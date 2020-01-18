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Все про:РДА (128) Донбас (13001) розведення сил (111)

 Під час наступного розведення сил Станично-Луганська РДА опиниться у "сірій зоні", - директор "Схід-SOS" Реуцький

Райдержадміністрація і всі державні і муніципальні структури під час наступного розведення сил і засобів на Донбасі опиняться в так званій "сірій зоні".

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор благодійного фонду "Схід-SOS" Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Його команда дізналася про це під час моніторингу дотримання прав людини у населених пунктах, де відбулося розведення сил та засобів.

"Працівники цих структур теж відчувають певно тривогу, розуміючи, що сил та засобів у поліцейських і взагалі в українських силовиків фактично немає для того, щоб забезпечити їхню безпечну роботу на цих майже неконтрольованих у майбутньому територіях", — розповів Реуцький.

Костянтин Реуцький зазначив, що не може назвати точну кількість працівників Станично-Луганського райвідділку поліції, але зі слів самих поліцейських — їх не вистачає, щоб опрацьовувати усі звернення від місцевих жителів.

Зазначимо, у Станиці Луганській також несе службу батальйон поліції "Луганськ-1", але він перебуває безпосередньо на контрольному пункті в’їзду-виїзду.

Нагадуємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість в рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових дільянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три додаткові ділянки розведення сил на Донбасі вже визначено, - Зеленський в розмові з Меркель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170619
 
 
 Топ коментарі
 
При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 8236 .. Скоро Вся Украина окажется в "серой зоне " благодаря этому отводу или "разводу" войск..
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Зеленский уже подготовил в Украине плацдарм для наступления проросийских сил.
Им сегодня уже не нужны лозунги «навеки вместе с Россией» и рассказы об «экономическом чуде», которое нас ждет после вступления в Таможенный союз.
Достаточно просто продолжать линию Зеленского, немного ее изменив, и все.

Нынешний президент, как своими действиями, так и бездеятельностью дает пророссийским силам надежду на реванш.
Здесь можно выделить и газовые переговоры, и разрешение на въезд в Украину ряду российских актеров и блогеров. Кроме того, нынешняя власть не препятствует деятельности пророссийских сил в медиа-пространстве.
Андрей Портнов уже открыто грозит патриотам и участникам Майдана, а медиа-группа Медведчука продолжает наращивать мышцы.
Судя по всему, пророссийские силы воспользуются плацдармом, подготовленным Зеленским, и попробуют вернуть себе власть.
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Какайа разніца. (Чувак Оманський на лісапеті)
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.. Скоро Вся Украина окажется в "серой зоне " благодаря этому отводу или "разводу" войск..
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Какайа разніца. (Чувак Оманський на лісапеті)
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Сіра зона буде на захід від Дніпра, а решта сєпарскіє нарьодниї рєспіблікі.
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Пыляющий утюг тебе на язык. Кацапы будут уничтожены
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Зеленский уже подготовил в Украине плацдарм для наступления проросийских сил.
Им сегодня уже не нужны лозунги «навеки вместе с Россией» и рассказы об «экономическом чуде», которое нас ждет после вступления в Таможенный союз.
Достаточно просто продолжать линию Зеленского, немного ее изменив, и все.

Нынешний президент, как своими действиями, так и бездеятельностью дает пророссийским силам надежду на реванш.
Здесь можно выделить и газовые переговоры, и разрешение на въезд в Украину ряду российских актеров и блогеров. Кроме того, нынешняя власть не препятствует деятельности пророссийских сил в медиа-пространстве.
Андрей Портнов уже открыто грозит патриотам и участникам Майдана, а медиа-группа Медведчука продолжает наращивать мышцы.
Судя по всему, пророссийские силы воспользуются плацдармом, подготовленным Зеленским, и попробуют вернуть себе власть.
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До речі оці тупорилі зашквари з оманами-зарплатами говорять на користь версії. У зелі завдання натягти негативу і злити Україну під *****.
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Тогда вопрос почему при Порохе и медиа и торговля были?
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Сидел старик в тенистом сквере.
И накатила грусть слегка
Играли внуки, птицы пели,
глотнул из фляги коньяка
А над Днепром гуляли тучи
Крик чаек слышался вдали
Он вспомнил , как кацап ******
Хотел украинской земли
И вспомнил он, как был солдатом.
Горела плакала земля.
И расписался как когда-то
На стенах древнего Кремля.
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Не в сірій, а в зоні ;лнр;.
І єдине чим незадоволені сепаратисти в Зеленському- так це тим що ВСУ занадто повільно відступає.
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Незрозумілий сенс подальшого розведення. Ну зустрілося ти з куйлом, ну нассяли тобі в рило - що ти отримав реально позитивного взамін?
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Даремно. Даремно достукатись до здорового глузду зеленої влади. Адже їхній девіз - "Побільше "розводів" безглуздих, але різних" . І не тільки військ і засобів, але й власних виборців.
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А зелёное мурло Станицу освобождало При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 7346 а да оно под Мариком в атаке было с гоняло лысого При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 2703
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Дайош родіну моніки Зєлєнської в ЛНР-ДНР ! Какая разніцца !
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а ты у 17й тбр спросил Кривой Рог это не только мурло из муравейника гундосое При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 8564
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При следующем разведении сил Станично-Луганска РГА окажется в "серой зоне", - директор "Восток-SOS" Реуцкий - Цензор.НЕТ 5578

- слыш, базилио...когда ж ты в роль презика уже вкуришься?
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Похоже -НИКОГДА,бо воно тупеньке та никчемне...
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Презиком/гандоном оно и так является, так что вопрос в никуда.

