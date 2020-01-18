 Україна з Грузією подали в ІМО скаргу на РФ через перешкоджання пошуково-рятувальним операціям у морі

Про це в суботу, 17 січня, повідомляє посольство України в Великій Британії в своєму фейсбуці інформує Цензор.НЕТ.
Дії Росії перешкоджають пошуково-рятувальним операціям, йдеться в повідомленні.
Скаргу України і Грузії підтримали в ЄС і США, сказано в повідомленні.
Раніше Київ висловлював протест через розширення району обслуговування радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ в ІМО. Україна тоді наполягала, що оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства повинні поширюватися тільки українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.
"Стратегія національної безпеки України, яку в п'ятницю представили на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передбачає заходи щодо зниження напруженості у відносинах з Росією. Про це повідомила прес-служба глави української держави.
- Пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ і напруженості в двосторонніх відносинах, - йдеться в повідомленні."
И даже сразу понятно чей именно раб
Як "Ольга Людмила" чи "патріот раб"
1.Відступити
2.Здатись.
3.Відсмоктати всім Рнбо у Ху№ла.(пропозиція Пристайко-Єрмака)
1 ч. ·
- После дополнительных уточнённых мною данных о порядке боевой работы системы «Тор», из всего многообразия версий обстрела самолета МАУ, практически остаётся одна:
- обстрел был совершён сознательно, с полным пониманием командира расчёта того, что он обстреливает гражданский самолёт.
«Надежды» на обстрел в автоматическом режиме не оправдались, автоматический режим работает так, что берет на сопровождение только баллистические цели - со скоростью, многократно превышающей скорость, которую способен развить гражданский лайнер.
Даже в автоматическом режиме боевая машина произвела бы селекцию цели и не взяла бы на сопровождение гражданский борт, идущий с невозможно малой для баллистической цели скоростью - 500 км/ч по восходящей траектории...
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/2997789056951821
меньше стучи по клавишам - твоя тупость не так заметна будет...
теж не розуміє,що таке швидкість більше кількох махів,яка швидкість балістичних ракет в нижній частині траєктрії,і чому швидкість навіть ударних дронів не вимірюють у махах
Ты собрался пулять по самолетах баллистическими ракетами?
Или может Томагавки и дроны в твоем понимании баллистические ракеты?
Учи матчасть, школота!
https://charter97.org/ru/news/2020/1/18/362720/