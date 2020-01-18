 У зоні ООС поранено одиного військовослужбовеця, від початку доби - два обстріли, - Міноборони

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр Міністерства оборони.
"Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі на Донецькому напрямку.
Вночі зі стрілецької зброї противник обстріляв наших військовослужбовців, які виконують бойові завдання біля населеного пункту Піски.
А після 7-ї ранку з озброєння бойової машини піхоти і станкових протитанкових гранатометів окупанти тривалий час вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних у районі Красногорівки.
За наявною інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. Наразі він перебуває під наглядом лікарів в одному з військових мобільних госпіталів, стан здоров’я нашого воїна задовільний", - йдеться у повідомленні.
Украинскому Воину полного выздоровления.