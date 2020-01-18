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Все про:заробітна плата (621) Тимошенко (1135) Смілянський (13)

 Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам "Укрпошти". Той пропонує їй новий калькулятор

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі NewsOne запропонувала розподілити його зарплату серед підлеглих.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зірка політичного хітпараду останніх 20 років Юлія Тимошенко в ефірі NewsOne назвала мене "грантовою  істотою" і сказала, що на мою зарплату можна втричі збільшити зарплату листоношам.

Юліє Володимирівно, зарплата - це не частина вашої політичної програми - "всім роздати і поділити". Зарплата - це рахункова величина. А моя зарплата, поділена на всіх співробітників Укрпошти, становитиме всього 9.5 гривень на місяць після податків", - написав Смілянський.

Після цього він сказав, що готовий подарувати Тимошенко сучасний калькулятор, щоб "вам як колишньому прем'єр-міністру більше не було соромно на ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков: Підвищення зарплат чиновників має бути прив'язано до зростання зарплат населення

Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам Укрпошти. Той пропонує їй новий калькулятор 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170608
 
   
 Топ коментарі
 
Ничего, народ купит себе булку или бутылку уксусу.
За какие заслуги платят такие зарплаты в убыточных предприятиях, ты богоизбраный?
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И это грантовская падла смеет утверждать что заработал миллионы?Этот чмощник знает, что в ЕС средняя зарплата министра раз в 5 более средней по стране,то есть по нашему 55 тыс гривен! Не нравится пусть идет накуй, а не изображает умника! Спасибо зебилам за этих пидаров!
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Во власть клоунов протащила не Юлька, и не соевый мародер с компанией, а уставшие от войны долбоебы
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Юля увидела слабинку,тоисть хватается за соломинку которая (по ее логике)поможет добраться до власти,но уже поздно,следующими могут быть представители партии регионов
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ну хоть где то баба Йуля пригодилась. Хотя власти ей уже не видать.
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Помніцца тут казали баби ванги що Юлька і до парламенту не пройде.
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А стоит только зеленскому предложить жульке хлебное место в уряде он сразу станет лучшим президентом в Галактике Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам "Укрпошти". Той пропонує їй новий калькулятор - Цензор.НЕТ 3985
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При всех минусах Юльки, она в разы умнее Гончарука и милована вместе взятих...
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не спорю. Еще б тот ум да в полезное русло
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Самое смешное, что даже Юля в 100 раз умнее зеленского.
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Тока предложи ей это , - кранты и экономике и президенту... Ведь Юля неоднократно заявляла, шо ей все параллельно, как и сама должность, дай тока кресло президента... Получается ВАНА схибилась на экстриме, а кресло рассматривает тока с позиций спортивнАГА интереса (муйлуши)...
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"зарплата гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского в 2020 году вырастет до свыше 1,8 млн грн в месяц" Источник: https://censor.net.ua/n3169990

Эти уроды совсем берега потеряли. Мне интересно услышать объяснения от его зеленого начальника Гончарука, какими такими уникальными способностями владеет этот чел, чтобы каждый месяц из моих налогов платить ему 1 800 000 грн? Уверен, что и на 100 тыщ. в месяц будет очередь из желающих с необходимыми навыками. Этот сучий клоп каждый месяц заново миллионером становится, пока пенсионеры каждую копейку считают на кассе. И даже 9 грн им бы не помешали. Должен быть открытый конкурс на гос. должности с понятной логикой начисления зарплат, а не столько сколько хочу, столько беру. В кино лохам зеленому электорату совсем другое показывали.
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Так значит врут все? Не платят ему 2 ляма в месяц? Но ведь даже сам Смелянский не отрицает этот факт. Не сомневаюсь ,что Коломойский использует Тимошенко для того, чтоб сместить Гончарука. Так же как Коломойский использовал Свинарчуков против Порошенка. Так что теперь? "Понять и простить?"
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Всегда уважал Юлию Владимировну.Но правда дороже личных симпатий.А правда в том,что деменция не просто постучалась в двери бабы Йули,она уже прочно поселилась в коре ее головного мозга.Отсюда такие ее неадекватные высказывания,ну и агрессивные акции совместно с опзж и лично Кивой,который всэх рэзать будэт.
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бабуся активизировалась - опять ховаться?
хрен успеешь за вами.... - то блин колована де найдете, то ету рухлядь...
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у результаті Смелянський отримає свою підвищену зарплатню, Юля - новий калькулятор, обидва вони - піар, а рядові співробітники, як завжди - ніфуя
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Оно совсем берега попутало-под два милиона гривен получать в месяц при глубинно жопном положении возглавляемого им ведомства? И еще откровенно хамить в ответ? Зебуины счастливы?
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Какой-то директор "Укрпочты" в наглую получает больше президента США и никого это в руководстве Украины не волнует и это в самой бедной стране Европы, к тому же воюющей с Россией!
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чего же не валнуєт.. он Разумков як запсіховал на засіданні Ради
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директор "Укрпочты'' ти не тільки ''существо'' ти пдрс-ще
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Жуля-дура, зелёные-сволочи. Критикует дура сволочей.
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Начинается классический прием забалтывания острой темы: кто-то из команды самого виновника скандала вбрасывает изначально левую некорректную критику, виновник скандала накидывается на критикана разнося его в пух и прах и показывая всем какой он умный. В результате суть скандала забывается и весь негатив переносится на "оппонента".
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к тому же космические премии получали все зеленые "реформаторы" от Богдана до Наема, а гавкотня только против Смилянского
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Цей смілянський, мабуть, через Укрпошту пересилає кокаїн та героїн вагонними нормами, раз отримує таку зарплатню. А взагалі - це доведення до банкрутства державного підприємства та махінації з фінансовими ресурсами. За таке під час війни треба ставити до стінки.
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Рядовая труженица Укрпочты", почтальон в Запорожье за 5 тыс. в м-ц в любую погоду пешком по участку... И пенсии разносит... Количество почтовых отделений - сокращают (у нас в центре города кто-то положил глаз на помещение отделения № 1, так что отделение № 40 - "уплотнили", теперь там два.... Сволочь ты циничная, Игорь Смелянский.
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1 800 000 грн. ЗП смелянского / 4000 грн. ЗП почтальонов = 450 почтальонов. И от работы 450 почтальонов больше пользы, чем от смелянского.... И этого урода привела команда пороха...
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опять Порошенко виноват))))) мои ж вы маси Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам "Укрпошти". Той пропонує їй новий калькулятор - Цензор.НЕТ 584
єто тоже он?

Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам "Укрпошти". Той пропонує їй новий калькулятор - Цензор.НЕТ 1449
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Фатит на папиредникав всё валить потрох уже никто, а вся дичь которую Пёдр Ляксеич творил, то шоб Путен не напал....зелебобы такие тупые!!
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мудак
однозначно
зарплата-єто Заработанная плата
а не выковоренная из носа этого поца
Барин ***
Что хочу то творю
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За Юлю голосував і буду голосувати!!! Найрозумніша в країні...І Зеленський - довбень, шо цього не бачить.. І жіночки в нас самі розумні у світі..Досить мужланів президентів!! Тимошенко хоче за рахунок зарплати Смілянського підняти оклади співробітникам "Укрпошти". Той пропонує їй новий калькулятор - Цензор.НЕТ 5389
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Считаю, что высокие зарплаты не являются предохранителем от коррупции.
Если есть возможность мутить, то почему бы не мутить. Денег много не бывает.
Знаю у нас в Украине топ-менеджеров корпораций, которые имея высокие зарплаты и топ-должность на национальном уровне организовывают коррупционные схемы иногда даже таких мировых корпорациях как Пепси-Кола и будоражат транснациональный топ-менеджемент в США, который десантируется с аудиторами в Украине для проверок. У них, несмотря на высокие зарплаты, при слове откат автоматически выделяется слюна, а голова начинает активно придумывать схему. При том, что в этих корпорациях своя служба безопасности, регулярные аудиторские проверки.
Само наше общество очень лояльно относится к коррупции и при малейшей ищет возможность украсть.
Единственный способ снизить коррупцию - это регулярный контроль с помощью частных, независимых аудиторов.
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смелянский создавал укрпочту? может недоедал и строил отделения? тогда почему он паразитирует на том что создавала вся страна ? Что посылки или письма стали приходить быстрее?Нет, тогда в чем гениальность его результатов работы ? за какие заслуги космическая зарплата?
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Для тех, кто может считать и без калькулятора. В Укрпочте работает 110.000 сотрудников. Думаю, 9,50 грн для этой армии нищих людей тоже деньги. Хорошо бы еще Коболеву, Кравцову, Лещенко, Наему и пр. посчитать как они могут облагодетельствовать своих подчиненных.
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Ну да, для кого-то и поднятие пенсии на 74 грн. поднятие.
Кому и кобыла - невеста(с))))
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Раніше я вірив і не довіряв людям, які прожили все життя в Україні і не хочуть навіть елементарно на українську відповідати українською, а зараз ще й не вірю і не довіряю фарисеям при владі, які в приватних розмовах і чатах спілкуються неукраїнською і це в умовах війни, коли основний аргумент окупантів це "защіта" русскоїзичних в Україні!
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Баба Юля по накатоному беней: у тех денег на 4000$ учителям хватало)))
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Так если таких смелянский угандонить 100 штук, то каждый почтальон получит по 950 грн. прибавки к зарплате. Почему бы и нет? Я уважаю почтальона больше, чем этих бедных евреев.
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Вот я бы Юлю понял , если бы она предложила программу, мол, как наполнить бюджет , шо-та производя, а то не соромиться здесь показывать свои ломбардные заморочки, мол наклонить на баблосик, а часть гчерного нала, как на тришкином кафтане, Карл, слышишь... В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ПУСТИТЬ НА ЗА(р)ПЛАТЫ... ХМЫ... Юле в самую пору погоняло - ЮЛЯ-ОБЪЕГОРЕНКО.
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