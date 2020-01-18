 Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам "Укрпошти". Той пропонує їй новий калькулятор

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зірка політичного хітпараду останніх 20 років Юлія Тимошенко в ефірі NewsOne назвала мене "грантовою істотою" і сказала, що на мою зарплату можна втричі збільшити зарплату листоношам.

Юліє Володимирівно, зарплата - це не частина вашої політичної програми - "всім роздати і поділити". Зарплата - це рахункова величина. А моя зарплата, поділена на всіх співробітників Укрпошти, становитиме всього 9.5 гривень на місяць після податків", - написав Смілянський.

Після цього він сказав, що готовий подарувати Тимошенко сучасний калькулятор, щоб "вам як колишньому прем'єр-міністру більше не було соромно на ефірі".

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