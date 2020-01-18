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Все про:Водохреще (23) ДСНС (2235) вода (311)

 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреща, - ДСНС

На Водохреща, 19 січня, в Україні поблизу водойм чергуватимуть понад 3 тис. рятувальників і 590 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба ДСНС, у кожному регіоні визначено місця, куди громадяни можуть прийти і зануритися у воду.

"Біля цих місць чергують рятувальники, водолази ДСНС і медичні працівники. Зокрема, на водоймах вже встановлено близько 1 тис. рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Всього цього дня на водних об'єктах чергують понад 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки ДСНС" , - йдеться в повідомленні.

Держслужба з надзвичайних ситуацій закликає громадян відповідально ставитися до власного життя та життя своїх рідних, дотримуватися правил поведінки на водоймах під час Хрещення і в разі небезпеки негайно телефонувати до Служби порятунку за номером "101".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 12 тисяч вірян взяли участь у масових купаннях у Києві та області, - поліція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170609
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, вот неподготовленных дураков и будут спасать )))
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Другие хорошие новости: Командование #ХТШ официально подтвердило информацию об уничтожении 6 русских офицерских голов и большого числа раненых, в т.ч. российского журналиста, в районе #Таль_Хатра на юге #Идлиба #сирия #путин #русские
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Когда народ становится здоровее и просветлённее - для неукраинской власти это бедствие.
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Здоровье ищи в спорте. Просветление в учебе.Неукраинцев во власти сравни с яныком,кучмой,медведчуком.
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Когда такое количество одержимых людей, добровольно ныряющих в ледяную воду, то Да
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Мероприятие в принципе неплохое. Если хорошо организована поддержка.И комфортное сопровождение после купаний. А так,без ежедневной тренировки раз в году...Не всякий выдержит и на пользу пойдет.
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Ну, вот неподготовленных дураков и будут спасать )))
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Никто на Крещение пока не утонул и разрыв сердца не получил.
Поставьте людей, чтобы дамбасяне не тырили одежду и вещи купающихся.
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Самые опасные домбасяне не тырят. Он в Киеве гуляют ))
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Щас.Не натырились )) Они теперь и там и здесь тырят.
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Так 3000 спасателей и 590 единиц техники заступят на дежурство на Крещение, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4998 Colt же о Киеве и написал... И о Херсоне - тоже... там "донбасситы" с "керчанами" "гуляют, выбравшись с "каяков".........
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А чего ты ссышь воинскую часть назвать ? Она же уже кацапская.Раз в Крыму. Где логика ?
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Ты врал, что ты - с Донбасса... Ты врал, что ты - из Керчи, Ты врал, что ты - из Херсона.. Ты врал, что ты охотился с "каяка" на уток, на Сиваше..... Ты вставил "липовое" фото, пытаясь убедить меня в правдивости своих слов о пребывании тебя на Сиваше...
Если человек - "ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЖЕЦ" - какое право он имеет требовать правдивой (чисто личной) информации, от оппонента?...
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Я б не радив лізти у воду хто не підготовлений до цього, бо може зупинитись серце.
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Самое распостраненное на то самое Крещение - это инсульт и остановка того самого сердца у нырнувших в прорубь. Увы!
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Вообще-то - это заблуждение. Часто говорят, что никто не заболеет и не умрет если окунется в прорубь. В том году было два трупа.
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Ось мені цікаво. Хрещення відбулось через якийсь час після Різдва Христового. Різдво відзначається 25 грудня і 7 січня. Чому хрещення відзначається тільки 19 січня?
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Потому что это москальский праздник?
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А ти думаєш, хрестять відразу після народження? До твого відома, Христос прийняв "хрещення", будучи дорослою людиною... Почитай Євангеліє... Існують кілька сект, які не признають таїнства хрещення немовлят.. Вони вважають, що справжнє хрещення - це хрещення дорослої людини, прийняте нею свідомо, а не через "посередників" - попа і "хрещених батьків"..
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Це кацапи як мавпи копіюють наші традиції. Вони Орда.
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яка різниця яка мавпа копіює яку - головне результат
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Так чего не на митинге сопротивления до сих пор,а в инете брудом заливаете Украинцев с дивана?Крещение это не кацапский праздник,а православный,мацковский зулус примазаться просто.
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Не кацапский праздник, а йазык не кацапский йазык. Челюсть поменяй.)
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Чучело залезть в ту помойку от куда и вылезло))За умного вряд ли сойдешь,но хоть позориться не будешь))
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Меняй челюсть кривославный. Срочно.)
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Нехай московит орк в ополонку скака, а ми йому допоможемо чим зможемо.
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Поскольку вся эта техника совмстно со спасателями работает за счет налогов с населения, ничего не производит - можете срать, гадить и купаться в водоемах где угодно. Они обязаны всё убрать и вас спасти.
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Вже навіть у Московії священники попереджують отупіле кацаптство, що оці стрибання голяком не очищають душу .... Вже не говорячи про звернення укрїнського Епіфанія. Яка різниця у який спросіб народ оквартаюється - з хрестом у трусах чи під тупу ржачку ...
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Другие хорошие новости: Командование #ХТШ официально подтвердило информацию об уничтожении 6 русских офицерских голов и большого числа раненых, в т.ч. российского журналиста, в районе #Таль_Хатра на юге #Идлиба #сирия #путин #русские
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в украинской традиции не было такого, что бы лезть в прорубь..., зарабатывая себе простатит и воспаление яичников
это с тупой Московии пришло.... 3000 рятувальників і 590 одиниць техніки заступлять на чергування на Водохреща, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1338
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Другие хорошие новости: США разворачивают Китай против России

https://charter97.org/ru/news/2020/1/18/362720/
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