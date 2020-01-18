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 Політика України
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Все про:МВС (1245) розвідка (1529) Національна гвардія (652)

 Нацгвардія спростувала інформацію про розширення її развідфункцій: "НГУ не може бути органом розвідки"

Національна гвардія України заявила, що поширена Центром протидії корупції інформація про розширення розвідувальних функцій НГУ в зв'язку з ухваленням законопроєкту №2412-д не відповідає дійсності.

Про це з посиланням на пресслужбу Нацгвардії інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно із законопроєктом №2412-д, Національна гвардія України не має права бути органом розвідки. Утім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань та в межах визначених законодавством повноважень здійснювати діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України зокрема, в районі операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правки в законопроєкті про розвідку не наділяють Національну гвардію суперповноваженнями, - Бутусов

Підкреслюється, на сьогодні розвідка є невіддільним елементом ведення бойових дій на сході України, тож надання НГУ цих функцій дозволяє ефективніше застосовувати підрозділи Нацгвардії в зоні Операції об’єднаних Сил та зберегти життя особового складу.

Над законопроєктом 2412-д працювала робоча група, створена при Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки до складу, якої увійшли народні депутати, представники Офісу Президента України, відповідні фахівці та експерти РНБО, складових сектору безпеки та оборони, Офісу НАТО в Україні, а також представники громадських організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати в першому читанні проголосували законопроєкти "Про розвідку" і "Про службу зовнішньої розвідки"

"Стосовно версій про можливість свавілля та необмеженого використання Національною гвардією України повноважень, які передбачаються для неї законопроєктом 2412-д повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 9 законопроєкту визначено те, що "підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин Національної гвардії України, що в межах визначених законодавством повноважень здійснюють діяльність із метою розвідувального забезпечення застосування Національної гвардії України", що унеможливлює здійснення будь-яких заходів, які не стосуються виконання завдань визначених Законом України "Про Національну гвардію України", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170607
 
 
 Топ коментарі
 
галасававшим за зє присвячується.

Хіт весняного призову будеStatus Quo - In The Army Now
Прийшла повістка в рідне селоДе я кидав лопатою гівноНе хочу в арміюО-о-о не хочу в армію
Нема там мамкиних катлет,Там б'ють і заставляють мить туалетНе хочу в арміюО-о-о не хочу в армію
Всі командири там дуже злі,Щей на Донбасі сидять моsk@ліНе хочу в арміюО-о-о не хочу в армію


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- Йа не лох!
- Да какая разница?
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 18 ч.18 часов назад

Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки" - Цензор.НЕТ 4591

Запомните эту сепарскую харю. Слуга народа Александр Мережко. Единственный депутат Рады, который проголосовал ПРОТИВ парламентского заявления в поддержку украинского военного Виталия Маркива #FreeMarkiv. И это не какой-то там рядовой ЗEпутат, а ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕЕще раз. Слуга народа Александр Мережко - единственный, кто нажал красную кнопку при голосовании. Даже сраные рыги, враги Украины, не осмелились. Либо не голосовали, либо воздержались. А этот "слуга народа" взял и запилил каминг-аут.
Это же надо так спалится, консерва тупая

Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки" - Цензор.НЕТ 6602
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та какая разница? соглашайтесь...мож денег под это подкинут?
один хрен никто ни за что не отвечает...
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галасававшим за зє присвячується.

Хіт весняного призову будеStatus Quo - In The Army Now
Прийшла повістка в рідне селоДе я кидав лопатою гівноНе хочу в арміюО-о-о не хочу в армію
Нема там мамкиних катлет,Там б'ють і заставляють мить туалетНе хочу в арміюО-о-о не хочу в армію
Всі командири там дуже злі,Щей на Донбасі сидять моsk@ліНе хочу в арміюО-о-о не хочу в армію


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Тільки бидлота рабомозкова боїться армії. Ті хто всцявся можуть їхати сральники мити
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Чувак на лісапеті втік від армії, думали що теж втечуть.
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а чего туда хотеть? если устав переведут на поминание и принимание позиции врага. Что там было от вчера-идти на потепление с кацапами...
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украинская разветка, прозевавшая семь котлов заслуживает самого гневного осуждения Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки" - Цензор.НЕТ 426
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враг не пройдет власть едина и монолитна
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Хех! Від ******* залишився лише хрестик. Хто вам придумує такі ніки? Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки" - Цензор.НЕТ 6859
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Странное тебе родители имя придумали... Дразнили в детстве, признавайся?
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 18 ч.18 часов назад

Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки" - Цензор.НЕТ 4591

Запомните эту сепарскую харю. Слуга народа Александр Мережко. Единственный депутат Рады, который проголосовал ПРОТИВ парламентского заявления в поддержку украинского военного Виталия Маркива #FreeMarkiv. И это не какой-то там рядовой ЗEпутат, а ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕЕще раз. Слуга народа Александр Мережко - единственный, кто нажал красную кнопку при голосовании. Даже сраные рыги, враги Украины, не осмелились. Либо не голосовали, либо воздержались. А этот "слуга народа" взял и запилил каминг-аут.
Это же надо так спалится, консерва тупая

Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки" - Цензор.НЕТ 6602
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Он в кнопку не попал, виновато айсикю
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У ******* сразу появился лайкающе-лижущий партнер.
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Нацгвардия опровергла информацию о расширении ее разведфункций: "НГУ не может быть органом разведки" - Цензор.НЕТ 3860 Я тебе, конечно, верю... Я и сам всё это видел... Это наш с тобой секрет! (пестня)
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ППР - в советские времена это была партийно-политическая работа... сейчас тоже ППР - посидели, поп*здели, разошлись... о какой разведке они ведут речь - о разведке в недрах Интернета?
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Они вообще не нужны и конституция их не предусматривает.
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это тыкание пальцем в реформы никчему хорошему не приводят, а только к выбросу денег на ветер. Соединим минисерства, о нет, теперь разведем. Дадим функции разведки нацгвардии, о нет, еще подумаем...Ужас, цирк и клоунада. Короче расмеши комика в роли презика.
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инфа такого содержания, это засирание эфира и мозгов. уже ровно 10 дней жду другую инфу. что делал президент в Омане??? НОЛЬ. или КАКАЯ РАЗНИЦА? а вдруг там зрада, а может еще какието денежки прятал? ну тупо, игнор и все
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Для того ж і створений такий шум щоб забули про його вояж до Оманії, але зловредний народ всеодно пам"ятає про це.
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ДЖЕРЕЛА У ОФІСІ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПІДТВЕРДИЛИ ЗУСТРІЧ ПРЕЗиДЕНТА З СУРКОВИМ У ОМАНІ - СКОРОХОД.

Про це повідомила з посиланням на свої джерела в Офісі президента позафракційний народний депутат Анна Скороход.

"А взагалі, можливо, це вам не подобається, але, згідно з цією інсайдерською інформацією з Офісу президента, яку мені надавали, і я зараз не маю підстав їй не довіряти, дійсно, Зеленський зустрічався з Сурковим. І чому Оман? Тому що Сурков - під санкціями. Все. Про що говорили, до чого прийшли - мені невідомо.
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Мусора мусористые, которые изображают из себя рембов всяких.
Лохи мусорские.
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