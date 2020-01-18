 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреще, - ДСНС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба ДСНС, у кожному регіоні визначено місця, куди громадяни можуть прийти і зануритися у воду.
"Біля цих місць чергують рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники. Зокрема, на водоймах вже встановлено близько 1 тис. рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Всього цього дня на водних об'єктах чергують понад 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки ДСНС" , - йдеться в повідомленні.
Держслужба з надзвичайних ситуацій закликає громадян відповідально ставитися до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Хрещення і в разі небезпеки негайно телефонувати до Служби порятунку за номером "101".
Вода и так приобрет лечебные,чудодействинные свойства.Я всегда набирал воду из колодезя в этот день-не портится целый год. З древним славянским праздником Водохрестям,Водославием!
Водохреща,Водославие-зто праздник славян вобще не касающийся Христа
Иначе превратишься в Кличка, Валуева и то и вовсе в Киву.
Медведчук, Янукович и Кучма - этнические эвенки (катехизис эвенка в ссср - гугл).
Смотрим на Польшу - они там есть, но не сплошь везде, и в странах Балтии.
И Польша в 10-ке экономик мира.
Поставьте людей, чтобы дамбасяне не тырили одежду и вещи купающихся.
Если человек - "ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЖЕЦ" - какое право он имеет требовать правдивой (чисто личной) информации, от оппонента?...
Температурный шок будет потом.
Тут не місце екстриму.
Звичайно, можна натертись перед пірнанням олією чи ще чимось. Це дась ще декілька десятків секунд безпеки).
До речі, може ми один одного не зрозуміли, но зайти по пояс і присісти, намочив голову, теж називається "пірнути". Є різниця від російського "нырнуть".
это с тупой Московии пришло....
https://charter97.org/ru/news/2020/1/18/362720/
на авто, на яких вони приїхали, і буде видно - корисно це, чи ні.
Клуби моржів по всьому світу, на всіх континентах - то, мабуть, воно таки корисно.
А в такий Святковий день - особливо.