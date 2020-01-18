 Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо закону про люстрацію

Про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідна скарга на рішення ЄСПЛ була подана 16 січня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити грошові компенсації п'яти звільненим за законом про очищення влади колишнім чиновникам у зв'язку з порушенням в країні їхніх прав, а також визнав український закон про люстрацію менш цільовим і вузьконаправленим в порівнянні з процедурами люстрації, введеними в інших державах Центральної та Східної Європи. Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня після розгляду скарг п'яти українських громадян.

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Зі свого боку заступник міністра юстиції України - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина 17 жовтня повідомив, що рішення ЄСПЛ ще не набуло чинності, у держави є три місяці на оскарження рішення у Великій палаті ЄСПЛ.