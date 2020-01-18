 Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо закону про люстрацію

Про це повідомляється на сторінці Міністерства юстиції України в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідна скарга на рішення ЄСПЛ була подана 16 січня", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити грошові компенсації п'яти звільненим за законом про очищення влади колишнім чиновникам у зв'язку з порушенням в країні їхніх прав, а також визнав український закон про люстрацію менш цільовим і вузьконаправленим в порівнянні з процедурами люстрації, введеними в інших державах Центральної та Східної Європи. Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня після розгляду скарг п'яти українських громадян.
Зі свого боку заступник міністра юстиції України - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина 17 жовтня повідомив, що рішення ЄСПЛ ще не набуло чинності, у держави є три місяці на оскарження рішення у Великій палаті ЄСПЛ.
Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового
управления ГПУ Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора
Черниговской области Александра Яся.
Дальше что, любопытный ты наш?
Так вали тогда на ХУТОР, я тебя не трогал!!!
Кстати это первые пять, там еще 50 человек
подлецов, вы - страна негодяев: по словам ваших же писателей, поэтов, и
мыслителей. Стало быть, вы их достойны. Очевидно, что вы не христиане:
никогда вы ими не были, и уже вряд ли когда станете! У вас нет
позитивных человеческих качеств души, а одни только животные и звериные.
А стало быть, и правителем у вас должен быть зверь, или Антихрист: вы
его заслужили, и вы его примете!
После вступления в силу закона об украинизации сайтов и страниц в соцсетях, ФОПы массово начнут подавать в ЕСПЧ за лингвицизм.