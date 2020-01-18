 Система eHealth отримала атестат про захист інформації: дані пацієнтів у безпеці, - Федоров

Про це повідомив в у фейсбуці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Система eHealth почала працювати 2,5 роки тому. Однією з головних претензій всі ці роки до системи була відсутність зрозумілої та підтвердженої офіційно системи захисту даних пацієнтів", -розповів він.
За словами Федорова, ключові коментарі від міжнародних партнерів стосувалися кричущої ситуації навколо системи eHealth – "невідомо, чи персональні дані пацієнтів зберігаються надійно".
"Сьогодні ця проблема вирішена. Система eHealth відповідає стандартам захисту, адже отримала атестат відповідності комплексній системі захисту інформації", - зазначив Федоров.
ніхто за тим,щоб взнати,чи у вас кашель ганяти по сходах не буде..
Когда же наконец отменят медреформу ? Разве не для этого сносили правительство Пороха ? И не пора ли вернуть Богатырёву на должность смотрящей за лекарствами ?
Плохо работает правительство. Не оправдывает ожиданий населения. Население мечтает вернуть светлые времена когда в травмопункт нужно было носить свои бинты и зелёнку.
А вот есть идея: снять сериал про козу с барабаном, и сделать её президентом на следующих выборах. Интересно, Беня вложится в такой проект ?
(не..не за триппер)))) а за безопасность... (ну и там....тоже))))) тьху ты...я ваще не про то!!! )))))
если уж 95 ...вскрыли....то что там дальше говорить)))) гончарука сдали))) что еще сказать? )))
это звучит как «украинский судья»
......
Землю - крестьянам !
Море - матросам !
Ацидофильное молоко - ацидофилам !
Это самый паршивый фреймворк в мире с кучей уязвимостей.
Претензии были не зря.
Их тех. лид работает там 7 месяцев. Разработчиков вообще нет.
https://www.linkedin.com/company/ezdorovya/people/
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програмі 2,5 року..
ЩЕ одна СХЕМА ПОРОШЕНКО...БАбла в Супрун відмито неміряно...
Когда же наконец отменят медреформу ? Разве не для этого сносили правительство Пороха ? И не пора ли вернуть Богатырёву на должность смотрящей за лекарствами ?
Плохо работает правительство. Не оправдывает ожиданий населения. Население мечтает вернуть светлые времена когда в травмопункт нужно было носить свои бинты и зелёнку.
А вот есть идея: снять сериал про козу с барабаном, и сделать её президентом на следующих выборах. Интересно, Беня вложится в такой проект ?