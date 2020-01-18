 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреща, - ДСНС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба ДСНС, у кожному регіоні визначено місця, куди громадяни можуть прийти і зануритися у воду.

"Біля цих місць чергують рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники. Зокрема, на водоймах вже встановлено близько 1 тис. рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Всього цього дня на водних об'єктах чергують понад 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки ДСНС" , - йдеться в повідомленні.

Держслужба з надзвичайних ситуацій закликає громадян відповідально ставитися до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Хрещення і в разі небезпеки негайно телефонувати до Служби порятунку за номером "101".

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