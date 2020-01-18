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Все про:Водохреще (24) ДСНС (2239) вода (312)

 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреще, - ДСНС

На Водохреще, 19 січня, в Україні поблизу водойм чергуватимуть понад 3 тис. рятувальників і 590 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба ДСНС, у кожному регіоні визначено місця, куди громадяни можуть прийти і зануритися у воду.

"Біля цих місць чергують рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники. Зокрема, на водоймах вже встановлено близько 1 тис. рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Всього цього дня на водних об'єктах чергують понад 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки ДСНС" , - йдеться в повідомленні.

Держслужба з надзвичайних ситуацій закликає громадян відповідально ставитися до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Хрещення і в разі небезпеки негайно телефонувати до Служби порятунку за номером "101".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 12 тисяч вірян взяли участь у масових купаннях у Києві та області, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170609
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, вот неподготовленных дураков и будут спасать )))
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Самое распостраненное на то самое Крещение - это инсульт и остановка того самого сердца у нырнувших в прорубь. Увы!
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Вже навіть у Московії священники попереджують отупіле кацаптство, що оці стрибання голяком не очищають душу .... Вже не говорячи про звернення укрїнського Епіфанія. Яка різниця у який спросіб народ оквартаюється - з хрестом у трусах чи під тупу ржачку ...
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Когда народ становится здоровее и просветлённее - для неукраинской власти это бедствие.
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Здоровье ищи в спорте. Просветление в учебе.Неукраинцев во власти сравни с яныком,кучмой,медведчуком.
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Чомусь видалили коментар, що купання в ополонці не є християнською традицією, а є банальним мавпуванням християнських традицій дикунами-росіянами! Ніхто крім росіян-дикунів в ополонки не стрибав, в Україні та інших християнських країнах такої традиції не існує! Тому всі хто йдуть в ополонку на Хрещення, мають покладатись тільки на себе і на своїх язичницьких ідолів! А рятувальники мають працювати в штатному режимі і витрачати державні гроші на якісь язичницькі ритуали ніхто права не має!
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Рівне 19 століття свято Водохреща! Ніхто не купається, тільки набирають освячену воду! Взагалі пірнати в освячену воду це святотатство достойне тупих дикунів, які не розуміють суті християнських обрядів!
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Луцьк 1930-ті роки, за Польщі, ніхто не купається в водоймі, бо тільки нехристі можуть вірити в те що окунувшись в освячену воду можна змити свої гріхи - в ополонці гріхи не змиваються! 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреща, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1270
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Зображення Водохреща в Галичині на листівці початку 20 століття - ніхто в ополонку не пірнає!
3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреща, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9256
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А нахрена крест прорубывать во льду.
Вода и так приобрет лечебные,чудодействинные свойства.Я всегда набирал воду из колодезя в этот день-не портится целый год. З древним славянским праздником Водохрестям,Водославием!
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Візьми зараз два чистих слоїка і набери води 18 і 19 січня. Через рік перевір оба - здивуєшся).
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Не здивуюсь- иожно и вечером 18 набраты(не помню,по моему з 8 вечора).А 19 до 10 чи 11 години.Пробував-нормально.Ну чогось мене батьки заставляли рано утром,часов в 5-6.
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"..змити гр!хи."-там шо вс!гр!шники?
Водохреща,Водославие-зто праздник славян вобще не касающийся Христа
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Деякі сталі старослов'янські свята християнська церква підстроїла під свої - і водохрещу, і стрітення, і Івана Купалу.
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Здоровье надо искать в здоровом Духе, в Аскезе, в Закалке, в Молитве и Медитации.
Иначе превратишься в Кличка, Валуева и то и вовсе в Киву.
Медведчук, Янукович и Кучма - этнические эвенки (катехизис эвенка в ссср - гугл).
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В кличка превратится любой у кого мозгов нет. Без всякого спорта. Ну и чего ты плохо молишься,если страна в гавне и ты в ней ? -Не начинай бред о чистоте крови. Уже было такое. И оно осуждено миром. Да и нет той чистоты.И быть не может.
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Дело не в чистоте крови, а в том, чтобі правительство состояло не из сплошных евреев.
Смотрим на Польшу - они там есть, но не сплошь везде, и в странах Балтии.
И Польша в 10-ке экономик мира.
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Когда такое количество одержимых людей, добровольно ныряющих в ледяную воду, то Да
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Мероприятие в принципе неплохое. Если хорошо организована поддержка.И комфортное сопровождение после купаний. А так,без ежедневной тренировки раз в году...Не всякий выдержит и на пользу пойдет.
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Ну, вот неподготовленных дураков и будут спасать )))
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Никто на Крещение пока не утонул и разрыв сердца не получил.
Поставьте людей, чтобы дамбасяне не тырили одежду и вещи купающихся.
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Самые опасные домбасяне не тырят. Он в Киеве гуляют ))
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Щас.Не натырились )) Они теперь и там и здесь тырят.
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Так 3000 спасателей и 590 единиц техники заступят на дежурство на Крещение, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4998 Colt же о Киеве и написал... И о Херсоне - тоже... там "донбасситы" с "керчанами" "гуляют, выбравшись с "каяков".........
