 Нацгвардія спростувала інформацію про розширення її розвідфункцій: "НГУ не може бути органом розвідки"

Про це з посиланням на пресслужбу Нацгвардії інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно із законопроєктом №2412-д, Національна гвардія України не має права бути органом розвідки. Утім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань та в межах визначених законодавством повноважень здійснювати діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України зокрема, в районі операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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Підкреслюється, на сьогодні розвідка є невіддільним елементом ведення бойових дій на сході України, тож надання НГУ цих функцій дозволяє ефективніше застосовувати підрозділи Нацгвардії в зоні Операції об’єднаних Сил та зберегти життя особового складу.

Над законопроєктом 2412-д працювала робоча група, створена при Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки до складу, якої увійшли народні депутати, представники Офісу Президента України, відповідні фахівці та експерти РНБО, складових сектору безпеки та оборони, Офісу НАТО в Україні, а також представники громадських організацій.

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"Стосовно версій про можливість свавілля та необмеженого використання Національною гвардією України повноважень, які передбачаються для неї законопроєктом 2412-д повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 9 законопроєкту визначено те, що "підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України", що унеможливлює здійснення будь-яких заходів, які не стосуються виконання завдань визначених Законом України "Про Національну гвардію України", - йдеться в повідомленні пресслужби.