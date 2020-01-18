 Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам "Укрпошти". Той пропонує їй новий калькулятор

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Зірка політичного хітпараду останніх 20 років Юлія Тимошенко в ефірі NewsOne назвала мене "грантовою істотою" і сказала, що на мою зарплату можна втричі збільшити зарплату листоношам.
Юліє Володимирівно, зарплата - це не частина вашої політичної програми - "всім роздати і поділити". Зарплата - це рахункова величина. А моя зарплата, поділена на всіх співробітників Укрпошти, становитиме всього 9.5 гривень на місяць після податків", - написав Смілянський.
Після цього він сказав, що готовий подарувати Тимошенко сучасний калькулятор, щоб "вам як колишньому прем'єр-міністру більше не було соромно на ефірі".
Эти уроды совсем берега потеряли. Мне интересно услышать объяснения от его зеленого начальника Гончарука, какими такими уникальными способностями владеет этот чел, чтобы каждый месяц из моих налогов платить ему 1 800 000 грн? Уверен, что и на 100 тыщ. в месяц будет очередь из желающих с необходимыми навыками. Этот сучий клоп каждый месяц заново миллионером становится, пока пенсионеры каждую копейку считают на кассе. И даже 9 грн им бы не помешали. Должен быть открытый конкурс на гос. должности с понятной логикой начисления зарплат, а не столько сколько хочу, столько беру. В кино
лохамзеленому электорату совсем другое показывали.
хрен успеешь за вами.... - то блин колована де найдете, то ету рухлядь...
єто тоже он?
однозначно
зарплата-єто Заработанная плата
а не выковоренная из носа этого поца
Барин ***
Что хочу то творю
Если есть возможность мутить, то почему бы не мутить. Денег много не бывает.
Знаю у нас в Украине топ-менеджеров корпораций, которые имея высокие зарплаты и топ-должность на национальном уровне организовывают коррупционные схемы иногда даже таких мировых корпорациях как Пепси-Кола и будоражат транснациональный топ-менеджемент в США, который десантируется с аудиторами в Украине для проверок. У них, несмотря на высокие зарплаты, при слове откат автоматически выделяется слюна, а голова начинает активно придумывать схему. При том, что в этих корпорациях своя служба безопасности, регулярные аудиторские проверки.
Само наше общество очень лояльно относится к коррупции и при малейшей ищет возможность украсть.
Единственный способ снизить коррупцию - это регулярный контроль с помощью частных, независимых аудиторов.
Кому и кобыла - невеста(с))))