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А чего ты ссышь воинскую часть назвать ? Она же уже кацапская.Раз в Крыму. Где логика ?
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Ты врал, что ты - с Донбасса... Ты врал, что ты - из Керчи, Ты врал, что ты - из Херсона.. Ты врал, что ты охотился с "каяка" на уток, на Сиваше..... Ты вставил "липовое" фото, пытаясь убедить меня в правдивости своих слов о пребывании тебя на Сиваше...
Если человек - "ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЖЕЦ" - какое право он имеет требовать правдивой (чисто личной) информации, от оппонента?...
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Я б не радив лізти у воду хто не підготовлений до цього, бо може зупинитись серце.
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Самое распостраненное на то самое Крещение - это инсульт и остановка того самого сердца у нырнувших в прорубь. Увы!
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Надо не нырять, а войти в воду, перекреститься, и трижды окунуться.
Температурный шок будет потом.
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Ну ніхто ж тобі не забороняє купатися хоч кожен день - твоє здоров'я, твої проблеми. Але скільки раз я на водохрещу бачив як людину вмовляють пірнути, яка навіть літом у воду по коліна заходить.
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Пірнути, стрибнувши вперед головою, і зайти ногами по дну - це все-таки велика різниця.
Тут не місце екстриму.
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.Я тобі більше скажу - з фізіологічної сторони, якщо пірнути (ногами, а не головою) і вискочити чи витягнуть за 10-20 секунд, то щкоди для здоров'я буде набагато меньше, ніж повільно заходити і знаходитись у воді з температурою меньше ніж 16 градусів від хвилини і більше.
Звичайно, можна натертись перед пірнанням олією чи ще чимось. Це дась ще декілька десятків секунд безпеки).
До речі, може ми один одного не зрозуміли, но зайти по пояс і присісти, намочив голову, теж називається "пірнути". Є різниця від російського "нырнуть".
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Вообще-то - это заблуждение. Часто говорят, что никто не заболеет и не умрет если окунется в прорубь. В том году было два трупа.
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Ты о чем? Два инфаркта непосредственно в проруби. Для тебя это новость? Не боишься на себя брать ответственность? Ты же сказал ,что ничего не будет, правильно? А за базар, по нормальному, нужно отвечать. А если подбить статистику по стране, то десяток трупов после купания ежегодно будет. Ты готов за них ответить? Ведь ничего не будет, правильно? Мне тоже нравится купание в проруби, так же как и контрастный душ, но трупы после этих процедур имеются даже среди моих знакомых. Поэтому я никогда не буду советовать эти процедуры неподготовленным людям. Выброс адреналина полезен молодым физически крепким людям. У всех остальных могут возникнуть проблемы, точнее они могут умереть. Для тебя это новость? не бери на себя больше, чем можешь унести!
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У нас на работе один мужик воспаление легких прихватил - еле вытащили с того свету.
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Так он пьяный на сквозняке уснул - при чём тут купание ?
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Ось мені цікаво. Хрещення відбулось через якийсь час після Різдва Христового. Різдво відзначається 25 грудня і 7 січня. Чому хрещення відзначається тільки 19 січня?
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А ти думаєш, хрестять відразу після народження? До твого відома, Христос прийняв "хрещення", будучи дорослою людиною... Почитай Євангеліє... Існують кілька сект, які не признають таїнства хрещення немовлят.. Вони вважають, що справжнє хрещення - це хрещення дорослої людини, прийняте нею свідомо, а не через "посередників" - попа і "хрещених батьків"..
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Я завжди таку думку підтримував. Повинен бути свідомий вибір, а не насилля.
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Летои бы еще отметить.Вода теплая.Красота.З Водохрестям,Водославием.!
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Так у тій річці, де Ісус хрестився - в Йордані, зроду-віку, льоду не було... Були б, навіть крокодили, якби було що їсти... На "вербну" неділю, тільки у нас "вербу" застосовують... Христос, на осляті, їздив, у той день, з пальмовою гілкою..
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Це кацапи як мавпи копіюють наші традиції. Вони Орда.
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яка різниця яка мавпа копіює яку - головне результат
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Так чего не на митинге сопротивления до сих пор,а в инете брудом заливаете Украинцев с дивана?Крещение это не кацапский праздник,а православный,мацковский зулус примазаться просто.
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Чучело залезть в ту помойку от куда и вылезло))За умного вряд ли сойдешь,но хоть позориться не будешь))
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Нехай московит орк в ополонку скака, а ми йому допоможемо чим зможемо.
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Поскольку вся эта техника совмстно со спасателями работает за счет налогов с населения, ничего не производит - можете срать, гадить и купаться в водоемах где угодно. Они обязаны всё убрать и вас спасти.
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Вже навіть у Московії священники попереджують отупіле кацаптство, що оці стрибання голяком не очищають душу .... Вже не говорячи про звернення укрїнського Епіфанія. Яка різниця у який спросіб народ оквартаюється - з хрестом у трусах чи під тупу ржачку ...
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Другие хорошие новости: Командование #ХТШ официально подтвердило информацию об уничтожении 6 русских офицерских голов и большого числа раненых, в т.ч. российского журналиста, в районе #Таль_Хатра на юге #Идлиба #сирия #путин #русские
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в украинской традиции не было такого, что бы лезть в прорубь..., зарабатывая себе простатит и воспаление яичников
это с тупой Московии пришло.... 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреща, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1338
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Были бы умные не приняли того, что пришло.


