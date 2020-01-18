EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  953  30
Все про:інформація (116) eHealth (4) Федоров Михайло (31)

 Система eHealth отримала атестат про захист інформації: дані пацієнтів у безпеці, - Федоров

Система eHealth отримала атестат відповідності комплексної системи захисту інформації.

Про це повідомив в у фейсбуці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Система eHealth почала працювати 2,5 роки тому. Однією з головних претензій всі ці роки до системи була відсутність зрозумілої та підтвердженої офіційно системи захисту даних пацієнтів", -розповів він.

За словами Федорова, ключові коментарі від міжнародних партнерів стосувалися кричущої ситуації навколо системи eHealth – "невідомо, чи персональні дані пацієнтів зберігаються надійно".

"Сьогодні ця проблема вирішена. Система eHealth відповідає стандартам захисту, адже отримала атестат відповідності комплексній системі захисту інформації", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри за 4 місяці заощадило близько 1,38 млрд грн, - Федоров

Система eHealth отримала атестат про захист інформації: дані пацієнтів у безпеці, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170606
 
 
 Топ коментарі
 
Яким чином може бути забезпечена безпека цих даних, якщо доступ до неї є з кожного компьютера медичного закладу, а компьютерні мережі розташовуються у відкритих місцях (коридорах, сходах) медичних установ. Неможливо здійснити захист такої системи бо всього бюджету України не вистачить аби дотриматися КСЗІ у медустановах.
 показати весь коментар
 
Безобразие. Разве для этого народ привёл к власти Квартал-95 чтобы новая, народная власть продолжила эксперименты Супрун ? eHealth - это ведь "Доктор Смерть" внедрила ! До этого было настоящее советское благолепие: медсёстры носились по этажам с медкартами на каждого пациента.

Когда же наконец отменят медреформу ? Разве не для этого сносили правительство Пороха ? И не пора ли вернуть Богатырёву на должность смотрящей за лекарствами ?

Плохо работает правительство. Не оправдывает ожиданий населения. Система eHealth получила аттестат о защите информации: данные пациентов в безопасности, - Федоров - Цензор.НЕТ 8335 Население мечтает вернуть светлые времена когда в травмопункт нужно было носить свои бинты и зелёнку.

А вот есть идея: снять сериал про козу с барабаном, и сделать её президентом на следующих выборах. Интересно, Беня вложится в такой проект ?
 показати весь коментар
 
Безопасность данных - очень важно ! Вдруг жена узнает что именно муж принёс в семью триппер, а не её любовник ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Розпочинав би на Марсі трансформацію Фьодоров з нуля. Ефект той самий.
 показати весь коментар
 
Яким чином може бути забезпечена безпека цих даних, якщо доступ до неї є з кожного компьютера медичного закладу, а компьютерні мережі розташовуються у відкритих місцях (коридорах, сходах) медичних установ. Неможливо здійснити захист такої системи бо всього бюджету України не вистачить аби дотриматися КСЗІ у медустановах.
 показати весь коментар
 
 
Ментовські бази у "вільному" доступі, податкові базит у "вільному" доступі, про решту можна не й згадувати, а медичну базу очевидно гівном нагодували... Система eHealth получила аттестат о защите информации: данные пациентов в безопасности, - Федоров - Цензор.НЕТ 6138
 показати весь коментар
 
йеться про те що є\має бути Захист серверів.У Києві..Звідти крадуть ..централізовано...
ніхто за тим,щоб взнати,чи у вас кашель ганяти по сходах не буде..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Безобразие. Разве для этого народ привёл к власти Квартал-95 чтобы новая, народная власть продолжила эксперименты Супрун ? eHealth - это ведь "Доктор Смерть" внедрила ! До этого было настоящее советское благолепие: медсёстры носились по этажам с медкартами на каждого пациента.

Когда же наконец отменят медреформу ? Разве не для этого сносили правительство Пороха ? И не пора ли вернуть Богатырёву на должность смотрящей за лекарствами ?

Плохо работает правительство. Не оправдывает ожиданий населения. Население мечтает вернуть светлые времена когда в травмопункт нужно было носить свои бинты и зелёнку.

