування Росією терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 934 Кожен день обстріли,хлопці гинуть,а вони ще щось там зібралися розводити! Розведення неефективне-невже не видно!
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Цікавить фінансування передвиборчої компанії Зеленського. Чи правда Сурков та Малофєєв?
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Какая разница как финансирует. Для тех , кто это и так знает. Делайте,шоб не финансировали. И ваще достало это уже все. - Один урод имитировал. Другой анонирует. И воз поныне там.
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Разница в том, что проводится документирование преступлений - для грядущих судов.
Кто не верит в то, что суды эти будут - посмотрите на пример с газпромом.
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когда до нашей гребанной власти дойдет что надо навсегда отделиться от этих псевдореспублик и не только словами а и стеной!
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Кацап гребаный, и дверь тебе сваркой заварить.
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Так швидко встановили. ЛИше 5 років знадобилось. ТРеба зрівняти зарплати цих лицарів з керівником Укрпошти.
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Если мы хотим создать мощное государство Украина то казнокрадство, коррупция и сепаратизм должны быть приравнены к измене Родины и наказываться расстрелом. Китай своей экономикой доказал эффективность такого действия. 28 лет Украина в нищите, а власть утопает в роскоши коммунизма. Доколе?
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"должны быть приравнены" ким повинні бути прирівнені і кому повинні?
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Народом Украины. Власть не способна значит всё должен делать народ.
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Здатный. В 2014 году ***** быдло-элиту спас, но коль верёвочке не вится.
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Народ не тільки обирає владу яка "нє спасобна", але й не в змозі висунути кандидатів які будуть здібні. То може справа в народі?
Як мінімум не тільки справа у владі?
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Тебе тоже народ не тот достался? Народ всегда выбирает правильно - согласно программе и обещанием кандидата, просто дело в том, что кандидат никогда потом не выполняет обещенного поэтому дело всё же во власти. Рыба гниёт с головы - не нами придумано.
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расстрелом верхушки не отделаться. только полная ликвидация всех ветвей влады даст результат. эта свора тянется спрутов повсеместно.
их можно уничтожать без угрызений совести. каждый из них заслужил смерти, ибо на их руках кровь жертв их же правления, если не прямо, но коственно каждый представитель нашей влады грабил и убивал, прикрываясь законом.
ненависть, вот какое у меня к ним чувство.
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Таке вже було - вєсь мір насілья ми разрушім да аснаванья, а затєм ми наш ми новий мір пастроім кто бил нічєм тот станєт всєм.
Ви тільки коли всіх перестрілювати будете не забудьте, що ви нащадки тих хто вже таким займався. Може якби вони нікого не розстрілювали, то й у вас би такої проблеми не було.

СБУ розкрила механізм фінансування Росією терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6693
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І як в зєбільних головах може гармонічно уживатися "механизм финансирования Россией террористов "ЛНР" та відведення зєбілами збройних сил України?
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Это ты кому задал вопрос? Зєбілам? Так их тут нема.
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а до этого 6 лет не ясно было аххахах там можно уже диссертацию защитить трехтомную
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как то не активно
вбрасываем собственное лайно на вентилятор
порохоботы фас
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