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 Політика України
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Все про:допит (547) Порошенко (8082) ДБР (781)

 ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування за низкою кримінальних проваджень, в рамках якого знову викликає на допит як свідка п'ятого президента України Петра Порошенка. У пресслужбі "Європейської Солідарності" заявляють про стеження за Порошенком і умисному накладенні дат допиту на графік міжнародних поїздок лідера партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

ДБР викликає Порошенка на допит в рамках двох проваджень.

"У відповідності до ст.ст. 133-137 КПК України вас у встановленому законом порядку викликано слідчими до Державного бюро розслідувань для допиту як свідка о 10 год. 30 хв. 21.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001732 від 12.11.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Козлова М.Б., Лазорчика І.В., за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет № 323, контактний номер телефону (044)294-64-34.

Крім того, ви викликаєтесь на допит як свідок о 11 год. 00 хв. 24.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001905 від 10.12.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Єгорова Д.О., Амєліна О.В. кабінет № 325, контактний номер телефону (044)294-64-62.

Звертаємо вашу увагу на те, що при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Попереджаємо, що згідно зі ст.ст. 139, 140 КПК України у разі неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Послання Путіна Федеральним Зборам доводить, що він не збирається закінчувати війну з Україною, - Порошенко. ВIДЕО

У пресслужбі "ЄС", зі свого боку заявили, что слідкують за Порошенком, його розмовами і листуванням. Публічне "запрошення" на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки.

Щоб не давати владі приводів для спекуляцій, Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки. Однак, явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України", - підкреслюють у пресслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко прибув на допит у ДБР. ВIДЕО

Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань повідомляв, що Печерський райсуд Києва доручив йому вручити чотирьом слідчим Державного бюро розслідувань повістки про їхній виклик на судове засідання у "справі українських моряків". Пізніше про заявив, що слідчі ДБР не бажають з'являтися до суду і давати показання.

У листопаді минулого року захист Порошенка подав 4 заяви проти тодішнього директора ДБР Романа Труби, слідчих бюро і колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

У 2019-му ДБР зареєструвало сім проваджень за заявами колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Більшість з них стосується Порошенка. Портнов вважає, що Порошенко причетний до  державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення влади і службових повноважень під час Революції Гідності в 2014-му і наступних позачергових виборах президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170614
 
 
 Топ коментарі
 
у зебілів, на фоні грандіозного засьору, більш нема чим втримати рейтинг)
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Хто б в 2014 подумав що Портнов стане кумиром для 73% населення?
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Тре було Пороху забрати у мавпи/віслюка той папірець з "мои ответы/мои вопросы". Ото б цирк був. Мавпа без шпаргалки, казати щось потрібно, а в макітрі тільки "дзиньбумдемоядоза".
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Ваше мнение уважаю.Пусть будет так.Сколько людей,столько и мнений.
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Естественно, зеб, ведь у твоего Арахамии тоже своё мнение по главенству законов, а Конституции - особенно.
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Спасибо. И уважаю Ваше.
Сколько людей,столько и мнений.
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Так и должно быть,чтобы все было хорошо и Украина.
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Сволочи, они на допросы вызывают, не дают на яхте спокойно отдохнуть.
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Вот это кондитер отмазку нашел)) Видите ли время допросов совпадает со временем заграничных вояжей! Ну да-ну да, без него Марбелья не Марбелья и Сейшелы не так хороши, да и в Панаму бы не помешало чаще наведываться, заначки свои офшорные пересчитывать, перещупывать...
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ты не за пороха думай,за сыночка своего -в армию готовь
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К чему сей опус? В какой строке моего поста речь идет о моем сыне (которого у меня никогда не было) или об армии? Ты уверен, что здоров или просто так, погулять вышел?
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а к тому,что не вам решать кого садить,а кого нет!вы как были порошайки так ими и останетесь,вам ничего не светит ни при каком президенте-иди работай,а сына готовь Украину защищать
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А "не вам", это кому? Порошайка? Это что-то новое в ольгинских методичках..) ты, как тот дебил из анекдота: "мама, а что это было?"
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вам кто голосует ж*пой а не головой
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Ты уже решение Высокого Лондонского суда осилила зебильнеса?
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Ти читати вмієш? Ще раз по складах:
"Публічне "запрошення" на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня."
Чи у тебе Марбелья та Сейшели у Швейцарії? ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів - Цензор.НЕТ 4591
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А не шляться оно не может во время своей непосредственной работы? Оно же вроде как даПутан или нет? Если оно куда-то там решило намылиться, то пусть об этом вовремя сообщает своим следователям, а не скулит на всех углах, что его "не попередили"
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может ты и побежишь когда тебе дворник во дворе обьявит что тебе надо идти туда не зная куда
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Когда ее дворник позовет она в при прыжку побежит, дело то молодое.
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я бы вот над этим задумался,советую
Судебная атака Коломойского: по делам ПриватБанка подано 285 исков
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Лишнехромосомное, когда Разумков объявил следующее заседание Рады?
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А лучше забронировать квыткы на ракету Илона Маска для полета на Марс. Вот когда вернусь с Марса тогда и схожу на допросы
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Малоросс, лучше забронируй билеты в Панаму и пойди по стопам Портнова.
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ГБР перед Ишачком свою косточку отрабатывает...???
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Вся ботоферма Прошенко уже на кизяк изошла..
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У пороха бывают междунардные визиты. Ржу, не могу. ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів - Цензор.НЕТ 7866
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Пока Зеля не отправит Петю на нары легетимным ему не быть..
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https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/vse-dela-poroshenko-v-kakih-ugolovnyh-proizvodst-358387
Наиболее активным "обвинителем" пятого президента стал бывший первый заместитель главы Администрации беглого Виктора Януковича Андрей Портнов. После возвращения в Украину накануне инаугурации президента Владимира Зеленского, Портнов подал несколько заявлений относительно Порошенко в ряд правоохранительных органов.
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Стало очевидно, после подачи заявлений, - кто для полезных идиотов зраду на Порошенко писал....
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Сутки напряжения тухеса, ну это там где у тебя мозг, хватило только на вот этот галимый высер?
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Оце придумали для Пороха страшне,просто-таки ієзуїтське покарання - викликати його на допит якраз тоді,коли він має виїздити за кордон!..Порох від того невиносимо мучиться і страждає...
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Повесить его на каштане с ахметкой , свынарчуками и косюком .
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Там у зебіла уже заброньовано місце.
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Мешок на голову и в колодец . Свыню мальдивскую
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Походу Порох зебилам в рот насрал что они гавнецом в зеркало плюются
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