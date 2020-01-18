 Під час наступного розведення сил Станично-Луганська РДА опиниться у "сірій зоні", - директор "Схід-SOS" Реуцький

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив директор благодійного фонду "Схід-SOS" Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.
Його команда дізналася про це під час моніторингу дотримання прав людини у населених пунктах, де відбулося розведення сил та засобів.
"Працівники цих структур теж відчувають певно тривогу, розуміючи, що сил та засобів у поліцейських і взагалі в українських силовиків фактично немає для того, щоб забезпечити їхню безпечну роботу на цих майже неконтрольованих у майбутньому територіях", — розповів Реуцький.
Костянтин Реуцький зазначив, що не може назвати точну кількість працівників Станично-Луганського райвідділку поліції, але зі слів самих поліцейських — їх не вистачає, щоб опрацьовувати усі звернення від місцевих жителів.
Зазначимо, у Станиці Луганській також несе службу батальйон поліції "Луганськ-1", але він перебуває безпосередньо на контрольному пункті в’їзду-виїзду.
Нагадуємо, за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі лідери України, ФРН, Франції та РФ заявили, що підтримують домовленість в рамках Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил на трьох додаткових дільянках на Донбасі до кінця березня 2020 року.
Им сегодня уже не нужны лозунги «навеки вместе с Россией» и рассказы об «экономическом чуде», которое нас ждет после вступления в Таможенный союз.
Достаточно просто продолжать линию Зеленского, немного ее изменив, и все.
Нынешний президент, как своими действиями, так и бездеятельностью дает пророссийским силам надежду на реванш.
Здесь можно выделить и газовые переговоры, и разрешение на въезд в Украину ряду российских актеров и блогеров. Кроме того, нынешняя власть не препятствует деятельности пророссийских сил в медиа-пространстве.
Андрей Портнов уже открыто грозит патриотам и участникам Майдана, а медиа-группа Медведчука продолжает наращивать мышцы.
Судя по всему, пророссийские силы воспользуются плацдармом, подготовленным Зеленским, и попробуют вернуть себе власть.
И накатила грусть слегка
Играли внуки, птицы пели,
глотнул из фляги коньяка
А над Днепром гуляли тучи
Крик чаек слышался вдали
Он вспомнил , как кацап ******
Хотел украинской земли
И вспомнил он, как был солдатом.
Горела плакала земля.
И расписался как когда-то
На стенах древнего Кремля.
І єдине чим незадоволені сепаратисти в Зеленському- так це тим що ВСУ занадто повільно відступає.
- слыш, базилио...когда ж ты в роль презика уже вкуришься?
В 2014-2015г. очень многие поставили тарелки,чтобы смотреть российское ТВ. Сейчас те же самые люди все бросились покупать приставки,чтобы после кодировки сигнала продолжать смотреть украинское ТВ. Людям надоело российское ТВ. Оказывается эти, казалось бы закоренелые ватники, испытывали искреннее негодование, когда на российском ТВ обливали грязью их страну Украину. Киселевы и Соловьевы в деле сплочения украинской нации делают гораздо больше, чем все наши проукраинские партии.
Или он имел ввиду только ВСУ?
В 2014-2015г. очень многие поставили тарелки,чтобы смотреть российское ТВ. Сейчас те же самые люди все бросились покупать приставки,чтобы после кодировки сигнала продолжать смотреть украинское ТВ. Людям надоело российское ТВ. Оказывается эти, казалось бы закоренелые ватники, испытывали искреннее негодование, когда на российском ТВ обливали грязью их страну Украину. Киселевы и Соловьевы в деле сплочения украинской нации делают гораздо больше, чем все наши проукраинские партии.