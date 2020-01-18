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Все про:Міноборони (3017) обстріл (5891) поранення (1613) операція Об'єднаних сил (1972)

 У зоні ООС поранено одиного військовослужбовеця, від початку доби - два обстріли, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська обстрілювали захисників України в районі Пісків і Красногорівки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресцентр Міністерства оборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі на Донецькому напрямку.

Вночі зі стрілецької зброї противник обстріляв наших військовослужбовців, які виконують бойові завдання біля населеного пункту Піски.

А після 7-ї ранку з озброєння бойової машини піхоти і станкових протитанкових гранатометів окупанти тривалий час вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних у районі Красногорівки.

За наявною інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. Наразі він перебуває під наглядом лікарів в одному з військових мобільних госпіталів, стан здоров’я нашого воїна задовільний", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за минулу добу 8 разів обстріляв позиції ОС: втрат немає

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170617
 
 
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Скорейшего выздоровленя нашему герою а рашистам гореть в аду!
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Сейчас средние потери по нарастающей становятся примерно такими какими были при боевых действиях 2017-19 гг. Интересно у зе это понимают?

Украинскому Воину полного выздоровления.
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В 2019 році були найменші втрати за всі роки.
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Не гальмуй. Тебе на зборах секти чекають, а ти в тирнеті тупиш.
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Я имел ввиду потрошиный период, это если ты смыслов не понимаешь.
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У деяких частинах Оману температура впала до рівня нижче нуля, а сильні дощі викликали раптові повені в Султанаті. В моцкві теж був зенелох, повинен бути землетрус і кончина фуйла.
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