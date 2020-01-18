 ДБР викликає Порошенка на допит як свідка. В "ЄС" кажуть, що ДБР стежить за ним і накладає графік допитів на графік міжнародних візитів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

ДБР викликає Порошенка на допит в рамках двох проваджень.

"У відповідності до ст.ст. 133-137 КПК України вас у встановленому законом порядку викликано слідчими до Державного бюро розслідувань для допиту як свідка о 10 год. 30 хв. 21.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001732 від 12.11.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Козлова М.Б., Лазорчика І.В., за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет № 323, контактний номер телефону (044)294-64-34.

Крім того, ви викликаєтесь на допит як свідок о 11 год. 00 хв. 24.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001905 від 10.12.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Єгорова Д.О., Амєліна О.В. кабінет № 325, контактний номер телефону (044)294-64-62.

Звертаємо вашу увагу на те, що при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Попереджаємо, що згідно зі ст.ст. 139, 140 КПК України у разі неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід".

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У пресслужбі "ЄС", зі свого боку заявили, что слідкують за Порошенком, його розмовами і листуванням. Публічне "запрошення" на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки.

Щоб не давати владі приводів для спекуляцій, Порошенко вирішив скасувати цей візит і здати квитки. Однак, явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України", - підкреслюють у пресслужбі.

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Раніше адвокат Порошенка Ігор Головань повідомляв, що Печерський райсуд Києва доручив йому вручити чотирьом слідчим Державного бюро розслідувань повістки про їхній виклик на судове засідання у "справі українських моряків". Пізніше про заявив, що слідчі ДБР не бажають з'являтися до суду і давати показання.

У листопаді минулого року захист Порошенка подав 4 заяви проти тодішнього директора ДБР Романа Труби, слідчих бюро і колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

У 2019-му ДБР зареєструвало сім проваджень за заявами колишнього заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Більшість з них стосується Порошенка. Портнов вважає, що Порошенко причетний до державної зради, спроби захоплення державної влади, перевищення влади і службових повноважень під час Революції Гідності в 2014-му і наступних позачергових виборах президента.