А вот есть идея: снять сериал про козу с барабаном, и сделать её президентом на следующих выборах. Интересно, Беня вложится в такой проект ?
 показати весь коментар
 
 
о чем вы говорите? какая безопасность? если 95-й хакеры хакнули? (святое... можно сказать)))
 показати весь коментар
 
 
Безопасность данных - очень важно ! Вдруг жена узнает что именно муж принёс в семью триппер, а не её любовник ?
 показати весь коментар
 
 
так и я за то!
(не..не за триппер)))) а за безопасность... (ну и там....тоже))))) тьху ты...я ваще не про то!!! )))))
если уж 95 ...вскрыли....то что там дальше говорить)))) гончарука сдали))) что еще сказать? )))
 показати весь коментар
 
 
Ну врете Все , - Не может ничего В этом Мире быть в Безопасности.
 показати весь коментар
 
 
очередной брехливый высер,
это звучит как «украинский судья»
......
 показати весь коментар
 
 
Далой прививки, убивающие украинских детей!
 показати весь коментар
 
Фабрики - рабочим !
Землю - крестьянам !
Море - матросам !
Ацидофильное молоко - ацидофилам ! Система eHealth отримала атестат про захист інформації: дані пацієнтів у безпеці, - Федоров - Цензор.НЕТ 3706
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
наука с народом
 показати весь коментар
 
и снова спасибо предшественникам и Супрун. Интересно, когда закончатся наработки старых, все новые заявления с соплями напишут
 показати весь коментар
 
 
Главное - чтобы не успели удрать в Ростов. Взять нужно их тёпленькими, до того как они добегут до вертолёта.
 показати весь коментар
 
 
Твоя бахіня супрун не в ростов втікатиме. Сорос своїх агентів впливу забирає в країну виготовлення - асашаї.
 показати весь коментар
 
Какая безпека? Только вчера жаловались на "...витік персональних даних громадян, які зареєструвались на сайті https://career.gov.ua, з метою проходження конкурсу на державну службу". СНБО собиралось "зв'язку з витоком даних з Єдиного порталу вакансій.". А тут такой оптимизм по прошествии менее 24 часов. На кого это рассчитано?
 показати весь коментар
 
 
Знайомий програміст вчив тещу-сімейного лікаря освоювати програму електронних лікарняних. Казав, що дебільнішої програми давно не бачив - склепана "на коліні" халтурщиками після курсів. А бабло списали, як на якісний продукт професійної команди. Ще - в нашій лікарні адміністрація для eHealth дані працівників гарячково вводила вручну, відповідно купа помилок, повторні виправлення і т.п. Хоча установа підключена до СКБД "Кадри". На питання у Київ - чому не можна було стикувати ДЕРЖАВНІ програмні продукти з переносом даних - невнятне бурчання і мукання, мовляв, то все ще сире, ми поправимо, зробимо і т.п.
 показати весь коментар
 
програма досить легка в опануванні.. це може в тещі зір поганий
 показати весь коментар
 
Атестат за захист інформації - це типу встановили антивірус Каспєрскава чи Дохтурвеб, щоб кассаби без проблем отримували доступ до БД?
 показати весь коментар
 
Так какой сертификат получен ? Это секрет ?
 показати весь коментар
 
Короче говоря, за 6 месяцев они сделали сайтик на WordPress (!)
Это самый паршивый фреймворк в мире с кучей уязвимостей.
Претензии были не зря.

Их тех. лид работает там 7 месяцев. Разработчиков вообще нет.
https://www.linkedin.com/company/ezdorovya/people/
 показати весь коментар
 
не пи..ди про 6 місяців... з натяком на ЗЕ.. (((
програмі 2,5 року..


ЩЕ одна СХЕМА ПОРОШЕНКО...БАбла в Супрун відмито неміряно...
 показати весь коментар
 
Безобразие. Разве для этого народ привёл к власти Квартал-95 чтобы новая, народная власть продолжила эксперименты Супрун ? eHealth - это ведь "Доктор Смерть" внедрила ! До этого было настоящее советское благолепие: медсёстры носились по этажам с медкартами на каждого пациента.

Когда же наконец отменят медреформу ? Разве не для этого сносили правительство Пороха ? И не пора ли вернуть Богатырёву на должность смотрящей за лекарствами ?

Плохо работает правительство. Не оправдывает ожиданий населения. Система eHealth отримала атестат про захист інформації: дані пацієнтів у безпеці, - Федоров - Цензор.НЕТ 5920 Население мечтает вернуть светлые времена когда в травмопункт нужно было носить свои бинты и зелёнку.

А вот есть идея: снять сериал про козу с барабаном, и сделать её президентом на следующих выборах. Интересно, Беня вложится в такой проект ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору