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 Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі

Україна й Грузія подали скаргу в Міжнародну морську організацію (ІМО) щодо протиправних дій Росії в Чорному, Азовському морі й Керченській протоці.

Про це в суботу, 17 січня, повідомляє посольство України в Великій Британії в своєму фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.

Дії Росії перешкоджають пошуково-рятувальним операціям, йдеться в повідомленні.

Скаргу України і Грузії  підтримали в ЄС і США, сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кораблях ВМС України в Азовському морі відбулися навчання з роботи з донними мінами, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Раніше Київ висловлював протест через розширення району обслуговування радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ в ІМО. Україна тоді наполягала, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства повинні поширюватися тільки українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.

Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3170603
 
   
 Топ коментарі
 
Алексей Арестович
1 ч. ·

- После дополнительных уточнённых мною данных о порядке боевой работы системы «Тор», из всего многообразия версий обстрела самолета МАУ, практически остаётся одна:
- обстрел был совершён сознательно, с полным пониманием командира расчёта того, что он обстреливает гражданский самолёт.
«Надежды» на обстрел в автоматическом режиме не оправдались, автоматический режим работает так, что берет на сопровождение только баллистические цели - со скоростью, многократно превышающей скорость, которую способен развить гражданский лайнер.
Даже в автоматическом режиме боевая машина произвела бы селекцию цели и не взяла бы на сопровождение гражданский борт, идущий с невозможно малой для баллистической цели скоростью - 500 км/ч по восходящей траектории...
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2997789056951821
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сколько лет росийской федерации?
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пацан, ты палишься!
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Мирослав Гай
Украина с Грузией подали в ІМО жалобу на РФ из-за препятствования поиску и спасению в море - Цензор.НЕТ 2917

"Стратегія національної безпеки України, яку в п'ятницю представили на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передбачає заходи щодо зниження напруженості у відносинах з Росією. Про це повідомила прес-служба глави української держави.
- Пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ і напруженості в двосторонніх відносинах, - йдеться в повідомленні."
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решившие затеять молниеносную победную вайнушку молодые государства щас предстают в образе обиженных потерпевших. отсюда вывод - не нада начинать того , шо не сможешь закончить
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Маладиє ріспублікі і замутили вайнушку на Бамбасі.
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Интересный у тебя ник - "Патриот раб" Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі - Цензор.НЕТ 7056
И даже сразу понятно чей именно раб Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі - Цензор.НЕТ 3982
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у ЛАхті ніки формує для політфорумів і "генератор імен".Вимушений крок,бо паляться теж в "автоматичному режимі".Звідси часто така "...уйня получається".. Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі - Цензор.НЕТ 70
Як "Ольга Людмила" чи "патріот раб"
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Так смішно... Зє-йло і РНБУкраїни. Та за три копійки з радістю продасть Україну ізраїльтянин.
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Вирішили розглянути варіанти

1.Відступити
2.Здатись.
3.Відсмоктати всім Рнбо у Ху№ла.(пропозиція Пристайко-Єрмака)
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У кого позднее зажигание ? У Украины или Грузии ? - Губошлепы однозначно. -А еще на эстонцев киваем ))
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Мне кстати не понятно, почему когда пуйло напало на Грузию в 2008-м, против рашки не ввели никаких санкций ?
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Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі - Цензор.НЕТ 8914Может потому. что месь мир признал, что именно грузины первыми напали на миротворцев?
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"кацапы-миротворцы" это как "учитель-педофил", или "людоед-вегетарианец" Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі - Цензор.НЕТ 2036
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venseremos fasdaf -ольгінський .не тратьте час на дискусії..В СПАМ.
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Пиши еще, пейсатель. Есть вывод еврокоммисии. в котором главная вина возложена на Грузию. А россияне там действительно были оффициальными миротворцами. ООН в курсе. а школота вроде тебя ничего знать не желает
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Да плевать хотел ********* на эту жалобу. Если произойдёт ЧУДО и Международная морская организация пообещает применить санкции то на следующий день ***** покажет мультик о гипер-пупер ракете.
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А От Кого Зависит , То , Что Россия не подала Жалобу , а то Валять Дурака можно только со Своим Народом.Включите то , Что в Вас так Хорошо получается .Дурак Дурака Видит издалека и никогда не приближается когда видит перед собой Неадыквата.
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Алексей Арестович
1 ч. ·

- После дополнительных уточнённых мною данных о порядке боевой работы системы «Тор», из всего многообразия версий обстрела самолета МАУ, практически остаётся одна:
- обстрел был совершён сознательно, с полным пониманием командира расчёта того, что он обстреливает гражданский самолёт.
«Надежды» на обстрел в автоматическом режиме не оправдались, автоматический режим работает так, что берет на сопровождение только баллистические цели - со скоростью, многократно превышающей скорость, которую способен развить гражданский лайнер.
Даже в автоматическом режиме боевая машина произвела бы селекцию цели и не взяла бы на сопровождение гражданский борт, идущий с невозможно малой для баллистической цели скоростью - 500 км/ч по восходящей траектории...
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2997789056951821
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Передайте тупарю Арестовичу, что ударные дроны летают именно с такой и еще меньшей скоростью
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Ударньіе дроньі не имеют такого сигнала на радаре , как огромньій Боинг. И оператор ЗРК рядом с оживленньім гражданским аєропортом, должен безошибочно идентифицировать пассажирские самолетьі , их каждьій день десятки пролетают.
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Не пиши ерунды. Гигантские ударные глобалхавки с размером крыла в 35 метров мало отличимы от средних Боингов. Что по размеру. что по профилю. На экране радара практически неразличимы. особенно. если в воздухе высокая плотность из разноразмерных целей
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пацан, ты палишься!
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А ты погугли размер Глобалхавка - сразу поумнеешь, завидев дуру весом в 20 тонн и крылом под 40 метров
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Подскажу еще для школоты - размах крыла 737-го Боинга всего 29 метров
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венсеремос =путін..

теж не розуміє,що таке швидкість більше кількох махів,яка швидкість балістичних ракет в нижній частині траєктрії,і чому швидкість навіть ударних дронів не вимірюють у махах Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі - Цензор.НЕТ 1576
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Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі - Цензор.НЕТ 3987
Ты собрался пулять по самолетах баллистическими ракетами?
Или может Томагавки и дроны в твоем понимании баллистические ракеты?
Учи матчасть, школота!
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Другие хорошие новости: США разворачивают Китай против России

https://charter97.org/ru/news/2020/1/18/362720/
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Правильно - пора на всех направлениях заставить парашу оправдываться.
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