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Тупое быдло 73% так проголосовало , что вся Украина оказалась в серой зоне.
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Не гони, за Петю голосовало 54%, из них только 8% клинические идиоты!
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Думающие украинцы , делайте эвакуацию с Украины , спасайте себя и детей , жизнь то одна , потому что в Украину ползёт русский мир и полностью ее захватит до 2022 года . Жизни не будет .
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Драпать это последнее дело. За свою землю, за свою Родину надо драться за каждый ее см и никакие Зеленские нам в этом не смогут помешать. Хотелось бы,чтобы вся эта шакалья свора,которая сейчас правит в Украине. оказалась бы за решеткой, где ей и место!
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*** , *** и только *** . Вы дурак или провокатор ? Почему тогда никто не дерётся, а все стали послушным быдлом ? Что-то я не наблюдаю такого , не ? Так что не надо писать глупости , потому что в Украине 73% это просто биомасса . Сдадутся русскому миру и скажут , что так и надо . Народ так деградировал , что поверит в любые сказки
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Все до поры до времени. Я живу в гуще Ватного Юга Украины и сразу скажу,что в 2014г. в "русский мир" хотели большинство, сейчас не хочет никто, даже последние ватники. Мира хотят все, многие даже любой ценой, но не хотят здесь видеть лугондонские, тем более российские рожи, отношение здесь к ним определенное и чем дальше,тем более определенным становится. Это я по факту говорю, как оно есть, где-то более, где-то менее. Люди изменились, а то что выбрали клоуна, многие уже жалеют.
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Не верю я Вам ! Я в ютубе смотрю видео с блогерами например Гриша с Киевской Руси, он сам с Днепра , так там ваты за русский мир , выше крыши .
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Я буду говорить только про факты. У нас на Юге откровенно прокацапские силы раньше всегда на выборах побеждали. В 2019г. они впервые потерпели страшное поражение и на следующих выборах шансов победить у них будет еще меньше.
В 2014-2015г. очень многие поставили тарелки,чтобы смотреть российское ТВ. Сейчас те же самые люди все бросились покупать приставки,чтобы после кодировки сигнала продолжать смотреть украинское ТВ. Людям надоело российское ТВ. Оказывается эти, казалось бы закоренелые ватники, испытывали искреннее негодование, когда на российском ТВ обливали грязью их страну Украину. Киселевы и Соловьевы в деле сплочения украинской нации делают гораздо больше, чем все наши проукраинские партии.
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У 1941 році, на початку війни проти СРСР, на Західній Україні, була поширена сатирична листівка, з малюнком і таким текстом "Що за гасас там піднявся, що пішло за дійство, то тіка хоробрий Сталін, та його жидійство". Якщо замінити слово Сталін на Зеленського, то невдовзі, так і буде.
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А може варто зачекати? Найцікавіше ще попереду. Можете уявити якою буде вистава 95-ого, коли туди повернеться головний блазень і вся його сивохобогданута команда?
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При таком руководстве Украины в серой зоне вскоре может оказаться вся территория Украины.
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так делать нельзя... там же всех в плен возьмут и потом опять меняй на таксистов...
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За свою землю, за свою Родину надо драться за каждый ее см и никакие Зеленские нам в этом не смогут помешать. Хотелось бы,чтобы вся эта шакалья свора,которая сейчас правит в Украине. оказалась бы за решеткой, где ей и место!
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Вислюк оманский оказываеться прикалывался на саммите,обещая,что развода до прекрашения стрельбы не будет.
Или он имел ввиду только ВСУ?
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Не. в серой не окажутся. Рашисты быстро заполнят пустое от украинской власти пространство. Все идет к тому чтобы дать автономию не только окупированной на сегодня территории даунбаса а всей луганской и донецкой области в ее границах.
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пЕСюки, когда я говорю что у вас нет мозгов, это образно...так же и разведение, только патрулей МВД становится больше...
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У нас на Юге откровенно прокацапские силы раньше всегда на выборах побеждали. В 2019г. они впервые потерпели страшное поражение и на следующих выборах шансов победить у них будет еще меньше.
В 2014-2015г. очень многие поставили тарелки,чтобы смотреть российское ТВ. Сейчас те же самые люди все бросились покупать приставки,чтобы после кодировки сигнала продолжать смотреть украинское ТВ. Людям надоело российское ТВ. Оказывается эти, казалось бы закоренелые ватники, испытывали искреннее негодование, когда на российском ТВ обливали грязью их страну Украину. Киселевы и Соловьевы в деле сплочения украинской нации делают гораздо больше, чем все наши проукраинские партии.
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А что слышно с уже разведенных территорий? подозрительно тихо что-то
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К маю месяцу воду в Крьім😂 Запомните єтот твит. Максимум-к сентябрю. Єкономический коллапс, признание ЛСДНР и отказ от международного арбитража. На Тромба и европеоидов у несостоявшегося гос-ва надежд бьіть не может. Задача мандьізека- сепаратистские настроения в западной и центральной зекраине с последующим ее разделением ,ко всеобщему облегчению
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Я так подозреваю что всем насрать. Всё равно там одни ватники.
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