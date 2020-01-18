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Все про:люстрація (167) Європейський суд з пр... (231) Малюська Денис (26)

 Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо закону про люстрацію

Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини щодо закону "Про очищення влади".

Про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідна скарга на рішення ЄСПЛ була подана 16 січня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити грошові компенсації п'яти звільненим за законом про очищення влади колишнім чиновникам у зв'язку з порушенням в країні їхніх прав, а також визнав український закон про люстрацію менш цільовим і вузьконаправленим в порівнянні з процедурами люстрації, введеними в інших державах Центральної та Східної Європи. Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня після розгляду скарг п'яти українських громадян.

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Зі свого боку заступник міністра юстиції України - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина 17 жовтня повідомив, що рішення ЄСПЛ ще не набуло чинності, у держави є три місяці на оскарження рішення у Великій палаті ЄСПЛ.

Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо закону про люстрацію 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170618
 
 
 Топ коментарі
 
Фамилии люстрированных обратившихся в ЕСПЧ.
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а че те чиновники в ЕСПЧ побежали? Он портнову зеленские уже 7 миллионов тут выплатили за пекельні борошна "преследования"
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Если они казнокрады и коррупционеры, то их надо судить, а не пихать в мусорники, обливать зеленкой, увольнять со службы за принадлежность к партии, которая не была запрещена.
Кстати это первые пять, там еще 50 человек
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а че те чиновники в ЕСПЧ побежали? Он портнову зеленские уже 7 миллионов тут выплатили за пекельні борошна "преследования"
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Фамилии люстрированных обратившихся в ЕСПЧ.
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Таким тоном, как будто тебе кто-то чего-то должен. Пойди на сайт ЕСПЧ и посмотри, хотя и в гугле информация открыта. Второе, что тебе дадут эти фамилии? Ну жжалобы бывшего 1-го замначальника следственного управления Миндоходов
Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового
управления ГПУ Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора
Черниговской области Александра Яся.
Дальше что, любопытный ты наш?
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Конкретно твоя фамилия в просьбе стояла? НЕТ!!!
Так вали тогда на ХУТОР, я тебя не трогал!!!
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Мы стремимся в Европу, чтобы побороть коррупцию, а европейское право становится на сторону украинских казнокрадов и коррупционеров. Парадокс. А знаете почему? Бо мы забыли, что мы Самостійники, что нам своє робить.
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Если они казнокрады и коррупционеры, то их надо судить, а не пихать в мусорники, обливать зеленкой, увольнять со службы за принадлежность к партии, которая не была запрещена.
Кстати это первые пять, там еще 50 человек
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А хто их будет судить? Власть такая же как и они? Поэтому народу и остаётся пихать их в мусорники и обливать зелёнкой, но я надеюсь до поры, бо третий раз ***** их уже не спасёт и мусорные баки трансформируются в фонарные столбы.
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Вы всегда выбираете себе в правители
подлецов, вы - страна негодяев: по словам ваших же писателей, поэтов, и
мыслителей. Стало быть, вы их достойны. Очевидно, что вы не христиане:
никогда вы ими не были, и уже вряд ли когда станете! У вас нет
позитивных человеческих качеств души, а одни только животные и звериные.
А стало быть, и правителем у вас должен быть зверь, или Антихрист: вы
его заслужили, и вы его примете!

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Это роман "Заговор равнодушных", Бруно Ясенского, он поляк, родившийся в РИ
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Ну так этот бруно не очень умный - бо это не про нас.
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Люстрация не работает, т. к. она противозаконна и антиконституционна. Потом те, кого люстрировали, в основном, начальники, обращаются в суд и получают возмещение ущерба и восстановление на работе. Если чиновник виноват - увольняйте по Закону, сажайте, если надо.
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Во времена постреволюционнго террора, лютовали, и думали, что правы, те, кого кара настигла в 30-х
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Їх звільняти негайно треба без права займати посади в державних структурах в майбутньому, конфіскувати все майно їх і родини, вартість якого не відповідає офіційно доказаних ними заробітних оплат. Якщо їх дії підпадають під кримінал судити.
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Это еще цветочки.
После вступления в силу закона об украинизации сайтов и страниц в соцсетях, ФОПы массово начнут подавать в ЕСПЧ за лингвицизм.
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