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Другие хорошие новости: США разворачивают Китай против России

https://charter97.org/ru/news/2020/1/18/362720/
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Вже традиційно поїду купатись на Погулянку...Колись там було ще одне озеро,вже на територіі Львівського ботанічного саду...А просто в напрямку до Пасічної в лісопарку були так звані "Три ставка",яких вже теж нема...Це майже тепер центр Львова,кінцева трамваю "сімка"...Мабуть,про ці озера співала "Пікардійська терція" у пісні "старенький трамвай"...Хоча,мабуть,скоріше про "Алтайські озера",це вже кінцева "двійки" за "лісотехом"...Там теж тепер купаються лишень жаби...А-а,нічого,ми найдемо де пірнути!..Христос ся хрещає!..
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Интересно, а если забрасывать спасательный круг при помощи дрона?
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А если вставлять тоже будет дрон - кто родится ?
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Хтось досягає технологічного прогресу,а хтось бовтається в ополонці.Бовтання в ополонці,це московитська традиція.
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Треба просто подивитись на тих, хто 19-го купається - на їхнє здоров'я, на їхні сім'ї,
на авто, на яких вони приїхали, і буде видно - корисно це, чи ні.
Клуби моржів по всьому світу, на всіх континентах - то, мабуть, воно таки корисно.
А в такий Святковий день - особливо.
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